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"L' INTER HA VINTO GRAZIE A UN EPISODIO: LA DECISIONE DI NON RIPRENDERE LUKAKU" (TWEET "UNFAIR PLAY") – I NERAZZURRI RIFILANO 4 PERE ALLA ROMA DI DE ROSSI (CHE AVEVA FINITO IL PRIMO TEMPO AVANTI 2-1)  E VOLA A PIU’ 7 IN CLASSIFICA SULLA JUVE – POLEMICHE PER IL PRIMO GOL DI ACERBI (RIVISTO AL VAR DA GUIDA)- PER L’EX ARBITRO CESARI "DECISIONE PERFETTA” DEL DIRETTORE DI GARA – NELLA ROMA MALE RUI PATRICIO E LUKAKU CHE HA SBAGLIATO DUE RETI. DE ROSSI: "NON SI ACCETTANO I COMPLIMENTI DOPO UNA SCONFITTA PERCHE' ALTRIMENTI SI CADE NELLA MEDIOCRITA'..."

SUPER BOWL, MEGA-CAFONATE - LAS VEGAS È TIRATA A LUCIDO PER LA FINALE DEL CAMPIONATO DI FOOTBALL AMERICANO TRA I KANSAS CITY CHIEFS E I SAN FRANCISCO 49ERS CHE ATTIRERA’ CIRCA MEZZO MILIONE DI PERSONE IN CITTA’ - LA PARTITA, CHE È GIÀ L’EVENTO TV PIU’ VISTO NEGLI USA, SARA’ ANCORA PIU’ SEGUITO QUEST’ANNO GRAZIE ALLA RELAZIONE DI TAYLOR SWIFT CON LA STELLA DEI “KC”, TRAVIS KELCE, CHE HA ATTIRATO ORDE DI FAN DELLA REGINETTA DEL POP (ANCHE SE LA SUA PRESENZA ALLO STADIO E’ IN DUBBIO) 

“IL MIO RIMPIANTO PIU’ GRANDE? ESSERMI COMPRATO IL DIPLOMA. E’ STATA UNA SCORRETTEZZA” – IL MEA CULPA DI GIGI BUFFON: “DI ERRORI NE HO FATTI PARECCHI, SOPRATTUTTO QUANDO ERO GIOVANE. MI PIACE PENSARE CHE LA MIA IMPERFEZIONE DIA AGLI ALTRI UN'IDEA DI UMANITÀ E MI RENDA VICINO ALLA GENTE" – “RIMPIANTI PER LA MANCATA VITTORIA DELLA CHAMPIONS? NON È MAI STATA UNA FERITA PER ME. MA MI È DISPIACIUTO PER TUTTO IL MONDO JUVE” – “HO DECISO DI SMETTERE NEL MOMENTO ESATTO IN CUI…”

“VOGLIONO FAR FUORI GRAVINA” – I CLUB DI SERIE A, CAPITANATI DA LOTITO E CAIRO, VANNO ALL’ATTACCO DEL PRESIDENTE DELLA FIGC. IL PRESIDENTE DELLA LEGA CASINI EVOCA IL MODELLO “PREMIER LEAGUE”. TRADOTTO: LE SOCIETA’ DI A VOGLIONO PIU’ PESO POLITICO (VISTO CHE DA ANNI PERDONO OGNI VOTAZIONE IN FIGC) E PIÙ SOLDI – GRAVINA HA CAPITO CHE TIRA ARIA DI FRONDA ED È PRONTO AD ANNULLARE L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’11 MARZO - I CLUB DI A SONO DIVISI AL LORO INTERNO SUL CAMPIONATO A 18 SQUADRE…

FUORI I NOMI! - LA SEXY-INFLUENCER PAOLA SAULINO RIVELA DI AVER AVUTO DELLE SCAPPATELLE CON DEI CALCIATORI DI PREMIER LEAGUE: "HO AVUTO TRE RELAZIONI NELLA MIA VITA CON RAGAZZI CHE GIOCANO NEL CAMPIONATO INGLESE CHE IN SEGUITO HO SCOPERTO ESSERE FIDANZATI O SPOSATI" - LA BOMBASTICA MODELLA DI ONLYFANS HA POI PRESO LE DIFESE DI KYLE WALKER, MOLLATO DALLA MOGLIE DOPO CHE LEI HA SCOPERTO CHE AVEVA DUE FAMIGLIE PORTATE AVANTI IN SEGRETO: "NON SONO SORPRESA. SIMPATIZZO CON LUI PERCHÉ IL 98% DEI CALCIATORI LO FA..."

CHI TROVA LA CHAMPIONS, TROVA UN TESORO - LA PROSSIMA EDIZIONE DELLA COPPA DEI CAMPIONI SARÀ LA PIU' RICCA DI SEMPRE, CON UN MONTEPREMI DA 2,5 MILIARDI DI EURO - LA SOLA QUALIFICAZIONE AL TORNEO PORTERÀ 60 MILIONI DI EURO NELLE CASSE DEI CLUB, AUMENTANDO IL DIVARIO CON LE ALTRE SQUADRE - QUEST'ANNO, AI CLUB DI SERIE A CONVIENE TIFARE LE ITALIANE IMPEGNATE IN EUROPA: SE A FINE STAGIONE L’ITALIA FOSSE FRA I PRIMI DUE POSTI NEL RANKING UEFA, SI QUALIFICHEREBBERO IN CHAMPIONS CINQUE SQUADRE E NON QUATTRO…

“CEFERIN NON SI RICANDIDERA’ ALLA PRESIDENZA UEFA NEL 2027: MA HA ANCORA TRE ANNI PER FARE CHISSÀ CHE COSA DEL CALCIO” – DAMASCELLI: “LA BUONA NOTIZIA ARRIVA DOPO TRE MANDATI SENZA GLORIA ALCUNA, MA PER ALTRI TRE ANNI CEFERIN CONTINUERÀ AD ESERCITARE IL SUO POTERE, A TENERE A DISTANZA I RIBELLI, GOFFI, DELLA SUPERLEGA. AVANZA L’OMBRA DEL QATARIOTA AL KHELAIFI, PRESIDENTE DEL PSG E BRACCIO DESTRO, SINISTRO E DI TUTTO IL RESTO DI CEFERIN, PRONTO AD IMPOSSESSARSI DEL POTERE…”

IL DRAGONE SI INCAZZA CON LA "PULCE" - IL “GLOBAL TIMES”, ORGANO UFFICIALE DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, PUNTA IL DITO CONTRO LIONEL MESSI PER AVER GIOCATO UN'AMICHEVOLE IN GIAPPONE, TRE GIORNI DOPO AVER SALTATO LA PARTITA DELL'INTER MIAMI CONTRO UNA RAPPRESENTATIVA DI HONG KONG A CAUSA DI UN INFORTUNIO - PER IL TABLOID SI TRATTEREBBE DI UNA SCELTA PER "IMBARAZZARE" LA CINA E I PARLAMENTARI DI HONG KONG SOSTENGONO CHE IL CAMPIONE ARGENTINO SI SAREBBE FATTO MANOVRARE DA "UNA MANO NERA"...

TU CHIAMALE SE VUOI… ESPULSIONI - L 'IFAB, L'ISTITUTO CHE SI OCCUPA DEGLI STANDARD ARBITRALI NEL MONDO DEL CALCIO, STA VALUTANDO L'INTRODUZIONE DI UN NUOVO CARTELLINO PER SANZIONARE I CALCIATORI: QUELLO BLU - SAREBBE UNA VIA DI MEZZO TRA QUELLO GIALLO E QUELLO ROSSO, E I CALCIATORI CHE LO RICEVERANNO DOVRANNO LASCIARE IL CAMPO PER 10 MINUTI: SE UN CALCIATORE DOVESSE RICEVERE SIA UN CARTELLINO GIALLO CHE UNO BLU, SARA' ESPULSO - LA NOVITA' POTREBBE ESSERE APPROVATA GIA' IL PROSSIMO 2 MARZO: ECCO I CASI IN CUI PUO' ESSERE APPLICATO

FUORI I NOMI! - LE LEGGENDE DEL MANCHESTER UNITED, GARY NEVILLE E ROY KEANE, SOLLEVANO SOSPETTI SULL'USO DI DOPING DA PARTE DI ALCUNI CLUB DI SERIE A TRA GLI ANNI '90 E GLI INIZI DEL 2000 - NEVILLE: "UNA VOLTA SONO USCITO DAL CAMPO CONTRO UNA SQUADRA ITALIANA E MI DICEVO 'C'È QUALCOSA CHE NON VA'. POI VEDO COSA È USCITO FUORI CON I MEDICI IN ALTRI SPORT…"- KEANE GLI FA ECO: "IO USCIVO DISTRUTTO DALLE PARTITE. MA I GIOCATORI DELLE ITALIANE SEMBRAVANO NON AVER NEANCHE GIOCATO…" - DI CHI PARLANO? DURANTE QUEGLI ANNI I "RED DEVILS" HANNO AFFRONTATO… - VIDEO

"RUDI GARCIA? UN FRANCESE CON LA PUZZA SOTTO IL NASO. DOVEVO MANDARLO VIA SUBITO " - IL SOLITO "ONE MAN SHOW" DI AURELIO DE LAURENTIIS, CHE PRIMA FA MEA CULPA PER L'ADDIO DI SPALLETTI ("NON DOVEVO FARLO ANDAR VIA) E POI LANCIA UNA FRECCIATA AL C.T. AZZURRO: "NON AVEVA VINTO NULLA E HA PENSATO DI ANDAR VIA DA TRIONFATORE" - "AURELIONE" SI CONFERMA INCONTENIBILE EGO-RIFERITO INCAPACE DI UNA VERA AUTOCRITICA E PROPENSO SOLO A INCENSARE SE STESSO: "QUANDO GARCIA MI ASCOLTAVA, VINCEVAMO". E POI RESPINGE LE ACCUSE DI ESSERE UN "RE SOLE"...

"NON MI HA DETTO CHE NON VOLEVA FARE SESSO E NON L’HO SCHIAFFEGGIATA: NON SONO UN UOMO VIOLENTO" - LA DEPOSIZIONE DANI ALVES AL PROCESSO DOVE È ACCUSATO DI AVER STUPRATO UNA 23ENNE NEI BAGNI DI UNA DISCOTECA DI BARCELLONA - "A CENA HO BEVUTO VINO, WHISKEY E GIN TONIC, POI SONO ANDATO IN DISCOTECA, DOVE L'HO INCONTRATA. BALLANDO, LEI HA COMINCIATO A STROFINARSI CONTRO DI ME E LE MIE PARTI INTIME. MI HA SEGUITO IN BAGNO: SI È INGINOCCHIATA E MI HA PRATICATO UNA FELLATIO" - IL CALCIATORE SOSTIENE CHE NON ERA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE A CAUSA DELL'ALCOL, MA PER I PERITI "ERA LUCIDO…"

ROMA DA MILLE E UNA NOTTE – COME DAGO-DIXIT SI RINCORRONO LE VOCI DI UNA TRATTATIVA TRA I FRIEDKIN E I SAUDITI. DUE SONO I NOMI CHE CIRCOLANO, IL FONDO PIF CHE È LA CASSAFORTE DEL REGNO SAUDITA E TURKI ALALSHIKH, PRESIDENTE DELLA GENERAL ENTERTAINMENT AUTHORITY DELL'ARABIA, CHE CON LO SPONSOR SULLE MAGLIE DELLA ROMA, RIYADH SEASON, HA GIÀ RESPIRATO L’ARIA DI TRIGORIA. I FRIEDKIN AVREBBERO GRADITO UNA PARTNERSHIP ARABA RIMANENDO, PERÒ, AL TIMONE DELLA SOCIETÀ. MA I SAUDITI VOGLIONO IL 100% DELLE AZIONI – L’AS ROMA FA SAPERE CHE NON CI SONO CONTATTI...

“LA PROPOSTA DI RIQUALIFICARE SAN SIRO È UN ULTERIORE MODO PER NON FARE NULLA” – BARBARA BERLUSCONI, EX DIRIGENTE DEL MILAN, STRONCA LA PROPOSTA DEL SINDACO BEPPE SALA (“PROGETTO INVEROSIMILE”) E GIUDICA I 300 MILIONI STIMATI "UNA CIFRA TROPPO BASSA E NON CREDIBILE: "IL REAL MADRID SPENDERÀ MOLTO PIÙ DI UN MILIARDO PER RISTRUTTURARE IL BERNABEU, CON COSTI QUASI RADDOPPIATI RISPETTO ALLE PREVISIONI" - LA REPLICA AL VELENO DI BEPPE SALA: "MA CHE NE SA BARBARA BERLUSCONI?"

QUI SI RISCHIA UNA FIGURACCIA OLIMPICA: A DUE ANNI DAL VIA, MILANO-CORTINA E’ UN REBUS TRA RITARDI E COSTI LIEVITATI - LA PREVISIONE DI SPESA È SALITA DA 2,8 A 3,6 MILIARDI. IL GOVERNO PROMETTE ALTRI FONDI. IN VALTELLINA I RITARDI MAGGIORI, GIORGETTI: “SONO QUASI PENTITO DI AVER PROMOSSO LE OLIMPIADI INVERNALI” - PUR DI ACCELERARE, POCHI GIORNI FA IL GOVERNO HA AFFIDATO AD ANAS IL RUOLO DI COMMISSARIO PER 5 INFRASTRUTTURE IN LOMBARDIA: QUATTRO STRADALI E UNA FERROVIARIA – E SULLA PISTA DA BOB…

“AMMETTO QUANTO IO SIA IGNORANTE IN MATERIA DEI PROSSIMI IMPEGNI DI SINNER” - LE SCUSE DI ANNA FALCHI AL TENNISTA AZZURRO: "HO DETTO SEMPLICEMENTE CHE SAREBBE STATO BELLO SE JANNIK FOSSE ANDATO A SANREMO PER ESSERE OMAGGIATO. AVEVO CERCATO SU GOOGLE COSÌ AL VOLO “PROSSIMO IMPEGNO DI SINNER” E MI ERA USCITA LA DATA DELL’8 MAGGIO. E COSÌ IN MODO SPROVVEDUTO L’HO DETTO IN TV E QUESTO MI DISPIACE TANTISSIMO. ANCHE PERCHÉ IO NON MI REPUTO VERAMENTE NESSUNO PER…” - VIDEO

LOSI MY RELIGION! IL MONDO DEL CALCIO PIANGE IL GRANDE GIACOMINO LOSI: L’EX CAPITANO DELLA ROMA E’ MORTO A 88 ANNI – NATO A SONCINO (CREMONA), ERA IL TERZO GIOCATORE CON PIÙ PRESENZE IN MAGLIA GIALLOROSSA DOPO TOTTI E DE ROSSI - HA VINTO DUE COPPE ITALIA (NEL 1964 E NEL 1969), E LA COPPA DELLE FIERE NEL 1961 –  IL GOL DELLA VITTORIA CONTRO LA SAMPDORIA NEL GENNAIO 1961, REALIZZATO NONOSTANTE UN INFORTUNIO, GLI VALSE IL SOPRANNOME DI “CORE DE ROMA” – E’ STATO ALLENATORE ANCHE DELLA NAZIONALE ATTORI – VIDEO

“LE PAROLE DI SINNER SONO UNA LUCE NEL BUIO” - MATTEO BERRETTINI, CHE DOVREBBE RIENTRARE A MARZO NEI MASTERS 1000 AMERICANI, HA APPREZZATO IL DISCORSO DI JANNIK SINNER AL QUIRINALE CHE GLI RICONOSCEVA MERITI ANCHE PER L’APPOGGIO IN COPPA DAVIS - IL TENNISTA ROMANO NON È RIUSCITO PIÙ A RITROVARSI DOPO LA FINALE PERSA A WIMBLEDON NEL 2021. LA VITA SENTIMENTALE (È FIDANZATO CON MELISSA SATTA) È STATA OGGETTO DI MOLTE CRITICHE, MA IL SUO CALO DI RENDIMENTO (È SCESO AL 124° POSTO DEL RANKING ATP) È DOVUTO AGLI…

PINTO E A CAPO – ZAZZARONI ACCOMPAGNA ALLA PORTA TIAGO PINTO, EX GM GIALLOROSSO: “ALLA ROMA HA OTTENUTO UN INCARICO PIÙ GRANDE DI LUI, NON ERA L’UOMO GIUSTO, VISTO CHE IL MERCATO NON ERA MAI STATO IL SUO SPECIFICO AL BENFICA. IL SUO COLPO DI CULO E’ STATO MOURINHO. QUELLO CHE RIMPROVERO MAGGIORMENTE A PINTO È IL MANCATO APPREZZAMENTO PUBBLICO NEI CONFRONTI DI MOU, GRAZIE AL QUALE HA POTUTO INSERIRE NEL CURRICULUM DUE FINALI EUROPEE, UNA VINTA E L’ALTRA RUBATA. E, PRIMA DI OGNI ALTRA COSA, DI NON AVER..."

"LE SERE A BOLOGNA CANTAVO CON MORANDI. HO INCISO DUE DISCHI: IL PRIMO HA VENDUTO 80.000 COPIE” – IL BOMBER BEPPE SAVOLDI, MISTER DUE MILIARDI: "IL PASSAGGIO DAL BOLOGNA AL NAPOLI FINÌ IN PARLAMENTO. I SINDACATI DENUNCIARONO CHE METÀ CIFRA SAREBBE BASTATA PER PAGARE I NETTURBINI SENZA STIPENDIO DA MESI. IO NON AVEVO VOCE IN CAPITOLO. MA GLI ABBONAMENTI ANDARONO A RUBA, A CONFERMA CHE I 2 MILIARDI ERANO INVESTIMENTO E NON FOLLIA - IN FAMIGLIA SOLO MAMMA GLORIA VINSE LO SCUDETTO, NEL 1946 TRIONFÒ NEL PRIMO CAMPIONATO ITALIANO DI..."

SE FOSSE STATO PER I TIFOSI SOCIAL (E PER QUALCHE COMMENTATORE “GIOCHISTA”) ALLEGRI E INZAGHI AVREBBERO DOVUTO SMETTERE DI ALLENARE – ZAZZARONI ALLA VIGILIA DI INTER-JUVE: "OGGI L’INTER È CAPACE DI PRATICARE QUALSIASI TIPO DI CALCIO. ALLEGRI, RINUNCIANDO ALLA GLORIA E AI MILIONI DEL REAL MADRID, È TORNATO ALLA JUVE IN UNA FASE DI EVIDENTE RECESSIONE ECONOMICA E TECNICA ED È AUTORE DI UN’ANNATA STRAORDINARIA. LA SENSAZIONE È CHE STIA PIAN PIANO FACENDO LA BOCCA AL GRANDE SOGNO…"

TUTTI I RETROSCENA DELL'OPERAZIONE HAMILTON-FERRARI: IL BLITZ SEGRETO, IL RUOLO DI JOHN ELKANN E L'IRA DI TOTO WOLFF DELLA MERCEDES - L'INGAGGIO DEL PILOTA INGLESE DA PARTE DELLA SCUDERIA DI MARANELLO NON È SOLO UNA MOSSA SPORTIVA, MA COMMERCIALE E MEDIATICA - I VERTICI DEL CAVALLINO SPERANO DI CREARE COL PILOTA UN CONNUBIO CHE LA FORMULA 1 NON HA MAI VISTO PRIMA: LA SCUDERIA PIU' POPOLARE CON IL PILOTA COL MAGGIORE APPEAL - L'UNICO A NON ESULTARE È LECLERC, CHE SI TROVERÀ CON UN COMPAGNO DI SQUADRA MOLTO INGOMBRANTE...

“PERCHÉ SIA IL 'CORRIERE DELLA SERA' SIA 'LA GAZZETTA DELLO SPORT' HANNO LANCIATO UN FATWA CONTRO SINNER?” – SCANZI AZZANNA CAZZULLO A "OTTO E MEZZO": “SINNER VIVE A MONTECARLO DA 4 ANNI, NON È SOLO UN ABRACADABRA FISCALE, I GRANDI CAMPIONI DEL TENNIS STANNO LÌ" – IL VICEDIRETTORE DEL CORSERA: “FEDERER E NADAL STANNO A CASA LORO. IL PRIMO IN SVIZZERA, IL SECONDO A MALLORCA DOV'È TRATTATO COME UN DIO" - SCANZI IN VERSIONE “CAROTA BOY” (COME VENGONO CHIAMATI GLI ULTRA’ DI SINNER) RINTUZZA: “QUESTO PAESE HA ELEVATO A EROI CALCIATORI E SCOMMETTITORI E JANNIK, INVECE…” – VIDEO

“PROVAI A RAPIRE ZOLA PERCHÉ VOLEVO ESSERE LUI” - LA STORIA DI FABRIZIO MAIELLO, DA PROMESSA DEL CALCIO ALL’INFERNO DELLA DROGA E DEL CARCERE FINO AL TENTATO RAPIMENTO DEL FUORICLASSE SARDO – “AVREMMO DOVUTO BLOCCARLO E PRELEVARLO DALL’AUTO E INVECE ZOLA SI FERMO’ A FARE RIFORNIMENTO. FACEMMO LO STESSO ANCHE NOI. SCESI DALLA MACCHINA E I SUOI OCCHI RIACCESERO UNA LAMPADINA NELLA MIA TESTA. FRUGAI IN UNA TASCA, PRESI LA CARTA DI IDENTITÀ APPENA RINNOVATA E GLI CHIESI UN AUTOGRAFO…” – L’INCONTRO CON ZOLA

“IL MONDO SPORTIVO ITALIANO RITIENE NORMALE AVERE RESIDENZA ALL’ESTERO?” – IL RE DELLE OLIMPIADI DI ROMA LIVIO BERRUTI TORNA SUL CASO SINNER E LA RESIDENZA A MONTECARLO: “NOI ATLETI DEL SECOLO SCORSO ABBIAMO AVUTO UN’UNICA ETICA  IMPRONTATA SULLA RICONOSCENZA ALLO STATO CHE AVEVA RESO POSSIBILE LA NOSTRA CARRIERA SPORTIVA” – CAZZULLO CHIAMA IN CAUSA MALAGO’: “LA DOMANDA DI BERRUTI VA GIRATA AI CAPI DELLO SPORT ITALIANO” – MERLO: "SINNER NON HA EVASO E IL PARAGONE CON VALENTINO ROSSI È INGIUSTO. SINNER NON DOVREBBE ESSERE ADDITATO COME FURBACCHIONE DALLA “POLIZIA MORALE”

HAMILTON SARA’ IL CRISTIANO RONALDO DELLA FERRARI? (CIOE' GROSSA SPESA E POCA RESA) - I RISCHI DELL’OPERAZIONE SONO TANTI: DALL’ETA’ (L’INGLESE ARRIVERA’ A 40 ANNI) ALLA MACCHINA CHE POTREBBE NON ESSERE ALL’ALTEZZA – LEWIS E’ UNA SUPERSTAR MONDIALE. PER IL CAVALLINO AVRA’ RICADUTE POSITIVE A LIVELLO COMMERCIALE VISTO CHE IL PILOTA 7 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO SARÀ ANCHE TESTIMONIAL PER ALTRE INIZIATIVE (SUPERCAR STRADALI, MODA, VELA) – LA RIVOLUZIONE ROSSA: IL CAPO DEL MURETTO VASSEUR PORTERA’ IN FERRARI ANCHE TECNICI FEDELISSIMI DI HAMILTON…

AVVISATE SALVINI! IL CIO BOCCIA ANCORA LA PISTA DA BOB DI CORTINA: “NON SERVE UN NUOVO IMPIANTO” - RESTA IL BRACCIO DI FERRO CON IL GOVERNO. MA LA FIRMA SULL’APPALTO È IMMINENTE – ATTENZIONE PERCHE’ AL COMITATO OLIMPICO SPETTA L’ULTIMA PAROLA SULL’ASSEGNAZIONE DELLE GARE: IN TEORIA, QUINDI POTREBBE DIROTTARE BOB, SKELETON E SLITTINO ALL’ESTERO ANCHE IN PRESENZA DEL CANTIERE A CORTINA. IL COSTO DELLA PISTA SARA’ DI 118 MILIONI DI EURO – IL SERVIZIO DE “LE IENE” E I RISCHI PER IL COMUNE – VIDEO

COSA POSSONO I SOLDI DAVANTI ALLE IRE DI UNA MOGLIE? - LA SAUDI PRO LEAGUE TEME CHE LE PROTESTE DELLE MOGLI E DELLE FIDANZATE DEI GIOCATORI, CHE VIVONO A DISAGIO IN UN PAESE COSÌ TRADIZIONALISTA, CONVINCANO ALTRE STAR AD ABBANDONARE L'ARABIA SAUDITA - DIVERSE "WAGS" HANNO RACCONTATO DI ESSERE STATE INSULTATE E BANDITE DAI NEGOZI E RISTORANTI PER IL LORO ABBIGLIAMENTO - MA NON TUTTE RICEVONO LO STESSO TRATTAMENTO: PER PERMETTERE A GEORGINA RODRIGUEZ E CRISTIANO RONALDO DI VIVERE INSIEME SONO STATE CREATE LEGGI AD HOC VISTO CHE...

VIDEO-FLASH! MATTARELLA MEJO DI GIANNI CLERICI – DURANTE L’INCONTRO CON SINNER AL QUIRINALE IL CAPO DELLO STATO COMMENTA LA FINALE VINTA DALL’AZZURRO AGLI AUSTRALIAN OPEN: "HO VISTO LA PARTITA DAL QUARTO SET E QUESTO HA GIOVATO AL MIO BUON UMORE PERCHÉ NON HO VISTO I PRIMI DUE. HO CAPITO SUBITO CHE SINNER AVREBBE VINTO. VEDEVO LA TRANQUILLITÀ CON CUI STAVA RISPONDENDO. APPREZZO LA SUA SOBRIETÀ. MOLTI ORA SI ATTENDERANNO CHE LEI VINCA IN OGNI SLAM, SIAMO CERTI CHE LI GIOCHERÀ SEMPRE AL MEGLIO. MA È GIUSTO CHE NON SI FACCIA NESSUNA PRESSIONE…" - VIDEO

OGGI TUTTI A BAGNARSI PER SINNER "ORGOGLIO ITALIANO", CON TANTO DI INVITO A SANREMO E ELOGI DI GIORGIA MELONI ("E' QUESTA L'ITALIA CHE CI PIACE"), MA SOLO NEL 2021 IL TENNISTA NON STAVA CERTO A SVENTOLARE IL TRICOLORE - AL TORNEO ATP DI VIENNA JANNIK VENNE PRESENTATO DAGLI ORGANIZZATORI COME "SUDTIROLESE" E INCITATO IN TEDESCO – E IL TENNISTA ALTOATESINO, CHE HA LA RESIDENZA A MONTECARLO, ALL’EPOCA NON SI SCOMPOSE NE' DIFESE LA SUA "ITALIANITA'" - A OTTOBRE 2023 CI TENNE A PRECISARE: "IO NON GIOCO PER LA STORIA ITALIANA, GIOCO PER ME STESSO". CHE FULGIDO ESEMPIO DI AMOR PATRIO! - VIDEO

LA RABBIA DELL’ARABIA – I SAUDITI SONO INCAZZATI NERI CON ROBERTO MANCINI CHE RISCHIA L'ESONERO - IL TECNICO ITALIANO AL CENTRO DELLE POLEMICHE DOPO L'ELIMINAZIONE IN COPPA D'ASIA E L'USCITA DAL CAMPO PRIMA DELL'ULTIMO RIGORE. IL TECNICO ITALIANO HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2026 ATTORNO AI 25 MILIONI DI EURO ANNUALI MA I SOLDI NON SONO UN PROBLEMA PER GLI ARABI. IL LICENZIAMENTO DEL MANCIO E' PIU' DI UNA IPOTESI: SAREBBE STATO CONTATTATO NELLE ULTIME ORE UN IMPORTANTE ALLENATORE...

“ANDAVO ALLE FESTE CON CALIFANO E NON RESISTEVO ALLE DONNE. COSÌ HO DILAPIDATO 2 MILIARDI DI LIRE” – CAZZI E CAZZOTTI DI NINO LA ROCCA, MITO DELLA BOXE AZZURRA - "BALLAVO CON RAFFAELLA CARRÀ, ERO OSPITE FISSO DA MINÀ E COSTANZO. A UNA TRASMISSIONE DI ALBERTO BEVILACQUA INCONTRAI MANUELA FALORNI (ATTRICE PORNO, NOTA COME VENERE BIANCA). CI SPOSAMMO A MONTECATINI. SPESI MEZZO MILIARDO PER COSTRUIRE LA NOSTRA VILLA IN COLLINA: MANUELA E SUA MADRE MI BUTTARONO FUORI DOPO UN MESE” - L'INVIDIA PER VIALLI E MANCINI, L’INCONTRO CON MUHAMMAD ALI’ E IL TERZO MATRIMONIO FINITO MALISSIMO