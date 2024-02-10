"L' INTER HA VINTO GRAZIE A UN EPISODIO: LA DECISIONE DI NON RIPRENDERE LUKAKU" (TWEET "UNFAIR PLAY") – I NERAZZURRI RIFILANO 4 PERE ALLA ROMA DI DE ROSSI (CHE AVEVA FINITO IL PRIMO TEMPO AVANTI 2-1) E VOLA A PIU’ 7 IN CLASSIFICA SULLA JUVE – POLEMICHE PER IL PRIMO GOL DI ACERBI (RIVISTO AL VAR DA GUIDA)- PER L’EX ARBITRO CESARI "DECISIONE PERFETTA” DEL DIRETTORE DI GARA – NELLA ROMA MALE RUI PATRICIO E LUKAKU CHE HA SBAGLIATO DUE RETI. DE ROSSI: "NON SI ACCETTANO I COMPLIMENTI DOPO UNA SCONFITTA PERCHE' ALTRIMENTI SI CADE NELLA MEDIOCRITA'..."
SUPER BOWL, MEGA-CAFONATE - LAS VEGAS È TIRATA A LUCIDO PER LA FINALE DEL CAMPIONATO DI FOOTBALL AMERICANO TRA I KANSAS CITY CHIEFS E I SAN FRANCISCO 49ERS CHE ATTIRERA’ CIRCA MEZZO MILIONE DI PERSONE IN CITTA’ - LA PARTITA, CHE È GIÀ L’EVENTO TV PIU’ VISTO NEGLI USA, SARA’ ANCORA PIU’ SEGUITO QUEST’ANNO GRAZIE ALLA RELAZIONE DI TAYLOR SWIFT CON LA STELLA DEI “KC”, TRAVIS KELCE, CHE HA ATTIRATO ORDE DI FAN DELLA REGINETTA DEL POP (ANCHE SE LA SUA PRESENZA ALLO STADIO E’ IN DUBBIO)
“IL MIO RIMPIANTO PIU’ GRANDE? ESSERMI COMPRATO IL DIPLOMA. E’ STATA UNA SCORRETTEZZA” – IL MEA CULPA DI GIGI BUFFON: “DI ERRORI NE HO FATTI PARECCHI, SOPRATTUTTO QUANDO ERO GIOVANE. MI PIACE PENSARE CHE LA MIA IMPERFEZIONE DIA AGLI ALTRI UN'IDEA DI UMANITÀ E MI RENDA VICINO ALLA GENTE" – “RIMPIANTI PER LA MANCATA VITTORIA DELLA CHAMPIONS? NON È MAI STATA UNA FERITA PER ME. MA MI È DISPIACIUTO PER TUTTO IL MONDO JUVE” – “HO DECISO DI SMETTERE NEL MOMENTO ESATTO IN CUI…”
ROMELU LUKAKU APPARECCHIA LA VENDETTA CONTRO L’INTER? – STASERA ALLE 18, LA ROMA INCONTRA I NERAZZURRI ALL’OLIMPICO E IL BELGA FARA’ DI TUTTO PER FARE MALE ALLA SUA EX SQUADRA – A “BIG ROM” NON E’ ANDATA GIU’ LA PANCHINA CONTRO IL CITY E LE PAROLE AL VETRIOLO DI TIFOSERIA, CLUB E DIRIGENZA DELL’INTER DOPO IL SUO ADDIO HANNO INASPRITO I RAPPORTI – L'ATTACCANTE AVEVA PROMESSO CHE UN GIORNO AVREBBE DETTO LA SUA VERSIONE, MA AD OGGI HA LANCIATO SOLO FRECCIATE...
UN GRANDE CAMPIONE NON E’ NECESSARIAMENTE UN GRANDE ALLENATORE - FILIPPO INZAGHI E’ STATO ESONERATO DALLA SALERNITANA DOPO LA SCONFITTA 3-1 NELLO SCONTRO SALVEZZA CONTRO L’EMPOLI – MANCA ANCORA LA COMUNICAZIONE UFFICIALE MA “SUPERPIPPO” AVREBBE GIA’ FATTO LE VALIGIE E IL CLUB POTREBBE ANNUNCIARE IL NOME DEL SUO SUCCESSORE NELLE PROSSIME ORE...
SALARY CAP, UNA MINI COPPA ITALIA E CONTRATTI DI 8 ANNI PER I CALCIATORI: L’UTOPISTICO PIANO DELLA SERIE A PER CAMBIARE IL CALCIO - C’È ANCHE LA PROPOSTA DI RIDUZIONE AUTOMATICA DEL 30% DEGLI STIPENDI DEI CALCIATORI PER CHI RETROCEDE – MA I CLUB SONO SPACCATI - LOTITO GUIDA LA FRONDA CONTRO GRAVINA, MILAN, INTER E JUVENTUS SI SCHIERANO CON IL PRESIDENTE FIGC PER SOSTENERE LA RIDUZIONE DEL CAMPIONATO A 18…
BERRETTINI NON SATTA PIU': E’ FINITA TRA IL TENNISTA ROMANO E MELISSA SATTA! LUI NON HA NEANCHE FESTEGGIATO IL COMPLEANNO DI LEI E ORMAI SI CONCENTRA SOLO SUL TENNIS - "BERRETTO" STA RECUPERANDO DALL’INFORTUNIO ED E' A LAVORO A MONTECARLO CON IL NUOVO COACH, FRANCISCO ROIG - BERRETTINI E SATTA NON SI FACEVANO VEDERE INSIEME DA DIVERSO TEMPO (SUI SOCIAL DI LUI L’ULTIMA FOTO INSIEME RISALE A SETTEMBRE)…
“VOGLIONO FAR FUORI GRAVINA” – I CLUB DI SERIE A, CAPITANATI DA LOTITO E CAIRO, VANNO ALL’ATTACCO DEL PRESIDENTE DELLA FIGC. IL PRESIDENTE DELLA LEGA CASINI EVOCA IL MODELLO “PREMIER LEAGUE”. TRADOTTO: LE SOCIETA’ DI A VOGLIONO PIU’ PESO POLITICO (VISTO CHE DA ANNI PERDONO OGNI VOTAZIONE IN FIGC) E PIÙ SOLDI – GRAVINA HA CAPITO CHE TIRA ARIA DI FRONDA ED È PRONTO AD ANNULLARE L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’11 MARZO - I CLUB DI A SONO DIVISI AL LORO INTERNO SUL CAMPIONATO A 18 SQUADRE…
COMMISSIONI IMPOSSIBILI - IL BARCELLONA DEVE PAGARE 23 MILIONI DI EURO AL FISCO SPAGNOLO - L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL PAESE CONTESTA AL CLUB CATALANO ALCUNE OPERAZIONI CON DEGLI AGENTI DEI CALCIATORI: "RISULTA CHE I PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ SONO STATI EFFETTUATI IN NOME E PER CONTO DEGLI ATLETI, EFFETTIVI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI RESE DAGLI AGENTI, MENTRE RISULTA CHE…"
LA ROMA IN VENDITA AL FONDO PIF DELL'ARABIA SAUDITA? I FRIEDKIN CHIEDONO UN MILIARDO DI EURO – COME DAGO DIXIT, PROSEGUONO LE TRATTATIVE TRA IL CLUB GIALLOROSSO E I SAUDITI - SECONDO IL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA, IL NEGOZIATO PER IL PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ DEL CLUB GIALLOROSSO AL FONDO PIF SAREBBE GIÀ AVVIATO. L'OFFERTA SAREBBE DI 900 MILIONI SUBITO E ALTRI 300 SE DOVESSE ARRIVARE IL VIA LIBERA DAL COMUNE DI ROMA PER IL NUOVO STADIO…
"TIFO LAZIO, POTREI DIVENTARE MATTO ALL'OLIMPICO" - IL GLADIATORE DEL CARBOIDRATO RUSSELL CROWE PARLA DEL SUO AMORE PER I COLORI BIANCOCELESTI (ANCHE SE IN PASSATO AVEVA ANCHE DETTO DI ESSERE SIMPATIZZANTE DELLA ROMA): "APPREZZO I ROMANISTI, MA IL COLOSSEO È NEL LAZIO. E QUI FINISCE LA CONVERSAZIONE" - LE PAROLE DELL'ATTORE NEOZELANDESE SONO MUSICA PER LE ORECCHIE DI CLAUDIO LOTITO, CHE LO HA INVITATO A UNA DELLE PROSSIME PARTITE: "PER LUI L'INGRESSO È LIBERO..."
FUORI I NOMI! - LA SEXY-INFLUENCER PAOLA SAULINO RIVELA DI AVER AVUTO DELLE SCAPPATELLE CON DEI CALCIATORI DI PREMIER LEAGUE: "HO AVUTO TRE RELAZIONI NELLA MIA VITA CON RAGAZZI CHE GIOCANO NEL CAMPIONATO INGLESE CHE IN SEGUITO HO SCOPERTO ESSERE FIDANZATI O SPOSATI" - LA BOMBASTICA MODELLA DI ONLYFANS HA POI PRESO LE DIFESE DI KYLE WALKER, MOLLATO DALLA MOGLIE DOPO CHE LEI HA SCOPERTO CHE AVEVA DUE FAMIGLIE PORTATE AVANTI IN SEGRETO: "NON SONO SORPRESA. SIMPATIZZO CON LUI PERCHÉ IL 98% DEI CALCIATORI LO FA..."
CHI TROVA LA CHAMPIONS, TROVA UN TESORO - LA PROSSIMA EDIZIONE DELLA COPPA DEI CAMPIONI SARÀ LA PIU' RICCA DI SEMPRE, CON UN MONTEPREMI DA 2,5 MILIARDI DI EURO - LA SOLA QUALIFICAZIONE AL TORNEO PORTERÀ 60 MILIONI DI EURO NELLE CASSE DEI CLUB, AUMENTANDO IL DIVARIO CON LE ALTRE SQUADRE - QUEST'ANNO, AI CLUB DI SERIE A CONVIENE TIFARE LE ITALIANE IMPEGNATE IN EUROPA: SE A FINE STAGIONE L’ITALIA FOSSE FRA I PRIMI DUE POSTI NEL RANKING UEFA, SI QUALIFICHEREBBERO IN CHAMPIONS CINQUE SQUADRE E NON QUATTRO…
“L’ASSENZA AI FUNERALI DI LOSI? HO COMMESSO UN ERRORE GRAVE” – DE ROSSI: “MI DÀ FASTIDIO NON ESSERE ANDATO A SALUTARLO. È UNA QUESTIONE DEL RAPPORTO CHE C’ERA TRA ME E LUI. HO CHIESTO SCUSA, SPERO E CREDO DEBBA FINIRE LÌ” – SULLA PARTITA DI DOMANI CON L’INTER: “NOI STIAMO CERCANDO DI INIZIARE UN PERCORSO PER TORNARE LA SQUADRA CHE QUESTE PARTITE LE VINCE. PROBLEMA DI TESTA? ABBIAMO GIOCATORI CHE HANNO GIOCATO CON TOP CLUB, SAREBBE OFFENSIVO DIRE CHE..."
“CEFERIN NON SI RICANDIDERA’ ALLA PRESIDENZA UEFA NEL 2027: MA HA ANCORA TRE ANNI PER FARE CHISSÀ CHE COSA DEL CALCIO” – DAMASCELLI: “LA BUONA NOTIZIA ARRIVA DOPO TRE MANDATI SENZA GLORIA ALCUNA, MA PER ALTRI TRE ANNI CEFERIN CONTINUERÀ AD ESERCITARE IL SUO POTERE, A TENERE A DISTANZA I RIBELLI, GOFFI, DELLA SUPERLEGA. AVANZA L’OMBRA DEL QATARIOTA AL KHELAIFI, PRESIDENTE DEL PSG E BRACCIO DESTRO, SINISTRO E DI TUTTO IL RESTO DI CEFERIN, PRONTO AD IMPOSSESSARSI DEL POTERE…”
"VALIEVA" LA PENA INGOZZARSI DI TUTTE 'STE PILLOLE? - KAMILA VALIEVA, LA PATTINATRICE RUSSA CHE NEL 2022 ERA FINITA COINVOLTA NEL PIU' CLAMOROSO SCANDALO DOPING DELLE OLIMPIADI E' STATA SQUALIFICATA PER 4 ANNI - DAI DOCUMENTI IN MANO ALLA "WADA" E' EMERSO CHE ALL'ATLETA, ALLORA 15ENNE, ASSUMEVA (A SUA INSAPUTA) OLTRE 60 FARMACI DIFFERENTI, COME PILLOLE PER ANEMIE, CARDIOPATIE, ISCHEMIE E INTEGRATORI DI OGNI GENERE - LA RAGAZZA HA INCOLPATO IL...
“TRA TUTTI I TROFEI VINTI SCELGO LA CONFERENCE, PER LA DIMENSIONE DELLA GIOIA CHE HA PORTATO A ROMA” – MOURINHO TORNA A PARLARE ALLA VIGILIA DI ROMA-INTER - “RICORDI BRUTTI? HO PERSO UNA FINALE DI EUROPA LEAGUE AI RIGORI PERCHÉ UN ARBITRO HA DECISO CHE NON POTEVAMO VINCERE” – POI RIVELA: “AVREI VOLUTO DE ROSSI E TOTTI ALL’INTER MA…”
IL DRAGONE SI INCAZZA CON LA "PULCE" - IL “GLOBAL TIMES”, ORGANO UFFICIALE DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, PUNTA IL DITO CONTRO LIONEL MESSI PER AVER GIOCATO UN'AMICHEVOLE IN GIAPPONE, TRE GIORNI DOPO AVER SALTATO LA PARTITA DELL'INTER MIAMI CONTRO UNA RAPPRESENTATIVA DI HONG KONG A CAUSA DI UN INFORTUNIO - PER IL TABLOID SI TRATTEREBBE DI UNA SCELTA PER "IMBARAZZARE" LA CINA E I PARLAMENTARI DI HONG KONG SOSTENGONO CHE IL CAMPIONE ARGENTINO SI SAREBBE FATTO MANOVRARE DA "UNA MANO NERA"...
TE PAREVA: UN ALTRO SORTEGGIO SFORTUNATO PER L'ITALIA - ALLA PROSSIMA NATIONS LEAGUE, GLI UOMINI DI SPALLETTI AFFRONTERANNO BELGIO, FRANCIA E ISRAELE NEI GIRONI - LE PRIME CLASSIFICATE DELLA LEGA A SI QUALIFICHERANNO PER LE FINAL FOUR - L'ANNO SCORSO GLI AZZURRI ERANO RIUSCITI A SUPERARE IL "GIRONE DI FERRO" CON GERMANIA, INGHILTERRA E UNGHERIA ED ERANO STATI ELIMINATI IN SEMIFINALE DALLA SPAGNA…
SOFIA GOGGIA MOSTRA SU INSTAGRAM LA CICATRICE SULLA SUA GAMBA, DOPO L’OPERAZIONE PER LA FRATTURA DI TIBIA E MALLEOLO – NELL’IMMAGINE POSTATA SI VEDE IL MEDICO DELLA FEDERAZIONE DI SCI, ANDREA PANZERI. E IL COMMENTO: “SEMPRE AL MIO FIANCO” – LA CAMPIONESSA HA GIÀ COMINCIATO LA FISIOTERAPIA “PASSIVA”…
TU CHIAMALE SE VUOI… ESPULSIONI - L 'IFAB, L'ISTITUTO CHE SI OCCUPA DEGLI STANDARD ARBITRALI NEL MONDO DEL CALCIO, STA VALUTANDO L'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CARTELLINO PER SANZIONARE I CALCIATORI: QUELLO BLU - SAREBBE UNA VIA DI MEZZO TRA QUELLO GIALLO E QUELLO ROSSO, E I CALCIATORI CHE LO RICEVERANNO DOVRANNO LASCIARE IL CAMPO PER 10 MINUTI: SE UN CALCIATORE DOVESSE RICEVERE SIA UN CARTELLINO GIALLO CHE UNO BLU, SARA' ESPULSO - LA NOVITA' POTREBBE ESSERE APPROVATA GIA' IL PROSSIMO 2 MARZO: ECCO I CASI IN CUI PUO' ESSERE APPLICATO
CAOS ALLA SAMPDORIA! - MARCO LANNA SI È DIMESSO DAL RUOLO DI PRESIDENTE DEL CLUB E DAL CDA - L'EX DIFENSORE AVREBBE PRESO LA DECISIONE A CAUSA DI ALCUNI SCAZZI INTERNI: QUELLO DEFINITIVO SAREBBE AVVENUTO A CAUSA DEL MANCATO INVITO ALLA PRIMA DEL DOCUMENTARIO "LA BELLA STAGIONE" SULLA SAMP DELLO SCUDETTO, DI CUI LANNA ERA STATO UNO DEI PROTAGONISTI, DOVE ERANO PRESENTI LA SQUADRA, L'ALLENATORE L'AZIONISTA DI RIFERIMENTO MATTEO MANFREDI, DESTINATO A DIVENTARE IL NUOVO PRESIDENTE…
FUORI I NOMI! - LE LEGGENDE DEL MANCHESTER UNITED, GARY NEVILLE E ROY KEANE, SOLLEVANO SOSPETTI SULL'USO DI DOPING DA PARTE DI ALCUNI CLUB DI SERIE A TRA GLI ANNI '90 E GLI INIZI DEL 2000 - NEVILLE: "UNA VOLTA SONO USCITO DAL CAMPO CONTRO UNA SQUADRA ITALIANA E MI DICEVO 'C'È QUALCOSA CHE NON VA'. POI VEDO COSA È USCITO FUORI CON I MEDICI IN ALTRI SPORT…"- KEANE GLI FA ECO: "IO USCIVO DISTRUTTO DALLE PARTITE. MA I GIOCATORI DELLE ITALIANE SEMBRAVANO NON AVER NEANCHE GIOCATO…" - DI CHI PARLANO? DURANTE QUEGLI ANNI I "RED DEVILS" HANNO AFFRONTATO… - VIDEO
I TIFOSI DEL MILAN TREMANO PER L'EFFETTO DOMINO DEL TRASFERIMENTO DI MBAPPE' AL REAL MADRID: IL PSG VORREBBE RAFAEL LEAO PER SOSTITUIRE L'ATTACCANTE FRANCESE - L'ATTACCANTE PORTOGHESE, CHE HA UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 175 MILIONI, E' UN PUPILLO DELL'UOMO MERCATO DEI PARIGINI, LUIS CAMPOS, CON CUI CONDIVIDE IL PASSATO AL LILLE - MA LO SHOPPING IN ITALIA DI NASSER AL KHELAIFI POTREBBE NON FERMARSI A LEAO: ANCHE OSIMHEN E' STATO MESSO NEL MIRINO…
"RUDI GARCIA? UN FRANCESE CON LA PUZZA SOTTO IL NASO. DOVEVO MANDARLO VIA SUBITO " - IL SOLITO "ONE MAN SHOW" DI AURELIO DE LAURENTIIS, CHE PRIMA FA MEA CULPA PER L'ADDIO DI SPALLETTI ("NON DOVEVO FARLO ANDAR VIA) E POI LANCIA UNA FRECCIATA AL C.T. AZZURRO: "NON AVEVA VINTO NULLA E HA PENSATO DI ANDAR VIA DA TRIONFATORE" - "AURELIONE" SI CONFERMA INCONTENIBILE EGO-RIFERITO INCAPACE DI UNA VERA AUTOCRITICA E PROPENSO SOLO A INCENSARE SE STESSO: "QUANDO GARCIA MI ASCOLTAVA, VINCEVAMO". E POI RESPINGE LE ACCUSE DI ESSERE UN "RE SOLE"...
"NON MI HA DETTO CHE NON VOLEVA FARE SESSO E NON L’HO SCHIAFFEGGIATA: NON SONO UN UOMO VIOLENTO" - LA DEPOSIZIONE DANI ALVES AL PROCESSO DOVE È ACCUSATO DI AVER STUPRATO UNA 23ENNE NEI BAGNI DI UNA DISCOTECA DI BARCELLONA - "A CENA HO BEVUTO VINO, WHISKEY E GIN TONIC, POI SONO ANDATO IN DISCOTECA, DOVE L'HO INCONTRATA. BALLANDO, LEI HA COMINCIATO A STROFINARSI CONTRO DI ME E LE MIE PARTI INTIME. MI HA SEGUITO IN BAGNO: SI È INGINOCCHIATA E MI HA PRATICATO UNA FELLATIO" - IL CALCIATORE SOSTIENE CHE NON ERA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE A CAUSA DELL'ALCOL, MA PER I PERITI "ERA LUCIDO…"
“I PRIMI GIORNI A CASA SONO STATI UN INFERNO, ORA SONO PRONTO A TORNARE IN PISTA” - FERDINANDO MEZZELANI, FOTOREPORTER DEL CONI E COLLABORATORE DI DAGOSPIA RACCONTA L’INCIDENTE IN CUI HA PERSO UNA GAMBA – "ALLENO ANCHE LA MENTE, L’OTTIMISMO E’ LA CHIAVE DI TUTTO. LA MIA AGENDA È FITTA COME QUELLA DI MATTARELLA (RIDE). OGNI GIORNATA È SCANDITA DA APPUNTAMENTI: LA FISIOTERAPIA, IL MEDICO E VIA DICENDO. PENSO SEMPRE A…”
FLASH! CHE FINE HA FATTO DANIELLE SILVESTER? LA DIRIGENTE INGLESE DELLA ROMA, FACTOTUM DI DAN FRIEDKIN E MOLTO LEGATA ALL’EX GM TIAGO PINTO, SI DICE CHE SIA IN USCITA DA TRIGORIA…
AURELIONE PARLA E FA DANNI - SUL BARI SCOPPIA LA RISSA IN FAMIGLIA TRA LUIGI E AURELIO DE LAURENTIIS – IL PATRON DEL NAPOLI DEFINISCE IL CLUB PUGLIESE "LA NOSTRA SECONDA SQUADRA", IL FIGLIO LUIGI, CHE DEL BARI E' PRESIDENTE, SI INALBERA E SI DISSOCIA (“NON E’ VERO E NON RENDE GIUSTIZIA ALLA STORIA DI QUESTA PIAZZA”) – AURELIONE E’ COSTRETTO AL DIETROFRONT: “VOGLIO PRECISARE CHE LE MIE PAROLE SUL BARI SONO STATE FRAINTESE. IO PENSO CHE…”
FRIEDKIN, CHE FIGURA DA PERACOTTARI – L’ASSENZA DELLA SOCIETA’ AI FUNERALI DI LOSI SCATENA POLEMICHE, I TIFOSI CONTESTANO, DE ROSSI SI SCUSA E CONFESSA IL SUO IMBARAZZO, IL FIGLIO DELL’EX CAPITANO GIALLOROSSO: “C'È STATO UN DEFICIT DI COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DELLA ROMA. MI DISPIACE PER CHI HA PERSO L’OCCASIONE DI ACCOMPAGNARE NELL’ULTIMO SALUTO UN PEZZO IMPORTANTE DI STORIA DI QUESTA SQUADRA..”
ROMA DA MILLE E UNA NOTTE – COME DAGO-DIXIT SI RINCORRONO LE VOCI DI UNA TRATTATIVA TRA I FRIEDKIN E I SAUDITI. DUE SONO I NOMI CHE CIRCOLANO, IL FONDO PIF CHE È LA CASSAFORTE DEL REGNO SAUDITA E TURKI ALALSHIKH, PRESIDENTE DELLA GENERAL ENTERTAINMENT AUTHORITY DELL'ARABIA, CHE CON LO SPONSOR SULLE MAGLIE DELLA ROMA, RIYADH SEASON, HA GIÀ RESPIRATO L’ARIA DI TRIGORIA. I FRIEDKIN AVREBBERO GRADITO UNA PARTNERSHIP ARABA RIMANENDO, PERÒ, AL TIMONE DELLA SOCIETÀ. MA I SAUDITI VOGLIONO IL 100% DELLE AZIONI – L’AS ROMA FA SAPERE CHE NON CI SONO CONTATTI...
A SINNER PIACCIONO LE ZINNER! LA MADRE DI MARIA BRACCINI, FIDANZATA DEL TENNISTA AZZURRO, RIVELA A “OGGI”: “TRA JANNIK E MIA FIGLIA LE ROSE SON GIA’ FIORITE. PARLIAMO DI UN RAPPORTO SOLIDO E MATURO. JANNIK E MIA FIGLIA SONO INSIEME ORMAI DA QUATTRO ANNI. LASCIAMOLI TRANQUILLI E ARRIVERANNO DOVE DEVONO ARRIVARE”
LA VERITA’ SULLA MORTE DI MARCO PANTANI! PER LA PROCURA NON FU OMICIDIO - L'INCHIESTA VERSO UNA TERZA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE – LA DENUNCIA DELLA MAMMA DEL “PIRATA”: "MARCO NON ERA SOLO LA NOTTE CHE È MORTO, CON LUI C'ERANO DUE ESCORT". SONO STATE DECINE LE PERSONE ASCOLTATE DAGLI INQUIRENTI. MA NESSUNO PARE ABBIA SAPUTO FORNIRE INDICAZIONI CERTE, ANZI SPESSO SI È TRATTATO DI…
SPALLETTI HA UN PROBLEMA: GLI ATTACCANTI ITALIANI SEGNANO POCO E GIOCANO POCHISSIMO. NELL'ULTIMA GIORNATA, SOLO TRE SONO PARTITI TITOLARI E SOLO UNO E' ANDATO IN RETE (IMMOBILE, PARTITO DALLA PANCHINA) - CHE ITALIA SARÀ QUELLA DI SPALLETTI ALL’EUROPEO, SE I NUMERI DELL’ATTACCO NON CRESCERANNO DA QUI A GIUGNO? LE DUE NAZIONALI CHE HANNO VINTO NEGLI ULTIMI VENT’ANNI, NEL 2006 E NEL 2021, PARTIVANO DA BEN ALTRE CIFRE...
SERIE A SI CAMBIA: TORNA IL CAMPIONATO A 18 SQUADRE. ORA C'È ANCHE IL SÌ DI LOTITO - LA POSIZIONE DEL PATRON DELLA LAZIO DECISIVA PER OTTENERE IL VIA LIBERA DEI CLUB MEDIO-PICCOLI - LA RIDUZIONE A 18 SQUADRE PERMETTEREBBE AL PROPRIETARIO BIANCOCELESTE DI CENTRARE UN SUO STORICO OBIETTIVO: LA DIMINUZIONE DELLE RETROCESSIONI, DA TRE SECCHE A DUE PIÙ UNA DA DECIDERE CON UNO SPAREGGIO TRA LA TERZULTIMA DELLA SERIE A E LA TERZA DELLA B…
A TRIGORIA LO SANNO CHI È STATO LOSI? FIGURACCIA DELLA ROMA: NEMMENO UN GIOCATORE O UN DIRIGENTE DELLA ROMA AI FUNERALI DELL’EX CAPITANO GIALLOROSSO - DAL CLUB SI SONO AFFRETTATI A SPIEGARE CHE È “UN MOMENTO DI PASSAGGIO E INTENSO LAVORO”. EPPURE ERA IL GIORNO LIBERO DELLA SQUADRA. COSA POTEVA ESSERCI DI PIÙ IMPORTANTE IERI, SU UN PIANO ISTITUZIONALE MA ANCHE EMOTIVO, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ESEQUIE DI LOSI? NIENTE...
“LE DENUNCE RAPPRESENTANO UN ATTO DI CORAGGIO MA DEVONO ESSERE FONDATE. NON C'È DA AVER PAURA” – GRAVINA STASERA A "LE IENE" TORNA SUL CASO ARBITRI E INVITA IL DIRETTORE DI GARA MISTERIOSO A TOGLIERSI IL CAPPUCCIO: “PREFERIAMO LA MASSIMA TRASPARENZA. SE LE DENUNCE SONO VERE, NON HA NULLA DA TEMERE” - ANDREA NASTI, EX ARBITRO DI SERIE C AD UN PASSO DALLA PROMOZIONE ALLE SERIE A E B: “SONO SUCCESSE COSE MOLTO STRANE PERCHÉ...” - VIDEO
LA SFIGA DI SOFIA GOGGIA: STAVOLTA NON C’È STATA IMPRUDENZA, MA SOLO SFORTUNA. IN UNA CURVA LO SCI HA AGGANCIATO UNA PORTA, LA CAMPIONESSA HA INFORCATO ED È CADUTA – DOPO L’INTERVENTO PER RIDURRE E STABILIZZARE LA FRATTURA DELLA GAMBA DESTRA, LA GOGGIA E’ TORNATA A PUBBLICARE UN POST SUL PROPRIO PROFILO SOCIAL. LA FOTO LA IMMORTALA TRA LE BRACCIA DEL PADRE CHE LA STRINGE A SÉ…
LA “GAZZETTA” FA I CONTI IN TASCA ALLA SERIE A: LA JUVE IN PROFONDO ROSSO! NONOSTANTE EXOR IL DEBITO AGGREGATO DEGLI ULTIMI 5 ANNI È ARRIVATO A 722 MILIONI. IL BILANCIO A GIUGNO 2024 È ATTESO ANCORA IN FORTE ROSSO - RISPETTO ALLE PERDITE RECORD DEL 2021 MIGLIORA LA SITUAZIONE DELL’INTER CON IL DUBBIO PIÙ GRANDE CHE RIMANE SUL DEBITO DELLA FAMIGLIA ZHANG CON IL FONDO OAKTREE - MILAN E NAPOLI IN ATTIVO - ANCHE I CONTI DELLA ROMA MIGLIORANO MA…
UN DIAVOLO PER CARVALHO - IL CENTROCAMPISTA DEL REAL BETIS, WILLIAM CARVALHO, FINISCE A PROCESSO CON L'ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI UNA RAGAZZA DI IBIZA - LA GIOVANE HA RACCONTATO DI ESSERSI SVEGLIATA IN UN ALBERGO, DOPO AVER PASSATO UNA SERATA IN DISCOTECA CON IL PORTOGHESE, CON EVIDENTI SEGNI DI VIOLENZA SUL CORPO E SENZA RICORDARE COSA FOSSE SUCCESSO LA SERA PRIMA SE NON LUI CHE LA AFFERRAVA PER IL COLLO COSTRINGENDOLA A...
INVASIONE DI OCAMPOS (NEL DERETANOS) - IL CALCIATORE DEL SIVIGLIA, LUCAS OCAMPOS, VIENE MOLESTATO DA UN TIFOSO DAL DITO ARZILLO DURANTE LA PARTITA TRA IL RAYO VALLECANO E GLI ANDALUSI - L'ARGENTINO STAVA PER EFFETTUARE UNA RIMESSA LATERALE QUANDO IL SUPPORTER GLI HA INFILATO LA FALANGE TRA LE CHIAPPE, SCATENANDO LA REAZIONE DELL'EX GENOA E MILAN: "SE FOSSE ACCADUTO NEL CALCIO FEMMINILE, NON SAPREI COSA SAREBBE POTUTO SUCCEDERE…" VIDEO
SARRI? SORRY! - I CALCIATORI DELLA LAZIO SI SONO STUFATI DEI METODI DA "COMANDANTE" DELL'ALLENATORE? - IL "MESSAGGERO" RACCONTA I MALUMORI: "IL GRUPPO SEMBRA AVERE UNA CRISI DI RIGETTO. I CALCIATORI NON SOPPORTANO PIU' UN GIOCO MONOTONO, CHE NON LI VALORIZZA APPIENO, NE' I TONI COMUNICATIVI FORTI DENTRO LO SPOGLIATOIO. IN QUESTI CASI, A PAGARE IN CORSA, PUO’ ESSERE SEMPRE E SOLO UNO, PRIMA DELLA RIVOLUZIONE DELLA ROSA A GIUGNO..."
“LA PROPOSTA DI RIQUALIFICARE SAN SIRO È UN ULTERIORE MODO PER NON FARE NULLA” – BARBARA BERLUSCONI, EX DIRIGENTE DEL MILAN, STRONCA LA PROPOSTA DEL SINDACO BEPPE SALA (“PROGETTO INVEROSIMILE”) E GIUDICA I 300 MILIONI STIMATI "UNA CIFRA TROPPO BASSA E NON CREDIBILE: "IL REAL MADRID SPENDERÀ MOLTO PIÙ DI UN MILIARDO PER RISTRUTTURARE IL BERNABEU, CON COSTI QUASI RADDOPPIATI RISPETTO ALLE PREVISIONI" - LA REPLICA AL VELENO DI BEPPE SALA: "MA CHE NE SA BARBARA BERLUSCONI?"
QUANTO RESISTERA’ MAX ALLEGRI SULLA PANCHINA DELLA JUVENTUS? - DOPO LA SCONFITTA NELLO SCONTRO AL VERTICE CON L’INTER, E IL SOLITO GIOCO SPARAGNINO DEI BIANCONERI, SI RIAPRE IL PROCESSO AL “RISULTATISMO” DI ALLEGRI - IL “CORRIERE” RIVELA CHE I DIRIGENTI DELLA JUVE SI GUARDANO INTORNO: “C’È CHI HA DATO UN COLPO DI TELEFONO ALL’ENTOURAGE DI THIAGO MOTTA, NONOSTANTE ALLEGRI ABBIA ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO…”
IL CALCIO ITALIANO VICINO ALL’ESPLOSIONE! - LA SERIE A MINACCIA DI USCIRE DALLA FIGC: “VOGLIAMO MAGGIORE AUTONOMIA SUL MODELLO PREMIER LEAGUE” - IL PRESIDENTE DELLA LEGA, LORENZO CASINI, MANDA UN AVVERTIMENTO A GRAVINA: “ATTUALMENTE IL SISTEMA NON RICONOSCE ALLA SERIE A QUELLA AUTONOMIA E QUEL PESO DECISIONALE CHE DOVREBBE AVERE RISPETTO AL PESO ECONOMICO…”
LA ROMA DI DE ROSSI CALA IL POKER CONTRO RANIERI E CENTRA LA TERZA VITTORIA IN 3 PARTITE (CONTRO SQUADRE IMPEGNATE NELLA LOTTA SALVEZZA: VERONA, SALERNITANA E CAGLIARI). SABATO ARRIVA L’INTER CAPOLISTA E SARA’ IL PRIMO VERO BANCO DI PROVA PER IL NUOVO TECNICO GIALLOROSSO – DOPPIETTA DI DYBALA, PELLEGRINI ANCORA A SEGNO – STORIE TESE TRA MINA E PAREDES: IL GIOCATORE DEL CAGLIARI DA’ DEL "FIGLIO DI PUTTANA” ALL'ARGENTINO CHE RISPONDE TOCCANDOSI LE PARTI BASSE…
QUI SI RISCHIA UNA FIGURACCIA OLIMPICA: A DUE ANNI DAL VIA, MILANO-CORTINA E’ UN REBUS TRA RITARDI E COSTI LIEVITATI - LA PREVISIONE DI SPESA È SALITA DA 2,8 A 3,6 MILIARDI. IL GOVERNO PROMETTE ALTRI FONDI. IN VALTELLINA I RITARDI MAGGIORI, GIORGETTI: “SONO QUASI PENTITO DI AVER PROMOSSO LE OLIMPIADI INVERNALI” - PUR DI ACCELERARE, POCHI GIORNI FA IL GOVERNO HA AFFIDATO AD ANAS IL RUOLO DI COMMISSARIO PER 5 INFRASTRUTTURE IN LOMBARDIA: QUATTRO STRADALI E UNA FERROVIARIA – E SULLA PISTA DA BOB…
“MI RIALZERO’ ANCHE STAVOLTA” - SOFIA GOGGIA, DOPO L’INFORTUNIO SUGLI SCI, E’ STATA OPERATA A MILANO PER UNA DOPPIA FRATTURA A TIBIA E MALLEOLO - LE È STATA APPLICATA UNA PLACCA CON SETTE VITI: LA CAMPIONESSA OSSERVERÀ ORA UN PERIODO DI RIPOSO DI CIRCA 40 GIORNI - LA CADUTA IN MATTINATA SULLE PISTE DI PONTE DI LEGNO…
UN GALLETTO COCCODE' SOTTO LA MADONNINA - BENJAMIN PAVARD È IL NUOVO IDOLO DEI TIFOSI INTERISTI (E DEI DUOMO-SESSUALI): IL FRANCESE, ARRIVATO AD AGOSTO DAL BAYERN MONACO PER 30 MILIONI, HA FATTO SUBITO DIMENTICARE L'ADDIO DI SKRINIAR IN ESTATE - IN PASSATO IL 27ENNE E' STATO AL CENTRO DI DIVERSI GOSSIP: “FURBIZIO” CORONA DISSE CHE UN CALCIATORE DEL BAYERN ERA FIDANZATO CON UN AMICO DI CRISTINA BUCCINO. E DIVERSI SITI FECERO IL SUO NOME...
SE NON CI FOSSE ADRIANO PANATTA BISOGNEREBBE INVENTARLO – IL CAMPIONE DI TENNIS, OSPITE A "RAINEWS 24", SI FA SUBITO RICONOSCERE ALLA DOMANDA SU SINNER E SANREMO: “SE AL POSTO SUO SAREI ANDATO AL FESTIVAL? NON LO SO, MA CHI SE NE FREGA DI SANREMO" - UNA RISPOSTA CHE HA CREATO IMBARAZZO IN STUDIO, CON IL CONDUTTORE CHE HA SUBITO RISPOSTO: "MA COSA DICE, SIAMO IN RAI!"
“TORO” SCATENATO! – IL TEAM PRINCIPAL DELLA SCUDERIA RED BULL, CHRISTIAN HORNER, È OGGETTO DI UNA INDAGINE INTERNA PER AVER AVUTO DEI "COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI" NEI CONFRONTI DI UNA DIPENDENTE - QUESTA VERRÀ PORTATA AVANTI DA UN LEGALE ESTERNO ALL'AZIENDA - MA COSA HA COMBINATO IL MARITO DELLA "SPICE GIRL" GERI HALLIWELL? HA ALLUNGATO LE MANI? HA MALTRATTATO LA COLLEGA DI SCUDERIA?
“AMMETTO QUANTO IO SIA IGNORANTE IN MATERIA DEI PROSSIMI IMPEGNI DI SINNER” - LE SCUSE DI ANNA FALCHI AL TENNISTA AZZURRO: "HO DETTO SEMPLICEMENTE CHE SAREBBE STATO BELLO SE JANNIK FOSSE ANDATO A SANREMO PER ESSERE OMAGGIATO. AVEVO CERCATO SU GOOGLE COSÌ AL VOLO “PROSSIMO IMPEGNO DI SINNER” E MI ERA USCITA LA DATA DELL’8 MAGGIO. E COSÌ IN MODO SPROVVEDUTO L’HO DETTO IN TV E QUESTO MI DISPIACE TANTISSIMO. ANCHE PERCHÉ IO NON MI REPUTO VERAMENTE NESSUNO PER…” - VIDEO
MESSI CI HA FATTO FESSI! - IL FORFAIT DI LIONEL MESSI ALL'AMICHEVOLE TRA L'INTER MIAMI E UNA RAPPRESENTATIVA DI HONG KONG RISCHIA DI DIVENTARE UN CASO DIPLOMATICO: I TIFOSI, CHE HANNO PAGATO DA 125 A 600 EURO PER ASSISTERE ALL'INCONTRO, HANNO CHIESTO UN RISARCIMENTO – IL MINISTERO DELLO SPORT MINACCIA DI RITIRARE I FINANZIAMENTI ALL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO: "UNA DELLE CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'ACCORDO ERA CHE MESSI PARTECIPASSE ALLA PARTITA PER ALMENO 45 MINUTI"… - VIDEO
MELISSA, DOV’E’ BERRETTINI? NESSUNA TRACCIA DEL TENNISTA ROMANO A ST. MORITZ DOVE MELISSA SATTA È CIRCONDATA DALLE AMICHE. DA QUALCHE SETTIMANA I DUE NON SI FANNO PIÙ VEDERE INSIEME. SARÀ STATO SOLO PER GLI IMPEGNI PROFESSIONALI DEL TENNISTA OPPURE LA COPPIA STA VIVENDO UN PERIODO DI CRISI? L’ATTENZIONE E’ MASSIMA SOPRATTUTTO IN VISTA DI SAN VALENTINO…
"COME POTETE DIRE CHE L'INTER SIA SUPERIORE ALLA JUVE?" - L'ENNESIMA INTEMERATA DI LELE ADANI CONTRO MAX ALLEGRI DOPO IL DERBY D'ITALIA - "ALLA JUVE NON VANNO BENE DI MARIA, KULUSEVSKI, MORATA E DE LIGT, I NERAZZURRI PRENDONO I PARAMETRI ZERO CHE NON VUOLE NESSUNO E LI TRASFORMA" - "L'INTER PERDE LUKAKU E DZEKO E METTE THURAM CHE NESSUNO QUI CONSIDERAVA DI QUEL LIVELLO. LA JUVENTUS DUE ANNI FA HA PRESO VLAHOVIC A 90 MILIONI. VOI NON DATE VALORE AL LAVORO…" - VIDEO
TRIGORIA DEI VELENI – “QUANDO È USCITA LA NOTIZIA DELLE SUE DIMISSIONI, HANNO SENTITO DIRE A PINTO: ‘QUALCUNO ANDRÀ VIA PRIMA DI ME’ (CE L’AVEVA CON MOURINHO) - ZAZZARONI: “L’ESONERO DI MOU ERA PROGRAMMATO. DA MESI E PER RAGIONI CHE ESULANO DALL’ASPETTO TECNICO” – IL TRADIMENTO DELLA SQUADRA (CON LORENZO PELLEGRINI IN TESTA) E L’ANELLO DELLA CONFERENCE LASCIATO DALLO "SPECIAL" NELL’ARMADIETTO DEL CAPITANO (PER MANCANZA DI FASCIA)…
L’INTER LANCIA LA FUGA SCUDETTO - GLI INZAGHI BOYS BATTONO LA JUVENTUS 1-0 GRAZIE ALL'AUTOGOL DI GATTI. CON QUESTO RISULTATO I NERAZZURRI VANNO A +4 IN CLASSIFICA SUI BIANCONERI, CON IN PIÙ ANCHE UNA GARA DA RECUPERARE – PER L'INTER E’ LA 18ESIMA VITTORIA SU 22 PARTITE IN CAMPIONATO (PRATICAMENTE E' UNA CAVALCATA TRIONFALE)…
LOSI MY RELIGION! IL MONDO DEL CALCIO PIANGE IL GRANDE GIACOMINO LOSI: L’EX CAPITANO DELLA ROMA E’ MORTO A 88 ANNI – NATO A SONCINO (CREMONA), ERA IL TERZO GIOCATORE CON PIÙ PRESENZE IN MAGLIA GIALLOROSSA DOPO TOTTI E DE ROSSI - HA VINTO DUE COPPE ITALIA (NEL 1964 E NEL 1969), E LA COPPA DELLE FIERE NEL 1961 – IL GOL DELLA VITTORIA CONTRO LA SAMPDORIA NEL GENNAIO 1961, REALIZZATO NONOSTANTE UN INFORTUNIO, GLI VALSE IL SOPRANNOME DI “CORE DE ROMA” – E’ STATO ALLENATORE ANCHE DELLA NAZIONALE ATTORI – VIDEO
AL MILAN QUALCUNO SI MANGIA LE MANI? DE KETELAERE SHOW, L'ATALANTA DEMOLISCE LA LAZIO: APRE UN PERLA DI PASALIC, POI LA DOPPIETTA DEL BELGA, MIGLIORE IN CAMPO. A SARRI NON BASTA IL RIGORE FINALE DI IMMOBILE – IL PATRON ROSSONERO GERRY CARDINALE CHE AVEVA CRITICATO (E POI CACCIATO) PAOLO MALDINI ANCHE PER AVER COMPRATO DE KETELAERE ORA COSA DICE?
KVARA-VAGGIO, CHE PENNELLATA! KVARATSKHELIA RISOLVE NAPOLI-VERONA AL MINUTO 88 CON UNA MAGIA – MAZZARRI DEVE FARE UN MONUMENTO AL GEORGIANO E A LINDSTROM CHE, SOTTO 0-1, SI SONO CARICATI LA SQUADRA SULLE SPALLE – IL NAPOLISTA: “VITTORIA MERITATA MA SOFFERTA. NON È IL CASO DI FARE GLI SCHIZZINOSI DA QUI ALLA FINE DELLA STAGIONE. IL NAPOLI HA BISOGNO DI VINCERE LE PARTITE PER RIMONTARE POSIZIONI E...” – VIDEO
ADDIO A KURT HAMRIN, "L'UCCELLINO" CHE FECE GRANDE LA FIORENTINA – L’EX ATTACCANTE SVEDESE AVEVA 89 ANNI – IN VIOLA DAL 1958 AL 1967, A FIRENZE SEGNO’ 151 GOL (SOLO BATISTUTA MEGLIO DI LUI) E CONQUISTÒ DUE COPPE ITALIA, UNA COPPA DELLE COPPE E UNA COPPA DELLE ALPI – PASSATO AL MILAN HA VINTO UNA COPPA DEI CAMPIONI E UNO SCUDETTO – È IL NONO MIGLIOR MARCATORE (190 GOL) NELLA STORIA DELLA SERIE A – VIDEO
MA CHE È ’STA CAFONATA? LA PRESENTAZIONE AL COLO COLO DI ARTURO VIDAL E’ UNA VIA DI MEZZO TRA "IL BOSS DELLE CERIMONIE" IN SALSA ANDINA E UNA CARNEVALATA: L’EX CENTROCAMPISTA DELlA JUVE ARRIVA IN ELICOTTERO (COME IL PRIMO MILAN DI BERLUSCONI MA PURE COME RENATO PORTALUPPI A TRIGORIA) ALLO STADIO DI SANTIAGO DEL CILE E SI MUOVE A CAVALLO VESTITO DA "RE ARTÙ". AD ACCOGLIERLO 35 MILA TIFOSI. MA IN CILE NON LAVORANO? – VIDEO
AURELIONE NON PERDONA – ZIELINSKI HA DECISO DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO CON IL NAPOLI E HA TROVATO UN ACCORDO CON L’INTER A PARAMETRO ZERO (4 ANNI A 4,5 MILIONI A STAGIONE) – DE LAURENTIIS NON L’HA PRESA AFFATTO BENE E AVREBBE DECISO DI “PUNIRE” IL CENTROCAMPISTA POLACCO ESCLUDENDOLO DALLA LISTA CHAMPIONS – LA STILETTATA DEL PRESIDENTE AZZURRO: “IO, CON IL SORRISO, HO DETTO A MAROTTA ‘NON TI STAI COMPORTANDO BENE'”
INTER-JUVE, L’ETERNA SFIDA TRA “GUARDIE E LADRI” – IL DERBY D’ITALIA IN DIECI FLASH: LE BATTUTE DI PRISCO (“SE DO LA MANO A UN MILANISTA ME LA LAVO, SE LA DO A UNO JUVENTINO CONTO LE DITA”) E QUELLE DELL’AVVOCATO, LA SPALLATA DI IULIANO A RONALDO, IL DITO MEDIO DI CONTE AD ANDREA AGNELLI, IL 5 MAGGIO E GLI “SCUDETTI DI CARTONE”… – VIDEO
“LE PAROLE DI SINNER SONO UNA LUCE NEL BUIO” - MATTEO BERRETTINI, CHE DOVREBBE RIENTRARE A MARZO NEI MASTERS 1000 AMERICANI, HA APPREZZATO IL DISCORSO DI JANNIK SINNER AL QUIRINALE CHE GLI RICONOSCEVA MERITI ANCHE PER L’APPOGGIO IN COPPA DAVIS - IL TENNISTA ROMANO NON È RIUSCITO PIÙ A RITROVARSI DOPO LA FINALE PERSA A WIMBLEDON NEL 2021. LA VITA SENTIMENTALE (È FIDANZATO CON MELISSA SATTA) È STATA OGGETTO DI MOLTE CRITICHE, MA IL SUO CALO DI RENDIMENTO (È SCESO AL 124° POSTO DEL RANKING ATP) È DOVUTO AGLI…
PINTO E A CAPO – ZAZZARONI ACCOMPAGNA ALLA PORTA TIAGO PINTO, EX GM GIALLOROSSO: “ALLA ROMA HA OTTENUTO UN INCARICO PIÙ GRANDE DI LUI, NON ERA L’UOMO GIUSTO, VISTO CHE IL MERCATO NON ERA MAI STATO IL SUO SPECIFICO AL BENFICA. IL SUO COLPO DI CULO E’ STATO MOURINHO. QUELLO CHE RIMPROVERO MAGGIORMENTE A PINTO È IL MANCATO APPREZZAMENTO PUBBLICO NEI CONFRONTI DI MOU, GRAZIE AL QUALE HA POTUTO INSERIRE NEL CURRICULUM DUE FINALI EUROPEE, UNA VINTA E L’ALTRA RUBATA. E, PRIMA DI OGNI ALTRA COSA, DI NON AVER..."
"LE SERE A BOLOGNA CANTAVO CON MORANDI. HO INCISO DUE DISCHI: IL PRIMO HA VENDUTO 80.000 COPIE” – IL BOMBER BEPPE SAVOLDI, MISTER DUE MILIARDI: "IL PASSAGGIO DAL BOLOGNA AL NAPOLI FINÌ IN PARLAMENTO. I SINDACATI DENUNCIARONO CHE METÀ CIFRA SAREBBE BASTATA PER PAGARE I NETTURBINI SENZA STIPENDIO DA MESI. IO NON AVEVO VOCE IN CAPITOLO. MA GLI ABBONAMENTI ANDARONO A RUBA, A CONFERMA CHE I 2 MILIARDI ERANO INVESTIMENTO E NON FOLLIA - IN FAMIGLIA SOLO MAMMA GLORIA VINSE LO SCUDETTO, NEL 1946 TRIONFÒ NEL PRIMO CAMPIONATO ITALIANO DI..."
FLASH! “LA CATTIVERIA”: “HAMILTON PASSA ALLA FERRARI: ‘A UNA CERTA ETÀ È MEGLIO ANDARE PIANO’” – (FEDERICO SIMONCINI PER “LA PALESTRA”, DAL “FATTO QUOTIDIANO”)
“HAMILTON IN FERRARI? PUOI ANCHE AVERE ‘BATMAN’ MA SE LA MACCHINA NON È COMPETITIVA NON È CHE IL PILOTA POSSA FARE LA DIFFERENZA” – BRIATORE SUL PASSAGGIO DEL PILOTA INGLESE AL CAVALLINO NEL 2025: “SONO MOLTO SORPRESO. LUI AVRA’ AVUTO LE SUE MOTIVAZIONI. SE CONDIVIDO LA SCELTA? NON LO SO, PRIMA DI TUTTO SI DEVE METTERE A POSTO LA MACCHINA…”
PIETRANGELI, FACCE RIDE! "SINNER HA LA RESIDENZA A MONTECARLO? NON CERTO PER UNA QUESTIONE DI TASSE. ANCHE IO HO LA RESIDENZA LÌ, ME LO CHIESE IL PRINCIPE" - "SINNER HA FATTO BENISSIMO A NON ANDARE A SANREMO, ORA SI DEVE CONCENTRARE" - "NON SONO UN ROSICONE, L'HO SPIEGATO ANCHE A LUI CHE SI E' MESSO A RIDERE" - IL SUO COLLOQUIO CON MATTARELLA: "CHIACCHIERAMMO PER 40 MINUTI, TRA NOI C'È UN FEELING..."
CIAO, CIAO BELLE TETTINE! LA RICONOSCETE? LA MOGLIE DEL CALCIATORE SFOGGIA IL SUO FISICO SUPER SEXY E INCANTA DOHA – DI SUO MARITO DICE: “NON MI È PIACIUTO DA SUBITO. LA PRIMA VOLTA CHE CI SIAMO INCONTRATI NON ABBIAMO NEANCHE PARLATO, LUI NON SAPEVA BENE IL FRANCESE, IO NON SAPEVO NULLA DI ITALIANO. LA PROPOSTA DI MATRIMONIO? NEL DESERTO DEL MAROCCO…” – DI CHI SI TRATTA?
"SINNER? RISULTA POCO EMPATICO E FREDDO" - QUANDO NON SI SANNO LE COSE E SI VUOLE PARLARE DI TUTTO SI FANNO LE FIGURE DI PALTA COME QUELLE DI ANNA FALCHI: LA "SCIO'-GIRL" CRITICA IL TENNISTA, PER AVER RIFIUTATO DI PARTECIPARE COME OSPITE A SANREMO, MA SBAGLIA LE DATE DEI TORNEI DI TENNIS: "I SUOI PROSSIMI IMPEGNI SONO L'8 MAGGIO, MAMMA MIA QUANTO SI IMPEGNA"- PECCATO PER LA FALCHI CHE PRIMA DELL’8 MAGGIO, L'ALTOATESINO PARTECIPERÀ A 6 TORNEI - VIDEO
SE FOSSE STATO PER I TIFOSI SOCIAL (E PER QUALCHE COMMENTATORE “GIOCHISTA”) ALLEGRI E INZAGHI AVREBBERO DOVUTO SMETTERE DI ALLENARE – ZAZZARONI ALLA VIGILIA DI INTER-JUVE: "OGGI L’INTER È CAPACE DI PRATICARE QUALSIASI TIPO DI CALCIO. ALLEGRI, RINUNCIANDO ALLA GLORIA E AI MILIONI DEL REAL MADRID, È TORNATO ALLA JUVE IN UNA FASE DI EVIDENTE RECESSIONE ECONOMICA E TECNICA ED È AUTORE DI UN’ANNATA STRAORDINARIA. LA SENSAZIONE È CHE STIA PIAN PIANO FACENDO LA BOCCA AL GRANDE SOGNO…"
TUTTI I RETROSCENA DELL'OPERAZIONE HAMILTON-FERRARI: IL BLITZ SEGRETO, IL RUOLO DI JOHN ELKANN E L'IRA DI TOTO WOLFF DELLA MERCEDES - L'INGAGGIO DEL PILOTA INGLESE DA PARTE DELLA SCUDERIA DI MARANELLO NON È SOLO UNA MOSSA SPORTIVA, MA COMMERCIALE E MEDIATICA - I VERTICI DEL CAVALLINO SPERANO DI CREARE COL PILOTA UN CONNUBIO CHE LA FORMULA 1 NON HA MAI VISTO PRIMA: LA SCUDERIA PIU' POPOLARE CON IL PILOTA COL MAGGIORE APPEAL - L'UNICO A NON ESULTARE È LECLERC, CHE SI TROVERÀ CON UN COMPAGNO DI SQUADRA MOLTO INGOMBRANTE...
“PERCHÉ SIA IL 'CORRIERE DELLA SERA' SIA 'LA GAZZETTA DELLO SPORT' HANNO LANCIATO UN FATWA CONTRO SINNER?” – SCANZI AZZANNA CAZZULLO A "OTTO E MEZZO": “SINNER VIVE A MONTECARLO DA 4 ANNI, NON È SOLO UN ABRACADABRA FISCALE, I GRANDI CAMPIONI DEL TENNIS STANNO LÌ" – IL VICEDIRETTORE DEL CORSERA: “FEDERER E NADAL STANNO A CASA LORO. IL PRIMO IN SVIZZERA, IL SECONDO A MALLORCA DOV'È TRATTATO COME UN DIO" - SCANZI IN VERSIONE “CAROTA BOY” (COME VENGONO CHIAMATI GLI ULTRA’ DI SINNER) RINTUZZA: “QUESTO PAESE HA ELEVATO A EROI CALCIATORI E SCOMMETTITORI E JANNIK, INVECE…” – VIDEO
"SEI UNO STUPRATORE" - CHE SCAZZO TRA JUDE BELLINGHAM E MASON GREENWOOD! DURANTE REAL MADRID-GETAFE, IL CENTROCAMPISTA INGLESE AVREBBE DATO DELLO "STUPRATORE" AL CONNAZIONALE - GREENWOOD, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DALL'EX FIDANZATA (ACCUSE POI RITIRATE) ERA STATO MESSO FUORI ROSA DAL MANCHESTER UNITED CHE, DOPO UN'INDAGINE INTERNA, LO HA REINTEGRATO MA POI L'HA SPEDITO IN SPAGNA A CAUSA DELLA REAZIONE INDIGNATA DEI TIFOSI... - VIDEO
“PROVAI A RAPIRE ZOLA PERCHÉ VOLEVO ESSERE LUI” - LA STORIA DI FABRIZIO MAIELLO, DA PROMESSA DEL CALCIO ALL’INFERNO DELLA DROGA E DEL CARCERE FINO AL TENTATO RAPIMENTO DEL FUORICLASSE SARDO – “AVREMMO DOVUTO BLOCCARLO E PRELEVARLO DALL’AUTO E INVECE ZOLA SI FERMO’ A FARE RIFORNIMENTO. FACEMMO LO STESSO ANCHE NOI. SCESI DALLA MACCHINA E I SUOI OCCHI RIACCESERO UNA LAMPADINA NELLA MIA TESTA. FRUGAI IN UNA TASCA, PRESI LA CARTA DI IDENTITÀ APPENA RINNOVATA E GLI CHIESI UN AUTOGRAFO…” – L’INCONTRO CON ZOLA
“L’OPERAZIONE HAMILTON FA PIÙ BENE AL PILOTA CHE ALLA FERRARI” – L’EX PILOTA JARNO TRULLI AL VELENO: “PUOI METTERCI I CAMPIONI CHE VUOI, MA IL RISULTATO NON CAMBIERÀ SE MACCHINA E TEAM NON RIUSCIRANNO A COMPETERE. HAI PRESO UN FUORICLASSE, CON GRANDISSIMA ESPERIENZA E UNA CERTA ETÀ. MA NON HAI GARANZIE DI VINCERE. LA MACCHINA CONTA TROPPO…”
“IL MONDO SPORTIVO ITALIANO RITIENE NORMALE AVERE RESIDENZA ALL’ESTERO?” – IL RE DELLE OLIMPIADI DI ROMA LIVIO BERRUTI TORNA SUL CASO SINNER E LA RESIDENZA A MONTECARLO: “NOI ATLETI DEL SECOLO SCORSO ABBIAMO AVUTO UN’UNICA ETICA IMPRONTATA SULLA RICONOSCENZA ALLO STATO CHE AVEVA RESO POSSIBILE LA NOSTRA CARRIERA SPORTIVA” – CAZZULLO CHIAMA IN CAUSA MALAGO’: “LA DOMANDA DI BERRUTI VA GIRATA AI CAPI DELLO SPORT ITALIANO” – MERLO: "SINNER NON HA EVASO E IL PARAGONE CON VALENTINO ROSSI È INGIUSTO. SINNER NON DOVREBBE ESSERE ADDITATO COME FURBACCHIONE DALLA “POLIZIA MORALE”
PASTICCIO OLIMPICO! I LAVORI PER LA PISTA DI BOB A CORTINA PARTONO LO STESSO NONOSTANTE IL PARERE CONTRARIO DEL CIO - SALVINI ESULTA, GIORGETTI FRENA: “PENTITO DELLE OLIMPIADI DI MILANO-CORTINA - ATTENZIONE PERCHE’ AL COMITATO OLIMPICO SPETTA L’ULTIMA PAROLA SULL’ASSEGNAZIONE DELLE GARE: IN TEORIA, QUINDI POTREBBE DIROTTARE BOB, SKELETON E SLITTINO ALL’ESTERO ANCHE IN PRESENZA DEL CANTIERE A CORTINA…
HAMILTON SARA’ IL CRISTIANO RONALDO DELLA FERRARI? (CIOE' GROSSA SPESA E POCA RESA) - I RISCHI DELL’OPERAZIONE SONO TANTI: DALL’ETA’ (L’INGLESE ARRIVERA’ A 40 ANNI) ALLA MACCHINA CHE POTREBBE NON ESSERE ALL’ALTEZZA – LEWIS E’ UNA SUPERSTAR MONDIALE. PER IL CAVALLINO AVRA’ RICADUTE POSITIVE A LIVELLO COMMERCIALE VISTO CHE IL PILOTA 7 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO SARÀ ANCHE TESTIMONIAL PER ALTRE INIZIATIVE (SUPERCAR STRADALI, MODA, VELA) – LA RIVOLUZIONE ROSSA: IL CAPO DEL MURETTO VASSEUR PORTERA’ IN FERRARI ANCHE TECNICI FEDELISSIMI DI HAMILTON…
POCHI SOLDI, GIOCATORI MODESTI E AFFARI DISCOUNT: SI CHIUDE IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO - LA PIU' ATTIVA TRA LE "BIG" E' STATA IL NAPOLI, CHE HA PRESO MAZZOCCHI, TRAORÉ, NGONGE E DENDONCKER (IN QUATTRO NON NE FANNO UNO BUONO) - LA ROMA, MANDATO VIA MOURINHO, CORRE AI RIPARI CON HUJSEN, ANGELINO E BALDANZI (DOPO AVER CEDUTO KUMBULLA E BELOTTI) - LE DUE CANDIDATE ALLO SCUDETTO, JUVE E INTER, HANNO LAVORATO CON COLPI IN PROSPETTIVA...
"MOLLO? MA CHE MOLLO!" (VIDEO STRACULT) - CHE FINE HA FATTO ALBERTO MALESANI? L'EX ALLENATORE DI PARMA E FIORENTINA, L'ULTIMO AD AVER VINTO L'EUROPA LEAGUE CON UNA ITALIANA, HA RACCONTATO LA SUA VITA DOPO AVER ABBANDONATO IL CALCIO: "HO SMESSO DA POCO DI LAVORARE. HO CEDUTO ANCHE LA CANTINA CHE AVEVO APERTO IN VALPOLICELLA" - "NEL 2020 HO DECISO DI SMETTERE CON IL CALCIO. ERA LA FINE NATURALE DEL MIO PERCORSO, ANCHE SE MI SAREBBE PIACIUTO ALLENARE…"
HAMILTON AL CAVALLINO RAMPANTE SI PORTA PURE LA CAVALLONA ARRAPANTE? - LA BOMBASTICA MODELLA BRASILIANA JULIANA NALU' È LA PRESUNTA NUOVA FIAMMA DEL PILOTA BRITANNICO - NON CI SONO CONFERME UFFICIALI, MA I DUE SONO STATI "PIZZICATI" INSIEME IN DIVERSE OCCASIONI: L'ULTIMA IN UN RISTORANTE ESCLUSIVISSIMO IN BRASILE - LA MODELLA 25ENNE, IN PASSATO, HA FATTO PERDERE LA TESTA ANCHE A KANYE WEST, CHE HA FREQUENTATO DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO DEL RAPPER CON KIM KARDASHIAN…
NEYMAR IN TEMPESTA - NON C'E' PACE PER L'ATTACCANTE BRASILIANO: UNA DONNA UNGHERESE SOSTIENE CHE "O NEY" SAREBBE IL PADRE DI SUA FIGLIA E HA CHIESTO CHE SI SOTTOPONGA AL TEST DEL DNA - LA 30ENNE HA RACCONTATO DI AVER AVUTO UN FLIRT CON NEYMAR NEL 2013, DURANTE UN RITIRO DELLA NAZIONALE BRASILIANA IN BOLIVIA - LA DONNA NON SAREBBE L'UNICA A SOSTENERE DI ESSERE LA...
AVVISATE SALVINI! IL CIO BOCCIA ANCORA LA PISTA DA BOB DI CORTINA: “NON SERVE UN NUOVO IMPIANTO” - RESTA IL BRACCIO DI FERRO CON IL GOVERNO. MA LA FIRMA SULL’APPALTO È IMMINENTE – ATTENZIONE PERCHE’ AL COMITATO OLIMPICO SPETTA L’ULTIMA PAROLA SULL’ASSEGNAZIONE DELLE GARE: IN TEORIA, QUINDI POTREBBE DIROTTARE BOB, SKELETON E SLITTINO ALL’ESTERO ANCHE IN PRESENZA DEL CANTIERE A CORTINA. IL COSTO DELLA PISTA SARA’ DI 118 MILIONI DI EURO – IL SERVIZIO DE “LE IENE” E I RISCHI PER IL COMUNE – VIDEO
“SINNER VIVE A MONTECARLO? L’ITALIA NON TASSA LA CITTADINANZA MA LA RESIDENZA” – MERLO SBRANA CAZZULLO: “NON CAPISCO QUALE FURIA DA TRIBUNALE MORALE SPINGA TANTI ACIDI ITALIANI A PROCESSARE UN RAGAZZO CHE NON VIOLA LE LEGGI, NON EVADE LE TASSE, NON COMMETTE REATI. NON SO PERCHÉ SINNER VIVA A MONTECARLO, NON SO DOVE SI ALLENI NÉ QUANTO TEMPO PASSI IN ITALIA. PENSO CHE, COME TUTTI, ABBIA IL DIRITTO DI RISIEDERE DOVE GLI PIACE E DOVE GLI CONVIENE”
COSA POSSONO I SOLDI DAVANTI ALLE IRE DI UNA MOGLIE? - LA SAUDI PRO LEAGUE TEME CHE LE PROTESTE DELLE MOGLI E DELLE FIDANZATE DEI GIOCATORI, CHE VIVONO A DISAGIO IN UN PAESE COSÌ TRADIZIONALISTA, CONVINCANO ALTRE STAR AD ABBANDONARE L'ARABIA SAUDITA - DIVERSE "WAGS" HANNO RACCONTATO DI ESSERE STATE INSULTATE E BANDITE DAI NEGOZI E RISTORANTI PER IL LORO ABBIGLIAMENTO - MA NON TUTTE RICEVONO LO STESSO TRATTAMENTO: PER PERMETTERE A GEORGINA RODRIGUEZ E CRISTIANO RONALDO DI VIVERE INSIEME SONO STATE CREATE LEGGI AD HOC VISTO CHE...
VIDEO-FLASH! MATTARELLA MEJO DI GIANNI CLERICI – DURANTE L’INCONTRO CON SINNER AL QUIRINALE IL CAPO DELLO STATO COMMENTA LA FINALE VINTA DALL’AZZURRO AGLI AUSTRALIAN OPEN: "HO VISTO LA PARTITA DAL QUARTO SET E QUESTO HA GIOVATO AL MIO BUON UMORE PERCHÉ NON HO VISTO I PRIMI DUE. HO CAPITO SUBITO CHE SINNER AVREBBE VINTO. VEDEVO LA TRANQUILLITÀ CON CUI STAVA RISPONDENDO. APPREZZO LA SUA SOBRIETÀ. MOLTI ORA SI ATTENDERANNO CHE LEI VINCA IN OGNI SLAM, SIAMO CERTI CHE LI GIOCHERÀ SEMPRE AL MEGLIO. MA È GIUSTO CHE NON SI FACCIA NESSUNA PRESSIONE…" - VIDEO
LEWIS HAMILTON IN FERRARI! CONFERMATA L'ANTICIPAZIONE DEL "CORRIERE DELLA SERA": IL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO APPRODERA’ A MARANELLO NEL 2025, MA NON È ESCLUSO CHE IL COLPO POSSA ESSERE ANTICIPATO ADDIRITTURA DI UNA STAGIONE - IL CAPO DEL MURETTO MERCEDES TOTO WOLFF HA CONFERMATO L'ADDIO DEL PILOTA INGLESE. VERSO LE 20 È PREVISTO UN COMUNICATO UFFICIALE DELLE "FRECCE D'ARGENTO"
“SINNER NON VA A SANREMO? NON FREGA UN CAZZO A NESSUNO! SERVE SOLO ALLA RAI E AMADEUS” – CRUCIANI A “LA ZANZARA” COMMENTA IL NIET DI JANNIK AL FESTIVAL – CAVERZAN (LA VERITA’): “SINNER HA FATTO BENISSIMO. NEGLI ULTIMI ANNI, INFATTI, IL FESTIVAL E’ DIVISIVO. PRIMA ERA NAZIONALPOPOLARE, ADESSO È ELITARIO, PROGRESSISTA E MORALISTA. SANREMO IMPAZZA E NOI IMPAZZIAMO. VERREBBE QUASI DA ORGANIZZARE UN SIT-IN. DAVANTI ALL’ARISTON, PERÒ”
THE "LAST DANCE" DI LEWIS HAMILTON SARA’ IN FERRARI? - IL PILOTA INGLESE E MARANELLO STANNO LAVORANDO PER CHIUDERE L’ACCORDO DAL 2025 (E QUESTO SPIEGA LO STALLO NELLE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DI SAINZ) - IL 7 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO NEL 2025 AVREBBE 40 ANNI MA AGGIUNGEREBBE VALORE AL MARCHIO DEL CAVALLINO CHE GIÀ MACINA RECORD COMMERCIALI - LA BATTUTA DI FIORELLO: "LUI HA DETTO 'MI PIACEREBBE VENIRE, D'ALTRONDE HO GIA' VINTO ABBASTANZA"
OGGI TUTTI A BAGNARSI PER SINNER "ORGOGLIO ITALIANO", CON TANTO DI INVITO A SANREMO E ELOGI DI GIORGIA MELONI ("E' QUESTA L'ITALIA CHE CI PIACE"), MA SOLO NEL 2021 IL TENNISTA NON STAVA CERTO A SVENTOLARE IL TRICOLORE - AL TORNEO ATP DI VIENNA JANNIK VENNE PRESENTATO DAGLI ORGANIZZATORI COME "SUDTIROLESE" E INCITATO IN TEDESCO – E IL TENNISTA ALTOATESINO, CHE HA LA RESIDENZA A MONTECARLO, ALL’EPOCA NON SI SCOMPOSE NE' DIFESE LA SUA "ITALIANITA'" - A OTTOBRE 2023 CI TENNE A PRECISARE: "IO NON GIOCO PER LA STORIA ITALIANA, GIOCO PER ME STESSO". CHE FULGIDO ESEMPIO DI AMOR PATRIO! - VIDEO
SPENDING REVIEW IN PANCHINA: LA JUVENTUS VUOLE TRATTENERE MAX ALLEGRI MA CON UNO STIPENDIO PIÙ BASSO - MA IL TECNICO POTRA' TRATTARE PER IL RINNOVO DA UNA POSIZIONE DI MAGGIORE FORZA RISPETTO A UN’ESTATE FA: LA JUVENTUS STA VOLANDO IN CLASSIFICA - E’ DIFFICILE PERÒ CHE LA NUOVA DIRIGENZA BIANCONERA, CHE HA TRA LE PRIORITÀ QUELLA DI SNELLIRE IL MONTE INGAGGI, POSSA OFFRIRGLI UNO STIPENDIO SIMILE ALL’ATTUALE, DA 7 MILIONI DI EURO NETTI A STAGIONE PIÙ BONUS...
LA RABBIA DELL’ARABIA – I SAUDITI SONO INCAZZATI NERI CON ROBERTO MANCINI CHE RISCHIA L'ESONERO - IL TECNICO ITALIANO AL CENTRO DELLE POLEMICHE DOPO L'ELIMINAZIONE IN COPPA D'ASIA E L'USCITA DAL CAMPO PRIMA DELL'ULTIMO RIGORE. IL TECNICO ITALIANO HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2026 ATTORNO AI 25 MILIONI DI EURO ANNUALI MA I SOLDI NON SONO UN PROBLEMA PER GLI ARABI. IL LICENZIAMENTO DEL MANCIO E' PIU' DI UNA IPOTESI: SAREBBE STATO CONTATTATO NELLE ULTIME ORE UN IMPORTANTE ALLENATORE...
VIDEO! IL “GLADIATORE” DEL CARBOIDRATO: AMMAZZA QUANTO MAGNA SINNER! CENA ROMANA A TRASTEVERE ALLA TAVERNA TRILUSSA PER JANNIK. L’AZZURRO, IN COMPAGNIA DEL MANAGER JOSEPH COHEN, SI E’ SCOFANATO 4 ASSAGGI DI PRIMO (DALL'AMATRICIANA ALLA CARBONARA, DALLA CACIO E PEPE AI RAVIOLI) SEDUTO AL TAVOLO RISERVATO PER ANNI A FEDERER. PER CONCLUDERE LA SERATA ANCHE UN DOLCE. OGGI ALLENAMENTO DURISSIMO PER SMALTIRE I BAGORDI… - VIDEO
“ANDAVO ALLE FESTE CON CALIFANO E NON RESISTEVO ALLE DONNE. COSÌ HO DILAPIDATO 2 MILIARDI DI LIRE” – CAZZI E CAZZOTTI DI NINO LA ROCCA, MITO DELLA BOXE AZZURRA - "BALLAVO CON RAFFAELLA CARRÀ, ERO OSPITE FISSO DA MINÀ E COSTANZO. A UNA TRASMISSIONE DI ALBERTO BEVILACQUA INCONTRAI MANUELA FALORNI (ATTRICE PORNO, NOTA COME VENERE BIANCA). CI SPOSAMMO A MONTECATINI. SPESI MEZZO MILIARDO PER COSTRUIRE LA NOSTRA VILLA IN COLLINA: MANUELA E SUA MADRE MI BUTTARONO FUORI DOPO UN MESE” - L'INVIDIA PER VIALLI E MANCINI, L’INCONTRO CON MUHAMMAD ALI’ E IL TERZO MATRIMONIO FINITO MALISSIMO
"NON HO MAI LITIGATO CON MANCINI, CI SENTIAMO SPESSO" - IL PRESIDENTE DELLA FIGC, GABRIELE GRAVINA, INTERCETTATO DA ENRICO LUCCI PER "STRISCIA", FA IL VAGO SULL'ADDIO DI ROBERTO MANCINI DA C.T. DELL'ITALIA PER SEDERSI SULLA PANCHINA DELL'ARABIA SAUDITA - "PERCHE' SE N'E' ANDATO VIA? NON PER I SOLDI, MA PER LE TEMPERATURE" - A NOVEMBRE GRAVINA AVEVA DETTO: "MI SENTO TRADITO DA MANCINI" COME MAI QUESTO DIETROFRONT?
CHE RAZZA DI TIFOSI - LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO ACCOGLIE IL RICORSO DELL'UDINESE SUGLI INSULTI RAZZISTI CONTRO MIKE MAIGNAN. LA SANZIONE È STATA RIDOTTA: I BIANCONERI DOVRANNO DISPUTARE DUE GARE SENZA SPETTATORI NELLA CURVA NORD - IL GIUDICE SPORTIVO AVEVA PUNITO IL CLUB OBBLIGANDOLO A DISPUTARE UNA PARTITA A PORTE CHIUSE...
MAX ALLEGRI DICE CHE LA JUVE È COME SINNER E L'INTER È COME DJOKOVIC. E COSA FANNO I BIANCONERI? ACQUISTANO… CARLOS ALCARAZ! - IL CENTROCAMPISTA ARGENTINO DEL SOUTHAMPTON, OMONIMO DEL TENNISTA SPAGNOLO, ARRIVA IN PRESTITO ONEROSO CON DIRITTO DI RISCATTO A CIRCA 49 MILIONI DI EURO - GIA' L'ANNO SCORSO NAPOLI E INTER AVEVANO FATTO UN TENTATIVO PER IL CLASSE 2002, CHE ALLA FINE AVEVA PREFERITO TRASFERIRSI IN INGHILTERRA…