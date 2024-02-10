BUSINESS MUST GO ON – A ROMA È STATO ARRESTATO UN 33ENNE CHE CONTINUAVA A SPACCIARE COMODAMENTE DA CASA SUA NONOSTANTE FOSSE AI DOMICILIARI PER...SPACCIO! – L’UOMO, AGLI ARRESTI DA POCO PIU’ DI DUE MESI, E' STATO BECCATO CON 10 DOSI NASCOSTI NELLE MUTANDE E CON ALTRE 300 DOSI IN UN CONTENITORE CHE HA CERCATO DI GETTARE VIA ALL’ARRIVO DEI CARABINIERI – A SETTEMBRE IL PUSHER ERA STATO GAMBIZZATO IN UN AGGUATO, FORSE PER UN REGOLAMENTO DI CONTI PER DROGA…
UNA FAMIGLIA IN TRANS – A LUCCA, IL PADRE DI UNA ADOLESCENTE CON DUBBI SUL PROPRIO GENERE PORTA LA MOGLIE IN TRIBUNALE PER OPPORSI AL CAMBIO DI SESSO DELLA FIGLIA – I GIUDICI HANNO DATO RAGIONE ALLA MAMMA DELLA 17ENNE E AUTORIZZATO LA SOMMINISTRAZIONE DELLA TRIPTORELINA, FARMACO CHE BLOCCA LA PUBERTÀ, GRAZIE A UN RELAZIONE DELL'OSPEDALE "CAREGGI", EFFETTUATA DA UNO PSICOLOGO E UN ENDOCRINOLOGO, MA SENZA LE ALTRE FIGURE NECESSARIE COME UN NEUROPSICHIATRA INFANTILE - A GENNAIO, L’OSPEDALE ERA FINITO NEL MIRINO PER...
DALLE TRAGEDIE NASCONO I DIVI - DOPO IL DISCORSO A SANREMO, DANIELA DI MAGGIO PREPARA UN FUTURO IN POLITICA? LA MADRE DI GIOVANBATTISTA CUTOLO, IL MUSICISTA UCCISO A NAPOLI CHE È STATO OMAGGIATO DURANTE LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL, RISPONDE ALLE VOCI SECONDO CUI FDI VORREBBE CANDIDARLA PER LE EUROPEE: “SE SAPESSI CHE POTREI INCIDERE PER CAMBIARE LEGGI ASSURDE DIREI DI SÌ. MA NESSUNO FINORA MI HA CHIESTO DI CANDIDARMI” – VIDEO: IL MONOLOGO ALL’ARISTON
ALLACCIATE LE CINTURE, SI GODE - LA BOMBASTICA INFLUECER AMANDA DIAZ ROJAS PUBBLICA UN VIDEO DELLA SUA IMBARAZZANTE DISAVVENTURA IN AEROPORTO A CAUSA DI UN SEXTOY CHE SI È ATTIVATO NELLA SUA VALIGIA – LA SENSUALE MODELLA SI STAVA PER IMBARCARE SUL VOLO QUANDO È STATA FERMATA DALLA POLIZIA, CHE HA NOTATO IL BAGAGLIO CHE AVEVA COMINCIATO A VIBRARE: ALLA VISTA DEL PISELLONE PULSANTE, LA RAGAZZA HA CERCATO DI… - VIDEO
L'INTEGRAZIONE A SUON DI MAZZATE! - MAXI RISSA A ROMA TRA UNA QUINDICINA DI EXTRACOMUNITARI, CHE SE LE SONO DATE A COLPI DI SPRANGHE E BASTONI NEL PARCHEGGIO DI UN FAST FOOD – UN GRUPPO DI PERSONE ORIGINARIE DEL BANGLADESH HA AGGREDITO UNA COMITIVA DI FILIPPINI FUORI DAL LOCALE – QUANDO LA POLIZIA È ARRIVATA SUL POSTO, GLI AGENTI HANNO TROVATO SOLO UN RAGAZZO FILIPPINO, STESO A TERRA CON IL VOLTO COPERTO DI SANGUE E UN AMICO CHE...
ORBAN, FACCE RIDE: L'UNGHERIA RILASCIA I PEDOFILI MA NON ILARIA SALIS – LA PRESIDENTE UNGHERESE KATALIN NOVAK SI E' DIMISSA DOPO AVER GRAZIATO UN CONDANNATO PER REATI SESSUALI SU MINORI – LA POLITICA UNGHERESE, CONSIDERATA MOLTO 'VICINA' AL PRIMO MINISTRO VIKTOR ORBAN, HA DICHIARATO DI AVER COMMESSO “UN ERRORE” – NEL FRATTEMPO A ROMA UN CENTINAIO DI MANIFESTANTI SI E’ SCONTRATO CON LA POLIZIA DURANTE IL CORTEO DI SOLIDARIETA' CON LA 39ENNE - VIDEO
“BIBI” PRONTO ALLA RESA DEI CONTI – NETANYAHU DICE DI AVERE UN SOLO MESE PER COMPLETARE LE OPERAZIONI PER EVACUARE I CIVILI E SMANTELLARE I 4 BATTAGLIONI DI HAMAS A RAFAH -SAREBBERO 6 I CAPI DELL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA ANCORA RINTANATI A GAZA CHE ISRAELE INTENDE ELIMINARE PER DIRE CHE LA GUERRA È CONCLUSA, TRA CUI IL LEADER POLITICO NELLA STRISCIA, YAHYA SINWAR, CHE PERO’ SAREBBE SPARITO DA ALMENO 10 GIORNI – PER L’INTELLIGENCE USA L'ANNIENTAMENTO DI HAMAS E' UN OBIETTIVO IRREALISTICO, MA UNA SVOLTA POTREBBE ARRIVARE DA…
MILEI, TI BENEDIREI – PAPA FRANCESCO INCONTRERA’ IL PRESIDENTE ARGENTINO, JAVIER MILEI, IN PIAZZA SAN PIETRO IL PROSSIMO 11 FEBBRAIO, PRIMA DELL’UDIENZA PREVISTA PER IL 12 – DURANTE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE, L’ANARCO-CAPITALISTA AVEVA SFANCULATO BERGOGLIO IN PIU’ OCCASIONI (“PROMUOVE IL COMUNISMO”, “E’ UN IDIOTA”) – LA SPERANZA E’ DI STRAPPARE AL PAPA L’ANNUNCIO DI UN VIAGGIO NELLA SUA PATRIA D’ORIGINE, DOVE MANCA DAL 2013, MA ANCHE DI RITROVARE CONSENSI NEL PAESE DOPO IL FLOP DEL DISEGNO DI LEGGE OMNIBUS…
ANNULLATA CON RINVIO LA SENTENZA DI CORTE D’APPELLO CIVILE DI FIRENZE CHE AVEVA VISTO TIZIANO RENZI VINCERE CONTRO MARCO TRAVAGLIO – IL BABBO DI MATTEONZO AVEVA FATTO CAUSA CIVILE PER DIFFAMAZIONE CONTRO IL DIRETTORE DEL “FATTO” E AVEVA VINTO 50 MILA EURO IN PRIMO GRADO PERCHÉ LA SUA CONTROPARTE ERA RIMASTA CONTUMACE, PER MANCATA NOTIFICA DELL’ATTO DI CITAZIONE. VITTORIA CONFERMATA IN APPELLO PERCHÉ A TRAVAGLIO ERA STATO IMPEDITO DI FAR VALERE LE SUE DIFESE - MA LA CASSAZIONE HA CAMBIATO TUTTO…
IL FESTIVAL E' UNA PACCHIA PER I RISTORANTI DI SANREMO: POSSONO SPENNARE I TURISTI – MOLTI LOCALI APPLICANO UNA “TARIFFA NOTTURNA”, CON PREZZI PIU’ CHE RADDOPPIATI: PER UNA PASTA AGLIO E OLIO SI ARRIVA A PAGARE 35 EURO E PER ANTIPASTO, PRIMO E DOLCE OLTRE 100 EURO A TESTA – I RISTORATORI DIFENDONO LA SCELTA: “DOBBIAMO AVERE IL DOPPIO PERSONALE IN CUCINA E IN SALA. E POI C'È ANCHE…”
SAPETE DOVE VIVONO I PIÙ ROMANTICONI? SPOILER, NON A VERONA, CITTA' DELL'AMORE, MA A...SIENA! - LÌ SONO STATI ACQUISTATI IL MAGGIOR NUMERO DI ROMANZI ROSA (PRO CAPITE) - SEGUONO CAGLIARI E PAVIA - A CHIUDERE LA CLASSIFICA STILATA DA "AMAZON" SONO I LIGURI DI SANREMO - TRA I LIBRI PIÙ LETTI NEL 2023 AL PRIMO POSTO C'È 'DAMMI MILLE BACI' DI TILLIE COLE - ASSENTE DALLA CLASSIFICA L'OPERA PRIMA DEL GENERALE VANNACCI, "IL MONDO AL CONTRARIO"
“TUTTI I MIEI DOCUMENTI FALSI VENGONO DA ROMA, C’E’ UNA STRADA IN CUI VANNO TUTTI” – DURANTE LE INTERROGAZIONI DELLO SCORSO LUGLIO, MATTEO MESSINA DENARO HA RIVELATO DI ESSERSI PROCURATO I DOCUMENTI FALSIFICATI, USATI DURANTE LA LATITANZA, DA UN FALSARIO ROMANO, SMENTENDO DI AVERLI OTTENUTI ATTRAVERSO I SUOI FAVOREGGIATORI TRAPANESI: “C'ERANO ANCHE CARTE DI IDENTITÀ VUOTE. CREDO CE NE FOSSERO 10 O 15. NE HO SEMPRE AVUTE A QUANTITÀ…”
“L'EDUCAZIONE SESSUALE OBBLIGATORIA? COSI’ LA SCUOLA DIVENTA UN CAMPO DI RIEDUCAZIONE MAOISTA” – LE PAROLE PRONUNCIATE DAGLI PSICOLOGI LUCA SAMMICHELI E MARCO INGHILLERI, DURANTE UN INCONTRO SU ZOOM CON GLI STUDENTI DI PADOVA, FANNO IMBESTIALIRE LE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE, CHE HANNO DENUNCIATO IL FATTO – TRA LE ESPRESSIONI INCRIMINATE: “SI PARLA DI QUOTE ROSA, COME SE IL FEMMINILE FOSSE UNA SPECIE DI PANDA DA PROTEGGERE CON IL WWF” E "BISOGNA PARLARE DI VIOLENZA IN GENERALE, E NON DI GENERE, PERCHÉ ANCHE LE RAGAZZINE SI PICCHIANO TRA DI LORO" . VIDEO
“MI HA PROMESSO UNA POSIZIONE DI SPICCO NELLA SFILATA, MA ERA SOLO UN MODO PER COSTRINGERMI AD ACCETTARE LE SUE AVANCE” – IL LATO OSCURO DEL CARNEVALE BRASILIANO NELLE PAROLE DI UNA EX BALLERINA DI UNA DELLE PIÙ FAMOSE ESCOLAS DI SAN PAOLO: “IL PRESIDENTE HA REGISTRATO UN VIDEO DEL NOSTRO RAPPORTO SESSUALE E, QUANDO MI SONO RIFIUTATA DI STARE DI NUOVO CON LUI E GLI HO DETTO CHE VOLEVO ABBANDONARE LA SCUOLA, HA FATTO IN MODO CHE QUEL MATERIALE ARRIVASSE A MIO MARITO. IL MIO MATRIMONIO È FINITO E…”
MI MANDA PITONE! – PAURA E DELIRIO IN UNA PIZZERIA IN PROVINCIA DI COMO, DOVE UN UOMO E' ENTRATO CON UN SERPENTE STRETTO INTORNO AL COLLO E HA MINACCIATO UNA CAMERIERA CON UNA PISTOLA – LO SVALVOLATO SI È PRESENTATO NEL LOCALE, PALESEMENTE UBRIACO, INSIEME AL RETTILE E DUE CANI DI GROSSA TAGLIA, CHIEDENDO QUALCOSA DA BERE – LA DIPENDENTE GLI HA NEGATO LE BEVANDE ALCOLICHE E LO HA CACCIATO DAL RISTORANTE, COSI’ LUI È ANDATO A CASA E…
MA HARRY HA BISOGNO DI SOLDI? IL PRINCIPE CHIUDE LA BATTAGLIA LEGALE COL “MIRROR” E SI PORTA A CASA 400MILA STERLINE: DOPO LA VITTORIA PROCESSUALE DI DICEMBRE, HA DECISO DI METTERE UNA PIETRA SOPRA AD ASPETTI DEL PROCESSO SU CUI IL GIUDICE NON SI ERA ANCORA ESPRESSO – HARRY SI DICE SODDISFATTO DOPO ESSERSI PORTATO IL MALLOPPO A CASA MA TORNA AD ATTACCARE IL...
FUORI GLI OMBRELLI – DOPO QUASI 20 GIORNI DI SOLE, È IN ARRIVO LA PIOGGIA, GIUSTO IN TEMPO PER IL WEEKEND – I VENTI DI SCIROCCO POTRANNO ARRIVARE SOFFIARE FINO A 90 KM/H, PROVOCANDO MAREGGIATE LUNGO LE COSTE PIÙ ESPOSTE, ANCHE SE LE TEMPERATURE NON DOVREBBERO CALARE TROPPO – IL SOLE DOVREBBE TORNARE A SPLENDERE GIA’ A PARTIRE DA LUNEDI’…
"IO E MIA MOGLIE STIAMO INSIEME DA 33 ANNI, MA LEI MI TRADISCE E NON VUOLE LASCIARMI. NON SO COSA FARE" - UN MARITO CORNUTO, DISPERATO PER I CONTINUI TRADIMENTI DELLA MOGLIE, SCRIVE ALL'ESPERTA BEL MOONEY, CHE DÀ CONSIGLI SENTIMENTALI SUL" DAILY MAIL": "HA DETTO CHE L'HA FATTO SOLO PERCHÉ AVEVA BISOGNO "DI EVADERE" DALLA ROUTINE. ORA, IO NON MI FIDO PIÙ MA, ALLO STESSO TEMPO, NON RIESCO A LASCIARLA. QUANDO, POI, LE CHIEDO SE DESIDERA IL DIVORZIO PER ESSERE LIBERA, LEI MI RISPONDE CHE…"
“LA NATO SI PREPARI A CONFRONTO DECENNALE CON MOSCA” – IL SEGRETARIO GENERALE DEL PATTO ATLANTICO, JENS STOLTENBERG: “BISOGNA ESPANDERE PIÙ RAPIDAMENTE L'INDUSTRIA DELLA DIFESA DEI SUOI PAESI MEMBRI, PASSANDO DA RITMI LENTI DA TEMPO DI PACE A RITMI DI PRODUZIONE VELOCI DA CONFLITTO. SE PUTIN VINCE IN UCRAINA, NON C'È GARANZIA CHE L'AGGRESSIONE RUSSA NON SI ESTENDA AD ALTRI PAESI…”
“CHE BELLA BIANCHERIA. OGGI COSA INDOSSI?” - GIANCARLO DI VELLA, EX DIRETTORE DELLA SCUOLA DI MEDICINA LEGALE DI TORINO, FINISCE AI DOMICILIARI CON LE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI, STALKING E MINACCE AI DANNI DI ALCUNE SPECIALIZZANDE – IL PROFESSORE È STATO INCASTRATO DALLE SEGNALAZIONI DELLE STUDENTESSE, CHE HANNO PARLATO DI BACI RUBATI, PALPEGGIAMENTI E FRASI A SFONDO SESSUALE, CHE SONO EMERSE DURANTE UN’ALTRA INCHIESTA PER FALSO: AVREBBE INSCENATO CORSI E AUTOPSIE PER…
ABBUFFATA DI CHIP PER SAM ALTMAN - IL CEO DI "OPENAI" E' A CACCIA DI INVESTITORI PER RACCOGLIERE FRA I 5MILA E I 7MILA MILIARDI DI DOLLARI PER RIVUOLUZIONARE L'INDUSTRIA DEI SEMICONDUTTORI - L'AZIENDA CHE HA CREATO "CHATGPT" E' SULLA BUONA STRADA PER DIVENTARE IL NUOVO LEADER DEL SETTORE HI-TECH: I SUOI RICAVI HANNO SUPERATO I DUE MILIARDI DI DOLLARI E IL NUMERO POTREBBE RADDOPPIARE ENTRO IL 2025 - SOLO GOOGLE E META HANNO REGISTRATO UNA CRESCITA COSI' VELOCE NEL PRIMO DECENNIO DI VITA…
CHI SE NE FREGA DI CHI VINCE A SANREMO: QUELLO CHE CONTA VERAMENTE SONO GLI STREAMING – IL “POPOLO” HA GIÀ I SUOI VINCITORI: IL BRANO DI ANNALISA NON SOLO È IL PIÙ PASSATO DALLE RADIO, MA “SINCERAMENTE” È IL DEBUTTO PIÙ ALTO DI UN’ARTISTA ITALIANA SU SPOTIFY E HA OTTENUTO FINORA PIÙ DI 4 MILIONI DI STREAMING – MA OCCHIO PERCHÉ SULLA PIATTAFORMA LA CANZONE PIÙ ASCOLTATA L’8 FEBBRAIO ERA “I P’ TE, TU P’ ME” DI GEOLIER… VIDEO
LA FAIDA DEGLI AGNELLI È SOLO UNA QUESTIONE DI SOLDI – IL VERO BERSAGLIO DI MARGHERITA AGNELLI E DELLE SUE CAUSE CONTRO I FIGLI ELKANN È LA “DICEMBRE”, LA CASSAFORTE AL VERTICE DELL’IMPERO DA 35 MILIARDI DI EXOR – IL GIORNO STESSO DELLA MORTE DI MARELLA CARACCIOLO, IL 23 FEBBRAIO 2019, JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN PRESENTARONO UN’ISTANZA CONTRO LA MADRE CONFERMANDO LA VALIDITÀ DEL PATTO DEL 2004, FIRMATO DA MARGHERITA – SE QUELL’ACCORDO FOSSE INVALIDATO, NELLA SUCCESSIONE DI MARELLA RIENTREREBBE MARGHERITA E I FIGLI AVUTI CON DE PAHLEN. E LE QUOTE DELLA DICEMBRE SAREBBERO REDISTRIBUITE
“LE COLLEGHE MI DICEVANO: FATTI TOCCARE ALTRIMENTI NON LAVORI PIÙ" - IL RACCONTO DI UN’OPERAIA DI PINEROLO, DA UN ANNO E MEZZO SENZA LAVORO DOPO AVER DENUNCIATO LE PALPATINE DEL CAPO: "UNA SERA È PASSATO DIETRO DI ME E MI HA TOCCATO IL SEDERE. SONO RIMASTA ALLIBITA. HO PROTESTATO. LUI HA DETTO: ‘AL MIO PAESE SI FA COSÌ’. E IO GLI HO RISPOSTO ‘ALLORA VIVI NEL PAESE SBAGLIATO’. MI METTEVA LE MANI SUL SEDERE E DICEVA: ‘UNA PALPATINA SI PUÒ DARE. IO NON VADO OLTRE’. HO INIZIATO A SOFFRIRE DI ATTACCHI DI PANICO. MI CHIUDEVO IN BAGNO PER CALMARMI. MA LUI…”
ASSASSINIO (TENTATO) SUL MALPENSA EXPRESS – UN ISTRUTTORE DI TRENORD È STATO ARRESTATO PER AVER AGGREDITO UNA COLLEGA, STRINGEDOLE AL COLLO UNA SCIARPA NEL TENTATIVO DI STRANGOLARLA – L’AGGRESSIONE, AVVENUTA SUL TRENO CHE COLLEGA MILANO ALL’AEROPORTO DI MALPENSA, SAREBBE AVVENUTA DOPO UNA LITE TRA I DUE, PROBABILMENTE NON PER MOTIVI PROFESSIONALI ED È STATA FERMATA DA ALCUNI VIAGGIATORI CHE…
LARDO DI TRIONFO! - LA PARTE PIU' GRASSA DEL MAIALE È IL NEMICO NUMERO UNO DEI SALUTISTI, MA UN TEMPO ERA UN INGREDIENTE RICERCATISSIMO, PRESENTE IN SVARIATE RICETTE IN TUTTA ITALIA - LA SUA CAPACITÀ DI SCIOGLIERSI CON IL CALORE LO RENDE FONDAMENTALE PER ARRICCHIRE ANCHE I PIATTI PIU' POVERI, COME LE FAVE SECCHE COL "LARDU" SARDE - PUO' ESSERE USATO ANCHE PER LE RICETTE DOLCI: NEL SUO LIBRO DI CUCINA, ORIETTA BERTI PROPONE…
“IL CASO POZZOLO? BISOGNA DIRE CHI HA SPARATO” – RENZI TORNA SUL COLPO PARTITO DALLA PISTOLA DEL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, EMANUELE POZZOLO, LA NOTTE DI CAPODANNO: “POZZOLO DICE CHE NON HA SPARATO, MA LO DIRÀ. ANDREA DELMASTRO DEVE DIRE LA VERITÀ. NON MI INTERESSA SE HA RACCONTATO LA BUGIA – LUI E LA SORELLA SI SOTTOPONGANO AL TEST DEL DNA PER ESCLUDERE CHE SIA LORO LA TRACCIA TROVATA SUL MINIREVOLVER CHE HA SPARATO - SE HO PARLATO CON QUALCUNO DI QUELLA SERA? PREFERISCO NON RISPONDERE…” - DELMASTRO ANNUNCIA QUERELA CONTRO RENZI...
A BUDAPEST TIRA UNA BRUTTA ILARIA – I MEDIA UNGHERESI DI DESTRA E VICINI A ORBAN (CIOÈ QUASI TUTTI) ATTACCANO L’ANTIFASCISTA ILARIA SALIS, DEFINENDOLA “STUPIDA COME UNA ZUCCA”: “FINO CENTO ANNI FA, UNA PERSONA COME LEI SAREBBE STATA LAPIDATA. NOI INVECE LE FAREMO UN PROCESSO. QUI, QUALSIASI SPAZZATURA HA DIRITTO A DIFENDERSI” – IL MACABRO MURALE CON ILARIA CHE PENDE DA UNA FORCA: “ILA. ANTIFA”
IL PORNO GIAPPONESE È PRIMO AL MONDO PER VOLUME E PER FATTURATO E SUPERA PERSINO QUELLO AMERICANO! - BARBARA COSTA: “TRA LE TRE PORNOSTAR PIU’ AMATE C’E’ SHIBUYA KAHO. HA FATTO HARD PER SOLI DUE ANNI, E NE È FUORI DA SEI. HA INIZIATO QUALE RECENSORE DI SEX TOYS, CON LE SUE 700 E PASSA SCENE SI È INIMICATA LA SUA FAMIGLIA, E DAI SUOI FAN È ADORATA PER LE SUE TETTONE NATURALI. TETTONE CHE LA FANNO DA PADRONE ORA CHE SHIBUYA HA SVOLTATO DA INFLUENCER. SU INSTAGRAM LA SEGUONO IN 1,2 MILIONI DI FOLLOWER, TRA CUI…”
“QUEL TEST DEL DNA È ILLECITO. È FONDATO SU UN CAMPIONE PRESO SUBDOLAMENTE A MIA FIGLIA” – TONINO LAMBORGHINI CONTESTA L’ESAME DEL DNA CHE DIMOSTREREBBE IL LEGAME DI SORELLANZA TRA SUA FIGLIA ELETTRA E FLAVIA BORZONE: IL CAMPIONE DELL’EREDITIERA ERA STATO PRESO DA UNA CANNUCCIA CHE UN INVESTIGATORE PRIVATO HA SGRAFFIGNATO ALLA CANTANTE – I RISULTATI DEL TEST SONO EMERSI DIECI GIORNI DOPO NEL PROCESSO PER DIFFAMAZIONE CHE VEDE IMPUTATE LA 35ENNE E LA MADRE, ROSALBA COLOSIMO, PER...
YES WE CHAT! – SVOLTA EPOCALE NEL MONDO DELLE APP DI MESSAGGISTICA: WHATSAPP CONSENTIRA' DI RICEVERE E INVIARE MESSAGGI ANCHE DA ALTRE PIATTAFORME, COME SIGNAL, TELEGRAM E IMESSAGE – LA RIVOLUZIONE ARRIVA GRAZIE AL “DIGITAL MARKETS ACT” DELL’UNIONE EUROPEA, NATO PER CONTRASTARE GLI ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE NEI MERCATI DIGITALI – GLI UTENTI DELL’APP POTENNO DECIDERE SE ADERIRE O MENO AL NUOVO SISTEMA PIU’ APERTO…
"LE NOSTRE MONTAGNE HANNO COMINCIATO A PUZZARE" – D'ORA IN POI, CHI VORRA' SCALARE L'EVEREST DOVRA' PORTARSI DIETRO IL SACCHETTO PER I PROPRI BISOGNI: IL COMUNE RURALE DI PASANG LHAMU, CHE COPRE LA MAGGIOR PARTE DELLA REGIONE DOVE SI TROVA LA MONTAGNA PIU’ ALTA DEL MONDO, HA INTRODOTTO L'OBBLIGO AGLI ALPINISTI DI RACCOGLIERE I PROPRI ESCREMENTI, PROPRIO COME SI FA CON QUELLI DEI CANI – SI STIMA CHE SULL'EVEREST CI SIANO ALMENO 3 TONNELLATE DI MERDA LASCIATA DAI TURISTI...
NELL’INTERVISTA RILASCIATA A TUCKER CARLSON, PUTIN HA LANCIATO DUE MESSAGGI – IL PRIMO E’ SULLA FINE DELLA GUERRA (“PRIMA O POI RUSSIA E UCRAINA ARRIVERANNO A UN ACCORDO. SAREBBE STATO POSSIBILE GIÀ QUANDO CI SIAMO RITIRATI DA KIEV”) E L’ALTRO E’ SU UNO SCAMBIO DI PRIGIONIERI – PER LIBERARE EVAN GERSHKOVICH, IL REPORTER DEL “WALL STREET JOURNAL” IN CARCERE IN RUSSIA DA 300 GIORNI, PUTIN VUOLE IN CAMBIO VADIM KRASIKOV, AGENTE DELL’FSB CONDANNATO ALL’ERGASTOLO IN GERMANIA PER L’ASSASSINIO DI UN DISSIDENTE CECENO A BERLINO, NEL COSIDDETTO “DELITTO DEL TIERGARTEN”
BUTTATE LA CHIAVE – LA DDA DI REGGIO CALABRIA HA ARRESTATO UNA PERSONA, INDAGANDONE ALTRE QUATTRO PER DISASTRO AMBIENTALE, NELL'AMBITO DI UN'INCHIESTA SU UN'ORGANIZZAZIONE CHE AVREBBE GESTITO UN TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – I CRIMINALI AVREBBERO SVERSATO ILLECITAMENTE OLTRE CINQUEMILA TONNELLATE DI RIFIUTI SPECIALI NEL TORRENTE VALANIDI, UNO DEI CORSI D'ACQUA CHE ATTRAVERSANO REGGIO
DURANTE L’ULTIMO INTERROGATORIO PRIMA DI MORIRE, MATTEO MESSINA DENARO HA LANCIATO UN ‘PIZZINO’ AGLI INVESTIGATORI ACCENNANDO ALLA STRAGE DI CAPACI COSTATA LA VITA A GIOVANNI FALCONE E ALLA SUA SCORTA: “CI SONO COSE, PERÒ, CHE, PER ESEMPIO, NESSUNO È MAI ARRIVATO, PERCHÉ A ME MI SEMBRA UN POCO RIDUTTIVO DIRE CHE A FALCONE LO HANNO UCCISO PER LA SENTENZA DEL MAXI PROCESSO. SE POI VOI SIETE CONTENTI DI CIÒ, BENE VENGA, SONO FATTI VOSTRI, MA LA BASE DI PARTENZA NON È QUESTA...”
SI INFIAMMA LA BATTAGLIA LEGALE TOTTI-BLASI - MENTRE IL GIUDICE DECIDE SULLA TESTIMONIANZA DI CRISTIAN IOVINO, PRESUNTO AMANTE DI ILARY, IL "PUPONE" CHIEDE UN DIMEZZAMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE DA 12MILA E 500EURO CHE DEVE VERSARE ALL’EX MOGLIE - L’INTERVISTA A CRISTIAN IOVINO DEL MESSAGGERO HA CREATO QUALCHE DIFFICOLTÀ ALL’ENTOURAGE DI ILARY. LA TESTIMONIANZA SULLA SUA RELAZIONE VISSUTA CON L’EX BALLERINA È ANTECEDENTE ALLA LIAISON FRA TOTTI E NOEMI BOCCHI. PESERÀ SULLA CAUSA DI SEPARAZIONE?
"L'HO FATTO PER ISTINTO PROTETTIVO. LEI ERA DISPERATA, COSI' HO DETTO AI RAPINATORI: 'PRENDETE ME, VENGO IO AL POSTO SUO'" - PARLA LA COMMESSA 50ENNE DELLA GIOIELLERIA DI VENEZIA CHE IERI, DURANTE UNA RAPINA NEL NEGOZIO DA PARTE DI UN COMMANDO DI 5 UOMINI ARMATI, SI È OFFERTA COME OSTAGGIO AL POSTO DELLA COLLEGA DI 27 ANNI- I LADRI SONO ENTRATI NEL NEGOZIO E HANNO PUNTATO UN KALASHNIKOV ALLA TEMPIA DELLA DONNA PIU' GIOVANE, CHE HA AVUTO UNA CRISI DI PANICO - I LADRI SONO SCAPPATI CON UN BOTTINO DA OLTRE 200MILA EURO…
RUDY, ANCORA TU? – IL TRIBUNALE DI ROMA HA DISPOSTO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER RUDY GUEDE, IN SEGUITO ALLA DENUNCIA DELL'EX COMPAGNA CHE HA RACCONTATO DI EPISODI DI VIOLENZE E ABUSI DA PARTE DELL'UOMO – L’IVORIANO, GIÀ CONDANNATO PER L'OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER E TORNATO LIBERO LO SCORSO ANNO DOPO 13 ANNI DETENZIONE, DOVRÀ INDOSSARE PER 12 MESI IL BRACCIALETTO ELETTRONICO, NON POTRÀ AVVICINARSI ALLA RAGAZZA, NÉ CONTATTARLA E…
A CHE PUNTO È LA NOTTE TRA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI? PARTENDO PER MIAMI CON L’ASSISTENTE, IL RAPPER HA LANCIATO UN SEGNALE CHIARO: TRA LUI E LA MOGLIE È SCESO IL GRANDE GELO – AGLI AMICI, IL 34ENNE HA CONFESSATO DI NON VOLERSI SEPARARE, MA IL PANDORO-GATE CHE HA TRAVOLTO CHIARA FERRAGNI, A CASCATA, LO STA “PAGANDO” ANCHE LUI: È STATO MOLLATO DA GRAN PARTE DEGLI SPONSOR - FEDEZ STA CERCANDO IL MODO PER DARE UNA RINFRESCATA ALLA SUA IMMAGINE – SPERAVA DI RILANCIARE IL PODCAST “MUSCHIO SELVAGGIO” MA IL 50% DEL PRODOTTO È DI LUIS SAL, L’EX AMICO CON CUI È FINITO IN CAUSA - IL COLPACCIO SAREBBE STATO INTERVISTARE ANDREA GIAMBRUNO: ECCO PERCHE’ FEDEZ HA INCONTRATO L’EX DELLA MELONI A PALAZZO PARIGI, A MILANO…
ZELENSKY NON VUOLE GENERALI CHE GLI FACCIANO OMBRA – IL NUOVO CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO UCRAINO, OLEKSANDR SYRSKY, È MOLTO APPREZZATO DALLA NATO, UN PO’ MENO DALLE TRUPPE DI KIEV – SAREBBE STATA SUA LA SCELTA DI NON RITIRARSI DA BAKHMUT ALLA FINE DEL 2022, LASCIANDO MORIRE MIGLIAIA DI GIOVANI SOLDATI. DA ALLORA È SOPRANNOMINATO IL “MACELLAIO” – DIETRO ALLA CACCIATA DI VALERY ZALUZHNY, NOMINATO “EROE DELL'UCRAINA” PER ADDOLCIRE LA PILLOLA, C’È LA GELOSIA DI ZELENSKY PER LA POPOLARITÀ DEL GENERALE E…
SAVOIA SNOBBATI – PER IL FUNERALE DI VITTORIO EMANUELE, AL DUOMO DI TORINO, DOMANI È ATTESA SOLO UNA MANCIATA DI TESTE CORONATE: ALBERTO DI MONACO, LA REGINA DI SPAGNA E POCO PIU’ – IN CITTÀ SI RESPIRA INDIFFERENZA MISTA A IRRITAZIONE PER GLI INEVITABILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE – L'AUSPICIO DI EMANUELE FILIBERTO: “SPERO CHE VENGA TANTA GENTE”. MA È DIFFICILE IMMAGINARE CURIOSI E NOSTALGICI DELLA MONARCHIA AMMASSATI ALLE TRANSENNE – IL VIDEO DELLA CAMERA ARDENTE
“L’AGRICOLTURA INDUSTRIALE DIFESA DAI TRATTORI IN RIVOLTA È IL PROBLEMA, NON LA SOLUZIONE” – PAOLO PILERI, DOCENTE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AL POLITECNICO, SMASCHERA GLI AGRICOLTORI CHE PROTESTANO: “NON DEVONO PRENDERSELA CON L’UNIONE EUROPEA O CON GLI STATI CHE LI FINANZIANO DA DECENNI. DEVONO ANDARE A PROTESTARE DALLE LORO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CHE NON LI HANNO AIUTATI QUANTO OCCORREVA PER FARLI TRANSITARE VERSO UN’AGRICOLTURA PIÙ, PIÙ SANA, PIÙ PULITA, SE LA DEVONO PRENDERE CON CHI IMPONE LORO AGROFARMACI IN ABBONDANZA…”
“PARLARE? MAI DIRE MAI” – LEGGETE COSA DICEVA MATTEO MESSINA DENARO DURANTE UN INTERROGATORIO DUE MESI PRIMA DI MORIRE: “MI AVETE PRESO PER LA MALATTIA, PER UN ERRORE MIO, DIRLO A MIA SORELLA. NON C'È STATO NESSUN TRADITORE. LA LATITANZA? IO FACEVO LA VITA DA UOMO LIBERO. LE MIE AMICIZIE NON SONO SOLO NEL MONDO CHE VOI CONSIDERATE MAFIOSO. LE MIE AMICIZIE ERANO DOVUNQUE E…”
FRONTE DEL PORTO – LA NAVE “OCEAN VIKING” DELLA ONG SOS MEDITERRANÉE, GIUNTA A BRINDISI CON A BORDO 261 MIGRANTI, È STATA MESSA SOTTO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO – L’IMBARCAZIONE È ACCUSATA DI "VIOLAZIONE DEL DECRETO PIANTEDOSI" – IL SEQUESTRO È STATO DISPOSTO PER 20 GIORNI ED È PREVISTA ANCHE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA…
COL PRETESTO DELLE FOIBE, I FASCISTELLI PREPARANO UN BIS DI ACCA LARENTIA – DA CASAPOUND A FORZA NUOVA, DOMANI LA GALASSIA DELL’ULTRADESTRA SI RITROVERÀ A VARESE PER UNA PARATA IN RICORDO DELLE MIGLIAIA DI ITALIANI TORTURATI, ASSASSINATI E GETTATI NELLE CAVERNE DALLE MILIZIE DI TITO. CON IL RISCHIO DI VEDERE DI NUOVO UNA DISTESA DI “BRACCIA TESE”. TANTO PIÙ DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE “SDOGANA” IL SALUTO ROMANO, SE FATTO DURANTE LE COMMEMORAZIONI...
IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE – NEL CARCERE DI REGGIO EMILIA UN DETENUTO TUNISINO DI 40 ANNI È STATO BRUTALMENTE PESTATO DALLA POLIZIA PENITENZIARIA – L’UOMO ERA STATO INCAPPUCCIATO, FATTO CADERE A TERRA CON UNO SGAMBETTO E POI COLPITO RIPETUTAMENTE – OTTO AGENTI SONO ACCUSATI DI TORTURA – IL GIP: “EPISODIO FEROCE E ASSOLUTAMENTE SPROPORZIONATO RISPETTO AL COMPORTAMENTO DEL DETENUTO” – IL VIDEO PUBBLICATO DALL’ANSA
FRITTO È BUONO TUTTO. MA NON ESAGERIAMO... – IN COREA DEL SUD SONO DIVENTATI DI TENDENZA SUI SOCIAL I VIDEO DI RAGAZZI CHE FRIGGONO E MANGIANO GLI STUZZICADENTI VERDI CHE, DI SOLITO, SI TROVANO NEI LOCALI PER IL FINGER FOOD – FATTI DI AMIDO MESCOLATO A COLORANTI ARTIFICIALI, SONO BIODEGRADABILI MA NON COMMESTIBILI – IL MINISTERO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DI SEUL HA LANCIATO L'ALLARME MA IL FENOMENO RESTA VIRALE… – VIDEO
FLASH! - PROFUMO DI FIORI D'ARANCIO PER ANGELICA DONATI, FIGLIA 37ENNE DI MILLY CARLUCCI, E IL 58ENNE PRINCIPE FABIO BORGHESE? - LEI: RAMPANTE IMPRENDITRICE E MANAGER, RECENTEMENTE ENTRATA NEL CDA DI TERNA - LUI: EREDE DELLA DINASTIA DI PAPA PAOLO V, GIA' CONIUGATO CON TRE FIGLI CON JACARANDA FALCK CARACCIOLO, EX DI YVONNE SCIO' E DI CLAUDIA GERINI - TUTTO OK? MACCHE': DICONO CHE LA RELAZIONE NON ABBIA IL GRADIMENTO DELLA FAMIGLIA CARLUCCI-DONATI...
FUORI DALLE "BOWL" - GLI AEROPORTI DI LAS VEGAS E DELLE ZONE LIMITROFE NON RIESCONO A GESTIRE L'ENORME FLUSSO DI RICCONI CHE ARRIVANO IN CITTÀ CON I LORO JET PRIVATI PER ASSISTERE AL SUPER BOWL: GLI AEREI CHE VORREBBERO ATTERRARE SONO IL DOPPIO DEGLI SPAZI DI PARCHEGGIO DISPONIBILI - LA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE IL "DROP & GO", OVVERO ACCOMPAGNARE QUALCUNO, FARLO SCENDERE E TORNARLO A PRENDERE MA...
FLASH! – LA “CATTIVERIA” DEL “FATTO QUOTIDIANO”: “DOPO “FAI RUMORE”, DIODATO TORNA A SANREMO CON “TI MUOVI”. BRANO PER IL PROSSIMO SANREMO: “ORA HAI ROTTO IL CAZZO, FAMMI DORMIRE” (“LA PALESTRA”/RITA MERENDA)
PARMA E SANGUE FREDDO – UNA SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.2 È STATA REGISTRATA IN PROVINCIA DI PARMA, CON EPICENTRO A CALESTANO: DA GIORNI NELLA ZONA STA INSISTENDO UNO SCIAME SISMICO DI ALMENO CENTO SCOSSE, CHE HA PORTATO ALL’EVACUAZIONE DI SCUOLE – LA TERRA HA TREMATO ANCHE IN UMBRIA, A SPOLETO…
IN ISRAELE C’È CHI È DISPOSTO A LASCIARE MORIRE IL PROPRIO FIGLIO PUR DI NON CEDERE A HAMAS – PARLA ZVIKA MOR, PADRE DI UNO DEGLI ISRAELIANI RAPITI LO SCORSO 7 OTTOBRE, CHE GUIDA LA FRONDA DEI PARENTI CONTRARI AI NEGOZIATI A OGNI COSTO: “DOBBIAMO PORTARE A CASA I NOSTRI CARI, MA PENSARE ANCHE AI 9 MILIONI DI ISRAELIANI. L'ULTIMA VOLTA CHE ABBIAMO FATTO UNO SCAMBIO È USCITO SINWAR E DOPO CI HA MASSACRATI” – LA CRITICA AI FAMILIARI CHE SPINGONO NETANYAHU A TRATTARE: “COSI’ ALZANO IL PREZZO DELLE VITE DEI NOSTRI FIGLI”
LA GUERRA DEGLI AGNELLI: PERCHÉ L’INCHIESTA DI TORINO PUÒ FAR CROLLARE L’IMPERO DI JOHN ELKANN – AGLI INDAGATI (COMPRESO YAKI) VENGONO CONTESTATE PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE NEGLI ANNI 2018-2019, LEGATE ALLA “RENDITA VITALIZIA” (770MILA EURO AL MESE) CHE MARGHERITA AGNELLI VERSAVA ALLA MADRE, MARELLA CARACCIOLO. LA MAMMA DI JOHN, LAPO E GINEVRA VUOLE DIMOSTRARE CHE DONNA MARELLA AVEVA LA RESIDENZA IN ITALIA, E QUINDI CHE GLI ATTI TESTAMENTARI SVIZZERI SONO NULLI – MARGHERITA METTE IN DISCUSSIONE ANCHE L’ASSETTO DELLA CASSAFORTE DICEMBRE, AL VERTICE DEL GRUPPO EXOR…
LA RAI È S-TRAVOLTA! – VIALE MAZZINI È PRONTA A FARE CAUSA A JOHN TRAVOLTA PER LA PRESUNTA PUBBLICITÀ OCCULTA ALLE SCARPE U-POWER: “ABBIAMO GIÀ ATTIVATO LE PROCEDURE LEGALI PER RIVALERCI NEI CONFRONTI DELL’ATTORE. IL CONTRATTO PREVEDEVA ESPRESSAMENTE L’OBBLIGO DI DIVIETO DI INTRODURRE ELEMENTI PUBBLICITARI”. ALLORA PERCHÉ NON HANNO OSCURATO IL LOGO DELLE SCARPE? E PERCHÉ IL PATRON DELL’AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE?
PRIMA DELLA FESTA DEGLI INNAMORATI… C'E' QUELLA DELLE CORNA! - SAPEVATE CHE IL 13 FEBBRAIO È IL "MISTRESS DAY", DEDICATO AGLI AMANTI E ALLE SCAPPATELLE CLANDESTINE? IL SITO " “INCONTRI-EXTRACONIUGALI.COM” RIVELA CHE CIRCA UN TERZO DEI SUOI UTENTI INTENDE CORNIFICARE IL PROPRIO PARTNER PER ONORARE LA "FESTIVITÀ" - MA L'INFEDELTÀ DILAGA ANCHE A SAN VALENTINO E SOPRATTUTTO IL 15 FEBBRAIO, GIORNO DI SAN FAUSTINO (NONCHE' FESTA DEI SINGLE) VISTO CHE…
CHIEDI E TI SARA'… DATO! - L'INCREDIBILE "SPY-STORY", DI QUELLO CHE POTREBBE ESSERE IL PIU' GRANDE FURTO DI DATI DELLA STORIA, CHE VEDE PROTAGONISTA LA SOCIETÀ DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LONDRA E UNA SERIE DI MULTE EMESSE A DELLE AUTO EUROPEE - DOPO LA BREXIT, NON CI PUÒ ESSERE CIRCOLAZIONE DI DATI DEI CITTADINI UE, SE NON IN CASI DI REATI PENALI: CHI LI HA FORNITI ALLA SOCIETA' BRITANNICA? - PER IL "GUARDIAN", SAREBBE STATO "UN CORPO DI POLIZIA ITALIANO", MA DAL NOSTRO PAESE NON ARRIVA ALCUNA CONFERMA - C'E' UN INDIZIO CHE PORTA AL BELGIO...
LA MAMMA-FURBETTA È SEMPRE INCINTA! - A ROMA, UNA DONNA È STATA CONDANNATA A UN ANNO E 8 MESI PER AVER FINTO DI AVER DATO ALLA LUCE CINQUE FIGLI, TRA 2014 E 2019, PER PRENDERSI CINQUE CONGEDI DI MATERNITÀ, RIUSCENDO A INCASSARE 111 MILA EURO DALL’INPS - NON SOLO: PUR DI EVITARE DI LAVORARE, LA SIGNORA AVREBBE ANCHE SIMULATO 12 GRAVIDANZE A RISCHIO E RIPRODOTTO I DOCUMENTI, CON TANTO DI NOME, COGNOME E CODICE FISCALE, DEI CINQUE PARGOLETTI - LA TRUFFA È ANDATA AVANTI FINO A QUANDO…
MA COME TI VESTI? SANREMO EDITION! – C’È SOLO UN’EROINA A SALVARE I DISASTROSI LOOK DELLA TERZA SERATA: ROSE VILLAIN MOSTRA IL SUO FISICO BOMBASTICO IN UNA TUTA IN STILE EVA KANT - EMMA IN VERSIONE BIG BABOL, QUALCUNO AIUTI ANGELINA MANGO A CAMBIARE TAPPEZZIERE. ALESSANDRA AMOROSO E IL VESTITO SENZA SENSO – ANNALISA SCIVOLA SU UN LOOK IN STILE SPUGNETTA ABRASIVA - CLARA E IL FESTIVAL DELLA BANALITÀ, GHALI E' IL MICHAEL JACKSON CHE CI MERITIAMO... VIDEO
“QUANDO GLI HO DETTO DI METTERE VIA LA PISTOLA, HO SENTITO UN FORTE CALORE…” – PABLITO MORELLO (EX PORCELLO), L’EX CAPO SCORTA DI ANDREA DELMASTRO, NON HA DUBBI: LA NOTTE DI CAPODANNO, ALLA FESTA DI ROSAZZA, È STATO IL DEPUTATO EMANUELE POZZOLO A SPARARE CON LA SUA PISTOLA – “L’HA ESTRATTA DALLA TASCA PER MOSTRARLA, IO CONTINUAVO A CHIEDERGLI SE FOSSE UN GIOCATTOLO. POI HO CAPITO CHE ERA PARTITO UN COLPO” – LE ANALISI BALISTICHE E I TESTIMONI: ALCUNI CONFERMANO, ALTRI, COME LUCA ZANI, RICOVERATO IN OSPEDALE, NON POSSONO…
GIU’ IL SIPARIO: BATTUTE A SFONDO SESSUALE, SALUTI COL BRACCIO TESO, ACCUSE DI MOBBING E RICATTI A DIPENDENTI E ARTISTI: UN’INCHIESTA DI “FANPAGE.IT” SCODELLA LE CONDIZIONI DI LAVORO DENTRO IL TEATRO DI ROMA, RACCOGLIENDO ANNI DI DENUNCE AI VERTICI RIMASTE INASCOLTATE. UNA SITUAZIONE LEGATA ALLO STRAPOTERE DEL SINDACATO DI DESTRA LIBERSIND DENTRO IL TEATRO – IL RUOLO DI SANDRO PASQUINI, IL CAPO DEL COMPARTO TECNICO, COINVOLTO IN UN'INCHIESTA PER CORRUZIONE, E LE MANOVRE DEL MELONIANO FEDERICO MOLLICONE...
A VISCO JR INTERESSAVANO MOLTO LE “QUESTIONI SACRE” – L’EX DIRIGENTE DI INVITALIA E FIGLIO DELL’EX MINISTRO VINCENZO VISCO, AI DOMICILIARI PER CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE, INCONTRO’ IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO URSO E L’UOMO DI “FIDUCIA” DEL CARDINALE PIETRO PAROLIN, DON MARCO BELLADELLI - OBIETTIVO: ENTRARE NEL BUSINESS DEGLI INCENTIVI AGLI OSPEDALI RELIGIOSI – A SVELARE L’INCONTRO È BERNARDO MATTARELLA, NIPOTE DEL CAPO DELLO STATO E AD DI INVITALIA (ESTRANEO ALLE INDAGINI, COME URSO E PAROLIN): “OGNI TANTO VISCO SI OCCUPAVA DI COSE CHE NON LO RIGUARDAVANO. HO TROVATO GRAVE LA CIRCOSTANZA…”
“HO CHIAMATO LA DE FILIPPI, BONOLIS E MENTANA PER LO SPECIALE SU RAI1” – MASSIMO GILETTI RIVELA DI AVER MESSO IN CAMPO LA CONTRAEREA PER LO SPECIALONE SUI 70 ANNI DELLA RAI (L'OBIETTIVO E' SOPRATTUTTO QUELLO DI EVITARE CHE IL SUO RITORNO SIA BOLLATO COME UN FLOP) – GILETTI SI SMARCA SUBITO DAL TOTO-FESTIVAL PER IL DOPO AMADEUS: “VIANELLO HA CONDOTTO SANREMO A OLTRE 70 ANNI: HO TEMPO…”
VOTA SAVOIA! – EMANUELE FILIBERTO, A CAPO DELLA CASATA DOPO LA MORTE DEL PADRE VITTORIO EMANUELE, PENSA DI ENTRARE IN POLITICA CREANDO UN PARTITO MONARCHICO – I PRECEDENTI NON SONO BUONI: LA SUA LISTA “VALORI E FUTURO” NEL 2008 PRESE LO 0,4% E QUANDO L'UDC LO CANDIDÒ ALLE EUROPEE NEL 2009 NON FU ELETTO – LA REPLICA ALLE CRITICHE PER IL FUNERALE E LE CENERI DEL PADRE CUSTODITE A SUPERGA: “LE POLEMICHE CONTRO DI LUI SONO UNO SPORT NAZIONALE”
ZELENSKY RISCHIA TUTTO: HA SILURATO DAL VERTICE DELLE FORZE ARMATE IL GENERALE ZALUZHNY (LA CUI POPOLARITÀ È SUPERIORE A QUELLA DEL PRESIDENTE SOPRATTUTTO TRA I SOLDATI) - AL SUO POSTO È STATO CHIAMATO OLEKSANDR SYRSKY - LA DESTITUZIONE DI ZALUZHNY E’ DOVUTA ALLE DIVERGENZE CON ZELENSKY SU COME CONDURRE IL CONFLITTO: IL GENERALE NON CREDE CHE LA SCONFITTA DEI RUSSI SI POSSA RAGGIUNGERE QUEST’ANNO - AVEVA CHIESTO PIÙ TECNOLOGIA, UNA CAPACITÀ INDUSTRIALE AUTONOMA, UN ADDESTRAMENTO MIGLIORE E LA MOBILITAZIONE DI MEZZO MILIONE DI PERSONE, POTENZIANDO I RANGHI E PREPARANDO LA RISCOSSA PER IL 2025 - ZELENSKY L’HA ACCUSATO DI “NON CREDERE NELLA VITTORIA”…
“GEOLIER ERA VESTITO COME A UN PREDICIOTTESIMO CAMORRISTA” – BUFERA PER LA RECENSIONE APPARSA SU “L’ECO DI BERGAMO” DELL’ARTISTA NAPOLETANO IN GARA A SANREMO: “ARRIVA VESTITO COME MIO ZIO IN DISCOTECA E FA LA COVER DEL LAZZA DELL’ANNO SCORSO, PERÒ IN NAPOLETANO. VOTO 4” – IL RIFERIMENTO ALLA MALAVITA HA SCATENATO I TWITTAROLI CHE SI SONO SCAGLIATI CONTRO IL GIORNALE, COSTRETTO A PUNTUALIZZARE CHE SI TRATTAVA DEI CONTENUTI DEL SITO ASSOCIATO “EPPEN”: “NON È STATO SCRITTO DA NOI, MA…” - VIDEO
CHE INDECENTE, 'STO DOCENTE! - UN PROFESSORE DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO È STATO SOSPESO PER UN MESE PER AVER INVIATO VIA CHAT FOTO E VIDEO "SCONVENIENTI" AD ALCUNE STUDENTESSE - L'UOMO È FINITO NEL MIRINO DOPO LE SEGNALAZIONI DI ALCUNE STUDENTESSE E, POCHI GIORNI DOPO, GLI STUDENTI HANNO MANIFESTATO DI FRONTE ALL'ATENEO PER DENUNCIARE MOLESTIE FISICHE E VERBALI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA - SOLO NELL'ULTIMO ANNO, CI SONO STATE 138 SEGNALAZIONI DI DONNE CHE...
COME DAGO-DIXIT, NEL DAY AFTER DEL BALLO DEL QUA QUA, JOHN TRAVOLTA È CORSO A GIRARE UNO SPOT PER “U-POWER”: L’ATTORE IERI ERA A VENTIMIGLIA INSIEME A DILETTA LEOTTA, ALTRA TESTIMONIAL DELL’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO – SI VOCIFERA DI UN COMPENSO DI 1 MILIONE DI EURO PER JOHN TRAVOLTA DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI FRANCO UZZENI, CHE ERA ANCHE IN PRIMA FILA ALL’ARISTON…
JOHN...TRAVOLTO DA UNA FIGURA DI MERDA INTERNAZIONALE - LA “CHICKEN DANCE” DI TRAVOLTA A SANREMO FA IL GIRO DEL MONDO E FINISCE SUI MEDIA INTERNAZIONALI: DA “BILLBOARD” AL “DAILY MAIL” PASSANDO PER “CAMBERRA TIMES” TUTTI SCRIVONO DEL FESTIVAL E DI COME L’IMBARAZZANTE BALLETTO ABBIA SCATENATO UNA VALANGA DI CRITICHE SULL'ATTORE – E LA “REUTERS” INFILZA IL DIVO DECADUTO PARLANDO DELLA PUBBLICITÀ OCCULTA ALLE SCARPE… VIDEO
LA GRANDE FRATTURA TRA STATI UNITI E ISRAELE - NON SOLO LE CRITICHE DI BIDEN A NETANYAHU (“LA RISPOSTA DI ISRAELE A GAZA È STATA ESAGERATA”) E LA RANDELLATA DI BLINKEN (“ISRAELE NON HA LICENZA DI DISUMANIZZARE GLI ALTRI”), ORA ARRIVANO ANCHE I REPORT DELL’INTELLIGENCE AMERICANA: “GLI ISRAELIANI HANNO INDEBOLITO LE CAPACITÀ DI HAMAS MA NON SONO VICINI ALL'ELIMINAZIONE DEL GRUPPO, CHE NON SEMBRA UN OBIETTIVO REALISTICO” - DA WASHINGTON PARTE L’ENNESIMO AVVERTIMENTO A TEL AVIV: “UN'OPERAZIONE DI TERRA A RAFAH, DOVE SONO STIPATI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI SFOLLATI, SAREBBE UN DISASTRO..."
TE LI DO IO I SERVIZI! – COME DAGO-DIXIT, LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE DELL’INDAGINE APERTA CONTRO “REPORT” SULL’INCONTRO RENZI-MANCINI ALL’AUTOGRILL DI FIANO ROMANO: “LA PROFESSORESSA CHE FECE IL VIDEO NON RISULTA AVER MAI AVUTO ALCUN RAPPORTO CON I SERVIZI” – “DISVELARE L’IDENTITÀ DI MARCO MANCINI NON PUÒ INTEGRARE LA VIOLAZIONE DEL SEGRETO DI STATO”
A ROMA, ACCANTO ALLA STAZIONE TERMINI, UN INGLESE DI 22 ANNI E’ STATO RAPINATO E LASCIATO SEMINUDO - I TRE AGGRESSORI, PROBABILMENTE STRANIERI, SI SONO AVVICINATI IN AUTO, SONO SCESI E HANNO ACCERCHIATO IL RAGAZZO: LO HANNO MINACCIATO CON UN COLTELLO, SPINTO E RAPINATO DI FELPA, SCARPE, PORTAFOGLIO E CELLULARE, PER POI DARSI ALLA FUGA - È L'ENNESIMA AGGRESSIONE NELLA ZONA DELLA STAZIONE NELLE ORE NOTTURNE…
IL VERO GUAIO DI SHAKIRA NON ERANO LE CORNA DI PIQUE’, MA LE TASSE CHE NON PAGAVA – LA POPSTAR COLOMBIANA È STATA INTERROGATA DA UN GIUDICE DELLA CATALOGNA PER RISPONDERE ALLE ACCUSE DI AVER EVASO CIRCA 6 MILIONI DI EURO AL FISCO SPAGNOLO - LA CANTANTE, CHE SOSTIENE DI ESSERE INNOCENTE, HA DICHIARATO DI AVER VERSATO LA CIFRA CONTESTATA PRIMA DI ESSERE DENUNCIATA E DI ESSERE VITTIMA DI UNA "STRATEGIA DI PRESSIONE" DA PARTE DEL FISCO SPAGNOLO…
LA SCOZIA PRESA PER L'ALCOL - IL GOVERNO SCOZZESE AUMENTERÀ IL PREZZO MINIMO PER UNITÀ DI ALCOL DEL 30% - L'OBIETTIVO È COMBATTERE L'ALCOLISMO DILAGANTE NEL PAESE: NEL 2023 SONO MORTE 1.276 PERSONE PER PROBLEMI COLLEGATI ALL'ABUSO DI DRINK - L'EFFETTO FINALE: IL PREZZO DI UNA BOTTIGLIA DI WHISKY SALIRÀ DA 14 A OLTRE 18 STERLINE, MENTRE PER UNA CONFEZIONE TIPICA DI BIRRA...
UNA BOMBA STA PER ESPLODERE SULL’IMPERO AGNELLI – C’È ANCHE JOHN ELKANN TRA GLI INDAGATI DELL’INCHIESTA APERTA DALLA PROCURA DI TORINO SULLE SOCIETÀ FIDUCIARIE DELLA FAMIGLIA (OLTRE AL COMMERCIALISTA GIANLUCA FERRERO, PRESIDENTE DELLA JUVENTUS) TUTTO NASCE DA UN ESPOSTO DI MARGHERITA AGNELLI, FIGLIA DI GIANNI E MAMMA DI JOHN: L’INDAGINE RIGUARDA IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ANNI 2018 E 2019 DEL VITALIZIO CHE MARGHERITA VERSAVA ALLA MADRE. IN BALLO, C’È LA VECCHIA QUESTIONE, MAI RISOLTA, DELL’EFFETTIVA RESIDENZA DI MARELLA CARACCIOLO (SVIZZERA O ITALIA?) – LE ACCUSE POTREBBERO METTERE IN DISCUSSIONE LA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO DELLA MADRE…
TE LE DO IO LE CORNA! - A SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, IN PROVINCIA DI AVELLINO, IL SINDACO DI PAESINO LIMITROFO VIENE BECCATO DALLA FIDANZATA A CASA DELL’AMANTE - LUI PROVA A SCAPPARE CAMUFFANDOSI CON UN CAPPUCCIO, MA LA COMPAGNA CERCA DI BLOCCARLO, PROVA A SALIRE IN MACCHINA CON LUI E SCATTA UN PARAPIGLIA FINO A QUANDO…
MIAMI ANCORA? MENTRE CHIARA FERRAGNI È A MILANO A LOTTARE CONTRO TUTTO E CONTRO TUTTI, LA SECONDA METÀ DEI FERRAGNEZ POSTA BEATO FOTO DA MIAMI, DOVE SI È RECATO INSIEME ALL’INSEPARABILE ASSISTENTE ELEONORA SESANA - SEDILI VICINI E STESSO FILM DURANTE IL VOLO. DA TEMPO SI DICE CHE I DUE VIVANO DA SEPARATI IN CASA, MA ORA SI SONO SEPARATE ANCHE LE CASE. E FORSE ORA CHIARA COMINCIA A NON AVERE PIÙ FEDEZ… - VIDEO
CI SIAMO GIOCATI RE CARLO - IL SUO MEDICO PERSONALE, CHE HA LA SUPERVISIONE DELLE CURE PER IL CANCRO, CREDE...NELL’OMEOPATIA - LA SCELTA DEL 71ENNE MICHAEL DIXON AVEVA SCATENATO UN’ONDATA DI POLEMICA GIÀ DUE ANNI FA QUANDO FU ANNUNCIATO CHE ERA STATO SCELTO COME MEDICO DI BUCKINGHAM PALACE – MA PER I DETRATTORI C’È ANCHE UN ALTRO PROBLEMA: CARLO HA AVUTO ACCESSO IMMEDIATE ALLE CURE, MENTRE I SUDDITI…
DALLE TRAGEDIE NASCONO I DIVI – GINO CECCHETTIN, PADRE DI GIULIA, LA 22ENNE UCCISA A NOVEMBRE DA FILIPPO TURETTA, PUBBLICHERÀ UN LIBRO, INTITOLATO “CARA GIULIA” – EDITO DA RIZZOLI, IL VOLUME USCIRÀ IL PROSSIMO 5 MARZO 2024: SI TRATTA DI UNA LUNGA LETTERA CHE IL PADRE SCRIVE ALLA FIGLIA: "CREDO SIA IL MODO MIGLIORE PER REAGIRE A QUANTO È SUCCESSO, FACENDO PIÙ RUMORE POSSIBILE, PER PARLARE AGLI ALTRI GENITORI E ALLA GENERAZIONE DEI FIGLI"
A SANREMO CANTANO… E TE LE SUONANO! - NELLA CITTÀ LIGURE, DOVE IN QUESTI GIORNI SI TIENE IL FESTIVAL, QUATTRO PERSONE SONO INDAGATE PER AVER CIRCUITO UNA RICCA 91ENNE PSICOLOGICAMENTE VULNERABILE, "COSTRINGENDOLA" A FIRMARE UN TESTAMENTO PER DESTINARE BENI ALLA SORELLA E ALLA NIPOTE - LA GUARDIA DI FINANZA HA EFFETTUATO UN SEQUESTRO PREVENTIVO DI 3 MILIONI DI EURO - I QUATTRO INDAGATI SONO UN NOTAIO, UN AVVOCATO, UNA NEUROPSICHIATRA E LA NIPOTE CHE AVREBBE EREDITATO TUTTO IN CASO DI RINUNCIA DELLA MADRE...
LA BATTAGLIA SUGLI ASSEGNI PER I FIGLI E I MILIONI DI EURO VERSO IL PRINCIPATO DI MONACO: SI INFIAMMA LA SOAP ALLA CACIO E PEPE TRA TOTTI E ILARY - L’EX CAPITANO CHIEDE UNO SCONTO DI 6.250 € SUI 12.500 EURO MENSILI CHE VERSA ALL’EX MOGLIE, MA EMERGONO DOCUMENTI IN CUI SI DIMOSTREREBBE CHE IL PUPONE, DAL 2020 AL 2023, HA SPESO 3 MILIONI DI EURO A MONTECARLO, PROBABILMENTE, PER GIOCARE D'AZZARDO - I DUE LITIGANTI PREPARANO LA LISTA DEI TESTIMONI, TOTTI CALA LA CARTA DI CRISTIANO IOVINO, PRESUNTO AMANTE DELLA BLASI. LA CONTROMOSSA DI ILARY…
“IL 6 GENNAIO FU UNA PROTESTA PACIFICA E PATRIOTTICA” – DONALD TRUMP RIAPPARE NEL GIORNO IN CUI LA CORTE SUPREMA DEVE ESPRIMERSI SULLA SUA ELEGGIBITÀ E MENA SU NIKKI HALEY: “NON SO PERCHÉ NON SI RITIRI, MA LASCIATELA CONTINUARE, TANTO ALLA FINE VINCERÒ IO” – CONCLUSA L’UDIENZA, LA MAGGIORANZA DEI GIUDICI (IN GRAN PARTE NOMINATI DA TRUMP) SEMBRA ORIENTATA A RESPINGERE IL BANDO DEL COLORADO SUL TYCOON
DAVVERO CON JOHN TRAVOLTA È STATO SOLO “UN ERRORE”? - “STRISCIA LA NOTIZIA” MARAMALDEGGIA SUL BALLO DEL QUA QUA DELL’ATTORE A SANREMO, CON UN SERVIZIO DI PINUCCIO: SECONDO LA RAI SI SAREBBE TRATTATO DI UN ERRORE: BANALMENTE SI SONO DIMENTICATI DI METTERE UNA PECETTA SUL MARCHIO. CURIOSO PERÒ CHE SUL SITO DI ‘U-POWER’, IN UNA NEWS DEL PRIMO FEBBRAIO, SIA STATA ANNUNCIATA UNA ‘COMPARSA SPECIALE’ AL FESTIVAL…
“DA 'NON SONO UNA SIGNORA' A OGGI HO LA STESSA VOGLIA DI URLARE LA MIA CONDIZIONE DI DONNA LIBERA” – LOREDANA BERTÈ LE SUONA A TUTTI I PISCHELLI SUL PALCO E INCASSA GLI APPLAUSI DELL’ARISTON CON “PAZZA”: “LA DEDICO A TUTTI I FOLLI LIBERI DI ESSERE SE STESSI. QUESTA NON È UNA CANZONE DI RIVALSA E SAPEVO CHE IL MIO PUBBLICO AVREBBE APPREZZATO. UN AMORE COSÌ GRANDE MI HA SPETTINATA ANCHE SE SONO PIÙ ABITUATA A ESSERE ULTIMA CHE PRIMA…” - VIDEO
NIENTE SESSO, C'E' AMADEUS IN TV! - ANCHE "ESCORT ADVISOR" DEVE FARE I CONTI CON LA REALTÀ: IL SITO DI RECENSIONI DI PROFESSIONISTE DEL SESSO HA VISTO CALARE GLI UTENTI ATTIVI DURANTE IL FESTIVAL DI SANREMO, MA SOLO DALLE 20 ALLE 23, E POI SONO TORNATI ALLE LORO RICERCHE - LA PROVINCIA PIU' ARRAPATA DURANTE LA KERMESSE MUSICALE È QUELLA DI IMPERIA, DOVE MOLTE "ACCOMPAGNATRICI" SI TRASFERISCONO DURANTE I GIORNI DEL FESTIVAL...
LA MONARCHIA NON PERDONA – NEL REGNO UNITO MOLTI HANNO SPERATO CHE L’URGENZA CON CUI HARRY SI È PRECIPITATO A LONDRA, PER IL TUMORE DEL PADRE, POTESSE RIAVVICINARLO ALLA FAMIGLIA REALE. E INVECE IL REIETTO È DOVUTO ANDARE A DORMIRE IN ALBERGO: NESSUNO DA PALAZZO GLI HA OFFERTO UN POSTO IN CUI DORMIRE E 24 ORE DOPO È RITORNATO TRA LE BRACCIA DELLA MOGLIE MEGHAN SENZA AVER VISTO IL FRATELLO – PARE CHE HARRY SIA DISPOSTO A UNA RICONCILIAZIONE, MA WILLIAM LO CONSIDERA UN “TRADITORE” E…
POSTA! CARO DAGO, DOPO IL CASO DELLA GAG CON JOHN TRAVOLTA A SANREMO, PER RUSSEL CROWE SARÀ ORGANIZZATA UNA GARA DI RUTTI E SCOREGGE? – BIDEN STA RISOLVENDO I MAGGIORI DOSSIER MONDIALI CON MITTERRAND E KOHL. SI ASPETTA L'ARRIVO RISOLUTORE DI PRODI CON TAVOLINO DELLE SEDUTE SPIRITICHE. NETANYAHU HA QUALCHE DUBBIO. RUSSIA E CINA SONO ASSAI FIDUCIOSE!
SVALVOLATI PATENTATI - IN PROVINCIA DI BRESCIA, UNA DONNA VIENE FERMATA DALLA POLIZIA A UN POSTO DI BLOCCO E MOSTRA AGLI AGENTI UNA PATENTE "FAI DA TE", FIRMATA CON IL SANGUE, CON TANTO DI DICHIARAZIONE NELLA QUALE SOSTENEVA DI POTER GUIDARE MOTO, AUTO, NAVI E AEREI - I POLIZIOTTI HANNO SCOPERTO CHE LA SIGNORA FACEVA PARTE DI UNA SETTA, CON OLTRE 10MILA ADEPTI, CHE RIFIUTA DI OGNI AUTORITÀ STATALE E OGNI REGOLA, LEGGI E TASSE COMPRESE...
ZELENSKY VA ALLA RESA DEI CONTI – IL PRESIDENTE UCRAINO HA LICENZIATO IL GENERALE VALERII ZALUZHNY, CAPO DELLE FORZE ARMATE UCRAINE. A DARE LA NOTIZIA È STATO LO STESSO ZELENSKY, CHE PER PROVARE A SMENTIRE LE VOCI DI DISSIDI HA PUBBLICATO UNA FOTO SORRIDENTE CON ZALUZHNY: “ABBIAMO DISCUSSO DEL RINNOVAMENTO CHE SERVE ALLE FORZE ARMATE, E IL MOMENTO PER UN TALE RINNOVAMENTO È ADESSO…”
IL CRIMINE È DI FAMIGLIA – ANTONIO CIAVARELLO, GENERO DEL DEFUNTO BOSS MAFIOSO TOTÒ RIINA, È STATO ARRESTATO A MALTA DALLA POLIZIA, CHE HA ESEGUITO UN MANDATO DI CATTURA EUROPEO EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI – IL 50ENNE ERA RICERCATO DAL GENNAIO 2022, DOPO UNA CONDANNA PER FRODE E…
LE GRETINE CHE CI PIACCIONO - UN GRUPPO DI ANIMALISTI DI "RIBELLIONE ANIMALE" SI E' SPOGLIATO AI MUSEI CAPITOLINI DI ROMA IN SEGNO DI PROTESTA - TRA GLI ATTIVISTI C’ERA ANCHE MARIA SOFIA FEDERICO, STELLINA DI ONLYFANS CHE “STUDIA” PER DIVENTARE PORNODIVA NELL’ACADEMY DI ROCCO SIFFREDI, CHE SI È CALATA LE BRAGHE DAVANTI ALLA LUPA DI ROMA: "SCONVOLGE PIÙ UN CORPO NUDO, CHE LA VIOLENZA SUGLI ANIMALI" - INSIEME A LEI, ALTRI MANIFESTANTI CHE HANNO LANCIATO DELLE... - VIDEO
MICHELE MISSERI TORNA LIBERO! – DOMENICA “ZIO MICHELE” SARÀ SCARCERATO DOPO AVER SCONTATO 8 ANNI DI CARCERE PER LA SOPPRESSIONE DEL CADAVERE DELLA NIPOTE, SARAH SCAZZI – NEL 2010, DOPO IL DELITTO, PRIMA SI AUTOACCUSÒ (“HA STATO IO”), PERMETTENDO IL RITROVAMENTO DEL CORPO, POI CAMBIÒ PIÙ VOLTE VERSIONE, SCARICANDO LA RESPONSABILITÀ SULLA FIGLIA SABRINA, CHE STA SCONTANDO L’ERGASTOLO CON LA MADRE, COSIMA SERRANO. POI È TORNATO AD ACCUSARSI, MA I GIUDICI NON GLI HANNO PIÙ CREDUTO…
IL CULTO DI “DIABOLIK” – PER GLI ULTRAS DELLA LAZIO FABRIZIO PISCITELLI, UCCISO il 7 AGOSTO 2019 IN UN REGOLAMENTO DI CONTI TRA BANDE CRIMINALI, RIMANE UN SIMBOLO. COME DIMOSTRANO STRISCIONI E BANDIERE ESPOSTE A OGNI PARTITA: “DIABLO PER SEMPRE CAPO DELLA NORD” – IN CURVA REGNA LA LEGGE DELL’OMERTÀ: NESSUNO VUOLE PARLARE DEL FATTO CHE “DIABOLIK” SIA STATO AL CENTRO DI TRAFFICI DI DROGA E ABBIA MILITATO FIN DA RAGAZZO TRA GLI SCAGNOZZI DEL CLAN SENESE
TUTTI I TORMENTI DI MARIA FIDA MORO – LA PRIMOGENITA DELLO STATISTA DEMOCRISTIANO, MORTA A 77 ANNI, AVEVA INTERROTTO I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA. E NEL 2010 NON PARTECIPÒ AL FUNERALE DELLA MADRE – NEGLI ANNI HA PORTATO AVANTI SVARIATE TEORIE “ALTERNATIVE” SUL RAPIMENTO E L’UCCISIONE DEL PADRE ALDO – ELETTA AL SENATO CON LA DC, PASSÒ POI DA RIFONDAZIONE AL MSI, FINO A SALIRE SUL PALCO CON GRILLO…
VITTORIO EMANUELE? IO LO CONOSCEVO BENE! – CESARA BUONAMICI RACCONTA IL FIGLIO DELL'ULTIMO RE D'ITALIA, SCOMPARSO SABATO ALL’ETÀ DI 86 ANNI: “ANDREBBE RICORDATO COME UNA VITTIMA DELLA STORIA. ERA UN UOMO GENTILE E AFFETTUOSO. C’È STATO UN ACCANIMENTO INCREDIBILE, MA LUI PROVAVA MOLTO AMORE VERSO L’ITALIA” – “LA SERIE NETFLIX? PENSO CHE SI SIA SENTITO TRADITO” – “IL PECCATO ORIGINALE? FORSE LA DEBOLEZZA DEL NONNO RISPETTO AL FASCISMO. VITTORIO EMANUELE NON AVEVA COLPA, MA…”
GOOGLE È IMBAMBOLATO DALLA CONCORRENZA DI CHATGPT E CERCA DI RIMEDIARE CON UN RITOCCHINO ESTETICO - "BIG G" CAMBIA IL NOME DEL SOFTWARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, "BARD": D'ORA IN POI SI CHIAMERA' "GEMINI", COME LA FAMIGLIA DI STRUMENTI LANCIATI DAL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW LO SCORSO DICEMBRE - L'"ANTI-CHATGPT" DI GOOGLE È GIÀ DISPONIBILE IN 20 LINGUE E 230 PAESI, TRA CUI L'ITALIA, ARRIVERÀ PRESTO ANCHE SUI CELLUARI ANDROID E IOS - TRA LE NOVITÀ ANNUNCIATE C'E' ANCHE "GEMINI ADVANCED" CHE CONSENTE DI…
“SONO SPIACENTE DELLE ACCUSE A LILIANA SEGRE” – LE SCUSE DI ELENA BASILE DOPO LO SFREGIO ALLA SENATRICE RIMPROVERATA DI AVER A CUORE SOLO LE SORTI DEI BAMBINI EBREI E NON DI QUELLI PALESTINESI: “MI ALLARMA AVERE FERITO CON UN PARAGONE INAPPROPRIATO LA SEGRE, PER LA QUALE HO SEMPRE AVUTO STIMA. SAREI SCONVOLTA AL PENSIERO DI AVERLE ARRECATO DOLORE” – E POI BASILE NE SPARA UN'ALTRA: “LE VOSTRE DENUNCE ALIMENTANO IL CLIMA D’ODIO E DI ANTISEMITISMO” - E LILIANA SEGRE QUERELA – “VIDEO
SCUOLA FAR WEST - MA CHE SUCCEDE NEGLI ISTITUTI ITALIANI? UN ALTRO PROF E' STATO AGGREDITO DAL PADRE DI UN ALUNNO: QUESTA VOLTA È SUCCESSO A REGGIO CALABRIA, DOVE UN DOCENTE È STATO PICCHIATO DAL PAPA' DI UNO STUDENTE 12ENNE CHE ERA STATO CONVOCATO A SCUOLA PER UN INCONTRO SULLA CONDOTTA DEL FIGLIO - IL 34ENNE È ENTRATO URLANDO, POI HA AFFERRATO IL DOCENTE PER IL COLLO E LO HA SBATTUTO AL MURO...
BELEN È PRONTA A TRITURARNE UN ALTRO – LA SHOWGIRL È STATA AVVISTATA CON UN NUOVO UOMO DOPO LA FINE DELLA STORIA CON ELIO LORENZONI - “CHI” SCODELLA LE FOTO DELL’ARGENTINA A MILANO IN COMPAGNIA DEL MODELLO GIACOMO CAVALLI, EX DI DILETTA LEOTTA - I DUE SI SONO ALLONTANATI DA SOLI A PIEDI FINO A CASA DI LUI: LEI È SALITA PER UN’ORA E DOPO SI È ALLONTANATA DALLA PORTA DI SERVIZIO PER…
INQUINATI D'ITALIA - NEL NOSTRO PAESE CI SONO 18 CITTÀ CHE HANNO SUPERATO I LIMITI GIORNALIERI DI POLVERI SOTTILI NEL 2023, IN CALO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, QUANDO ERANO 29 - LA CITTÀ CHE E' STATA "FUORILEGGE" PER PIU' TEMPO È FROSINONE (70 GIORNI), DAVANTI A TORINO E A TREVISO - MA C'E' POCO DA ESULTARE: NEL 2030 LA COMMISSIONE UE RIVEDRÀ IN SENSO MOLTO PIÙ STRINGENTE I LIMITI DI QUALITÀ DELL'ARIA CONSENTITI...
L’ATTRICE TERESA MANNINO, CO-CONDUTTRICE DELLA TERZA SERATA DEL FESTIVAL, SCHERZA IN CONFERENZA STAMPA: “NOI SIAMO UNA COLONIA AMERICANA. SE JOHN TRAVOLTA VIENE CON QUELLE SCARPE E FA QUELL’ESPRESSIONE DOBBIAMO STARE ZITTI, COME STIAMO ZITTI SU TUTTO IL RESTO”