CARO BIDEN, MA NON E' FORSE ORA ANDARE AI GIARDINETTI? - NON SI CONTANO PIU’ GLI SCIVOLONI (SIA LINGUISTICI CHE FISICI) DEL PRESIDENTE E NON E' UN SEGRETO CHE IL PARTITO DEMOCRATICO SIA PREOCCUPATO PER LA SUA TENUTA FISICA E MENTALE: TEME CHE RIMBAM-BIDEN VENGA MASSACRATO IN UN EVENTUALE CONFRONTO CON TRUMP - LE TOPPE CHE LA CASA BIANCA HA DOVUTO METTERE PER EVITARE INCIDENTI DIPLOMATICI, TRA NOMI SBAGLIATI, SCIVOLONI RAZZISTI, FRASI SCONNESSE E CAPITOMBOLI IN PUBBLICO - LE GAFFE HANNO ACCOMPAGNATO “SLEEPY JOE” PER TUTTA LA VITA, COMPLICATE ANCHE DA… - VIDEO
"LOLLOBRIGIDA IERI È VENUTO QUI SENZA ESSERE INVITATO. AL SUO ARRIVO È STATO ANCHE FISCHIATO" – ANDREA PAPA, UNO DEI PORTAVOCE DI “RISCATTO AGRICOLO”, CONFERMA CHE IL FRONTE DELLA PROTESTA DEI TRATTORI SI SPACCA TRA CHI E’ PRO E CHI E’ CONTRO IL GOVERNO: "L'INCONTRO AL MINISTERO DI IERI È ANDATO MALE, SIAMO USCITI SOLO CON DELLE PROMESSE. IL PRESIDIO DI VIA NOMENTANA QUINDI RESTA, ANZI LO RAFFORZEREMO. SONO IN ARRIVO ALTRI MEZZI. ARRIVEREMO A MILLE TRATTORI" - GIOVEDÌ CI SARANNO 20MILA AGRICOLTORI AL CIRCO MASSIMO – SALVINI E LOLLOBRIGIDA FANNO A GARA AD ARRUFFIANARSI GLI AGRICOLTORI…
FLASH - COME MAI GIORGIA MELONI, CHE PENSAVA DI TIRARE MARINE LE PEN NEL GRUPPO DEI CONSERVATORI EUROPEI, HA PREFERITO IMBARCARE ZEMMOUR, ARCI RIVALE DELLA DUCIONA FRANCESE? - PERCHE' QUANDO HA VISTO I SONDAGGI CHE DANNO MARINE LE PEN VICINA AL 30% ALLE PROSSIME EUROPEE, SOGLIA CHE POTREBBE RAGGIUNGERE ANCHE FRATELLI D'ITALIA, SI E' POSTA L'AMLETICO DUBBIO: SE QUESTA ENTRA IN ECR, CON QUESTA FORZA, POI CHI COMANDA? IO O LEI? - MEGLIO L'UOVO OGGI (ZEMMOUR) DELLA GALLINA DOMANI (LE PEN)
“BIBI” FA TUTTO DI TESTA SUA – NETANYAHU CHIEDE AI SUOI GENERALI DI PREPARARE UN PIANO DI EVACUAZIONE DEI CIVILI DA RAFAH IN VISTA DELL'ASSALTO SULLA STRISCIA, NONOSTANTE GLI AVVERTIMENTI DI WASHINGTON (“UN'OPERAZIONE DI TERRA A RAFAH, DOVE SONO STIPATI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI SFOLLATI, SAREBBE UN DISASTRO") E LE OPPOSIZIONI DI AL-SISI E DEGLI STATI ARABI, CHE TEMONO UN’ALTRA ONDATA DI PROFUGHI – IL PRESIDENTE DEVE FARE I CONTI ANCHE CON I MUGUGNI INTERNI: IL NUMERO DI GIOVANI CHE SI ARRUOLANO E’ SCESO AL 60% E LO STATO MAGGIORE VUOLE ALLUNGARE LA LEVA (MA GLI ORTODOSSI RESTERANNO ESENTATI)
ALTERNATIVA POPOLARE CHIEDE A STEFANO BANDECCHI DI RITIRARE LE SUE DIMISSIONI DA SINDACO DI TERNI - LO FA CON UN DOCUMENTO DEL QUALE È PRIMO FIRMATARIO PRESIDENTE NAZIONALE PAOLO ALLI AL QUALE SI SONO UNITI IL VICESINDACO RICCARDO CORRIDORE E GLI ALTRI ESPONENTI DEL PARTITO: "NON CI SONO FRANCHI TIRATORI NÉ FAIDE" - BANDECCHI, CHE AVRÀ TEMPO FINO AL 28 FEBBRAIO PER RITIRARE LE DIMISSIONI, INTANTO DELIRA: “SE OGNI 5 ANNI DOBBIAMO AVERE UN DUCE, ALLORA VOGLIO ESSERE IO. DIVENTERÒ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, LE COSE CHE POSSO FARE PER LA NAZIONE NESSUN ALTRO È IN GRADO DI FARLE”
CARROCCIO RUBATO ALL’AGRICOLTURA – SALVINI PROVA A CAVALCARE LA PROTESTA DEI TRATTORI IN CHIAVE ANTI-MELONI: LA DUCETTA, CHE SOGNA DI ENTRARE NELLA MAGGIORANZA URSULA A BRUXELLES, NON PUÒ STREPITARE TROPPO CONTRO “I DIKTAT DELL’UE”. E COSÌ CI PENSA IL “CAPITONE”, ORMAI IN FORMATO GUASTAFESTE: PRIMA IL TRENO RAI PER SANREMO, POI I CONTADINI BARRICADERI, INFINE LE REGIONALI E I “MARITTIMI” – LE SPARATE A LOLLOBRIGIDA E GLI SGARBI RECIPROCI IN CDM
JOE, MA ‘NDO BIDEN? – IL PRESIDENTE AMERICANO SI INCAZZA CON CHI GLI DÀ DEL VECCHIO RIMBA, MA POI SCIVOLA NELL'ENNESIMA GAFFE: CHIAMA L'EGIZIANO AL SISI "PRESIDENTE DEL MESSICO" - ANCHE I GIORNALI LIBERAL SCARICANO IL PRESIDENTE DEM DOPO CHE IL PROCURATORE SPECIALE ROBERT HUR HA DEFINITO BIDEN “UN UOMO ANZIANO CON PROBLEMI DI MEMORIA”. IL “NEW YORK TIMES”: “BIDEN DEVE FARE DI PIÙ PER MOSTRARE AL PUBBLICO DI ESSERE IN GRADO DI MANTENERE LA PRESIDENZA…” – RICICCIA IL TORMENTONE DI UNA POSSIBILE CANDIDATURA ALTERNATIVA: MA CHI? MICHELLE OBAMA SCALPITA, MA IL “VECCHIO” JOE NON VUOLE MOLLARE…
“L'ITALIA DOVRÀ ACCELERARE NEL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI ATTRAVERSO UNA GESTIONE PRUDENTE DELLA FINANZA PUBBLICA" – IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, FABIO PANETTA, MANDA UN MESSAGGIO AL GOVERNO MELONI: “L’ITALIA DEVE DARE CERTEZZA AGLI INVESTITORI SU UNA TRAIETTORIA DISCENDENTE DEL DEBITO PUBBLICO. LA RIDUZIONE DEI PREMI PER IL RISCHIO CHE NE POTREBBE DERIVARE RENDEREBBE MENO ARDUO IL PERCORSO…”
FLASH! – A SAN VALENTINO METTETE A LETTO I PUPI: ALLE 18, AL TEATRO MANZONI DI ROMA, ANDREA GIAMBRUNO APRIRÀ IL SUO CUORE A CANDIDA MORVILLO PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DELLA GIORNALISTA, “SEI UN GENIO DELL’AMORE E NON LO SAI. AMARE E FARSI AMARE IN SEI SEMPLICI PASSI”. CHISSÀ CHE CONSIGLI DARÀ L’EX COMPAGNO DI GIORGIA MELONI, CHE PROPONEVA “FOURSOME” ALLE COLLEGHE “APERTURISTE”, A CUI ASSICURAVA: "QUI SI SCOPA" – VIDEO
LA LUNA DI MIELE RISCHIA DI DIVENTARE DI FIELE: LA FIDUCIA NEL GOVERNO “DUCIONI” TOCCA IL 44%, IL LIVELLO PIÙ BASSO DAI TEMPI DEL CONTE PRE-COVID. QUASI 10 PUNTI IN MENO, RISPETTO A UN ANNO FA. IL CONSENSO PERSONALE PER GIORGIA MELONI CALA DI 6 PUNTI – L’ASSENZA DI ALTERNATIVE MANTIENE STABILE FRATELLI D’ITALIA, CHE SCENDE DI “SOLO” 2 PUNTI – GLI ITALIANI STANNO CON GLI AGRICOLTORI: OTTO SU 10 CONDIVIDONO LA PROTESTA DEI TRATTORI...
IL PASSATO TI TRAPASSA – LA “BILD” HA SCOVATO VECCHI DOCUMENTI CHE RIVELANO CHE IL NONNO DI ANNALENA BAERBOCK, MINISTRO DEGLI ESTERI TEDESCO, ERA UN NAZISTONE CONVINTO – LA 43ENNE, LEADER DEI VERDI E ACCESA ANTAGONISTA DELL’ESTREMA DESTRA, E’ IN IMBARAZZO: “NON LO SAPEVO” – WALDEMAR BAERBOCK ERA UN INGEGNERE, E POI UN UFFICIALE IN UN’UNITÀ CHE RIPARAVA CANNONI CONTRAEREI DIETRO IL FRONTE ORIENTALE, NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA: NEL 1944 GLI VENNE CONFERITA LA CROCE PER "MERITI DI GUERRA". COSA HA FATTO PER MERITARLA?
“HO PROTOCOLLATO LE DIMISSIONI. MA NON ESCLUDO DI RITIRARLE” – STEFANO BANDECCHI SPIEGA IL SENSO DEL SUO PASSO INDIETRO DA SINDACO DI TERNI: “DIPENDE DAI MIEI COLLEGHI DEL PARTITO LOCALE. O CAMBIANO O TUTTI A CASA. IL MIO È UNO SCOSSONE, DEVONO CAPIRE CHE LA POLITICA È SERVIZIO E NON ESISTE PER PAGARE QUATTRO IMBECILLI - SOLO IO POSSO SALVARE L’ITALIA, SE OGNI CINQUE ANNI DOBBIAMO AVERE UN DUCE ALLORA VOGLIO ESSERE IO. MI ANNOIO A PARLARE CON GLI IMBECILLI, MOLTI POLITICI ANDREBBERO ESILIATI…”
PUTIN AVEVA MESSO LE MANI SULLA CATALOGNA? IL PARLAMENTO EUROPEO ESORTA I GIUDICI AD INDAGARE SUI PRESUNTI LEGAMI DEL LEADER INDIPENDENTISTA CATALANO PUIGDEMONT CON IL CREMLINO - NELLA COMMISSIONE CHE DOVRA’ GIUDICARLO C’È ANCHE GIULIANO PISAPIA - SECONDO GLI EURODEPUTATI LA RUSSIA AVREBBE FORNITO FINANZIAMENTI SIGNIFICATIVI, ANCHE TRAMITE PRESTITI BANCARI, A PARTITI, POLITICI, FUNZIONARI E MOVIMENTI IN DIVERSI PAESI DELL’UE PER INTERFERIRE NEI LORO PROCESSI DEMOCRATICI - IN SPAGNA PUIGDEMONT RISCHIA UN PROCESSO PER TERRORISMO…
DOPO UNA TRATTATIVA DI OLTRE 15 ORE, I NEGOZIATORI DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ: L'EUROCAMERA OTTIENE QUALCHE PICCOLO SPAZIO IN PIÙ PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PIÙ MARGINI PER DEVIARE SUI PERCORSI DI SPESA IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER UN TEMPO DEFINITO (MA CHE POTRÀ ESSERE PROROGABILE FINO A UN ANNO, ANCHE PIÙ DI UNA VOLTA) - LE NUOVE REGOLE PARTIRANNO SUBITO: GLI STATI DOVRANNO PRESENTARE ENTRO IL 20 SETTEMBRE DI QUEST'ANNO I PRIMI PIANI DI SPESA A QUATTRO ANNI, ESTENDIBILI FINO A SETTE…
RIMBAM-BIDEN È UN PROBLEMA PER TUTTO L'OCCIDENTE – LE GAFFE A RIPETIZIONI E LE ULTIME ALLARMANTI NOTIZIE SULLO STATO DI SALUTE TRAVOLGONO “SLEEPY JOE” IN UN MOMENTO CRUCIALE, TRA LA CAMPAGNA ELETTORALE E PUTIN CHE LANCIA LA PROPOSTA DI UN NEGOZIATO DIRETTO – FEDERICO RAMPINI: “FA PAURA IMMAGINARE QUEL TAVOLO CON PUTIN DA UNA PARTE E DALL’ALTRA UN ANZIANO SIGNORE SMEMORATO, A RAPPRESENTARE LA PRIMA SUPERPOTENZA MONDIALE, IL ‘MONDO LIBERO’ – MA SE LO STATO DI SALUTE DI BIDEN È QUELLO DESCRITTO DALL'INQUIRENTE ROBERT HUR, È POSSIBILE CHE GLI USA NON ABBIANO UN MECCANISMO PER COSTRINGERLO A FARSI DA PARTE?”
“MI SONO DIMESSO NELLE MANI DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E LA RINGRAZIO DELL'ATTENZIONE CHE MI HA RISERVATO" - LO HA SCRITTO SUI SUOI SOCIAL VITTORIO SGARBI DOPO AVERE AVUTO UN INCONTRO DI QUASI UN'ORA CON GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI - NEI GIORNI SCORSI, L’ORMAI EX SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA AVEVA ANNUNCIATO IL PASSO INDIETRO "DOPO IL PRONUNCIAMENTO DELL'ANTITRUST" CHE HA DICHIARATO LE SUE ATTIVITÀ DI CONFERENZIERE INCOMPATIBILI CON L'INCARICO DI GOVERNO…
A SOLI DUE MESI DAL SUO INSEDIAMENTO, IL PRESIDENTE ARGENTINO JAVIER MILEI HA EFFETTUATO IL PRIMO RIMPASTO DI GOVERNO CHIEDENDO LE DIMISSIONI DI DUE IMPORTANTI FUNZIONARI DI AREE STRATEGICHE: IL DIRETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, OSVALDO GIORDANO, E DELLA SEGRETARIA PER LE MINIERE, FLAVIA ROYON - I DUE FUNZIONARI SONO IN QUOTA ALL'OPPOSIZIONE COSIDDETTA 'DIALOGHISTA', CONSIDERATA DA MILEI COME LA PRINCIPALE RESPONSABILE DELL'AFFOSSAMENTO DELLA LEGGE OMNIBUS ALLA CAMERA LA SETTIMANA SCORSA…
“SENZA AGRICOLTURA NON C'È VITA, NON C'È SOVRANITÀ ALIMENTARE, NON C'È LIBERTÀ” – IL TESTO DELL’APPELLO DEGLI AGRICOLTORI, LETTO DAL PALCO DI SANREMO DA AMADEUS, E’ UN BEL CEFFONE A BRUXELLES E A URSULA VON DER LEYEN: “GLI AGRICOLTORI ITALIANI PAGANO LO SCOTTO DI DECISIONI SBAGLIATE NON BASATE SULLA SCIENZA. BASTI PENSARE A POLITICHE COMUNITARIE QUALI IL GREEN DEAL, LA DIRETTIVA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA O IL REGOLAMENTO SUI FITOFARMACI, FORTUNATAMENTE RITIRATA DALLA COMMISSIONE UE GRAZIE ALLE NOSTRE PROTESTE” – AMADEUS RINCARA LA DOSE: “SIAMO VICINI AGLI AGRICOLTORI”
SGARBI “MANOLESTA”: AL MINISTERO PRENDEVA SENZA CHIEDERE – PANICO AL DICASTERO DELLA CULTURA: PRIMA CHE IL SOTTOSEGRETARIO SE NE VADA, È NECESSARIO L’INVENTARIO DELLE OPERE D’ARTE E DEGLI ARREDI CHE S’È PORTATO NELL’UFFICIO! DOPO ESSERSI PRESO A FORZA LA STANZA AL TERZO PIANO, SOPRA QUELLA DI SANGIULIANO, IL CRITICO D’URTO ANDÒ IN GIRO PER IL PALAZZO PER SCEGLIERSI QUADRI, LAMPADE E SCULTURE, SENZA ALCUNA RICHIESTA UFFICIALE – UN FUNZIONARIO: “DI NOTTE, COME IN PREDA A UN RAPTUS, ANDAVA IN CERCA DI COSE PER ARREDARE IL SUO UFFICIO...”
CARICA PUBBLICA E INTERESSI PRIVATI: IL SENATO È UNA CUCCAGNA PER MATTEONZO – RENZI UTILIZZA IL SIMBOLO DI PALAZZO MADAMA PER ANDARE A CACCIA DI SPONSOR PER “IL RIFORMISTA” DI CUI È DIRETTORE – DALLA SEGRETERIA DEL LEADER DI ITALIA VIVA PARTONO INIVITI SU CARTA INTESTATA DEL SUO UFFICIO, CON LA “S” BORDATA DI ROSSO IN BELLA EVIDENZA: “‘IL RIFORMISTA’ VORREBBE PROPORLE UN’OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE...” – UNA COMMISTIONE DI RUOLI IN CUI NON SI DISTINGUE IL SENATORE DAL DIRETTORE DI GIORNALE – RENZI CADE DAL PERO: “NON LO SAPEVO, MA QUAL È IL PROBLEMA?”
VATTI A FIDARE DEL COGNATO – FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IN UN ANNO DA MINISTRO, HA FATTO SOLO DANNI ALLA CREDIBILITÀ DI GIORGIA MELONI - LA DUCETTA SI È STUFATA DELLE SUE CONTINUE GAFFE E PENSA DI SPEDIRLO IN EUROPA PER TENERLO LONTANO - "LOLLO" DOVEVA TENERSI BUONI GLI AGRICOLTORI E INVECE I TRATTORI SONO PER STRADA A PROTESTARE CONTRO IL GOVERNO E COLDIRETTI, CHE SECONDO LA BASE DEI CONTADINI PENSA SOLO AL “POTERE” - DALLA “SPACE ECONOMY” AL “LETAME”, DAI TRENI FATTI FERMARE AI POVERI “CHE MANGIANO MEGLIO DEI RICCHI”: TUTTE LE GAFFE - VIDEO
TAJANI FA IL MODERATO, MA STRINGI STRINGI È SEMPRE AL SERVIZIO DEI SOVRANISTI – SUL CASO ILARIA SALIS, IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ALLA CAMERA, HA MINIMIZZATO: “LE SUE CONDIZIONI SONO IN NETTO MIGLIORAMENTO. EVITIAMO DI TRASFORMARE UNA QUESTIONE GIUDIZIARIA IN UN CASO POLITICO. UNA MISSIVA DEL GOVERNO ITALIANO SAREBBE IRRITUALE E IRRICEVIBILE. LA DECISIONE SPETTA AL LEGALE UNGHERESE” - E POI RINCARA LA DOSE: "L'AMBASCIATA NON E'UN LUOGO ADEGUATO AI DOMICILIARI PERCHE'..." - VIDEO
“LE FOIBE NON SONO DA DERUBRICARE A UNA VENDETTA CONTRO I FASCISTI” – IL DISCORSO DA PADRE DELLA PATRIA DI SERGIO MATTARELLA DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL "GIORNO DEL RICORDO": “UN MURO DI SILENZIO E DI OBLIO, UN MISTO DI IMBARAZZO, DI OPPORTUNISMO POLITICO E TALVOLTA DI GRAVE SUPERFICIALITÀ, SI FORMÒ INTORNO ALLE TERRIBILI SOFFERENZE DI MIGLIAIA DI ITALIANI MASSACRATI NELLE FOIBE…” (A MOLTI SINISTRATI FISCHIERANNO LE ORECCHIE)
BINARI ROVENTI TRA SALVINI E MELONI – UN ALTRO TRENO DIVIDE IL “CAPITONE” E LA “DUCETTA”: DOPO IL FRECCIAROSSA SPECIALE, ECCO IL TRENO “DEL RICORDO” PER LE FOIBE, RICHIESTO DALLA PREMIER ALL’INSAPUTA DEL MINISTRO DEI TRASPORTI – È LA TERZA VOLTA IN CUI SALVINI VIENE TENUTO ALL’OSCURO DAI VERTICI DI TRENITALIA: LA PRIMA ERA STATA LA FRECCIA FERMATA DA LOLLOBRIGIDA A CIAMPINO…
“IL LEADER CATALANO PUIGDEMONT E' AL SERVIZIO DI MOSCA” - IL PARLAMENTO EUROPEO ESORTA I GIUDICI AD INDAGARE SUI PRESUNTI LEGAMI DEL LEADER INDIPENDENTISTA CATALANO CON IL CREMLINO. IN SPAGNA RISCHIA UN PROCESSO PER TERRORISMO - NELLA COMMISSIONE UE INCARICATA DI VALUTARE LA CONDOTTA DI PUIDGEMONT C’È ANCHE L’EX SINDACO DI MILANO GIULIANO PISAPIA – LA REPLICA AL VELENO DEL LEADER CATALANO: “ACCUSE DELIRANTI”
LA RUSSA SALVA GASPARRI – IL PRESIDENTE DEL SENATO HA DECISO DI NON APPROFONDIRE NÉ IPOTIZZARE UNA SANZIONE PER LA MANCATA COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL SENATORE DI FORZA ITALIA, DELL’INCARICO DA PRESIDENTE DI “CYBEREALM”: ‘GNAZIO NON HA PIÙ CONVOCATO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA, E SI È FATTO BASTARE UNA LETTERA DI GIUSTIFICAZIONE. LA DECISIONE È IL FRUTTO DELL’ACCORDO CHE HA PORTATO GASPARRI A DIMETTERSI DA VICEPRESIDENTE DI PALAZZO MADAMA E ASSUMERE IL RUOLO DI CAPOGRUPPO…
“IO FASCISTA? LO SAREI STATO” – IL RITRATTONE DEL SINDACO DI TERNI DIMISSIONARIO STEFANO BANDECCHI BY RONCONE: “ME NE VADO ANCHE PERCHÉ ALCUNI ESPONENTI DEL MIO PARTITO M’HANNO FATTO GIRARE LE PALLE” - ALLA DEPUTATA GRILLINA ORRICO DISSE: “LA SIGNORA VA ABBATTUTA” – LE RISSE IN AULA, LE GAFFE SESSISTE, LE ACCUSE DI EVASIONE DELLA PROCURA DI ROMA CHE GLI HA SEQUESTRATO 22 MILIONI DI EURO: NEL MIRINO, LA SUA UNIVERSITÀ NICOLÒ CUSANO. “IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA SI È LAUREATO CON ME, NON SO SE AVETE CAPITO...” - LA MINACCIA: "PRIMA O POI ENTRERO' A PALAZZO CHIGI DA PREMIER"
MELONI RINCORRE I TRATTORI – NELL’INCONTRO DI DUE ORE CON GLI AGRICOLTORI A PALAZZO CHIGI, LA DUCETTA HA DOVUTO FARE CONCESSIONI PER PLACARE LE PROTESTE: OFFERTA L’ESENZIONE DELL’IRPEF PER I REDDITI SOTTO I 10MILA EURO, IL POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO BANCARIO E 300 MILIONI PER LE EMERGENZE – MA SALVINI RIFILA UN’ALTRA FRECCIATA ALLA PREMIER: “SI PUÒ FARE DI PIÙ” – LA PROTESTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA NON SI FERMA...
NIKKI HALEY SI GIOCA L’UNICA CARTA CHE PUÒ CONTRO QUEI DUE VECCHI RIMBA DI BIDEN E TRUMP: L’ETÀ! – L’EX GOVERNATRICE DELLA SOUTH CAROLINA, 52ENNE, COMMENTA IL RAPPORTO DEL PROCURATORE SPECIALE, ROBERT HUR, SULLA MEMORIA DEL PRESIDENTE: “DOVREBBE SOSTENERE SUBITO UN TEST DI COMPETENZA MENTALE E RENDERLO PUBBLICO. TRUMP? SE BIDEN SI DIFENDE CON LA VECCHIAIA E LA SMEMORATEZZA, TRUMP PUÒ FACILMENTE FARE LA STESSA AFFERMAZIONE…”
'GNAZIO, CI MANCAVA SOLO QUESTA: L'ELOGIO ALLA MONARCHIA PIU' SCRAUSA D'EUROPA! – IL PRESIDENTE DEL SENATO IGNAZIO LA RUSSA, SECONDA CARICA DELLO STATO, VISITA LA CAMERA ARDENTE DI VITTORIO EMANUELE NELLA REGGIA DI VENARIA (TORINO) E CELEBRA LA DINASTIA SAVOIA: “È STATA ARTEFICE DELL'UNITÀ D'ITALIA. CI SONO OMBRE E LUCI MA NON DIMENTICO CHE…” - VIDEO
DOPO CHE TRE QUARTI DI PARTITO HA BOCCIATO LA SUA CORSA COME CAPOLISTA ALLE EUROPEE, ELLY SCHLEIN CONGELA (PER ORA) LA CANDIDATURA – PRIMA LE LISTE DEM (“SIAMO ANCORA IN ALTO MARE”) POI LEI SI INSERIRÀ PER ULTIMA E NON PER FORZA COME CAPOLISTA - ZOPPICANO LE ALLEANZE COL M5S (DA PIEMONTE A FIRENZE) DOVE RESTA ALTO IL RISCHIO DI PRESENTARSI AL VOTO DIVISI. NUOVO CONTATTO CON LO STAFF DI MELONI PER IL DUELLO TV, LA PROSSIMA SETTIMANA PREVISTO UN PRANZO TRA I PORTAVOCE PER DEFINIRE TEMPI E MODALITÀ
FORSE È LA VOLTA BUONA: AL SENATO AMERICANO È PASSATO IL PRIMO VOTO PROCEDURALE SUL PACCHETTO DA 60 MILIARDI DI DOLLARI DI AIUTI PER L’UCRAINA. A SBLOCCARE L’IMPASSE È STATO LO “SCORPORO” DELLE MISURE ANTI-IMMIGRAZIONE PER IL CONFINE CON IL MESSICO – MA ZELENSKY NON PUÒ ANCORA FESTEGGIARE: SERVIRANNO ALMENO ALTRE CINQUE VOTAZIONI PRIMA DI APPROVARE IL PACCHETTO, E ALLA CAMERA LA MAGGIORANZA REPUBBLICANA PROMETTE BATTAGLIA…
LA VERSIONE DI MUGHINI! È IL TEMPO CHE ISRAELE DEVE FERMARE IL FUOCO E MI PARE CHE BIDEN STIA FACENDO BENE IL LAVORO DI RACCOMANDARGLIELO. SMETTERE DI UCCIDERE PER VENDETTA. BENINTESO TUTTO QUESTO NON MUTA IL MIO GIUDIZIO DI FONDO. E CIOÈ CHE I CIVILI DI GAZA SONO OSTAGGI DEGLI ANIMALI DA COMBATTIMENTO DI HAMAS NÉ PIÙ NÉ MENO CHE I 136 ISRAELIANI DI CUI NON SI HANNO PIÙ NOTIZIE. E' COSÌ PURTROPPO IN OGNI GUERRA. NOI ITALIANI ABBIAMO CANCELLATO DALLA NOSTRA MEMORIA LE… - LA BORDATA A ELENA BASILE PER “LA PORCATA” DETTA SULLA SEGRE
PREPARIAMOCI AL CETRIOLONE – L’ACCORDO PER LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ STA PER SALTARE: IL CONSIGLIO EUROPEO NON SI MUOVE DALL’ACCORDO RAGGIUNTO FATICOSAMENTE DAGLI STATI A DICEMBRE, MENTRE IL PARLAMENTO CHIEDE MAGGIORE FLESSIBILITÀ. RISULTATO? IL NUOVO PATTO RISCHIA DI IRRIGIDIRE LE POLITICHE DI BILANCIO, E LA SUA APPROVAZIONE SLITTARE DI UN ALTRO ANNO. PER L’ITALIA…
MAI DIRE RAI - TE LA DO IO LA STAFFETTA: GUERRA TOTALE TRA IL DEMOCRISTO SERGIO E IL MELONIANO ROSSI – PRIVO COM'E' DEI FONDAMENTALI DELLA CULTURA ROMANA DEL POTERE (CHE ABORRE LA PROTERVIA), ROSSI È FINITO INTRAPPOLATO DALL'ASSE SERGIO-CHIOCCI-VESPA (PIU' MARIO ORFEO) - E IL FESTIVAL CI FINISCE IN MEZZO. SALVINI ATTACCA FDI SUL TRENO SPECIALE PER SANREMO VOLUTO DA ROSSI. IL VERO OBIETTIVO DELLA LEGA SONO I VERTICI DELLE FERROVIE, MA CONTENDERE LA RAI A MELONI È D’UOPO PER AVERNE ALMENO LA PRESIDENZA E ALCUNE DIREZIONI...
IL PARLAMENTARE E LA RAGAZZINA: LO SCANDALO SESSUALE CHE FA RIBOLLIRE LA DANIMARCA – IL DEPUTATO 28ENNE, MIKE FONSECA, È STATO ESPULSO DAI MODERATI (PARTITO NELLA COALIZIONE DI GOVERNO) PERCHÉ HA UNA RELAZIONE CON UNA 15ENNE – IL POLITICO SI DIFENDE E NON LASCIA IL SEGGIO: “SONO FORSE MENO MODERATO PERCHÉ MI SONO INNAMORATO?” – IN DANIMARCA L’ETÀ DEL CONSENSO È STABILITA A 15 ANNI. MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI, LARS RASMUSSEN, È NETTO: “NON POSSIAMO AVERE POLITICI CHE HANNO RELAZIONI SESSUALI CON MINORI”
VIDEO-FLASH – VOLETE RIDERE? DAVID PARENZO PROVA A RIABILITARE ABOUBAKAR SOUMAHORO FACENDOLO PARLARE DELLO SFRUTTAMENTO NEI CAMPI, DEI LAVORATORI SOTTOPAGATI E DEI CENTRI DEI MIGRANTI. CHISSÀ SE HA AVUTO MODO DI RICORDARE DELLE VICENDE GIUDIZIARIE DELLA MOGLIE, LILIANE MUREKATETE, FINITA AI DOMICILIARI PER LA GESTIONE DELLE COOPERATIVE DI MIGRANTI (IN SINTESI: AVREBBE USATO I FONDI PUBBLICI PER IL SUO “DIRITTO ALL’ELEGANZA”, MENTRE I RIFUGIATI VIVEVANO IN CONDIZIONI DEGRADANTI)
CALA IL GELO TRA LA DUCETTA E LA DUCIONA - L’INGRESSO DEL PARTITO DI ZEMMOUR, “RECONQUETE”, NEL GRUPPO DEI CONSERVATORI EUROPEI METTE UNA DISTANZA TRA GIORGIA MELONI E MARINE LE PEN (GRANDE RIVALE DI ZEMMOUR PER IL VOTO A DESTRA) - LA MOSSA ORGANIZZATA DA FRATELLI D'ITALIA (C’E’ LO ZAMPINO DELL'EURODEPUTATO VINCENZO SOFO, MARITO DI MARION MARÉCHAL, CAPOLISTA DI RECONQUÊTE ALLE PROSSIME EUROPEE) FA SALTARE IL PROGETTO DEL GRUPPO UNICO SOVRANISTA - LE PEN RESTERA’ IN “IDENTITA’ E DEMOCRAZIA” CON LA LEGA MA HA MOSTRATO INSOFFERENZA PER I TEDESCHI DI AFD…
ITALIANI, PRONTI ALLE ARMI - PRESENTATO IL PROGETTO DI LEGGE PER ISTITUIRE LA RISERVA MILITARE DA USARE IN CASO DI MINACCIA PER IL PAESE - I RISERVISTI VERREBBERO CHIAMATI ESCLUSIVAMENTE DAL BACINO DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO GIÀ PRESTATO SERVIZIO COME VOLONTARI IN FERMA TRIENNALE (VFT) O VOLONTARI IN FERMA INIZIALE (VFI) E CHE ATTUALMENTE SONO IN CONGEDO. CIÒ CONSENTIREBBE DI SELEZIONARE, SU BASE VOLONTARIA, PERSONALE GIÀ FORMATO E ADDESTRATO DALLE FORZE ARMATE…
“JOE BIDEN È UN UOMO ANZIANO CON PROBLEMI DI MEMORIA” – IL PROCURATORE SPECIALE, ROBERT HUR, SCAGIONA IL PRESIDENTE USA SUI DOCUMENTI TOP SECRET PORTATI VIA DALLA CASA BIANCA (TRUMP PER UN CASO SIMILE È STATO INCRIMINATO), MA TRA LE RIGHE CONFERMA CHE GLI USA SONO GOVERNATI DA UN RIMBAM-BIDEN: “È DISPONIBILE E BEN DISPOSTO, MA LA SUA MEMORIA HA SIGNIFICATIVE LIMITAZIONI” – “THE ECONOMIST”: “IL VANTAGGIO DI TRUMP POTREBBE ESSERE INFERIORE A QUANTO SEMBRA”
EURO-ALLEANZE E MAL DI PANZE - LA LEGA PREME SU GIORGIA MELONI PER SCARICARE URSULA VON DER LEYEN (“E’ INVOTABILE”) E CREARE UNA MAGGIORANZA DI DESTRA CON DENTRO ORBAN E LE SVASTICHELLE DI AFD - IL CARROCCIO “BLINDA” MARINE LE PEN, ALLEATA DELLA LEGA NEL GRUPPO “IDENTITA’ E DEMOCRAZIA”, CHE LA DUCETTA VORREBBE PORTARE NEI CONSERVATORI: “NON PASSERÀ CON MELONI” - TAJANI MASTICA AMARO PER L’INGRESSO DI ZEMMOUR NELL’ALLEANZA ECR GUIDATA DALLA SORA GIORGIA: “NON CONDIVIDO NEMMENO UNA SUA PAROLA”
TRA UN TRATTORE E UN PO’ DI LETAME, SI CONSUMA LA NUOVA FAIDA TRA LEGA E FRATELLI D’ITALIA - IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DEL CARROCCIO, RICCARDO MOLINARI, PUNTA IL DITO SULLA CANCELLAZIONE DELL’ESENZIONE IRPEF AGLI AGRICOLTORI: “UN ERRORE DEL GOVERNO” (CON RIFERIMENTO AL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA) - LA REPLICA DEL COGNATO D’ITALIA E’ UN CALCIONE AL LEGHISTA GIORGETTI: “NORMA DECISA DAL MEF, LÌ CI SONO LORO” - SALVINI RINCARA LA DOSE CONTRO “LOLLO”: “NON SI CAPISCE PERCHÉ PER UN TRATTORE SI DEVE FARE LA REVISIONE DELLA PATENTE OGNI 2 ANNI, ANZICHÉ OGNI 10”
IL GOVERNO HA LA QUERELA FACILE: ANCHE CONTRO I GIORNALI AMICI – ALESSANDRO SALLUSTI E DAVIDE VECCHI (DIRETTORI DEL “GIORNALE” E DEL “TEMPO” DI ANGELUCCI) SI SFOGANO: “I MINISTRI CROSETTO E URSO PROCEDONO A COLPI DI QUERELA. CHE UN GOVERNO DI DESTRA PROVI A ESTORCERE SOLDI A GIORNALI CHE PER LORO HANNO COMBATTUTO E COMBATTONO GRATIS BATTAGLIE EPOCALI, È IL SEGNO DI QUANTO IL POTERE POSSA DARE ALLA TESTA E FARE PERDERE LUCIDITÀ…”
“LA RISPOSTA DI ISRAELE A GAZA È STATA ESAGERATA” – JOE BIDEN SI È ROTTO I CABASISI DI NETANYAHU E ORMAI CRITICA APERTAMENTE LA GUERRA DELLO STATO EBRAICO SULLA STRISCIA (MANCO NON FOSSE SUO ALLEATO): “HO FATTO FORTI PRESSIONI PER CONSENTIRE L’INGRESSO DI AIUTI UMANITARI. CI SONO MOLTISSIME PERSONE INNOCENTI CHE MUOIONO DI FAME. STO PREMENDO PER UN ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO” – POI RIVENDICA LA DIFFERENZA CON TRUMP SUI DOCUMENTI CLASSIFICATI: “IO HO COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA, LUI HA MENTITO” - VIDEO
ALLA FACCIA DI “TELE-MELONI” – LA RESISTENZA SANREMESE AL GOVERNO “DUCIONI” CONTINUA: DOPO IL “BELLA, CIAO” INTONATO DA AMADEUS E MENGONI, ISTIGATI DA ENRICO LUCCI, TOCCA A ROSA CHEMICAL CHE CONDISCE LA SUA PERFORMANCE DAL “SUZUKI STAGE” CON DEGLI ENORMI FALLI VOLANTI. GIORGIA MELONI AI SUOI COLLABORATORI HA CONFIDATO CHE QUELLO CHE HA VISTO LE SEMBRAVA "FOLLE" – ALLA DESTRA MANCA LA CLASSE DIRIGENTE ANCHE IN MUSICA: IN ASSENZA DI MEGLIO, LA DUCETTA NON HA GRADITO IL MANCATO INVITO ALL’ORCHESTRACCIA DI MARCO CONIDI (NIENTEMENO) - VIDEO
PARI E PATTA SUL NORD STREAM: PER L’OCCIDENTE NON È STATO NESSUNO A SABOTARE IL GASDOTTO, PER PUTIN È TUTTA COLPA DEGLI AMERICANI – VLADIMIR PUTIN, NELL’INTERVISTA A TUCKER CARLSON, NON HA ESITATO UN SECONDO: “È STATA LA CIA A FAR ESPLODERE NORTH STREAM”. DUE GIORNI FA IL PROCURATORE SVEDESE AVEVA CHIUSO L’INDAGINE SULL’ESPLOSIONE PER “MANCANZA DI GIURISDIZIONE”
“IL PREMIERATO ABOLISCE DI FATTO IL RUOLO DEL PARLAMENTO” – PAOLO CIRINO POMICINO E CLEMENTE MASTELLA SCRIVONO A DAGOSPIA: “QUEL TESTO SCELLERATO COLPISCE IL PARLAMENTO PRIMA ANCORA DELLA FIGURA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. I TANTI DEMOCRISTIANI OVUNQUE ESSI SIANO COLLOCATI DEVONO INDIGNARSI E BATTERSI COSÌ COME I SOCIALISTI E I LIBERALI, I REPUBBLICANI E LE TANTE SINISTRE ANONIME CHE POSSONO RITROVARE UN’ANIMA IN UNA BATTAGLIA DEMOCRATICA…”
“LA RUSSIA NON SARÀ MAI SCONFITTA, LA NATO DEVE ACCETTARE LE NOSTRE CONQUISTE” – VLADIMIR PUTIN SI FA INTERVISTARE DAL GIORNALISTA AMERICANO (TRUMPIANO) TUCKER CARLSON E “APRE” A UN NEGOZIATO: “PRIMA O POI SI ARRIVERÀ A UN ACCORDO” – “UN’ESPANSIONE DELLA GUERRA? NON ABBIAMO ALCUN INTERESSE. L’INVASIONE DI POLONIA O LETTONIA È FUORI DISCUSSIONE” (MA LO DICEVA ANCHE DELL’UCRAINA) – “CON TRUMP AVEVO UN BUON RAPPORTO. BIDEN? NON MI RICORDO L’ULTIMA VOLTA CHE ABBIAMO PARLATO” – “I PIANI DI PACE ERANO QUASI FINALIZZATI, MA KIEV HA OBBEDITO ALL’OCCIDENTE…” - VIDEO: IL TREMORE DELLE GAMBE DELLO "ZAR"
DAGOREPORT – COSA È SUCCESSO DAVVERO CON IL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA? SE È VERO, COME DETTO DALLA RAI, CHE L’ATTORE DOVEVA ANDARE IN VIDEO CON IL MARCHIO “U-POWER” PECETTATO, PERCHÉ IL PATRON DELL'AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE? – A MAGGIOR RAGIONE SE E' VERO CHE "U POWER", COME SOSTENGONO I RUMORS, HA PAGATO TRAVOLTA 1 MILIONE DI EURO PER AVERLO A SANREMO - L’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO È UNO DEI GRANDI INSERZIONISTI DI MEDIASET E PRINCIPALE SPONSOR DEL MONZA – IL “DON’T WORRY, BE HAPPY”, IL VIDEO DEL BALLO SPARITO E LA LIBERATORIA…
DAGOREPORT! - TUTTI I FASCI, PRIMA O POI, ARRIVANO AL PETTINE: NEI PROSSIMI GIORNI, QUANDO IL PPE UFFICIALIZZERÀ LA RICANDIDATURA DI URSULA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE, CHE FARA' ''IO SO' GIORGIA'': ANNUNCERA' IL VOTO DI FDI A FAVORE DELL'EX COCCA DELLA MERKEL O RESTERÀ AD ASPETTARE I RISULTATI DELLE EUROPEE? PROBABILMENTE SCEGLIERÀ IL SILENZIO - UN ENDORSEMENT DI MELONI PRO URSULA, FATTO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE, LA ESPORREBBE AL FUOCO DI FILA DI SALVINI CHE AVREBBE GIOCO FACILE NELL'ACCUSARLA DI “CAMALEONTISMO”, METTENDOLA AL MURO PER “L’INCIUCIO” COGLI ODIATI SOCIALISTI E LIBERALI - PEI SONDAGGISTI, I VOTI DELLA DUCETTA NON SERVIRANNO A INCORONARE URSULA MA, SOTTO SOTTO, LEI SPERA DI POTER ESSERE DETERMINANTE PER OTTENERE UN COMMISSARIO DI PESO...
LA PROCURA DI TORINO HA APERTO UN’INDAGINE SULLE SOCIETÀ FIDUCIARIE DELLA FAMIGLIA AGNELLI – LA GUARDIA DI FINANZA OGGI HA ACQUISITO ALCUNI DOCUMENTI NELLO STUDIO DI UN NOTAIO: IL FASCICOLO È STATO APERTO DOPO UN ESPOSTO PRESENTATO DA MARGHERITA AGNELLI…
MUSK CONTRO TOPOLINO, NUOVO ROUND! – IL PATRON DI TESLA SI È OFFERTO DI AIUTARE TUTTI COLORO CHE SONO STATI DISCRIMINATI DA DISNEY. MUSK HA GIÀ ANNUNCIATO CHE PAGHERÀ LE SPESE LEGALI DI GINA CARANO, ATTRICE LICENZIATA DALLA SERIE “MANDALORIAN” PER ANTISEMITISMO – LA BATTAGLIA È NATA A NOVEMBRE, QUANDO L’AZIENDA, POLITICAMENTE CORRETTISSIMA, HA CANCELLATO LE INSERZIONI PUBBLICITARIE SU X...
MARTA DA LEGARE – C’È UN MOTIVO SE LA FASCINA È RIAPPARSA IN PARLAMENTO DOPO SETTIMANE DI ASSENZA. DOVEVA METTERE A SEGNO UN COLPO PER AVERE POTERE IN FORZA ITALIA: PIAZZARE COME VICE DI TAJANI IL SUO FEDELISSIMO, STEFANO BENIGNI, GIA’ RESPONSABILE GIOVANI DEL PARTITO – GLI ALTRI TRE VICE SARANNO I GOVERNATORI ALBERTO CIRIO E ROBERTO OCCHIUTO E DEBORAH BERGAMINI –SCHIFANI AL VELENO: “LA SICILIA È UNO DEI GRANDI ELETTORI DI FORZA ITALIA, MA È STATA TAGLIATA FUORI” – COME DAGO-DIXIT, IN FORZA ITALIA SI SONO STANCATI DEL LUTTO PARACULO E HANNO POSTO UN ULTIMATUM ALLA FASCINA…
IPAD, YOU PAY! - IL MINISTRO DELLA SANITÀ SCOZZESE, MICHAEL MATHESON, SI E' DIMESSO DOPO ESSERE STATO BECCATO A FARSI RIMBORSARE 11.000 STERLINE PER IL ROAMING DEL TABLET DURANTE UNA VACANZA IN MAROCCO - IL POLITICO HA INCOLPATO I FIGLI, CHE AVREBBERO USATO IL DEVICE PER GUARDARE LE PARTITE E HA RIMBORSATO LA CIFRA, MA LE SCUSE NON SONO BASTATE. TANTO PIÙ CHE IL CASO ARRIVA DOPO LE INDAGINI SULLE MALVERSAZIONI DEL PARTITO SNP, CHE HANNO PORTATO LA PREMIER, NICOLA STURGEON, A DIMETTERSI...
SOGNO O SONDAGGIO? – FRATELLI D’ITALIA PERDE DUE DECIMALI E ARRIVA AL 28,5%: I PICCOLI SMOTTAMENTI NON CAMBIANO LA SOSTANZA, MA IL PARTITO DELLA MELONI NON VEDE IL SEGNO “PIÙ” DAL 28 DICEMBRE – FORZA ITALIA RISALE AL 7,3%, LA LEGA STABILE ALL’8,6% - IL PD AL 19,&%, IL M5S SCENDE AL 16 – AZIONE-AVS VICINE AL 4% (SOGLIA DI SBARRAMENTO ALLE EUROPEE), RENZI SI ALLONTANA…
FLASH - A FINE MESE GIORGIA MELONI NOMINERA' IL NUOVO DIRETTORE DELL'AISI, I SERVIZI SEGRETI INTERNI, AL POSTO DI MARIO PARENTE: MALGRADO LA CONTRARIETA' DI SALVINI E MANTOVANO, QUASI SICURAMENTE SARA' NOMINATO IL VICE DI PARENTE, GIUSEPPE DEL DEO, CARO ALLA DUCETTA. A MENO CHE...
QUALCUNO SILENZI BIDEN! – NUOVA GAFFE DEL PRESIDENTE AMERICANO: DOPO AVER CONFUSO MITTERRAND CON MACRON, HA SCAMBIATO ANGELA MERKEL CON HELMUT KOHL – LO SCIVOLONE IN UN DISCORSO IN CUI RIEVOCAVA UNA DISCUSSIONE DURANTE IL G7 DEL 2021. PECCATO CHE KOHL SIA MORTO NEL 2017 – SECONDO UN SONDAGGIO DI NBC NEWS, IL 76% DEGLI ELETTORI AMERICANI È PREOCCUPATO PER L'ETÀ DI “SLEEPY JOE”...
E ANCHE STO BANDECCHI… - IL SINDACO DI TERNI SI È DIMESSO IMPROVVISAMENTE – TRAVOLTO DALLE POLEMICHE PER LE VOLGARITÀ, LE GAFFE E LE SPARATE, BANDECCHI HA PARLATO DI “MOTIVI POLITICI”: "COSÌ NON RISCHIEREMO UNA DITTATURA BANDECCHIANA" - PERCHÉ LASCIA? LE DIMISSIONI GLI SERVONO FORSE PER DEDICARSI ALLA CANDIDATURA ALLE EUROPEE?
“NON CONDIVIDO UNA PAROLA DI QUELLO CHE DICE ZEMMOUR” – ANTONIO TAJANI SI RINGALLUZZISCE SOLO QUANDO C’È QUALCHE ALLEATO INGOMBRANTE PER SALVINI O MELONI IN EUROPA. UN PAIO DI MESI FA AVEVA SBATTUTO LA PORTA A MARINE LE PEN E AFD (MEMBRI DI IDENTITÀ E DEMOCRAZIA CON LA LEGA). OGGI TOCCA AL LEADER PUTINIANO DI “RECONQUETE”, NUOVO ACQUISTO DELLA DUCETTA IN ECR – QUELLO DI TAJANI, GRANDE AMICO DI MANFRED WEBER, È UN MESSAGGIO A NOME DEL PPE…
ORBAN E ZEMMOUR: E MENO MALE CHE LA MELONI VUOLE FARE LA TURBO-ATLANTISTA - LA DUCETTA IN EUROPA FLIRTA CON DUE PUTINIANI DELLA PRIMISSIMA ORA PER RACCATTARE VOTI E “COPRIRSI” A DESTRA DA SALVINI. MA È UNA STRATEGIA PERICOLOSA: LIBERALI E SOCIALISTI NON FARANNO MAI UN’ALLEANZA CON QUESTI EURO-PUZZONI - LA LEGA SI COCCOLA MARINE LE PEN: "LEI È IL NOSTRO ALLEATO" - IL RITRATTO DELL'INTELLETTUALE TEORICO DEL SUICIDIO FRANCESE, CHE SOGNA DI ANNETTERE IL NORD-ITALIA
CHI DICE FIGLIO DICE DANNO (SOPRATTUTTO PER “LA CASTA”) – QUELLO DI GABRIELE VISCO, EREDE DELL’EX MINISTRO VINCENZO, FINITO AI DOMICILIARI PER CORRUZIONE, È SOLO L’ULTIMO EPISODIO DI “RAMPOLLO” CHE METTE NEI GUAI IL PADRE - DALL’AFFARE MONTESI, CHE COSTÒ LA CARRIERA AD ATTILIO PICCIONI, PER PASSARE AL FIGLIO TERRORISTA DI CARLO DONAT CATTIN. FINO AD ARRIVARE AI GUAI DEL “TROTA” BOSSI E AI CASI GIUDIZIARI DI LEONARDO APACHE LA RUSSA E CIRO GRILLO...
“UNO SPETTACOLO DEPLOREVOLE, È DIVENTATO IL FESTIVAL DEI MEME” - MA IL PRESSING DEL CENTRODESTRA SU AMADEUS PER LA GAG-ATA DI JOHN TRAVOLTA È SOLO UN ESCAMOTAGE PER ROMPERE LE SCATOLE AL CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL ED EVITARE DI DARE VISIBILITA’ ALLA PROTESTA DEI TRATTORI A SANREMO? AH SAPERLO…? - IL CODACONS PRESENTA UN ESPOSTO A AGCOM E ANTITRUST SU TRAVOLTA A SANREMO. CHIESTI CHIARIMENTI ANCHE ALLA CORTE DEI CONTI SUL COMPENSO…
FRECCIAROSSA DI RABBIA – A MATTEO SALVINI NON PASSA L’INCAZZATURA PER IL TRENO SPECIALE PER SANREMO: “È COSTATO PARECCHIO. NON SO PERCHÉ NON SONO STATO INFORMATO, MA MAGARI È UN’OPERAZIONE DI MARKETING INTERESSANTE. PERÒ MI METTO NEI PANNI DEI PENDOLARI, CHE IL COLLEGAMENTO VELOCE LO VORREBBERO TUTTI I GIORNI E NON SOLO PER I GIORNALISTI” – L’AFFITTO DEL TRENO CHARTER, PAGATO ATTRAVERSO UNO SCAMBIO MERCI, È COSTATO ALLA RAI CIRCA…
FERMI TUTTI, ABBIAMO SCHERZATO – IL PRESIDENTE DELLA CAMERA LORENZO FONTANA SCIOGLIE IL GIURÌ D'ONORE PER IL CASO MELONI-CONTE SULLA RATIFICA DEL MES- PD E ALLEANZA VERDI-SINISTRA AVEVANO LASCIATOL’ORGANISMO CHIAMATO A VALUTARE LA DISPUTA: “NON È IMPARZIALE”. E IL LEADER M5S AVEVA CHIESTO DI SCIOGLIERE IL GIURI’…
IL PRESIDENTE DELLA UEFA ALEKSANDER CEFERIN HA DICHIARATO CHE NON SI CANDIDERÀ PER UN ALTRO MANDATO NEL 2027 - QUESTO ANNUNCIO, A SORPRESA, È ARRIVATO POCO DOPO IL VOTO DEL CONGRESSO CHE HA APPROVATO UNA MODIFICA DEGLI STATUTI, DANDO LA POSSIBILITÀ ALLO SLOVENO, ARRIVATO ALLA PRESIDENZA NEL 2016, DI CANDIDARSI NUOVAMENTE NEL 2027 PER UNA QUARTA PRESIDENZA…
PREPARATE I POPCORN: IL DUELLO TELEVISIVO TRA GIORGIA MELONI ED ELLY SCHLEIN SI FARA! – GLI STAFF DELLA DUCETTA E DELLA SEGRETARIA MULTIGENDER SI SONO SENTITI AL TELEFONO E SI INCONTRERANNO LA PROSSIMA SETTIMANA PER CONCORDARE I DETTAGLI – IN PRIMA FILA PER OSPITARE IL MATCH AL MOMENTO CI SONO BRU-NEO VESPA E SKYTG24…
PER TRUMP URNE PIENE E CASSE VUOTE – LA STRATEGIA DELLA “VITTIMA DELLA GIUSTIZIA” FA VOLARE TRUMP ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE E NEI SONDAGGI. MA SPESE LEGALI E RICHIESTE DANNI HANNO MANDATO IN ROSSO I CONTI DELL'EX PRESIDENTE, CHE NEL 2023 HA PAGATO 50 MILIONI AD AVVOCATI E TRIBUNALI. E ORA DOVRÀ RISARCIRE E. JEAN CARROLL CON 88 MILIONI DI DOLLARI – IL TYCOON È COSTRETTO AD ATTINGERE AI FONDI ELETTORALI. E PENSA ALL'EMISSIONE DI UN BOND…
MA CHE SORPRESA: L’UNICO OPPOSITORE DI PUTIN NON POTRÀ PARTECIPARE ALLE ELEZIONI – BORIS NADEZHDIN ANNUNCIA DI ESSERE STATO BOCCIATO DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE – INIZIALMENTE TOLLERATO DA “MAD VLAD”, PER FARE FINTA CHE IL VOTO FOSSE LIBERO, NADEZHDIN SI È BRUCIATO NEL MOMENTO IN CUI HA RICEVUTO IL SOSTEGNO DI NAVALNY (E QUANDO SI È VISTO CHE LA SUA RACCOLTA FONDI STAVA ANDANDO OLTRE LE ASPETTATIVE…)
MA ALLORA LO FA APPOSTA: GIORGIA MELONI SI DIVERTE A UMILIARE SALVINI – IERI, MENTRE IL MINISTRO DEI TRASPORTI SI INCAZZAVA PER NON ESSERE STATO AVVISATO DEL TRENO FRECCIAROSSA SPECIALE PER SANREMO, LA DUCETTA INCONTRAVA L’AD DI TRENITALIA, LUIGI CORRADI, CHE VORREBBE PRENDERE IL POSTO DI FERRARIS A FERROVIE. LA PREMIER HA ANCHE ANNUNCIATO I LAVORI DELLA ROMA-PESCARA, CON RISORSE DEL MINISTERO, SENZA CHE SALVINI FOSSE NEANCHE INVITATO – È LA SECONDA VOLTA CHE IL LEGHISTA VIENE TENUTO ALL’OSCURO DA CORRADI: LA PRIMA? QUANDO LOLLOBRIGIDA CHIESE DI FERMARE IL TRENO A CIAMPINO… - LA PRECISAZIONE DI ROBERTO SERGIO
GIORGIA MELONI COMMISSARIA LADY CASELLATI – LE DIMISSIONI DI VITTORIO SGARBI REGALANO ALLA DUCETTA L’OPPORTUNITÀ DI PIAZZARE UN “RINFORZINO” VICINO ALLA MINISTRA DELLE RIFORME: UNA SORTA DI SOTTOSEGRETARIO “AL PREMIERATO”, CHE GESTISCA E SOVRINTENDA L’ITER DELLA “MADRE DI TUTTE LE RIFORME” – SE SGARBI NON MOLLASSE, LA PREMIER POTREBBE REVOCARLO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI…
FLASH! – OGGI POMERIGGIO ALFREDO MANTOVANO, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, E PIETRO PAROLIN, SEGRETARIO DI STATO VATICANO, FIRMERANNO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DEL FORLANINI ALLA SANTA SEDE: IL VECCHIO OSPEDALE PUBBLICO ROMANO OSPITERÀ LA NUOVA SEDE DEL BAMBIN GESÙ...
SE VUOLE TENERE LA POLTRONA, URSULA DOVREBBE TENERE ALLA LARGA LA DUCETTA – LA SVOLTA A DESTRA DEI CONSERVATORI EUROPEI GUIDATI DALLA MELONI, CON GLI INGRESSI DI VIKTOR ORBAN E DEL PARTITO DI ERIC ZEMMOUR, COMPLICA I PIANI PER IL BIS DELLA VON DER LEYEN ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE – DA UNA PARTE CRESCE L’IMBARAZZO DENTRO IL PPE PER POSSIBILI CONVERGENZE CON ECR. DALL’ALTRA I SOCIALISTI E I LIBERALI LANCIATO UN ULTIMATUM: “MAI CON GLI ESTREMISTI DI DESTRA”. E SENZA I VOTI DI PSE E RENEW, URSULA NON VA DA NESSUNA PARTE...
SULLA GIUSTIZIA CALENDA E RENZI SPALLEGGIANO IL GOVERNO – IL PRIMO ARTICOLO DEL DDL NORDIO, QUELLO CHE CANCELLA L’ABUSO D’UFFICIO, PASSA AL SENATO CON I VOTI DI AZIONE E ITALIA VIVA – E LA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ APPROVATO IL “BAVAGLIO” SULLE ORDINANZE DI CUSTODIA PRESENTATO DAL CALENDIANO COSTA – ALLE PROTESTE DEI PROCURATORI ANTIMAFIA REPLICA GIULIA BONGIORNO: “RISCHI DI VEDER CONTESTATI REATI PIÙ GRAVI CE NE SONO, MA QUALCUNO HA UN’IDEA MIGLIORE?” – VIDEO: IL BOTTA E RISPOSTA TRA RENZI E LA RUSSA
TRUMP VINCE ANCHE QUANDO NON PARTECIPA – PER NIKKI HALEY LA “VITTORIA” ALLE PRIMARIE IN NEVADA È UN CLAMOROSO SEGNALE DI DEBOLEZZA: L’EX GOVERNATRICE DELLA SOUTH CAROLINA È STATA DOPPIATA DALL’OPZIONE “NESSUNO DI QUESTI CANDIDATI”, PENSATA DA TRUMP PER FARE SENTIRE LA SUA PRESENZA – PERCHÉ LA HALEY NON SI RITIRA? FACILE: ASPETTA L’ESITO DEI PROCESSI SUL TYCOON: SE VENISSE FATTO FUORI PER VIA GIUDIZIARIA, AVREBBE LA STRADA SPIANATA…
ANCHE IL PAPA STRONCA IL PIANO MATTEI, VIA “FAMIGLIA CRISTIANA” – IL SETTIMANALE DEDICA UN ARTICOLO AL PROGETTO-FUFFA DI GIORGIA MELONI PER L’AFRICA, LASCIANDO SPAZIO A VOCI CRITICHE DEI GIOVANI RICERCATORI DEL CONTINENTE NERO: “DI VERTICI SULL'AFRICA NE ABBIAMO GIÀ VISTI MOLTI. DOVE SONO I RISULTATI TANGIBILI PER LA GIOVENTÙ AFRICANA?” – LA MANCATA CONSULTAZIONE E IL “DIRITTO A NON EMIGRARE”: “IL NOSTRO FUTURO È QUI, MA I GIOVANI AFRICANI HANNO BISOGNO DI …”
LE DISAVVENTURE DI TONINO DI PIETRO: "POCHI MESI FA, ERO SU UN AUTOBUS, MI SI È AVVICINATO UN RAGAZZO DI 15-16 ANNI E MI HA SPUTATO ADDOSSO" - L'EX MAGISTRATO, ORMAI RITIRATOSI A FARE IL CONTADINO A MONTENERO DI BISACCIA, IN MOLISE, RACCONTA LA DISAVVENTURA A "OGGI": "AVREI VOLUTO RINCORRERLO PER ABBRACCIARLO E PER DIRGLI: MA TU NON ERI ANCORA NATO, AL TEMPO DI MANI PULITE, CHE COSA TI HANNO RACCONTATO?" - "FACCIO IL CONTADINO, MA SE NON AVESSI LA PENSIONE, NON CAMPEREI…"
“SALVINI NON SA DI COSA PARLA” - LOTITO ATTACCA IL LEGHISTA, IL GOVERNO E IL MINISTERO DELL’ECONOMIA “COLPEVOLI” DI AVER BOCCIATO IL SUO EMENDAMENTO AL DECRETO MILLEPROROGHE PER PROROGARE, FINO AL 2028, GLI SGRAVI FISCALI PER I CALCIATORI - PER VENDICARSI, IL PRESIDENTE DELLA LAZIO FA UNA CAREZZA AL “PUZZONE” SGARBI, CHE HA MESSO IN IMBARAZZO LA DUCETTA: “HA CHIESTO A MELONI DI CONTROLLARE TUTTI I CONFLITTI D’INTERESSI DEL SUO GOVERNO. CREDO SIA LEGITTIMO. LA LEGGE O SI APPLICA PER TUTTI O NON SI APPLICA PER NESSUNO. IO IN CONFLITTO DI INTERESSI? NO…”
"PRESENTEREMO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA INDIVIDUALE NEI CONFRONTI DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA" - RENZI METTE NEL MIRINO IL COGNATO D’ITALIA: “LA PRESENTEREMO AL SENATO, DOVE LA INTRODURRÒ IO. ALL'ITALIA SERVE UN MINISTRO E NON UN COGNATO A CUI DARE L'AGRICOLTURA. I TRATTORI IN TUTTA EUROPA SONO CONTRO LA POLITICA DI BRUXELLES, MA IN ITALIA SONO CONTRO CHI HA AUMENTATO LE TASSE SULL'AGRICOLTURA. LA MELONI E SUO COGNATO HANNO RIMESSO L'IRPEF AGRICOLA..."
GIURI' GIURELLO, CHE BEL BORDELLO! - SCONTRO SUL GIURÌ D’ONORE PER IL CASO CONTE-MELONI SULLA RATIFICA DEL MES. PD E ALLEANZA VERDI E SINISTRA LASCIANO L’ORGANISMO CHIAMATO A VALUTARE LA DISPUTA: “NON È IMPARZIALE”. E IL LEADER 5S CHIEDE DI SCIOGLIERLO - I DEPUTATI VACCARI E ZARATTI SPIEGANO LE DIMISSIONI: “PREVALGONO MOTIVAZIONI POLITICHE, MA LA RICOSTRUZIONE DOCUMENTALE NON PUÒ ESSERE DI PARTE...”
GLI STATI UNITI VANNO ALLO SCONTRO CON ISRAELE! - IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO ANTONY BLINKEN MOLLA UN CALCIONE AL GOVERNO NETANYAHU: “GLI ISRAELIANI SONO STATI DISUMANIZZATI NEL MODO PIÙ ORRIBILE IL 7 OTTOBRE MA QUESTA NON PUÒ ESSERE UNA LICENZA PER DISUMANIZZARE GLI ALTRI” - SCENDE IN CAMPO ANCHE HILLARY CLINTON: "NETANYAHU DOVREBBE ANDARSENE: NON È UN LEADER AFFIDABILE. È STATO SOTTO IL SUO CONTROLLO CHE È AVVENUTA L'AGGRESSIONE. E SE È UN OSTACOLO A UN CESSATE IL FUOCO DEVE ASSOLUTAMENTE ANDARSENE"
DUE PESI, DUE MISURE - L'INDAGINE DEL PROCURATORE SPECIALE AMERICANO ROBERT HUR SULLE CARTE CLASSIFICATE TROVATE NEL GARAGE DELLA CASA DI JOE BIDEN E IN UN SUO UFFICIO SI È CONCLUSA SENZA APPARENTI ACCUSE - IL PRESIDENTE HA SEMPRE COLLABORATO CON GLI INQUIRENTI E SI DETTO ALL'OSCURO DELLE CARTE RITROVATE - TRUMP INVECE È IN ATTESA DI PROCESSO PER AVER TRATTENUTO E NASCOSTO CARTE SEGRETE A MAR-A-LAGO…
DAGOREPORT - VOCI DA VIALE MAZZINI: FINITA LA STAGIONE DI “VIVA RAI2”, A MAGGIO, ROSARIO FIORELLO POTREBBE LASCIARE LA RAI! LO SHOWMAN SI GUARDA INTORNO E AVREBBE GIÀ AVUTO DELLE INTERLOCUZIONI CON LA7 E DISCOVERY. URBANO CAIRO È INGOLOSITO – ANCHE ENRICO MENTANA SI GUARDA INTORNO: C'E' MARETTA TRA LUI E ANDREA SALERNO - MASSIMO GILETTI A BAGNO MARIA: QUAL E' IL SUO FUTURO? - ROBERTO SERGIO SENTE DI AVERE IN TASCA LA RICONFERMA COME AD - L’INTERVISTA BY CHIOCCI ALLA ZELENSKY? DIETRO C’È LA MANONA DELLA MELONI CHE VUOLE TENERE ALTA L'ATTENZIONE SULLA QUESTIONE UCRAINA...
DAGOREPORT – RETROSCENA SULLO SCHIAFFO DI JOHN ELKANN RIFILATO AL GOVERNO DUCIONI (COSA MAI SUCCESSA CHE UN IMPRENDITORE SCAVALCHI COSI' SFACCIATAMENTE IL GOVERNO) - L'EREDE DI CASA AGNELLI HA RASSICURATO MATTARELLA E GIORGETTI SUGLI INVESTIMENTI DI STELLANTIS IN ITALIA: IN CAMBIO VUOLE GLI INCENTIVI SULLE AUTO ELETTRICHE, COME DA UN ANNO IN FRANCIA E GERMANIA, PER RENDERLE COMPETIVE CON LA CINA – GLI “ADDETTI AI LIVORI” MORMORANO PER L’INCONTRO CON PANETTA: IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, CONSIDERATO “DI DESTRA”, SI SMARCA DALLA DUCETTA? – LA STRATEGIA KAMIKAZE DI “SPUGNA” FAZZOLARI, DI CUI GIORGIA MELONI DISSE: “È L’UOMO PIÙ INTELLIGENTE CHE CONOSCO”. PENSA COME SONO GLI ALTRI…
CHE CI FACEVA DI BELLO SABATO SCORSO, IL REIETTO ANDREA GIAMBRUNO, ADDIVANATO IN UN HOTEL MILANESE CON CANDIDA MORVILLO (‘’CORRIERE DELLA SERA’’) E FEDEZ (“MUSCHIO SELVAGGIO”)? L’EX COMPAGNO DELLA MELONI LI HA CONVOCATI PER TRATTARE UN’INTERVISTA POST-STRISCIA. DA NAVIGATO ‘’PROFUMIERE”, TRA UN SÌ E UN NO, FEDEZ E MORVILLO SONO STATI PRESI PER IL NASO. QUANDO POI È TRAPELATA LA NOTIZIA, I SOSPETTI CHE GIAMBRUNO MIRASSE A MANDARE UN “PIZZINO” ALL’EX MELONI, SON DIVENTATI FATTO - CONVINTO DI ESSERE FINITO IN UN TRITARCARNE SOLO PER COLPIRE GIORGIA MELONI, GIAMBRUNO ALZA L’ASTICELLA: VUOLE ANDARE IN ONDA, CONDURRE UN TG. E TANTO CHE CI SIAMO ANCHE UN APPARTAMENTO A ROMA E MILANO? E’ O NON È LA DUCIONA D’ITALIA CHE FA E DISFA QUELLO CHE VUOLE? E ALLORA CHE ASPETTA A FARMI DARE LA CONDUZIONE DI “STUDIO APERTO”? PURTROPPO PER LUI PERO'...
FLASH! – IL SONDAGGIO “BIDIMEDIA” SULLE REGIONALI IN SARDEGNA: IL CANDIDATO MELONIANO, PAOLO TRUZZU, È IN TESTA CON IL 46% DEI VOTI, MA SOLO GRAZIE ALLA STRATEGIA SUICIDA DI ELLY SCHLEIN! SOMMANDO I VOTI PER LA GRILLINA ALESSANDRA TODDE, CANDIDATA PD-M5S (41,9%) E PER L’EX GOVERNATORE RENATO SORU, USCITO DAL PARTITO DEMOCRATICO SBATTENDO LA PORTA (11,1), INFATTI, SI ARRIVA AL 53% - NON SOLO: A CAGLIARI, DOVE È SINDACO, PAOLO TRUZZU È STATO SUPERATO DALLA TODDE…
FUORI I NOMI: CHI È IL GIORNALISTA DELLA RAI CHE HA OFFESO BIG MAMA? LA RAI HA APERTO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, SOLLECITATO DALL’AMMINISTRATORE DELEGATO, ROBERTO SERGIO. STESSO PROVVEDIMENTO ANCHE PER UNA GIORNALISTA DI INTRATTENIMENTO DAY TIME CHE "HA CRITICATO LE ISTITUZIONI TRENTINE DOPO LA SOPPRESSIONE DELL'ORSA M90"...
VIDEO! “ABBIAMO GIÀ LA GIORNATA MONDIALE DEL POLLO ARROSTO!” – IL DEPUTATO DI AZIONE, GIUSEPPE CASTIGLIONE, GIÀ SOTTOSEGRETARIO ALL'AGRICOLTURA IN TRE GOVERNI, SPERNACCHIA IL GOVERNO: “AVETE ISTITUITO L'ENNESIMA GIORNATA PER IL MADE IN ITALY E L’AGROALIMENTARE, NON CE N’ERA BISOGNO!”. E POI ELENCA TUTTE LE GIORNATE SPECIALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DEDICATE “ALLA TERRA, ALL'AMBIENTE, ALLA BIODIVERSITÀ, ALL'AGRICOLTORE, ALLE API, AGLI ALLEVATORI…”
NUNZIA DE GIROLAMO HA FATTO SCAPPARE I TELESPETTATORI. ORA TOCCA AGLI ELETTORI? – “IL FATTO QUOTIDIANO” LA SPARA: GIORGIA MELONI STAREBBE PENSANDO DI CANDIDARE LA MOGLIE DI FRANCESCO BOCCIA ALLE EUROPEE – “L’IPOTESI SAREBBE STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE SIA DA GIORGIA MELONI SIA DALLA SORELLA ARIANNA. DE GIROLAMO VIENE CONSIDERATA UNA FIGURA COMPETENTE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E HA IL VANTAGGIO DI ESSERE UNA DONNA CONOSCIUTA” - LEI SMENTISCE: NIENTE CANDIDATURA ALLE EUROPEE, IN PRIMAVERA TORNO CON "CIAO MASCHIO"
UNA “FRECCIAROSSA” TRA SALVINI E MELONI – IL MINISTRO DEI TRASPORTI, DECISO A CAMBIARE IL VERTICE DELLE FERROVIE IN CONTRASTO CON LA DUCETTA, NON HA GRADITO IL “MARKETTING” DI TRENITALIA A SANREMO - IL “CAPITONE” ERA ALL’OSCURO DEL VIAGGIO SPECIALE DEL FRECCIAROSSA CON A BORDO IL DG DELLA RAI, GIAMPAOLO ROSSI E LUIGI CORRADI, L’AD DI TRENITALIA CHE MIRA A PRENDERE IL POSTO DI FERRARIS – IL SILENZIO SUI COSTI DEL VIAGGIO E L’INTERROGAZIONE DI ITALIA VIVA
BIDEN, ATTACCATI AL CARLSON! – IL GIORNALISTA TUCKER CARLSON (EX FOX NEWS), ANNUNCIA SU X DI AVER INTERVISTATO PUTIN, E IL CREMLINO CONFERMA - “IL NOSTRO DOVERE DI GIORNALISTI È INFORMARE. I MEDIA CON L’UCRAINA FANNO PROPAGANDA. LE INTERVISTE A ZELENSKY SEMBRANO SESSIONI CORTIGIANE” – È UN MESSAGGIO A BIDEN IN VISTA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE: IL NOME DI CARLSON È TRA I PAPABILI PER DIVENTARE VICE DI TRUMP… - VIDEO
“ZEMMOUR VOLEVA ANNETTERE IL NORD ITALIA” – IL MOVIMENTO 5 STELLE RICORDA IL VECCHIO CAVALLO DI BATTAGLIA DEL LEADER DEL PARTITO “RECONQUETE”, E SPERNACCHIA LA MELONI CHE SE L’È PRESO NEL GRUPPO ECR: “DA FRATELLI D’ITALIA A FRATELLI DI FRANCIA È UN ATTIMO. ZEMMOUR FA SEMBRARE LE PEN MODERATA” – I LIBERALI DI “RENEW”: “L’UNICA COSA CHE ECR HA CONQUISTATO È L’ESCLUSIONE DEFINITIVA DAI NEGOZIATI POLITICI”
CHE AIFA FA – INFORNATA DI NOMINE ALL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: IL MINISTRO DELLA SALUTE ORAZIO SCHILLACI HA SCELTO PIERLUIGI RUSSO E GIOVANNI PAVESI COME DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO – SCHILLACI AVEVA PROMESSO NOMI DI ALTO PROFILO, MA NELLA NUOVA SUPER COMMISSIONE TECNICO ECONOMICA NON CI SONO FARMACOLOGI: IN COMPENSO, ENTRA VINCENZO DANILO LOZUPONE, FARMACISTA DI BARI COLLEGA DEL SOTTOSEGRETARIO GEMMATO E IL MEDICO DI FAMIGLIA WALTER MARROCCO – IL DESTINO DEL PRESIDENTE DELL’AIFA PALÙ: L’IDEA È DI CONFERMARLO, MA CI SONO PROBLEMI LEGATI ALL’ETÀ (E NON SOLO)
“BASTA IPOCRISIE, TU CAMPI DI POLITICA DA 43 ANNI...” – IL DEPUTATO DEM MARCO FURFARO INFILZA IL MELONIANO FOTI CHE AVEVA CONSIGLIATO AI PARLAMENTARI DEL PD DI “SALIRE SUI TRATTORI" ALMENO "QUALCUNO DI LORO DIMOSTREREBBE DI AVER LAVORATO ALMENO UN'ORA NELLA SUA VITA” – LA REPLICA DEL CAPOGRUPPO DI FDI ALLA CAMERA: “FURFARO, RITRATTERAI LE CALUNNIE IN TRIBUNALE” – E IL PARLAMENTARE PD RIBATTE: “MI VUOLE PORTARE IN TRIBUNALE? BENE COSI’…”
“CALTA” CANTA! – PASSA ALLA CAMERA IL DDL CAPITALI, IL PROVVEDIMENTO PENSATO DA FAZZOLARI PER SPOSARE LE RICHIESTE DI CALTAGIRONE: IL TESTO HA OTTENUTO 135 SÌ E 92 ASTENUTI – A NULLA SONO SERVITE LA STRONCATURA DEL “FINANCIAL TIMES” E L’INCAZZATURA DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI – COSA CAMBIA PER LE SOCIETÀ: IL QUORUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IL VOTO MAGGIORATO CHE AVVANTAGGIA I SOCI DI CONTROLLO (COME CALTAGIRONE IN GENERALI)
MELONI E SALVINI SGOMITANO PER SALIRE SUL TRATTORE – ENTRAMBI PROVANO A INTESTARSI LA VITTORIA DEGLI AGRICOLTORI CONTRO BRUXELLES, OVVERO IL RITIRO DELLA PROPOSTA SULL'USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI – LA LEGA SPINGE PER RIPRISTINARE L'ESENZIONE IRPEF PER LE AZIENDE AGRICOLE, FATTA SALTARE NELLA LEGGE DI BILANCIO. MA DAL TESORO FANNO SAPERE CHE NON CI SONO I FONDI – SORGI: “DOPO MACRON, DOPO BRUXELLES, È MELONI CHE DEVE ARRENDERSI AI TRATTORI. EPPURE IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA AVEVA GIÀ PROVVEDUTO A UNA SERIE DI CONCESSIONI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI…”
VENI, VIDI, ALVISE! – IL PRESSING DI LADY CASELLATI SULLA SCALA NON SI FERMA AL POVERO SANGIULIANO (ORMAI “STREMATO”): L’EX PRESIDENTE DEL SENATO, CHE SOGNA DI VEDERE APPARIRE IL RAMPOLLO ALVISE SUL PODIO DEL TEATRO MILANESE, HA CHIESTO ANCHE AD ANTONIO TAJANI DI ATTIVARSI PER “FAVORIRE” LA NOMINA DI FORTUNATO ORTOMBINA, ATTUALMENTE SOVRINTENDENTE DELLA FENICE DI VENEZIA – LA RETTIFICA DELLA MINISTRA E LA REAZIONE DI PALAZZO CHIGI, CHE NON HA ACCOLTO BENE L’ATTIVISMO DELLA CASELLATI PER IL FIGLIO...
"I VIDEO SONO STATI UTILIZZATI COME UNA SORTA DI RICATTO" - SVOLTA NEL CASO DEI FILMATI HOT DEL SINDACO A SANTA MARINELLA PIETRO TIDEI: I FRATELLI ANGELETTI RISCHIANO IL PROCESSO - LA PROCURA DI CIVITAVECCHIA RITIENE CHE SIANO STATI PROPRIO LORO A DIFFONDERE I VIDEO GIRATI ALL'INTERNO DEL COMUNE. IL PM HA FORMULATO LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON L'ACCUSA DI “DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO PRIVATI”. ORA LA PAROLA PASSA AL GIP - SE LA VICENDA GIUDIZIARIA AVRÀ UN SEGUITO, IL SINDACO TIDEI…
HANNO MESSO “BIBI” ALL’ANGOLO – NETANYAHU STASERA PARLERÀ IN DIRETTA TELEVISIVA PER ANNUNCIARE L’ACCORDO CON HAMAS SULLA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI. IL PREMIER ISRAELIANO, DOPO AVER TENTENNATO A LUNGO, HA DATO L’OK AL CESSATE IL FUOCO, CEDENDO ALLE RICHIESTE DEI TERRORISTI - OGGI C'È STATO UN INCONTRO "BUONO E PROLUNGATO" CON IL SEGRETARIO DI STATO, ANTONY BLINKEN – L’ARRIVO DA ROCKSTAR DEL PRESIDENTE ARGENTINO MILEI A GERUSALEMME: “SPOSTERÒ QUI L’AMBASCIATA”. POI VA AL MURO DEL PIANTO E...PIANGE!
IL POVERO ZELENSKY FINISCE NEL FRULLATORE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE AMERICANA – I FONDI DEGLI STATI UNITI ALL'UCRAINA RESTANO NEL LIMBO. COLPA DEL BRACCIO DI FERRO AL CONGRESSO, CON I REPUBBLICANI CHE PRETENDONO IN CAMBIO FONDI PER IL PIANO ANTI-IMMIGRAZIONE AL CONFINE COL MESSICO BIDEN INVITA IL SENATO AD APPROVARE SUBITO IL PACCHETTO DA 118 MILIARDI SU CUI ERA STATO TROVATO UN ACCORDO DOMENICA: “IL MONDO CI GUARDA, FERMIANO PUTIN” – E COSÌ KIEV RIMANE SENZA ARMI E LA DIFESA ANTIAEREA È AL LIMITE…
“OGNUNO PENSI AL SUO, CHÉ CIASCUNO HA I SUOI PROBLEMI” – SIPARIETTO A PALAZZO MADAMA TRA RENZI E LA RUSSA! IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD HA RIVENDICATO DI NON ESSERE MAI STATO ACCUSATO DI TRAFFICO DI INFLUENZE: “È L’UNICA MATERIA CHE NON MI HANNO ANCORA CONTESTATO”. ‘GNAZIO COMMENTA: “C’È SEMPRE TEMPO”. E IL LEADER DI “ITALIA VIVA” REPLICA: “SÌ SENATORE, COMUNQUE…”