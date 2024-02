OGGI TUTTI A BAGNARSI PER SINNER "ORGOGLIO ITALIANO", CON TANTO DI INVITO A SANREMO E ELOGI DI GIORGIA MELONI ("E' QUESTA L'ITALIA CHE CI PIACE"), MA SOLO NEL 2021 IL TENNISTA NON STAVA CERTO A SVENTOLARE IL TRICOLORE - AL TORNEO ATP DI VIENNA JANNIK VENNE PRESENTATO DAGLI ORGANIZZATORI COME "SUDTIROLESE" E INCITATO IN TEDESCO – E IL TENNISTA ALTOATESINO, CHE HA LA RESIDENZA A MONTECARLO, ALL’EPOCA NON SI SCOMPOSE NE' DIFESE LA SUA "ITALIANITA'" - A OTTOBRE 2023 CI TENNE A PRECISARE: "IO NON GIOCO PER LA STORIA ITALIANA, GIOCO PER ME STESSO". CHE FULGIDO ESEMPIO DI AMOR PATRIO! - VIDEO