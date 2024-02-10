politica

CARO BIDEN, MA NON E' FORSE ORA ANDARE AI GIARDINETTI? - NON SI CONTANO PIU’ GLI SCIVOLONI (SIA LINGUISTICI CHE FISICI) DEL PRESIDENTE E NON E' UN SEGRETO CHE IL PARTITO DEMOCRATICO SIA PREOCCUPATO PER LA SUA TENUTA FISICA E MENTALE: TEME CHE RIMBAM-BIDEN VENGA MASSACRATO IN UN EVENTUALE CONFRONTO CON TRUMP - LE TOPPE CHE LA CASA BIANCA HA DOVUTO METTERE PER EVITARE INCIDENTI DIPLOMATICI, TRA NOMI SBAGLIATI, SCIVOLONI RAZZISTI, FRASI SCONNESSE E CAPITOMBOLI IN PUBBLICO - LE GAFFE HANNO ACCOMPAGNATO “SLEEPY JOE” PER TUTTA LA VITA, COMPLICATE ANCHE DA… - VIDEO

"LOLLOBRIGIDA IERI È VENUTO QUI SENZA ESSERE INVITATO. AL SUO ARRIVO È STATO ANCHE FISCHIATO"ANDREA PAPA, UNO DEI PORTAVOCE DI “RISCATTO AGRICOLO”, CONFERMA CHE IL FRONTE DELLA PROTESTA DEI TRATTORI SI SPACCA TRA CHI E’ PRO E CHI E’ CONTRO IL GOVERNO: "L'INCONTRO AL MINISTERO DI IERI È ANDATO MALE, SIAMO USCITI SOLO CON DELLE PROMESSE. IL PRESIDIO DI VIA NOMENTANA QUINDI RESTA, ANZI LO RAFFORZEREMO. SONO IN ARRIVO ALTRI MEZZI. ARRIVEREMO A MILLE TRATTORI" - GIOVEDÌ CI SARANNO 20MILA AGRICOLTORI AL CIRCO MASSIMO – SALVINI E LOLLOBRIGIDA FANNO A GARA AD ARRUFFIANARSI GLI AGRICOLTORI…

FLASH - COME MAI GIORGIA MELONI, CHE PENSAVA DI TIRARE MARINE LE PEN NEL GRUPPO DEI CONSERVATORI EUROPEI, HA PREFERITO IMBARCARE ZEMMOUR, ARCI RIVALE DELLA DUCIONA FRANCESE? - PERCHE' QUANDO HA VISTO I SONDAGGI CHE DANNO MARINE LE PEN VICINA AL 30% ALLE PROSSIME EUROPEE, SOGLIA CHE POTREBBE RAGGIUNGERE ANCHE FRATELLI D'ITALIA, SI E' POSTA L'AMLETICO DUBBIO: SE QUESTA ENTRA IN ECR, CON QUESTA FORZA, POI CHI COMANDA? IO O LEI? - MEGLIO L'UOVO OGGI (ZEMMOUR) DELLA GALLINA DOMANI (LE PEN)

“BIBI” FA TUTTO DI TESTA SUA – NETANYAHU CHIEDE AI SUOI GENERALI DI PREPARARE UN PIANO DI EVACUAZIONE DEI CIVILI DA RAFAH IN VISTA DELL'ASSALTO SULLA STRISCIA, NONOSTANTE GLI AVVERTIMENTI DI WASHINGTON (“UN'OPERAZIONE DI TERRA A RAFAH, DOVE SONO STIPATI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI SFOLLATI, SAREBBE UN DISASTRO") E LE OPPOSIZIONI DI AL-SISI E DEGLI STATI ARABI, CHE TEMONO UN’ALTRA ONDATA DI PROFUGHI – IL PRESIDENTE DEVE FARE I CONTI ANCHE CON I MUGUGNI INTERNI: IL NUMERO DI GIOVANI CHE SI ARRUOLANO E’ SCESO AL 60% E LO STATO MAGGIORE VUOLE ALLUNGARE LA LEVA (MA GLI ORTODOSSI RESTERANNO ESENTATI)

ALTERNATIVA POPOLARE CHIEDE A STEFANO BANDECCHI DI RITIRARE LE SUE DIMISSIONI DA SINDACO DI TERNI - LO FA CON UN DOCUMENTO DEL QUALE È PRIMO FIRMATARIO PRESIDENTE NAZIONALE PAOLO ALLI AL QUALE SI SONO UNITI IL VICESINDACO RICCARDO CORRIDORE E GLI ALTRI ESPONENTI DEL PARTITO: "NON CI SONO FRANCHI TIRATORI NÉ FAIDE" - BANDECCHI, CHE AVRÀ TEMPO FINO AL 28 FEBBRAIO PER RITIRARE LE DIMISSIONI, INTANTO DELIRA: “SE OGNI 5 ANNI DOBBIAMO AVERE UN DUCE, ALLORA VOGLIO ESSERE IO. DIVENTERÒ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, LE COSE CHE POSSO FARE PER LA NAZIONE NESSUN ALTRO È IN GRADO DI FARLE” 

JOE, MA ‘NDO BIDEN? – IL PRESIDENTE AMERICANO SI INCAZZA CON CHI GLI DÀ DEL VECCHIO RIMBA, MA POI SCIVOLA NELL'ENNESIMA GAFFE: CHIAMA L'EGIZIANO AL SISI "PRESIDENTE DEL MESSICO" - ANCHE I GIORNALI LIBERAL SCARICANO IL PRESIDENTE DEM DOPO CHE IL PROCURATORE SPECIALE ROBERT HUR HA DEFINITO BIDEN “UN UOMO ANZIANO CON PROBLEMI DI MEMORIA”. IL “NEW YORK TIMES”: “BIDEN DEVE FARE DI PIÙ PER MOSTRARE AL PUBBLICO DI ESSERE IN GRADO DI MANTENERE LA PRESIDENZA…” – RICICCIA IL TORMENTONE DI UNA POSSIBILE CANDIDATURA ALTERNATIVA: MA CHI? MICHELLE OBAMA SCALPITA, MA IL “VECCHIO” JOE NON VUOLE MOLLARE…

IL PASSATO TI TRAPASSA – LA “BILD” HA SCOVATO VECCHI DOCUMENTI CHE RIVELANO CHE IL NONNO DI ANNALENA BAERBOCK, MINISTRO DEGLI ESTERI TEDESCO, ERA UN NAZISTONE CONVINTO – LA 43ENNE, LEADER DEI VERDI E ACCESA ANTAGONISTA DELL’ESTREMA DESTRA, E’ IN IMBARAZZO: “NON LO SAPEVO” – WALDEMAR BAERBOCK ERA UN INGEGNERE, E POI UN UFFICIALE IN UN’UNITÀ CHE RIPARAVA CANNONI CONTRAEREI DIETRO IL FRONTE ORIENTALE, NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA: NEL 1944 GLI VENNE CONFERITA LA CROCE PER "MERITI DI GUERRA". COSA HA FATTO PER MERITARLA?

“HO PROTOCOLLATO LE DIMISSIONI. MA NON ESCLUDO DI RITIRARLE” – STEFANO BANDECCHI SPIEGA IL SENSO DEL SUO PASSO INDIETRO DA SINDACO DI TERNI: “DIPENDE DAI MIEI COLLEGHI DEL PARTITO LOCALE. O CAMBIANO O TUTTI A CASA. IL MIO È UNO SCOSSONE, DEVONO CAPIRE CHE LA POLITICA È SERVIZIO E NON ESISTE PER PAGARE QUATTRO IMBECILLI - SOLO IO POSSO SALVARE L’ITALIA, SE OGNI CINQUE ANNI DOBBIAMO AVERE UN DUCE ALLORA VOGLIO ESSERE IO. MI ANNOIO A PARLARE CON GLI IMBECILLI, MOLTI POLITICI ANDREBBERO ESILIATI…”

PUTIN AVEVA MESSO LE MANI SULLA CATALOGNA? IL PARLAMENTO EUROPEO ESORTA I GIUDICI AD INDAGARE SUI PRESUNTI LEGAMI DEL LEADER INDIPENDENTISTA CATALANO PUIGDEMONT CON IL CREMLINO - NELLA COMMISSIONE CHE DOVRA’ GIUDICARLO C’È ANCHE GIULIANO PISAPIA - SECONDO GLI EURODEPUTATI LA RUSSIA AVREBBE FORNITO FINANZIAMENTI SIGNIFICATIVI, ANCHE TRAMITE PRESTITI BANCARI, A PARTITI, POLITICI, FUNZIONARI E MOVIMENTI IN DIVERSI PAESI DELL’UE PER INTERFERIRE NEI LORO PROCESSI DEMOCRATICI - IN SPAGNA PUIGDEMONT RISCHIA UN PROCESSO PER TERRORISMO…

DOPO UNA TRATTATIVA DI OLTRE 15 ORE, I NEGOZIATORI DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO HANNO RAGGIUNTO UN ACCORDO SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ: L'EUROCAMERA OTTIENE QUALCHE PICCOLO SPAZIO IN PIÙ PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI E PIÙ MARGINI PER DEVIARE SUI PERCORSI DI SPESA IN CASO DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER UN TEMPO DEFINITO (MA CHE POTRÀ ESSERE PROROGABILE FINO A UN ANNO, ANCHE PIÙ DI UNA VOLTA) - LE NUOVE REGOLE PARTIRANNO SUBITO: GLI STATI DOVRANNO PRESENTARE ENTRO IL 20 SETTEMBRE DI QUEST'ANNO I PRIMI PIANI DI SPESA A QUATTRO ANNI, ESTENDIBILI FINO A SETTE…

RIMBAM-BIDEN È UN PROBLEMA PER TUTTO L'OCCIDENTE – LE GAFFE A RIPETIZIONI E LE ULTIME ALLARMANTI NOTIZIE SULLO STATO DI SALUTE TRAVOLGONO “SLEEPY JOE” IN UN MOMENTO CRUCIALE, TRA LA CAMPAGNA ELETTORALE E PUTIN CHE LANCIA LA PROPOSTA DI UN NEGOZIATO DIRETTO – FEDERICO RAMPINI: “FA PAURA IMMAGINARE QUEL TAVOLO CON PUTIN DA UNA PARTE E DALL’ALTRA UN ANZIANO SIGNORE SMEMORATO, A RAPPRESENTARE LA PRIMA SUPERPOTENZA MONDIALE, IL ‘MONDO LIBERO’ – MA SE LO STATO DI SALUTE DI BIDEN È QUELLO DESCRITTO DALL'INQUIRENTE ROBERT HUR, È POSSIBILE CHE GLI USA NON ABBIANO UN MECCANISMO PER COSTRINGERLO A FARSI DA PARTE?

A SOLI DUE MESI DAL SUO INSEDIAMENTO, IL PRESIDENTE ARGENTINO JAVIER MILEI HA EFFETTUATO IL PRIMO RIMPASTO DI GOVERNO CHIEDENDO LE DIMISSIONI DI DUE IMPORTANTI FUNZIONARI DI AREE STRATEGICHE: IL DIRETTORE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, OSVALDO GIORDANO, E DELLA SEGRETARIA PER LE MINIERE, FLAVIA ROYON - I DUE FUNZIONARI SONO IN QUOTA ALL'OPPOSIZIONE COSIDDETTA 'DIALOGHISTA', CONSIDERATA DA MILEI COME LA PRINCIPALE RESPONSABILE DELL'AFFOSSAMENTO DELLA LEGGE OMNIBUS ALLA CAMERA LA SETTIMANA SCORSA…

“SENZA AGRICOLTURA NON C'È VITA, NON C'È SOVRANITÀ ALIMENTARE, NON C'È LIBERTÀ” – IL TESTO DELL’APPELLO DEGLI AGRICOLTORI, LETTO DAL PALCO DI SANREMO DA AMADEUS, E’ UN BEL CEFFONE A BRUXELLES E A URSULA VON DER LEYEN: “GLI AGRICOLTORI ITALIANI PAGANO LO SCOTTO DI DECISIONI SBAGLIATE NON BASATE SULLA SCIENZA. BASTI PENSARE A POLITICHE COMUNITARIE QUALI IL GREEN DEAL, LA DIRETTIVA SULLA QUALITÀ DELL'ARIA O IL REGOLAMENTO SUI FITOFARMACI, FORTUNATAMENTE RITIRATA DALLA COMMISSIONE UE GRAZIE ALLE NOSTRE PROTESTE” – AMADEUS RINCARA LA DOSE: “SIAMO VICINI AGLI AGRICOLTORI”

SGARBI “MANOLESTA”: AL MINISTERO PRENDEVA SENZA CHIEDERE – PANICO AL DICASTERO DELLA CULTURA: PRIMA CHE IL SOTTOSEGRETARIO SE NE VADA, È NECESSARIO L’INVENTARIO DELLE OPERE D’ARTE E DEGLI ARREDI CHE S’È PORTATO NELL’UFFICIO! DOPO ESSERSI PRESO A FORZA LA STANZA AL TERZO PIANO, SOPRA QUELLA DI SANGIULIANO, IL CRITICO D’URTO ANDÒ IN GIRO PER IL PALAZZO PER SCEGLIERSI QUADRI, LAMPADE E SCULTURE, SENZA ALCUNA RICHIESTA UFFICIALE – UN FUNZIONARIO: “DI NOTTE, COME IN PREDA A UN RAPTUS, ANDAVA IN CERCA DI COSE PER ARREDARE IL SUO UFFICIO...”

CARICA PUBBLICA E INTERESSI PRIVATI: IL SENATO È UNA CUCCAGNA PER MATTEONZO RENZI UTILIZZA IL SIMBOLO DI PALAZZO MADAMA PER ANDARE A CACCIA DI SPONSOR PER “IL RIFORMISTA” DI CUI È DIRETTORE – DALLA SEGRETERIA DEL LEADER DI ITALIA VIVA PARTONO INIVITI SU CARTA INTESTATA DEL SUO UFFICIO, CON LA “S” BORDATA DI ROSSO IN BELLA EVIDENZA: “‘IL RIFORMISTA’ VORREBBE PROPORLE UN’OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE...” – UNA COMMISTIONE DI RUOLI IN CUI NON SI DISTINGUE IL SENATORE DAL DIRETTORE DI GIORNALE – RENZI CADE DAL PERO: “NON LO SAPEVO, MA QUAL È IL PROBLEMA?”

VATTI A FIDARE DEL COGNATO – FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IN UN ANNO DA MINISTRO, HA FATTO SOLO DANNI ALLA CREDIBILITÀ DI GIORGIA MELONI - LA DUCETTA SI È STUFATA DELLE SUE CONTINUE GAFFE E PENSA DI SPEDIRLO IN EUROPA PER TENERLO LONTANO -  "LOLLO" DOVEVA TENERSI BUONI GLI AGRICOLTORI E INVECE I TRATTORI SONO PER STRADA A PROTESTARE CONTRO IL GOVERNO E COLDIRETTI, CHE SECONDO LA BASE DEI CONTADINI PENSA SOLO AL “POTERE” - DALLA “SPACE ECONOMY” AL “LETAME”, DAI TRENI FATTI FERMARE AI POVERI “CHE MANGIANO MEGLIO DEI RICCHI”: TUTTE LE GAFFE - VIDEO

TAJANI FA IL MODERATO, MA STRINGI STRINGI È SEMPRE AL SERVIZIO DEI SOVRANISTI – SUL CASO ILARIA SALIS, IL MINISTRO DEGLI ESTERI, ALLA CAMERA, HA MINIMIZZATO: “LE SUE CONDIZIONI SONO IN NETTO MIGLIORAMENTO. EVITIAMO DI TRASFORMARE UNA QUESTIONE GIUDIZIARIA IN UN CASO POLITICO. UNA MISSIVA DEL GOVERNO ITALIANO SAREBBE IRRITUALE E IRRICEVIBILE. LA DECISIONE SPETTA AL LEGALE UNGHERESE” - E POI RINCARA LA DOSE: "L'AMBASCIATA NON E'UN LUOGO ADEGUATO AI DOMICILIARI PERCHE'..." -  VIDEO

LA RUSSA SALVA GASPARRI – IL PRESIDENTE DEL SENATO HA DECISO DI NON APPROFONDIRE NÉ IPOTIZZARE UNA SANZIONE PER LA MANCATA COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL SENATORE DI FORZA ITALIA, DELL’INCARICO DA PRESIDENTE DI “CYBEREALM”: ‘GNAZIO NON HA PIÙ CONVOCATO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA, E SI È FATTO BASTARE UNA LETTERA DI GIUSTIFICAZIONE. LA DECISIONE È IL FRUTTO DELL’ACCORDO CHE HA PORTATO GASPARRI A DIMETTERSI DA VICEPRESIDENTE DI PALAZZO MADAMA E ASSUMERE IL RUOLO DI CAPOGRUPPO…

“IO FASCISTA? LO SAREI STATO” – IL RITRATTONE DEL SINDACO DI TERNI DIMISSIONARIO STEFANO BANDECCHI BY RONCONE: “ME NE VADO ANCHE PERCHÉ ALCUNI ESPONENTI DEL MIO PARTITO M’HANNO FATTO GIRARE LE PALLE” - ALLA DEPUTATA GRILLINA ORRICO DISSE: “LA SIGNORA VA ABBATTUTA” – LE RISSE IN AULA, LE GAFFE SESSISTE, LE ACCUSE DI EVASIONE DELLA PROCURA DI ROMA CHE GLI HA SEQUESTRATO 22 MILIONI DI EURO: NEL MIRINO, LA SUA UNIVERSITÀ NICOLÒ CUSANO. “IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA SI È LAUREATO CON ME, NON SO SE AVETE CAPITO...” - LA MINACCIA: "PRIMA O POI ENTRERO' A PALAZZO CHIGI DA PREMIER"

DOPO CHE TRE QUARTI DI PARTITO HA BOCCIATO LA SUA CORSA COME CAPOLISTA ALLE EUROPEE, ELLY SCHLEIN CONGELA (PER ORA) LA CANDIDATURA – PRIMA LE LISTE DEM (“SIAMO ANCORA IN ALTO MARE”) POI LEI SI INSERIRÀ PER ULTIMA E NON PER FORZA COME CAPOLISTA - ZOPPICANO LE ALLEANZE COL M5S (DA PIEMONTE A FIRENZE) DOVE RESTA ALTO IL RISCHIO DI PRESENTARSI AL VOTO DIVISI. NUOVO CONTATTO CON LO STAFF DI MELONI PER IL DUELLO TV, LA PROSSIMA SETTIMANA PREVISTO UN PRANZO TRA I PORTAVOCE PER DEFINIRE TEMPI E MODALITÀ

LA VERSIONE DI MUGHINI! È IL TEMPO CHE ISRAELE DEVE FERMARE IL FUOCO E MI PARE CHE BIDEN STIA FACENDO BENE IL LAVORO DI RACCOMANDARGLIELO. SMETTERE DI UCCIDERE PER VENDETTA. BENINTESO TUTTO QUESTO NON MUTA IL MIO GIUDIZIO DI FONDO. E CIOÈ CHE I CIVILI DI GAZA SONO OSTAGGI DEGLI ANIMALI DA COMBATTIMENTO DI HAMAS NÉ PIÙ NÉ MENO CHE I 136 ISRAELIANI DI CUI NON SI HANNO PIÙ NOTIZIE. E' COSÌ PURTROPPO IN OGNI GUERRA. NOI ITALIANI ABBIAMO CANCELLATO DALLA NOSTRA MEMORIA LE… - LA BORDATA A ELENA BASILE PER “LA PORCATA” DETTA SULLA SEGRE

MAI DIRE RAI - TE LA DO IO LA STAFFETTA: GUERRA TOTALE TRA IL DEMOCRISTO SERGIO E IL MELONIANO ROSSI – PRIVO COM'E' DEI FONDAMENTALI DELLA CULTURA ROMANA DEL POTERE (CHE ABORRE LA PROTERVIA), ROSSI È FINITO INTRAPPOLATO DALL'ASSE SERGIO-CHIOCCI-VESPA (PIU' MARIO ORFEO) - E IL FESTIVAL CI FINISCE IN MEZZO. SALVINI ATTACCA FDI SUL TRENO SPECIALE PER SANREMO VOLUTO DA ROSSI. IL VERO OBIETTIVO DELLA LEGA SONO I VERTICI DELLE FERROVIE, MA CONTENDERE LA RAI A MELONI È D’UOPO PER AVERNE ALMENO LA PRESIDENZA E ALCUNE DIREZIONI...

IL PARLAMENTARE E LA RAGAZZINA: LO SCANDALO SESSUALE CHE FA RIBOLLIRE LA DANIMARCA – IL DEPUTATO 28ENNE, MIKE FONSECA, È STATO ESPULSO DAI MODERATI (PARTITO NELLA COALIZIONE DI GOVERNO) PERCHÉ HA UNA RELAZIONE CON UNA 15ENNE – IL POLITICO SI DIFENDE E NON LASCIA IL SEGGIO: “SONO FORSE MENO MODERATO PERCHÉ MI SONO INNAMORATO?” – IN DANIMARCA L’ETÀ DEL CONSENSO È STABILITA A 15 ANNI. MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI, LARS RASMUSSEN, È NETTO: “NON POSSIAMO AVERE POLITICI CHE HANNO RELAZIONI SESSUALI CON MINORI”

VIDEO-FLASH – VOLETE RIDERE? DAVID PARENZO PROVA A RIABILITARE ABOUBAKAR SOUMAHORO FACENDOLO PARLARE DELLO SFRUTTAMENTO NEI CAMPI, DEI LAVORATORI SOTTOPAGATI E DEI CENTRI DEI MIGRANTI. CHISSÀ SE HA AVUTO MODO DI RICORDARE DELLE VICENDE GIUDIZIARIE DELLA MOGLIE, LILIANE MUREKATETE, FINITA AI DOMICILIARI PER LA GESTIONE DELLE COOPERATIVE DI MIGRANTI (IN SINTESI: AVREBBE USATO I FONDI PUBBLICI PER  IL SUO “DIRITTO ALL’ELEGANZA”, MENTRE I RIFUGIATI VIVEVANO IN CONDIZIONI DEGRADANTI)

CALA IL GELO TRA LA DUCETTA E LA DUCIONA -  L’INGRESSO DEL PARTITO DI ZEMMOUR, “RECONQUETE”, NEL GRUPPO DEI CONSERVATORI EUROPEI METTE UNA DISTANZA TRA GIORGIA MELONI E MARINE LE PEN (GRANDE RIVALE DI ZEMMOUR PER IL VOTO A DESTRA) - LA MOSSA ORGANIZZATA DA FRATELLI D'ITALIA (C’E’ LO ZAMPINO DELL'EURODEPUTATO VINCENZO SOFO, MARITO DI MARION MARÉCHAL, CAPOLISTA DI RECONQUÊTE ALLE PROSSIME EUROPEE) FA SALTARE IL PROGETTO DEL GRUPPO UNICO SOVRANISTA - LE PEN RESTERA’ IN “IDENTITA’ E DEMOCRAZIA” CON LA LEGA MA HA MOSTRATO INSOFFERENZA PER I TEDESCHI DI AFD…

EURO-ALLEANZE E MAL DI PANZE - LA LEGA PREME SU GIORGIA MELONI PER SCARICARE URSULA VON DER LEYEN (“E’ INVOTABILE”) E CREARE UNA MAGGIORANZA DI DESTRA CON DENTRO ORBAN E LE SVASTICHELLE DI AFD - IL CARROCCIO “BLINDA” MARINE LE PEN, ALLEATA DELLA LEGA NEL GRUPPO “IDENTITA’ E DEMOCRAZIA”, CHE LA DUCETTA VORREBBE PORTARE NEI CONSERVATORI: “NON PASSERÀ CON MELONI” - TAJANI MASTICA AMARO PER L’INGRESSO DI ZEMMOUR NELL’ALLEANZA ECR GUIDATA DALLA SORA GIORGIA: “NON CONDIVIDO NEMMENO UNA SUA PAROLA”

TRA UN TRATTORE E UN PO’ DI LETAME, SI CONSUMA LA NUOVA FAIDA TRA LEGA E FRATELLI D’ITALIA - IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DEL CARROCCIO, RICCARDO MOLINARI, PUNTA IL DITO SULLA CANCELLAZIONE DELL’ESENZIONE IRPEF AGLI AGRICOLTORI: “UN ERRORE DEL GOVERNO” (CON RIFERIMENTO AL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA) - LA REPLICA DEL COGNATO D’ITALIA E’ UN CALCIONE AL LEGHISTA GIORGETTI: “NORMA DECISA DAL MEF, LÌ CI SONO LORO” - SALVINI RINCARA LA DOSE CONTRO “LOLLO”: “NON SI CAPISCE PERCHÉ PER UN TRATTORE SI DEVE FARE LA REVISIONE DELLA PATENTE OGNI 2 ANNI, ANZICHÉ OGNI 10”

“LA RISPOSTA DI ISRAELE A GAZA È STATA ESAGERATA” – JOE BIDEN SI È ROTTO I CABASISI DI NETANYAHU E ORMAI CRITICA APERTAMENTE LA GUERRA DELLO STATO EBRAICO SULLA STRISCIA (MANCO NON FOSSE SUO ALLEATO): “HO FATTO FORTI PRESSIONI PER CONSENTIRE L’INGRESSO DI AIUTI UMANITARI. CI SONO MOLTISSIME PERSONE INNOCENTI CHE MUOIONO DI FAME. STO PREMENDO PER UN ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO” – POI RIVENDICA LA DIFFERENZA CON TRUMP SUI DOCUMENTI CLASSIFICATI: “IO HO COLLABORATO CON LA GIUSTIZIA, LUI HA MENTITO” - VIDEO

ALLA FACCIA DI “TELE-MELONI” – LA RESISTENZA SANREMESE AL GOVERNO “DUCIONI” CONTINUA: DOPO IL “BELLA, CIAO” INTONATO DA AMADEUS E MENGONI, ISTIGATI DA ENRICO LUCCI, TOCCA A ROSA CHEMICAL CHE CONDISCE LA SUA PERFORMANCE DAL “SUZUKI STAGE” CON DEGLI ENORMI FALLI VOLANTI. GIORGIA MELONI AI SUOI COLLABORATORI HA CONFIDATO CHE QUELLO CHE HA VISTO LE SEMBRAVA "FOLLE" – ALLA DESTRA MANCA LA CLASSE DIRIGENTE ANCHE IN MUSICA: IN ASSENZA DI MEGLIO, LA DUCETTA NON HA GRADITO IL MANCATO INVITO ALL’ORCHESTRACCIA DI MARCO CONIDI  (NIENTEMENO) - VIDEO

“LA RUSSIA NON SARÀ MAI SCONFITTA, LA NATO DEVE ACCETTARE LE NOSTRE CONQUISTE” – VLADIMIR PUTIN SI FA INTERVISTARE DAL GIORNALISTA AMERICANO (TRUMPIANO) TUCKER CARLSON E “APRE” A UN NEGOZIATO: “PRIMA O POI SI ARRIVERÀ A UN ACCORDO” – “UN’ESPANSIONE DELLA GUERRA? NON ABBIAMO ALCUN INTERESSE. L’INVASIONE DI POLONIA O LETTONIA È FUORI DISCUSSIONE” (MA LO DICEVA ANCHE DELL’UCRAINA) – “CON TRUMP AVEVO UN BUON RAPPORTO. BIDEN? NON MI RICORDO L’ULTIMA VOLTA CHE ABBIAMO PARLATO” – “I PIANI DI PACE ERANO QUASI FINALIZZATI, MA KIEV HA OBBEDITO ALL’OCCIDENTE…” - VIDEO: IL TREMORE DELLE GAMBE DELLO "ZAR"

DAGOREPORT – COSA È SUCCESSO DAVVERO CON IL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA? SE È VERO, COME DETTO DALLA RAI, CHE L’ATTORE DOVEVA ANDARE IN VIDEO CON IL MARCHIO “U-POWER” PECETTATO, PERCHÉ IL PATRON DELL'AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE? – A MAGGIOR RAGIONE SE E' VERO CHE "U POWER", COME SOSTENGONO I RUMORS, HA PAGATO TRAVOLTA 1 MILIONE DI EURO PER AVERLO A SANREMO - L’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO È UNO DEI GRANDI INSERZIONISTI DI MEDIASET E PRINCIPALE SPONSOR DEL MONZA – IL “DON’T WORRY, BE HAPPY”, IL VIDEO DEL BALLO SPARITO E LA LIBERATORIA…

DAGOREPORT! -  TUTTI I FASCI, PRIMA O POI, ARRIVANO AL PETTINE: NEI PROSSIMI GIORNI, QUANDO IL PPE UFFICIALIZZERÀ LA RICANDIDATURA DI URSULA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE, CHE FARA' ''IO SO' GIORGIA'': ANNUNCERA' IL VOTO DI FDI A FAVORE DELL'EX COCCA DELLA MERKEL O RESTERÀ AD ASPETTARE I RISULTATI DELLE EUROPEE? PROBABILMENTE SCEGLIERÀ IL SILENZIO - UN ENDORSEMENT DI MELONI PRO URSULA, FATTO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE, LA ESPORREBBE AL FUOCO DI FILA DI SALVINI CHE AVREBBE GIOCO FACILE NELL'ACCUSARLA DI “CAMALEONTISMO”, METTENDOLA AL MURO PER “L’INCIUCIO” COGLI ODIATI SOCIALISTI E LIBERALI - PEI SONDAGGISTI, I VOTI DELLA DUCETTA NON SERVIRANNO A INCORONARE URSULA MA, SOTTO SOTTO, LEI SPERA DI POTER ESSERE DETERMINANTE PER OTTENERE UN COMMISSARIO DI PESO...

MARTA DA LEGARE – C’È UN MOTIVO SE LA FASCINA È RIAPPARSA IN PARLAMENTO DOPO SETTIMANE DI ASSENZA. DOVEVA METTERE A SEGNO UN COLPO PER AVERE POTERE IN FORZA ITALIA: PIAZZARE COME VICE DI TAJANI IL SUO FEDELISSIMO, STEFANO BENIGNI, GIA’ RESPONSABILE GIOVANI DEL PARTITO – GLI ALTRI TRE VICE SARANNO I GOVERNATORI ALBERTO CIRIO E ROBERTO OCCHIUTO E DEBORAH BERGAMINI –SCHIFANI AL VELENO: “LA SICILIA È UNO DEI GRANDI ELETTORI DI FORZA ITALIA, MA È STATA TAGLIATA FUORI” –  COME DAGO-DIXIT, IN FORZA ITALIA SI SONO STANCATI DEL LUTTO PARACULO E HANNO POSTO UN ULTIMATUM ALLA FASCINA…

IPAD, YOU PAY! - IL MINISTRO DELLA SANITÀ SCOZZESE, MICHAEL MATHESON, SI E' DIMESSO DOPO ESSERE STATO BECCATO A FARSI RIMBORSARE 11.000 STERLINE PER IL ROAMING DEL TABLET DURANTE UNA VACANZA IN MAROCCO - IL POLITICO HA INCOLPATO I FIGLI, CHE AVREBBERO USATO IL DEVICE PER GUARDARE LE PARTITE E HA RIMBORSATO LA CIFRA, MA LE SCUSE NON SONO BASTATE. TANTO PIÙ CHE IL CASO ARRIVA DOPO LE INDAGINI SULLE MALVERSAZIONI DEL PARTITO SNP, CHE HANNO PORTATO LA PREMIER, NICOLA STURGEON, A DIMETTERSI...

MA ALLORA LO FA APPOSTA: GIORGIA MELONI SI DIVERTE A UMILIARE SALVINI – IERI, MENTRE IL MINISTRO DEI TRASPORTI SI INCAZZAVA PER NON ESSERE STATO AVVISATO DEL TRENO FRECCIAROSSA SPECIALE PER SANREMO, LA DUCETTA INCONTRAVA L’AD DI TRENITALIA, LUIGI CORRADI, CHE VORREBBE PRENDERE IL POSTO DI FERRARIS A FERROVIE. LA PREMIER HA ANCHE ANNUNCIATO I LAVORI DELLA ROMA-PESCARA, CON RISORSE DEL MINISTERO, SENZA CHE SALVINI FOSSE NEANCHE INVITATO – È LA SECONDA VOLTA CHE IL LEGHISTA VIENE TENUTO ALL’OSCURO DA CORRADI: LA PRIMA? QUANDO LOLLOBRIGIDA CHIESE DI FERMARE IL TRENO A CIAMPINO… - LA PRECISAZIONE DI ROBERTO SERGIO

SE VUOLE TENERE LA POLTRONA, URSULA DOVREBBE TENERE ALLA LARGA LA DUCETTA – LA SVOLTA A DESTRA DEI CONSERVATORI EUROPEI GUIDATI DALLA MELONI, CON GLI INGRESSI DI VIKTOR ORBAN E DEL PARTITO DI ERIC ZEMMOUR, COMPLICA I PIANI PER IL BIS DELLA VON DER LEYEN ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE – DA UNA PARTE CRESCE L’IMBARAZZO DENTRO IL PPE PER POSSIBILI CONVERGENZE CON ECR. DALL’ALTRA I SOCIALISTI E I LIBERALI LANCIATO UN ULTIMATUM: “MAI CON GLI ESTREMISTI DI DESTRA”. E SENZA I VOTI DI PSE E RENEW, URSULA NON VA DA NESSUNA PARTE...

SULLA GIUSTIZIA CALENDA E RENZI SPALLEGGIANO IL GOVERNO – IL PRIMO ARTICOLO DEL DDL NORDIO, QUELLO CHE CANCELLA L’ABUSO D’UFFICIO, PASSA AL SENATO CON I VOTI DI AZIONE E ITALIA VIVA – E LA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ APPROVATO IL “BAVAGLIO” SULLE ORDINANZE DI CUSTODIA PRESENTATO DAL CALENDIANO COSTA – ALLE PROTESTE DEI PROCURATORI ANTIMAFIA REPLICA GIULIA BONGIORNO: “RISCHI DI VEDER CONTESTATI REATI PIÙ GRAVI CE NE SONO, MA QUALCUNO HA UN’IDEA MIGLIORE?” – VIDEO: IL BOTTA E RISPOSTA TRA RENZI E LA RUSSA

ANCHE IL PAPA STRONCA IL PIANO MATTEI, VIA “FAMIGLIA CRISTIANA” – IL SETTIMANALE DEDICA UN ARTICOLO AL PROGETTO-FUFFA DI GIORGIA MELONI PER L’AFRICA, LASCIANDO SPAZIO A VOCI CRITICHE DEI GIOVANI RICERCATORI DEL CONTINENTE NERO: “DI VERTICI SULL'AFRICA NE ABBIAMO GIÀ VISTI MOLTI. DOVE SONO I RISULTATI TANGIBILI PER LA GIOVENTÙ AFRICANA?” – LA MANCATA CONSULTAZIONE E IL “DIRITTO A NON EMIGRARE”: “IL NOSTRO FUTURO È QUI, MA I GIOVANI AFRICANI HANNO BISOGNO DI …”

“SALVINI NON SA DI COSA PARLA” - LOTITO ATTACCA IL LEGHISTA, IL GOVERNO E IL MINISTERO DELL’ECONOMIA “COLPEVOLI” DI AVER BOCCIATO IL SUO EMENDAMENTO AL DECRETO MILLEPROROGHE PER PROROGARE, FINO AL 2028, GLI SGRAVI FISCALI PER I CALCIATORI - PER VENDICARSI, IL PRESIDENTE DELLA LAZIO FA UNA CAREZZA AL “PUZZONE” SGARBI, CHE HA MESSO IN IMBARAZZO LA DUCETTA: “HA CHIESTO A MELONI DI CONTROLLARE TUTTI I CONFLITTI D’INTERESSI DEL SUO GOVERNO. CREDO SIA LEGITTIMO. LA LEGGE O SI APPLICA PER TUTTI O NON SI APPLICA PER NESSUNO. IO IN CONFLITTO DI INTERESSI? NO…”

GLI STATI UNITI VANNO ALLO SCONTRO CON ISRAELE! - IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO ANTONY BLINKEN MOLLA UN CALCIONE AL GOVERNO NETANYAHU: “GLI ISRAELIANI SONO STATI DISUMANIZZATI NEL MODO PIÙ ORRIBILE IL 7 OTTOBRE MA QUESTA NON PUÒ ESSERE UNA LICENZA PER DISUMANIZZARE GLI ALTRI” - SCENDE IN CAMPO ANCHE HILLARY CLINTON: "NETANYAHU DOVREBBE ANDARSENE: NON È UN LEADER AFFIDABILE. È STATO SOTTO IL SUO CONTROLLO CHE È AVVENUTA L'AGGRESSIONE. E SE È UN OSTACOLO A UN CESSATE IL FUOCO DEVE ASSOLUTAMENTE ANDARSENE"

DAGOREPORT - VOCI DA VIALE MAZZINI: FINITA LA STAGIONE DI “VIVA RAI2”, A MAGGIO, ROSARIO FIORELLO POTREBBE LASCIARE LA RAI! LO SHOWMAN SI GUARDA INTORNO E AVREBBE GIÀ AVUTO DELLE INTERLOCUZIONI CON LA7 E DISCOVERY. URBANO CAIRO È INGOLOSITO – ANCHE ENRICO MENTANA SI GUARDA INTORNO: C'E' MARETTA TRA LUI E ANDREA SALERNO - MASSIMO GILETTI A BAGNO MARIA: QUAL E' IL SUO FUTURO? - ROBERTO SERGIO SENTE DI AVERE IN TASCA LA RICONFERMA COME AD - L’INTERVISTA BY CHIOCCI ALLA ZELENSKY? DIETRO C’È LA MANONA DELLA MELONI CHE VUOLE TENERE ALTA L'ATTENZIONE SULLA QUESTIONE UCRAINA...

DAGOREPORT – RETROSCENA SULLO SCHIAFFO DI JOHN ELKANN RIFILATO AL GOVERNO DUCIONI (COSA MAI SUCCESSA CHE UN IMPRENDITORE SCAVALCHI COSI' SFACCIATAMENTE IL GOVERNO) - L'EREDE DI CASA AGNELLI HA RASSICURATO MATTARELLA E GIORGETTI SUGLI INVESTIMENTI DI STELLANTIS IN ITALIA: IN CAMBIO VUOLE GLI INCENTIVI SULLE AUTO ELETTRICHE, COME DA UN ANNO IN FRANCIA E GERMANIA, PER  RENDERLE COMPETIVE CON LA CINA – GLI “ADDETTI AI LIVORI” MORMORANO PER L’INCONTRO CON PANETTA: IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, CONSIDERATO “DI DESTRA”, SI SMARCA DALLA DUCETTA? – LA STRATEGIA KAMIKAZE DI “SPUGNA” FAZZOLARI, DI CUI GIORGIA MELONI DISSE: “È L’UOMO PIÙ INTELLIGENTE CHE CONOSCO”. PENSA COME SONO GLI ALTRI…

CHE CI FACEVA DI BELLO SABATO SCORSO, IL REIETTO ANDREA GIAMBRUNO, ADDIVANATO IN UN HOTEL MILANESE CON CANDIDA MORVILLO (‘’CORRIERE DELLA SERA’’) E FEDEZ (“MUSCHIO SELVAGGIO”)? L’EX COMPAGNO DELLA MELONI LI HA CONVOCATI PER TRATTARE UN’INTERVISTA POST-STRISCIA. DA NAVIGATO ‘’PROFUMIERE”, TRA UN SÌ E UN NO, FEDEZ E MORVILLO SONO STATI PRESI PER IL NASO. QUANDO POI È TRAPELATA LA NOTIZIA, I SOSPETTI CHE GIAMBRUNO MIRASSE A MANDARE UN “PIZZINO” ALL’EX MELONI, SON DIVENTATI FATTO - CONVINTO DI ESSERE FINITO IN UN TRITARCARNE SOLO PER COLPIRE GIORGIA MELONI, GIAMBRUNO ALZA L’ASTICELLA: VUOLE ANDARE IN ONDA, CONDURRE UN TG. E TANTO CHE CI SIAMO ANCHE UN APPARTAMENTO A ROMA E MILANO? E’ O NON È LA DUCIONA D’ITALIA CHE FA E DISFA QUELLO CHE VUOLE? E ALLORA CHE ASPETTA A FARMI DARE LA CONDUZIONE DI “STUDIO APERTO”? PURTROPPO PER LUI PERO'...

NUNZIA DE GIROLAMO HA FATTO SCAPPARE I TELESPETTATORI. ORA TOCCA AGLI ELETTORI? – “IL FATTO QUOTIDIANO” LA SPARA: GIORGIA MELONI STAREBBE PENSANDO DI CANDIDARE LA MOGLIE DI FRANCESCO BOCCIA ALLE EUROPEE – “L’IPOTESI SAREBBE STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE SIA DA GIORGIA MELONI SIA DALLA SORELLA ARIANNA. DE GIROLAMO VIENE CONSIDERATA UNA FIGURA COMPETENTE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E HA IL VANTAGGIO DI ESSERE UNA DONNA CONOSCIUTA” - LEI SMENTISCE: NIENTE CANDIDATURA ALLE EUROPEE, IN PRIMAVERA TORNO CON "CIAO MASCHIO"

CHE AIFA FA – INFORNATA DI NOMINE ALL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: IL MINISTRO DELLA SALUTE ORAZIO SCHILLACI HA SCELTO PIERLUIGI RUSSO E GIOVANNI PAVESI COME DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO – SCHILLACI AVEVA PROMESSO NOMI DI ALTO PROFILO, MA NELLA NUOVA SUPER COMMISSIONE TECNICO ECONOMICA NON CI SONO FARMACOLOGI: IN COMPENSO, ENTRA VINCENZO DANILO LOZUPONE, FARMACISTA DI BARI COLLEGA DEL SOTTOSEGRETARIO GEMMATO E IL MEDICO DI FAMIGLIA WALTER MARROCCO – IL DESTINO DEL PRESIDENTE DELL’AIFA PALÙ: L’IDEA È DI CONFERMARLO, MA CI SONO PROBLEMI LEGATI ALL’ETÀ (E NON SOLO)

MELONI E SALVINI SGOMITANO PER SALIRE SUL TRATTORE – ENTRAMBI PROVANO A INTESTARSI LA VITTORIA DEGLI AGRICOLTORI CONTRO BRUXELLES, OVVERO IL RITIRO DELLA PROPOSTA SULL'USO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI – LA LEGA SPINGE PER RIPRISTINARE L'ESENZIONE IRPEF PER LE AZIENDE AGRICOLE, FATTA SALTARE NELLA LEGGE DI BILANCIO. MA DAL TESORO FANNO SAPERE CHE NON CI SONO I FONDI – SORGI:  “DOPO MACRON, DOPO BRUXELLES, È MELONI CHE DEVE ARRENDERSI AI TRATTORI. EPPURE IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA AVEVA GIÀ PROVVEDUTO A UNA SERIE DI CONCESSIONI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI…”

VENI, VIDI, ALVISE! – IL PRESSING DI LADY CASELLATI SULLA SCALA NON SI FERMA AL POVERO SANGIULIANO (ORMAI “STREMATO”): L’EX PRESIDENTE DEL SENATO, CHE SOGNA DI VEDERE APPARIRE IL RAMPOLLO ALVISE SUL PODIO DEL TEATRO MILANESE, HA CHIESTO ANCHE AD ANTONIO TAJANI DI ATTIVARSI PER “FAVORIRE” LA NOMINA DI FORTUNATO ORTOMBINA, ATTUALMENTE SOVRINTENDENTE DELLA FENICE DI VENEZIA – LA RETTIFICA DELLA MINISTRA E LA REAZIONE DI PALAZZO CHIGI, CHE NON HA ACCOLTO BENE L’ATTIVISMO DELLA CASELLATI PER IL FIGLIO...

"I VIDEO SONO STATI UTILIZZATI COME UNA SORTA DI RICATTO" - SVOLTA NEL CASO DEI FILMATI HOT DEL SINDACO A SANTA MARINELLA PIETRO TIDEI: I FRATELLI ANGELETTI RISCHIANO IL PROCESSO - LA PROCURA DI CIVITAVECCHIA RITIENE CHE SIANO STATI PROPRIO LORO A DIFFONDERE I VIDEO GIRATI ALL'INTERNO DEL COMUNE. IL PM HA FORMULATO LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON L'ACCUSA DI “DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO PRIVATI”. ORA LA PAROLA PASSA AL GIP - SE LA VICENDA GIUDIZIARIA AVRÀ UN SEGUITO, IL SINDACO TIDEI…

HANNO MESSO “BIBI” ALL’ANGOLO – NETANYAHU STASERA PARLERÀ IN DIRETTA TELEVISIVA PER ANNUNCIARE L’ACCORDO CON HAMAS SULLA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI. IL PREMIER ISRAELIANO, DOPO AVER TENTENNATO A LUNGO, HA DATO L’OK AL CESSATE IL FUOCO, CEDENDO ALLE RICHIESTE DEI TERRORISTI -  OGGI C'È STATO UN INCONTRO "BUONO E PROLUNGATO" CON IL SEGRETARIO DI STATO, ANTONY BLINKEN – L’ARRIVO DA ROCKSTAR DEL PRESIDENTE ARGENTINO MILEI A GERUSALEMME: “SPOSTERÒ QUI L’AMBASCIATA”. POI VA AL MURO DEL PIANTO E...PIANGE!

IL POVERO ZELENSKY FINISCE NEL FRULLATORE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE AMERICANA – I FONDI DEGLI STATI UNITI ALL'UCRAINA RESTANO NEL LIMBO. COLPA DEL BRACCIO DI FERRO AL CONGRESSO, CON I REPUBBLICANI CHE PRETENDONO IN CAMBIO FONDI PER IL PIANO ANTI-IMMIGRAZIONE AL CONFINE COL MESSICO  BIDEN INVITA IL SENATO AD APPROVARE SUBITO IL PACCHETTO DA 118 MILIARDI SU CUI ERA STATO TROVATO UN ACCORDO DOMENICA: “IL MONDO CI GUARDA, FERMIANO PUTIN” – E COSÌ KIEV RIMANE SENZA ARMI E LA DIFESA ANTIAEREA È AL LIMITE…