Cronache

UNA FAMIGLIA IN TRANS – A LUCCA, IL PADRE DI UNA ADOLESCENTE CON DUBBI SUL PROPRIO GENERE PORTA LA MOGLIE IN TRIBUNALE PER OPPORSI AL CAMBIO DI SESSO DELLA FIGLIA – I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE ALLA MAMMA DELLA 17ENNE E AUTORIZZATO LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TRIPTORELINA, FARMACO CHE BLOCCA LA PUBERTÀ, GRAZIE A UN RELAZIONE DELL'OSPEDALE "CAREGGI", EFFETTUATA DA UNO PSICOLOGO E UN ENDOCRINOLOGO, MA SENZA LE ALTRE FIGURE NECESSARIE COME UN NEUROPSICHIATRA INFANTILE  - A GENNAIO, L’OSPEDALE ERA FINITO NEL MIRINO PER...

“BIBI” PRONTO ALLA RESA DEI CONTI – NETANYAHU DICE DI AVERE UN SOLO MESE PER COMPLETARE LE OPERAZIONI PER EVACUARE I CIVILI E  SMANTELLARE I 4 BATTAGLIONI DI HAMAS A RAFAH -SAREBBERO 6 I CAPI DELL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA ANCORA RINTANATI A GAZA CHE ISRAELE INTENDE ELIMINARE PER DIRE CHE LA GUERRA È CONCLUSA, TRA CUI IL LEADER POLITICO NELLA STRISCIA, YAHYA SINWAR, CHE PERO’ SAREBBE SPARITO DA ALMENO 10 GIORNI – PER L’INTELLIGENCE USA L'ANNIENTAMENTO DI HAMAS E' UN OBIETTIVO IRREALISTICO, MA UNA SVOLTA POTREBBE ARRIVARE DA…

MILEI, TI BENEDIREI – PAPA FRANCESCO INCONTRERA’ IL PRESIDENTE ARGENTINO, JAVIER MILEI, IN PIAZZA SAN PIETRO IL PROSSIMO 11 FEBBRAIO, PRIMA DELL’UDIENZA PREVISTA PER IL 12 – DURANTE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE, L’ANARCO-CAPITALISTA AVEVA SFANCULATO BERGOGLIO IN PIU’ OCCASIONI (“PROMUOVE IL COMUNISMO”, “E’ UN IDIOTA”) – LA SPERANZA E’ DI STRAPPARE AL PAPA L’ANNUNCIO DI UN VIAGGIO NELLA SUA PATRIA D’ORIGINE, DOVE MANCA DAL 2013, MA ANCHE DI RITROVARE CONSENSI NEL PAESE DOPO IL FLOP DEL DISEGNO DI LEGGE OMNIBUS…

ANNULLATA CON RINVIO LA SENTENZA DI CORTE D’APPELLO CIVILE DI FIRENZE CHE AVEVA VISTO TIZIANO RENZI VINCERE CONTRO MARCO TRAVAGLIO – IL BABBO DI MATTEONZO AVEVA FATTO CAUSA CIVILE PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL DIRETTORE DEL “FATTO” E AVEVA VINTO 50 MILA EURO IN PRIMO GRADO PERCHÉ LA SUA CONTROPARTE ERA RIMASTA CONTUMACE, PER MANCATA NOTIFICA DELL’ATTO DI CITAZIONE. VITTORIA CONFERMATA IN APPELLO PERCHÉ A TRAVAGLIO ERA STATO IMPEDITO DI FAR VALERE LE SUE DIFESE - MA LA CASSAZIONE HA CAMBIATO TUTTO…

“L'EDUCAZIONE SESSUALE OBBLIGATORIA? COSI’ LA SCUOLA DIVENTA UN CAMPO DI RIEDUCAZIONE MAOISTA” –  LE PAROLE PRONUNCIATE DAGLI PSICOLOGI LUCA SAMMICHELI E MARCO INGHILLERI, DURANTE UN INCONTRO SU ZOOM CON GLI STUDENTI DI PADOVA, FANNO IMBESTIALIRE LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE, CHE HANNO DENUNCIATO IL FATTO – TRA LE ESPRESSIONI INCRIMINATE: “SI PARLA DI QUOTE ROSA, COME SE IL FEMMINILE FOSSE UNA SPECIE DI PANDA DA PROTEGGERE CON IL WWF” E "BISOGNA PARLARE DI VIOLENZA IN GENERALE, E NON DI GENERE, PERCHÉ ANCHE LE RAGAZZINE SI PICCHIANO TRA DI LORO" . VIDEO

“MI HA PROMESSO UNA POSIZIONE DI SPICCO NELLA SFILATA, MA ERA SOLO UN MODO PER COSTRINGERMI AD ACCETTARE LE SUE AVANCE” – IL LATO OSCURO DEL CARNEVALE BRASILIANO NELLE PAROLE DI UNA EX BALLERINA DI UNA DELLE PIÙ FAMOSE ESCOLAS DI SAN PAOLO: “IL PRESIDENTE HA REGISTRATO UN VIDEO DEL NOSTRO RAPPORTO SESSUALE E, QUANDO MI SONO RIFIUTATA DI STARE DI NUOVO CON LUI E GLI HO DETTO CHE VOLEVO ABBANDONARE LA SCUOLA, HA FATTO IN MODO CHE QUEL MATERIALE ARRIVASSE A MIO MARITO. IL MIO MATRIMONIO È FINITO E…”

"IO E MIA MOGLIE STIAMO INSIEME DA 33 ANNI, MA LEI MI TRADISCE E NON VUOLE LASCIARMI. NON SO COSA FARE" - UN MARITO CORNUTO, DISPERATO PER I CONTINUI TRADIMENTI DELLA MOGLIE, SCRIVE ALL'ESPERTA BEL MOONEY, CHE DÀ CONSIGLI SENTIMENTALI SUL" DAILY MAIL": "HA DETTO CHE L'HA FATTO SOLO PERCHÉ AVEVA BISOGNO "DI EVADERE" DALLA ROUTINE. ORA, IO NON MI FIDO PIÙ MA, ALLO STESSO TEMPO, NON RIESCO A LASCIARLA. QUANDO, POI, LE CHIEDO SE DESIDERA IL DIVORZIO PER ESSERE LIBERA, LEI MI RISPONDE CHE…"

“CHE BELLA BIANCHERIA. OGGI COSA INDOSSI?” - GIANCARLO DI VELLA, EX DIRETTORE DELLA SCUOLA DI MEDICINA LEGALE DI TORINO, FINISCE AI DOMICILIARI CON LE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI, STALKING E MINACCE AI DANNI DI ALCUNE SPECIALIZZANDE – IL PROFESSORE È STATO INCASTRATO DALLE SEGNALAZIONI DELLE STUDENTESSE, CHE HANNO PARLATO DI BACI RUBATI, PALPEGGIAMENTI E FRASI A SFONDO SESSUALE, CHE SONO EMERSE DURANTE UN’ALTRA INCHIESTA PER FALSO: AVREBBE INSCENATO CORSI E AUTOPSIE PER…

ABBUFFATA DI CHIP PER SAM ALTMAN - IL CEO DI "OPENAI" E' A CACCIA DI INVESTITORI PER RACCOGLIERE FRA I 5MILA E I 7MILA MILIARDI DI DOLLARI PER RIVUOLUZIONARE L'INDUSTRIA DEI SEMICONDUTTORI - L'AZIENDA CHE HA CREATO "CHATGPT" E' SULLA BUONA STRADA PER DIVENTARE IL NUOVO LEADER DEL SETTORE HI-TECH: I SUOI RICAVI HANNO SUPERATO I DUE MILIARDI DI DOLLARI E IL NUMERO POTREBBE RADDOPPIARE ENTRO IL 2025 - SOLO GOOGLE E META HANNO REGISTRATO UNA CRESCITA COSI' VELOCE NEL PRIMO DECENNIO DI VITA…

LA FAIDA DEGLI AGNELLI È SOLO UNA QUESTIONE DI SOLDI – IL VERO BERSAGLIO DI MARGHERITA AGNELLI E DELLE SUE CAUSE CONTRO I FIGLI ELKANN È LA “DICEMBRE”, LA CASSAFORTE AL VERTICE DELL’IMPERO DA 35 MILIARDI DI EXOR – IL GIORNO STESSO DELLA MORTE DI MARELLA CARACCIOLO, IL 23 FEBBRAIO 2019, JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN PRESENTARONO UN’ISTANZA CONTRO LA MADRE CONFERMANDO LA VALIDITÀ DEL PATTO DEL 2004, FIRMATO DA MARGHERITA – SE QUELL’ACCORDO FOSSE INVALIDATO, NELLA SUCCESSIONE DI MARELLA RIENTREREBBE MARGHERITA E I FIGLI AVUTI CON DE PAHLEN. E LE QUOTE DELLA DICEMBRE SAREBBERO REDISTRIBUITE

“LE COLLEGHE MI DICEVANO: FATTI TOCCARE ALTRIMENTI NON LAVORI PIÙ" - IL RACCONTO DI UN’OPERAIA DI PINEROLO, DA UN ANNO E MEZZO SENZA LAVORO DOPO AVER DENUNCIATO LE PALPATINE DEL CAPO: "UNA SERA È PASSATO DIETRO DI ME E MI HA TOCCATO IL SEDERE. SONO RIMASTA ALLIBITA. HO PROTESTATO. LUI HA DETTO: ‘AL MIO PAESE SI FA COSÌ’. E IO GLI HO RISPOSTO ‘ALLORA VIVI NEL PAESE SBAGLIATO’. MI METTEVA LE MANI SUL SEDERE E DICEVA: ‘UNA PALPATINA SI PUÒ DARE. IO NON VADO OLTRE’. HO INIZIATO A SOFFRIRE DI ATTACCHI DI PANICO. MI CHIUDEVO IN BAGNO PER CALMARMI. MA LUI…”

“IL CASO POZZOLO? BISOGNA DIRE CHI HA SPARATO – RENZI TORNA SUL COLPO PARTITO DALLA PISTOLA DEL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, EMANUELE POZZOLO, LA NOTTE DI CAPODANNO: “POZZOLO DICE CHE NON HA SPARATO, MA LO DIRÀ. ANDREA DELMASTRO DEVE DIRE LA VERITÀ. NON MI INTERESSA SE HA RACCONTATO LA BUGIA – LUI E LA SORELLA SI SOTTOPONGANO AL TEST DEL DNA PER ESCLUDERE CHE SIA LORO LA TRACCIA TROVATA SUL MINIREVOLVER CHE HA SPARATO - SE HO PARLATO CON QUALCUNO DI QUELLA SERA? PREFERISCO NON RISPONDERE…” - DELMASTRO ANNUNCIA QUERELA CONTRO RENZI...

IL PORNO GIAPPONESE È PRIMO AL MONDO PER VOLUME E PER FATTURATO E SUPERA PERSINO QUELLO AMERICANO! - BARBARA COSTA: “TRA LE TRE PORNOSTAR PIU’ AMATE C’E’ SHIBUYA KAHO. HA FATTO HARD PER SOLI DUE ANNI, E NE È FUORI DA SEI. HA INIZIATO QUALE RECENSORE DI SEX TOYS, CON LE SUE 700 E PASSA SCENE SI È INIMICATA LA SUA FAMIGLIA, E DAI SUOI FAN È ADORATA PER LE SUE TETTONE NATURALI. TETTONE CHE LA FANNO DA PADRONE ORA CHE SHIBUYA HA SVOLTATO DA INFLUENCER. SU INSTAGRAM LA SEGUONO IN 1,2 MILIONI DI FOLLOWER, TRA CUI…”

“QUEL TEST DEL DNA È ILLECITO. È FONDATO SU UN CAMPIONE PRESO SUBDOLAMENTE A MIA FIGLIA” – TONINO LAMBORGHINI CONTESTA L’ESAME DEL DNA CHE DIMOSTREREBBE IL LEGAME DI SORELLANZA TRA SUA FIGLIA ELETTRA E FLAVIA BORZONE: IL CAMPIONE DELL’EREDITIERA ERA STATO PRESO DA UNA CANNUCCIA CHE UN INVESTIGATORE PRIVATO HA SGRAFFIGNATO ALLA CANTANTE – I RISULTATI DEL TEST SONO EMERSI DIECI GIORNI DOPO NEL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE CHE VEDE IMPUTATE LA 35ENNE E LA MADRE, ROSALBA COLOSIMO, PER...

"LE NOSTRE MONTAGNE HANNO COMINCIATO A PUZZARE" – D'ORA IN POI, CHI VORRA' SCALARE L'EVEREST DOVRA' PORTARSI DIETRO IL SACCHETTO PER I PROPRI BISOGNI: IL COMUNE RURALE DI PASANG LHAMU, CHE COPRE LA MAGGIOR PARTE DELLA REGIONE DOVE SI TROVA LA MONTAGNA PIU’ ALTA DEL MONDO, HA INTRODOTTO L'OBBLIGO AGLI ALPINISTI DI RACCOGLIERE I PROPRI ESCREMENTI, PROPRIO COME SI FA CON QUELLI DEI CANI – SI STIMA CHE SULL'EVEREST CI SIANO ALMENO 3 TONNELLATE DI MERDA LASCIATA DAI TURISTI... 

NELL’INTERVISTA RILASCIATA A TUCKER CARLSON, PUTIN HA LANCIATO DUE MESSAGGI – IL PRIMO E’ SULLA FINE DELLA GUERRA (“PRIMA O POI RUSSIA E UCRAINA ARRIVERANNO A UN ACCORDO. SAREBBE STATO POSSIBILE GIÀ QUANDO CI SIAMO RITIRATI DA KIEV”) E L’ALTRO E’ SU UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI – PER LIBERARE EVAN GERSHKOVICH, IL REPORTER DEL “WALL STREET JOURNAL” IN CARCERE IN RUSSIA DA 300 GIORNI, PUTIN VUOLE IN CAMBIO VADIM KRASIKOV, AGENTE DELL’FSB CONDANNATO ALL’ERGASTOLO IN GERMANIA PER L’ASSASSINIO DI UN DISSIDENTE CECENO A BERLINO, NEL COSIDDETTO “DELITTO DEL TIERGARTEN”

DURANTE L’ULTIMO INTERROGATORIO PRIMA DI MORIRE, MATTEO MESSINA DENARO HA LANCIATO UN ‘PIZZINO’ AGLI INVESTIGATORI ACCENNANDO ALLA STRAGE DI CAPACI COSTATA LA VITA A GIOVANNI FALCONE E ALLA SUA SCORTA: “CI SONO COSE, PERÒ, CHE, PER ESEMPIO, NESSUNO È MAI ARRIVATO, PERCHÉ A ME MI SEMBRA UN POCO RIDUTTIVO DIRE CHE A FALCONE LO HANNO UCCISO PER LA SENTENZA DEL MAXI PROCESSO. SE POI VOI SIETE CONTENTI DI CIÒ, BENE VENGA, SONO FATTI VOSTRI, MA LA BASE DI PARTENZA NON È QUESTA...”

SI INFIAMMA LA BATTAGLIA LEGALE TOTTI-BLASI - MENTRE IL GIUDICE DECIDE SULLA TESTIMONIANZA DI CRISTIAN IOVINO, PRESUNTO AMANTE DI ILARY, IL "PUPONE" CHIEDE UN DIMEZZAMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE DA 12MILA E 500EURO CHE DEVE VERSARE ALL’EX MOGLIE - L’INTERVISTA A CRISTIAN IOVINO DEL MESSAGGERO HA CREATO QUALCHE DIFFICOLTÀ ALL’ENTOURAGE DI ILARY. LA TESTIMONIANZA SULLA SUA RELAZIONE VISSUTA CON L’EX BALLERINA È ANTECEDENTE ALLA LIAISON FRA TOTTI E NOEMI BOCCHI. PESERÀ SULLA CAUSA DI SEPARAZIONE?

"L'HO FATTO PER ISTINTO PROTETTIVO. LEI ERA DISPERATA, COSI' HO DETTO AI RAPINATORI: 'PRENDETE ME, VENGO IO AL POSTO SUO'" - PARLA LA COMMESSA 50ENNE DELLA GIOIELLERIA DI VENEZIA CHE IERI, DURANTE UNA RAPINA NEL NEGOZIO DA PARTE DI UN COMMANDO DI 5 UOMINI ARMATI, SI È OFFERTA COME OSTAGGIO AL POSTO DELLA COLLEGA DI 27 ANNI-  I LADRI SONO ENTRATI NEL NEGOZIO E HANNO PUNTATO UN KALASHNIKOV ALLA TEMPIA DELLA DONNA PIU' GIOVANE, CHE HA AVUTO UNA CRISI DI PANICO - I LADRI SONO SCAPPATI CON UN BOTTINO DA OLTRE 200MILA EURO…

A CHE PUNTO È LA NOTTE TRA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI? PARTENDO PER MIAMI CON L’ASSISTENTE, IL RAPPER HA LANCIATO UN SEGNALE CHIARO: TRA LUI E LA MOGLIE È SCESO IL GRANDE GELO – AGLI AMICI, IL 34ENNE HA CONFESSATO DI NON VOLERSI SEPARARE, MA IL PANDORO-GATE CHE HA TRAVOLTO CHIARA FERRAGNI, A CASCATA, LO STA “PAGANDO” ANCHE LUI: È STATO MOLLATO DA GRAN PARTE DEGLI SPONSOR - FEDEZ STA CERCANDO IL MODO PER DARE UNA RINFRESCATA ALLA SUA IMMAGINE – SPERAVA DI RILANCIARE IL PODCAST “MUSCHIO SELVAGGIO” MA IL 50% DEL PRODOTTO È DI LUIS SAL, L’EX AMICO CON CUI È FINITO IN CAUSA - IL COLPACCIO SAREBBE STATO INTERVISTARE ANDREA GIAMBRUNO: ECCO PERCHE’ FEDEZ HA INCONTRATO L’EX DELLA MELONI A PALAZZO PARIGI, A MILANO…

ZELENSKY NON VUOLE GENERALI CHE GLI FACCIANO OMBRA – IL NUOVO CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UCRAINO, OLEKSANDR SYRSKY, È MOLTO APPREZZATO DALLA NATO, UN PO’ MENO DALLE TRUPPE DI KIEV – SAREBBE STATA SUA LA SCELTA DI NON RITIRARSI DA BAKHMUT ALLA FINE DEL 2022, LASCIANDO MORIRE MIGLIAIA DI GIOVANI SOLDATI. DA ALLORA È SOPRANNOMINATO IL “MACELLAIO” – DIETRO ALLA CACCIATA DI VALERY ZALUZHNY, NOMINATO “EROE DELL'UCRAINA” PER ADDOLCIRE LA PILLOLA, C’È LA GELOSIA DI ZELENSKY PER LA POPOLARITÀ DEL GENERALE E…

“L’AGRICOLTURA INDUSTRIALE DIFESA DAI TRATTORI IN RIVOLTA È IL PROBLEMA, NON LA SOLUZIONE” – PAOLO PILERI, DOCENTE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AL POLITECNICO, SMASCHERA GLI AGRICOLTORI CHE PROTESTANO: “NON DEVONO PRENDERSELA CON L’UNIONE EUROPEA O CON GLI STATI CHE LI FINANZIANO DA DECENNI. DEVONO ANDARE A PROTESTARE DALLE LORO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHE NON LI HANNO AIUTATI QUANTO OCCORREVA PER FARLI TRANSITARE VERSO UN’AGRICOLTURA PIÙ, PIÙ SANA, PIÙ PULITA, SE LA DEVONO PRENDERE CON CHI IMPONE LORO AGROFARMACI IN ABBONDANZA…”

IN ISRAELE C’È CHI È DISPOSTO A LASCIARE MORIRE IL PROPRIO FIGLIO PUR DI NON CEDERE A HAMAS – PARLA ZVIKA MOR, PADRE DI UNO DEGLI ISRAELIANI RAPITI LO SCORSO 7 OTTOBRE, CHE GUIDA LA FRONDA DEI PARENTI CONTRARI AI NEGOZIATI A OGNI COSTO: “DOBBIAMO PORTARE A CASA I NOSTRI CARI, MA PENSARE ANCHE AI 9 MILIONI DI ISRAELIANI. L'ULTIMA VOLTA CHE ABBIAMO FATTO UNO SCAMBIO È USCITO SINWAR E DOPO CI HA MASSACRATI” – LA CRITICA AI FAMILIARI CHE SPINGONO NETANYAHU A TRATTARE: “COSI’ ALZANO IL PREZZO DELLE VITE DEI NOSTRI FIGLI”

LA GUERRA DEGLI AGNELLI: PERCHÉ L’INCHIESTA DI TORINO PUÒ FAR CROLLARE L’IMPERO DI JOHN ELKANN – AGLI INDAGATI (COMPRESO YAKI) VENGONO CONTESTATE PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE NEGLI ANNI 2018-2019, LEGATE ALLA “RENDITA VITALIZIA” (770MILA EURO AL MESE) CHE MARGHERITA AGNELLI VERSAVA ALLA MADRE, MARELLA CARACCIOLO. LA MAMMA DI JOHN, LAPO E GINEVRA VUOLE DIMOSTRARE CHE DONNA MARELLA AVEVA LA RESIDENZA IN ITALIA, E QUINDI CHE GLI ATTI TESTAMENTARI SVIZZERI SONO NULLI – MARGHERITA METTE IN DISCUSSIONE ANCHE L’ASSETTO DELLA CASSAFORTE DICEMBRE, AL VERTICE DEL GRUPPO EXOR…

LA RAI È S-TRAVOLTA! – VIALE MAZZINI È PRONTA A FARE CAUSA A JOHN TRAVOLTA PER LA PRESUNTA PUBBLICITÀ OCCULTA ALLE SCARPE U-POWER: “ABBIAMO GIÀ ATTIVATO LE PROCEDURE LEGALI PER RIVALERCI NEI CONFRONTI DELL’ATTORE. IL CONTRATTO PREVEDEVA ESPRESSAMENTE L’OBBLIGO DI DIVIETO DI INTRODURRE ELEMENTI PUBBLICITARI”. ALLORA PERCHÉ NON HANNO OSCURATO IL LOGO DELLE SCARPE? E PERCHÉ IL PATRON DELL’AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE?

CHIEDI E TI SARA'… DATO! - L'INCREDIBILE "SPY-STORY", DI QUELLO CHE POTREBBE ESSERE IL PIU' GRANDE FURTO DI DATI DELLA STORIA, CHE VEDE PROTAGONISTA LA SOCIETÀ DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LONDRA E UNA SERIE DI MULTE EMESSE A DELLE AUTO EUROPEE - DOPO LA BREXIT, NON CI PUÒ ESSERE CIRCOLAZIONE DI DATI DEI CITTADINI UE, SE NON IN CASI DI REATI PENALI: CHI LI HA FORNITI ALLA SOCIETA' BRITANNICA? - PER IL "GUARDIAN", SAREBBE STATO "UN CORPO DI POLIZIA ITALIANO", MA DAL NOSTRO PAESE NON ARRIVA ALCUNA CONFERMA - C'E' UN INDIZIO CHE PORTA AL BELGIO...

LA MAMMA-FURBETTA È SEMPRE INCINTA! - A ROMA, UNA DONNA È STATA CONDANNATA A UN ANNO E 8 MESI PER AVER FINTO DI AVER DATO ALLA LUCE CINQUE FIGLI, TRA 2014 E 2019, PER PRENDERSI CINQUE CONGEDI DI MATERNITÀ, RIUSCENDO A INCASSARE 111 MILA EURO DALL’INPS - NON SOLO: PUR DI EVITARE DI LAVORARE, LA SIGNORA AVREBBE ANCHE SIMULATO 12 GRAVIDANZE A RISCHIO E RIPRODOTTO I DOCUMENTI, CON TANTO DI NOME, COGNOME E CODICE FISCALE, DEI CINQUE PARGOLETTI - LA TRUFFA È ANDATA AVANTI FINO A QUANDO…

“QUANDO GLI  HO DETTO DI METTERE VIA LA PISTOLA, HO SENTITO UN FORTE CALORE…” – PABLITO MORELLO (EX PORCELLO), L’EX CAPO SCORTA DI ANDREA DELMASTRO, NON HA DUBBI: LA NOTTE DI CAPODANNO, ALLA FESTA DI ROSAZZA, È STATO IL DEPUTATO EMANUELE POZZOLO A SPARARE CON LA SUA PISTOLA – “L’HA ESTRATTA DALLA TASCA PER MOSTRARLA, IO CONTINUAVO A CHIEDERGLI SE FOSSE UN GIOCATTOLO. POI HO CAPITO CHE ERA PARTITO UN COLPO” – LE ANALISI BALISTICHE E I TESTIMONI: ALCUNI CONFERMANO, ALTRI, COME LUCA ZANI, RICOVERATO IN OSPEDALE, NON POSSONO…

GIU’ IL SIPARIO: BATTUTE A SFONDO SESSUALE, SALUTI COL BRACCIO TESO, ACCUSE DI MOBBING E RICATTI A DIPENDENTI E ARTISTI: UN’INCHIESTA DI “FANPAGE.IT” SCODELLA LE CONDIZIONI DI LAVORO DENTRO IL TEATRO DI ROMA, RACCOGLIENDO ANNI DI DENUNCE AI VERTICI RIMASTE INASCOLTATE. UNA SITUAZIONE LEGATA ALLO STRAPOTERE DEL SINDACATO DI DESTRA LIBERSIND DENTRO IL TEATRO – IL RUOLO DI SANDRO PASQUINI, IL CAPO DEL COMPARTO TECNICO, COINVOLTO IN UN'INCHIESTA PER CORRUZIONE, E LE MANOVRE DEL MELONIANO FEDERICO MOLLICONE...

A VISCO JR INTERESSAVANO MOLTO LE “QUESTIONI SACRE” – L’EX DIRIGENTE DI INVITALIA E FIGLIO DELL’EX MINISTRO VINCENZO VISCO, AI DOMICILIARI PER CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE, INCONTRO’ IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO URSO E L’UOMO DI “FIDUCIA” DEL CARDINALE PIETRO PAROLIN, DON MARCO BELLADELLI - OBIETTIVO: ENTRARE NEL BUSINESS DEGLI INCENTIVI AGLI OSPEDALI RELIGIOSI – A SVELARE L’INCONTRO È BERNARDO MATTARELLA, NIPOTE DEL CAPO DELLO STATO E AD DI INVITALIA (ESTRANEO ALLE INDAGINI, COME URSO E PAROLIN): “OGNI TANTO VISCO SI OCCUPAVA DI COSE CHE NON LO RIGUARDAVANO. HO TROVATO GRAVE LA CIRCOSTANZA…”

ZELENSKY RISCHIA TUTTO: HA SILURATO DAL VERTICE DELLE FORZE ARMATE IL GENERALE ZALUZHNY (LA CUI POPOLARITÀ È SUPERIORE A QUELLA DEL PRESIDENTE SOPRATTUTTO TRA I SOLDATI) - AL SUO POSTO È STATO CHIAMATO OLEKSANDR SYRSKY - LA DESTITUZIONE DI ZALUZHNY E’ DOVUTA ALLE DIVERGENZE CON ZELENSKY SU COME CONDURRE IL CONFLITTO: IL GENERALE NON CREDE CHE LA SCONFITTA DEI RUSSI SI POSSA RAGGIUNGERE QUEST’ANNO - AVEVA CHIESTO PIÙ TECNOLOGIA, UNA CAPACITÀ INDUSTRIALE AUTONOMA, UN ADDESTRAMENTO MIGLIORE E LA MOBILITAZIONE DI MEZZO MILIONE DI PERSONE, POTENZIANDO I RANGHI E PREPARANDO LA RISCOSSA PER IL 2025 - ZELENSKY L’HA ACCUSATO DI “NON CREDERE NELLA VITTORIA”…

“GEOLIER ERA VESTITO COME A UN PREDICIOTTESIMO CAMORRISTA” – BUFERA PER LA RECENSIONE APPARSA SU “L’ECO DI BERGAMO” DELL’ARTISTA NAPOLETANO IN GARA A SANREMO: “ARRIVA VESTITO COME MIO ZIO IN DISCOTECA E FA LA COVER DEL LAZZA DELL’ANNO SCORSO, PERÒ IN NAPOLETANO. VOTO 4” – IL RIFERIMENTO ALLA MALAVITA HA SCATENATO I TWITTAROLI CHE SI SONO SCAGLIATI CONTRO IL GIORNALE, COSTRETTO A PUNTUALIZZARE CHE SI TRATTAVA DEI CONTENUTI DEL SITO ASSOCIATO “EPPEN”: “NON È STATO SCRITTO DA NOI, MA…” - VIDEO

LA GRANDE FRATTURA TRA STATI UNITI E ISRAELE - NON SOLO LE CRITICHE DI BIDEN A NETANYAHU (“LA RISPOSTA DI ISRAELE A GAZA È STATA ESAGERATA”) E LA RANDELLATA DI BLINKEN (“ISRAELE NON HA LICENZA DI DISUMANIZZARE GLI ALTRI”), ORA ARRIVANO ANCHE I REPORT DELL’INTELLIGENCE AMERICANA: “GLI ISRAELIANI HANNO INDEBOLITO LE CAPACITÀ DI HAMAS MA NON SONO VICINI ALL'ELIMINAZIONE DEL GRUPPO, CHE NON SEMBRA UN OBIETTIVO REALISTICO” - DA WASHINGTON PARTE L’ENNESIMO AVVERTIMENTO A TEL AVIV: “UN'OPERAZIONE DI TERRA A RAFAH, DOVE SONO STIPATI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI SFOLLATI, SAREBBE UN DISASTRO..."  

UNA BOMBA STA PER ESPLODERE SULL’IMPERO AGNELLI – C’È ANCHE JOHN ELKANN TRA GLI INDAGATI DELL’INCHIESTA APERTA DALLA PROCURA DI TORINO SULLE SOCIETÀ FIDUCIARIE DELLA FAMIGLIA (OLTRE AL COMMERCIALISTA GIANLUCA FERRERO, PRESIDENTE DELLA JUVENTUS) TUTTO NASCE DA UN ESPOSTO DI MARGHERITA AGNELLI, FIGLIA DI GIANNI E MAMMA DI JOHN: L’INDAGINE RIGUARDA IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ANNI 2018 E 2019 DEL VITALIZIO CHE MARGHERITA VERSAVA ALLA MADRE. IN BALLO, C’È LA VECCHIA QUESTIONE, MAI RISOLTA, DELL’EFFETTIVA RESIDENZA DI MARELLA CARACCIOLO (SVIZZERA O ITALIA?) – LE ACCUSE POTREBBERO METTERE IN DISCUSSIONE LA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO DELLA MADRE…

A SANREMO CANTANO… E TE LE SUONANO! - NELLA CITTÀ LIGURE, DOVE IN QUESTI GIORNI SI TIENE IL FESTIVAL, QUATTRO PERSONE SONO INDAGATE PER AVER CIRCUITO UNA RICCA 91ENNE PSICOLOGICAMENTE VULNERABILE, "COSTRINGENDOLA" A FIRMARE UN TESTAMENTO PER DESTINARE BENI ALLA SORELLA E ALLA NIPOTE - LA GUARDIA DI FINANZA HA EFFETTUATO UN SEQUESTRO PREVENTIVO DI 3 MILIONI DI EURO - I QUATTRO INDAGATI SONO UN NOTAIO, UN AVVOCATO, UNA NEUROPSICHIATRA E LA NIPOTE CHE AVREBBE EREDITATO TUTTO IN CASO DI RINUNCIA DELLA MADRE...

LA BATTAGLIA SUGLI ASSEGNI PER I FIGLI E I MILIONI DI EURO VERSO IL PRINCIPATO DI MONACO: SI INFIAMMA LA SOAP ALLA CACIO E PEPE TRA TOTTI E ILARY - L’EX CAPITANO CHIEDE UNO SCONTO DI 6.250 € SUI 12.500 EURO MENSILI CHE VERSA ALL’EX MOGLIE, MA EMERGONO DOCUMENTI IN CUI SI DIMOSTREREBBE CHE IL PUPONE, DAL 2020 AL 2023, HA SPESO 3 MILIONI DI EURO A MONTECARLO, PROBABILMENTE, PER GIOCARE D'AZZARDO - I DUE LITIGANTI PREPARANO LA LISTA DEI TESTIMONI, TOTTI CALA LA CARTA DI CRISTIANO IOVINO, PRESUNTO AMANTE DELLA BLASI. LA CONTROMOSSA DI ILARY…

LA MONARCHIA NON PERDONA – NEL REGNO UNITO MOLTI HANNO SPERATO CHE L’URGENZA CON CUI HARRY SI È PRECIPITATO A LONDRA, PER IL TUMORE DEL PADRE, POTESSE RIAVVICINARLO ALLA FAMIGLIA REALE. E INVECE IL REIETTO È DOVUTO ANDARE A DORMIRE IN ALBERGO: NESSUNO DA PALAZZO GLI HA OFFERTO UN POSTO IN CUI DORMIRE E 24 ORE DOPO È RITORNATO TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIE MEGHAN SENZA AVER VISTO IL FRATELLO – PARE CHE HARRY SIA DISPOSTO A UNA RICONCILIAZIONE, MA WILLIAM LO CONSIDERA UN “TRADITORE” E…

MICHELE MISSERI TORNA LIBERO! – DOMENICA “ZIO MICHELE” SARÀ SCARCERATO DOPO AVER SCONTATO 8 ANNI DI CARCERE PER LA SOPPRESSIONE DEL CADAVERE DELLA NIPOTE, SARAH SCAZZI – NEL 2010, DOPO IL DELITTO, PRIMA SI AUTOACCUSÒ (“HA STATO IO”), PERMETTENDO IL RITROVAMENTO DEL CORPO, POI CAMBIÒ PIÙ VOLTE VERSIONE, SCARICANDO LA RESPONSABILITÀ SULLA FIGLIA SABRINA, CHE STA SCONTANDO L’ERGASTOLO CON LA MADRE, COSIMA SERRANO. POI È TORNATO AD ACCUSARSI, MA I GIUDICI NON GLI HANNO PIÙ CREDUTO…

VITTORIO EMANUELE? IO LO CONOSCEVO BENE! – CESARA BUONAMICI RACCONTA IL FIGLIO DELL'ULTIMO RE D'ITALIA, SCOMPARSO SABATO ALL’ETÀ DI 86 ANNI: “ANDREBBE RICORDATO COME UNA VITTIMA DELLA STORIA. ERA UN UOMO GENTILE E AFFETTUOSO. C’È STATO UN ACCANIMENTO INCREDIBILE, MA LUI PROVAVA MOLTO AMORE VERSO L’ITALIA” – “LA SERIE NETFLIX? PENSO CHE SI SIA SENTITO TRADITO” – “IL PECCATO ORIGINALE? FORSE LA DEBOLEZZA DEL NONNO RISPETTO AL FASCISMO. VITTORIO EMANUELE NON AVEVA COLPA, MA…”

GOOGLE È IMBAMBOLATO DALLA CONCORRENZA DI CHATGPT E CERCA DI RIMEDIARE CON UN RITOCCHINO ESTETICO - "BIG G" CAMBIA IL NOME DEL SOFTWARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, "BARD": D'ORA IN POI SI CHIAMERA' "GEMINI", COME LA FAMIGLIA DI STRUMENTI LANCIATI DAL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW LO SCORSO DICEMBRE - L'"ANTI-CHATGPT" DI GOOGLE È GIÀ DISPONIBILE IN 20 LINGUE E 230 PAESI, TRA CUI L'ITALIA, ARRIVERÀ PRESTO ANCHE SUI CELLUARI ANDROID E IOS - TRA LE NOVITÀ ANNUNCIATE C'E' ANCHE "GEMINI ADVANCED" CHE CONSENTE DI…

“SONO SPIACENTE DELLE ACCUSE A LILIANA SEGRE” – LE SCUSE DI ELENA BASILE DOPO LO SFREGIO ALLA SENATRICE RIMPROVERATA DI AVER A CUORE SOLO LE SORTI DEI BAMBINI EBREI E NON DI QUELLI PALESTINESI: MI ALLARMA AVERE FERITO CON UN PARAGONE INAPPROPRIATO LA SEGRE, PER LA QUALE HO SEMPRE AVUTO STIMA. SAREI SCONVOLTA AL PENSIERO DI AVERLE ARRECATO DOLORE” – E POI BASILE NE SPARA UN'ALTRA: “LE VOSTRE DENUNCE ALIMENTANO IL CLIMA D’ODIO E DI ANTISEMITISMO” - E LILIANA SEGRE QUERELA – “VIDEO