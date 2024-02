IL CULTO DI “DIABOLIK” – PER GLI ULTRAS DELLA LAZIO FABRIZIO PISCITELLI, UCCISO il 7 AGOSTO 2019 IN UN REGOLAMENTO DI CONTI TRA BANDE CRIMINALI, RIMANE UN SIMBOLO. COME DIMOSTRANO STRISCIONI E BANDIERE ESPOSTE A OGNI PARTITA: “DIABLO PER SEMPRE CAPO DELLA NORD” – IN CURVA REGNA LA LEGGE DELL’OMERTÀ: NESSUNO VUOLE PARLARE DEL FATTO CHE “DIABOLIK” SIA STATO AL CENTRO DI TRAFFICI DI DROGA E ABBIA MILITATO FIN DA RAGAZZO TRA GLI SCAGNOZZI DEL CLAN SENESE