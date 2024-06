CAFONAL! – IL PRODUTTORE DISCOGRAFICO GIANNI TESTA FESTEGGIA I 50 ANNI CON UN PARTY CAOTICO E ACCALDATO A ROMA. TRA IMBUCATI E SOLITE IGNOTE, SPICCA TERESA DE SIO IN VERSIONE FOLK-SEXY, CON POPPE IN BELLA VISTA – TIMBRANO IL CARTELLINO ALESSANDRO GRECO, SILVIA SALEMI, NATHALY CALDONAZZO CON IL FIDANZATO-STILISTA GIAMPAOLO CELLI, MASSIMILIANO VARRESE REDUCE DAL “GRANDE FRATELLO”, ANDY DEI BLUVERTIGO E…

Gabriella Sassone per Dagospia

compleanno gianni testa - torta

Settantuno anni e l’aria e il look da ragazzina gioiosa che si vuole divertire e non si prende troppo sul serio. Ha illuminato il caotico doppio party del produttore discografico Gianni Testa e incuriosito tutti con la sua eccezionale svolta sexy.

Teresa De Sio, la nota cantante partenopea sorella dell’attrice Giuliana, chioma rossa e forte presenza scenica, coroncina di Swarovsky tra i capelli, lungo abito fiorato con corpetto che le strizzava il seno prosperoso, trucco marcato e colorato per uno stile folk-sensuale rivisitato alla sua maniera ha calamitato tutti gli sguardi. Si è presentata in forma perfetta dopo aver superato un periodo decisamente no, tra cui un problema alla cistifellea che le ha fatto rischiare la vita e un fidanzato che l’ha mollata al telefono durante il lockdown dandole una mazzata tremenda.

teresa de sio (3)

Tra flash e selfie, sorrisi e brindisi, Teresa racconta che sta scrivendo il suo terzo libro e prepara uno spettacolo di teatro-canzone. Perché grande è la sua “Voglia e’ turnà” sul palco, come diceva la sua canzone più nota nell’82.

Nel nuovo “Joseba Studio”, in via della Cava Aurelia 4, Gianni Testa ha chiamato a raccolta amici e conoscenti per festeggiare il suo cinquantesimo genetliaco e presentare questo studio nuovo di zecca, ipermoderno, dove trovano spazio uno studio di registrazione, la sua etichetta discografica e un’aula per l’Accademia che prova ad insegnare ai giovani a fare musica ma anche a debuttare in tv e nello showbiz di cui è direttore artistico il maestro Enzo Campagnoli.

Il primo ad arrivare alla festa è il casto neo conduttore di “UnoMattina Estate” Alessandro Greco, seguito da Andy dei Bluvertigo con la fidanzata Lillya, da Silvia Salemi e dall’attrice e cantante Petra Magoni che ha avuto due figli dal musicista Stefano Bollani, Leone e Frida.

nathalie caldonazzo giampaolo celli

Una serata super affollata, con la terrazza presa d’assalto visto il caldo, e gente che arrivava in continuo, un via vai durato dalle 19 alle 2 di notte. A festeggiare Testa anche la sua famiglia al gran completo e il suo team: Vittoria Sudano, Filippo Pianosi, Arturo De Biasi e Emanuele Donnini, responsabile tecnico della struttura.

Atmosfera conviviale con momenti di intrattenimento e jam session: sul palco si sono susseguiti i giovani artisti del “Roster Joseba” ma anche alcuni dei celebri invitati: Franco Fasano, Fioretta Mari, il maestro Gerardo Di Lella e i già citati Andy, Petra Magoni e Campagnoli. Gianni Testa ha spiegato anche il suo obiettivo: ricreare una “Farm musicale” ispirata al cenacolo dell’RCA degli anni ’60 e ’70, un luogo dove giovani e grandi artisti possano incontrarsi e far nascere nuove collaborazioni.

Via via lo studio si riempie: ecco Massimiliano Varrese reduce dal “Gf” che ha appena inciso proprio con Testa il suo nuovo brano “Fai Clap Clap”, ecco Julian Borghesan, la bionda modella Beniada Jakic uscita dal “Big Brother Albania”, il cantante di “Amici” Luca Napolitano, il giovane cantautore Giovanni Segreti Bruno, la cantautrice Ida Elena, la regista teatrale Maria Pia Liotta, mamma di Alma Manera.

silvia salemi

Flash scatenati all’arrivo di Filippo Timi e poi di Jasmine Rotolo, figlia dell’indimenticata Stefania. Imbucati a gogò neanche a dirlo e le solite ignote che non stanno una sera a casa a fare la calzetta e si intrufolano ovunque che non abbiamo più voglia manco di nominare.

Nathaly Caldonazzo arriva con lo stilista Giampaolo Celli. Lei aveva appena raccontato in tv che la storia era arrivata al capolinea e si erano lasciati e invece, voilà, eccoli di nuovo insieme. Anche se la coppia sembra molto litigarella: lui voleva mettersi in posa per i flash insieme, lei no. Cose che capitano!

Cartellino timbrato per l’Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici Salvatore Petracca con la moglie Marcella, per Valentina Muscia, Alma Minghi, figlia di Amedeo, per Angela Achilli, Larissa Volpentesta, Dj Nadia, l’immancabile Fabrizio Pacifici, Roberta Beta, Mariella Anziano, Antonella Salvucci, Savino Zaba, Michelle Marie Castiello, founder di Rid radio. Lo scrittore dandy Niky Marcelli è con l’ex tintobrassina Gaia Zucchi, alle prese con la stesura del suo secondo libro dopo “La vicina di casa di Zeffirelli”.

gianni testa massimiliano varrese

E tanti altri che beato chi li conosce! Musica, chiacchiere, brindisi, caciara fino a notte e tutti insieme a cantare “Happy Birthday” davanti alle due torte, con tanto di pioggia di coriandoli e stelle argentate a cadere dall’alto. Il tutto sotto la precisa, puntuale e abile regia di Marko Carbone.

roberta beta (3) alessandro greco gianni testa (2) compleanno gianni testa - torta lillya andy fumagalli (2) julian borghesian massimiliano varrese lillya andy fumagalli mariella anziano monica achilli nathalie caldonazzo giampaolo celli (2) alessandro greco gianni testa (3) nathalie caldonazzo giampaolo celli (3) compleanno gianni testa - torta compleanno gianni testa - torta roberta beta beniada jakic (2) alessandro greco gianni testa gianni testa enzo campagnoli alessandro greco andy fumagalli gianni testa teresa de sio andy petra magoni beniada jakic enzo campagnoli (2) enzo campagnoli fioretta mari ida elena franco fasano (2) franco fasano gaia zucchi niky marcelli gerardo di lella giampaolo celli gianni testa franco fasano gianni testa massimiliano varrese (2) gianni testa massimiliano varrese (3) gianni testa teresa de sio petra magoni andy fumagalli lillya giovanni segreti bruno jasmine rotolo julian borghesian gianni testa luca napolitano enzo napolitano luca napolitano nathalie caldonazzo gianni testa nathalie caldonazzo niky marcelli gaia zucchi petra magoni (2) petra magoni (3) petra magoni (4) teresa de sio salvatore petracca petra magoni gianni testa (2) petra magoni gianni testa petra magoni roberta beta (2) savino zaba (2) savino zaba teresa de sio (2) teresa de sio (4) compleanno gianni testa - torta