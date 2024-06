CAFONALISSIMO CONVERTITI E CONVERTINI! – A PALAZZO BRANCACCIO DI ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI BEPPE CONVERTINI, SI SCAPICOLLANO MEZZA RAI E MEZZA ROMA PREZZEMOLINA - IN PRIMA FILA, I MELONIANI ANGELO MELLONE (OMAGGIATISSIMO DA TUTTI, MANCO A DIRLO!) E INCORONATA BOCCIA – IN QUOTA BOMBE SEXY DEGLI ANNI NOVANTA, MANUELA ARCURI, ANNA FALCHI E LUISA CORNA. E POI ELEONORA DANIELE, ALESSIA FABIANI, EVA HENGER, ANTONIO ZEQUILA, CARMEN RUSSO…

Gabriella Sassone per Dagospia

beppe convertini angelo mellone

Sempre a modino, gentilissimo e charmant col suo sorriso Durban’s, Beppe Convertini da Martina Franca ha molti amici storici per il suo passato tra cinema, fiction e teatro, ma anche nuovi da quando fa il conduttore in Rai. Perché quando occupi un posto di prestigio e sei in bella vista, si sa, amici, quasi amici e vorrei tanto essere tuo amico, arrivano come le mosche sul miele.

Così l’altra sera a Palazzo Brancaccio alla presentazione del suo nuovo e quarto libro, “Il Paese Azzurro” (edizioni Rai Libri, 19 euro), si sono scapicollate oltre 500 anime in una sala che ne conteneva 350: mezza Rai e mezza Roma prezzemolina e in perenne modalità godereccia.

luisa corna

Tra tanta gente nota hanno però brillato per la loro assenza Monica Setta e Ingrid Muccitelli, le due rodate compagne d’avventura con cui il 52enne Beppe ha condotto quest’anno “Uno Mattina in Famiglia”, storico format di Michele Guardì. “Come mai mancano proprio le sue colleghe tv con cui in video è sembrato andare d’amore e d’accordo? Avrebbero dovuto essere in prima fila”, mormoravano in molti stupiti e senza un minimo di malizia, pensando magari a qualche screzio finale. “Ma no, il nostro programma è finito e loro sono già andate fuori Roma”, le ha difese subito Beppe, frenando ogni possibile gossip dietrologico.

manuela arcuri (3)

In compenso, per la gioia degli occhi maschili, ecco apparire le due immarcescibili sex symbol nostrane, sempre col vento in poppa, la mora e la bionda, Manuela Arcuri e Anna Falchi, che con Convertini ha condotto ben due programmi: “C’è tempo per…” e “Uno Weekend”. I due sono rimasti molto legati.

“Ho chiesto io a Beppe di scrivere questo libro con i suoi appunti di viaggio del programma “Azzurro. Storie di Mare”, visto che con Rai Libri aveva già pubblicato “Paesi Miei” dopo l’esperienza a “Linea Verde”, ha rotto il ghiaccio Roberto Genovesi, direttore di Rai Libri.

eva henger antonio zequila

Che ha presentato il tomo di 202 pagine insieme all’immancabile Eleonora Daniele, molto bon-ton in tubino nero con grandi rose chiare stampate, e al bell’Angelo Mellone, tenace Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time con la passione per la musica e la poesia. Omaggiatissimo da tutti, manco a dirlo! “Io sono pugliese e ho trovato tanti aneddoti sulla mia bella terra in questo libro. Ho calcolato che ci vorrebbero 22 anni per girare l’Italia intera e conoscerla a fondo”, ha detto Mellone, anche lui in passato alla guida di “Linea Verde Grand Tour” con cui ha viaggiato in lungo e largo.

anna falchi

Chi c’era, chiederete voi, ad ascoltare questo “poker d’assi” e a sfogliare velocemente in anteprima il libro di Beppe, rigorosamente in vendita, tanto che onde evitare qualche furbetto manolesta i volumi esposti sono stati quasi blindati e guardati a vista? Si farebbe prima a dire chi non c’era. Perché sono arrivati veramente in tanti, manco fosse un matrimonio di billionaire indiani.

A partire dalla vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia, la presidente di Rai Com Claudia Mazzola, il direttore Rai per la Sostenibilità ESG Roberto Natale, il vice direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida. E ancora, il mitico regista Duccio Forzano, Rosanna Lambertucci col marito Mario Di Cosmo, Paola e Federica Lucisano, Vira Carbone e consorte Renzo Lusetti, la boccolosa Alessandra Canale.

eleonora daniele beppe convertini angelo mellone

Dai Tg Rai ecco Marzia Roncacci, la bombastica Josephine Alessio e Roberta Ammendola. Dal mondo della musica ecco Luisa Corna e Annalisa Minetti col marito ma anche Donatella Pandimiglio, Elena Bonelli e il maestro Gianni Mazza. Si rivedono dopo tempo a Roma Eva Henger in bianco e il marito Massimiliano Caroletti. Timbrano il cartellino Valeria Fabrizi con la figlia Giorgia Giacobetti, Leopoldo Mastelloni con Alessia Fabiani, Carmen Russo, Monica Marangoni, Franco Oppini e Ada Alberti, Roberto Ciufoli e Mario Zamma.

Un fritto misto di svippati in libera uscita permanente che comprende anche Emanuela Tittocchia, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Elena Russo, Janet De Nardis, Antonella Salvucci, Nadia Bengala, Turchese Baracchi. La sala esplode. Tutti fanno selfie e video per Instagram, non sia mai non farsi vedere in tale evento. Sotto a chi tocca!

eleonora daniele beppe convertini angelo mellone roberto genovesi

Avvistati il direttore di “Novella 2000” Roberto Alessi a Roma per le sue ospitate tv, il buon Santino Fiorillo detto ormai “la divissima”, l’attore Graziano Scarabicchi con la collega Sofia Taglioni, Amedeo Goria, Eduardo Tasca, Fabrizio Rocca, Pascal Vicedomini e lo chef Alessandro Circiello. E Dio solo sa se me li sono ricordati tutti!

Dopo un piccolo cocktail spazzolato alla velocità della luce, Beppe ringrazia tutti e si ferma a lungo ad autografare i tomi (ha venduto 200 libri sull’unghia, udite udite!). Ma trova il tempo di svelarci che ora inizierà a condurre un programma radiofonico su Rai Radio2 il sabato e la domenica, in attesa di tornare in video a settembre. E, grande novità, sarà il direttore artistico del “Procida Film Fest”, in scena dal 18 al 22 settembre.

ana falchi eleonora daniele beppe convertini angelo mellone roberto genovesi (2) alessia fabiani angelo mellone alessandra canale annalisa minetti beppe convertini luisa corna elena russo amedeo goria manuela arcuri (2) carmen russo presentazione del libro di beppe convertini (3) amedeo goria (2) beppe convertini (4) alessandro circiello annalisa minetti luisa corna (1) annalisa minetti luisa corna (2) annalisa minetti luisa corna beppe convertini antonella salvucci antonio zequila (2) antonio zequila beppe convertini monica marangoni beppe convertini (2) beppe convertini (3) beppe convertini fabrizio rocca (2) beppe convertini fabrizio rocca beppe convertini (5) beppe convertini (6) carmen russo (2) beppe convertini franco oppini ada alberti elena bonelli eleonora daniele beppe convertini (2) eleonora daniele beppe convertini (3) eleonora daniele beppe convertini leopoldo mastelloni alessia fabiani beppe convertini (2) leopoldo mastelloni alessia fabiani eleonora vallone (2) eleonora vallone elisa d'ospina emanuela tittocchia eva henger antonio zequila eva henger federica lucisano beppee convertini paola lucisano franco oppini ada alberti gianluca timpone gianni mazza leopoldo mastelloni beppe convertini leopoldo mastelloni alessia fabiani (2) leopoldo mastelloni alessia fabiani beppe convertini manuela arcuri marco lollobrigida maria monse' (2) maria monse' mario di cosmo rosanna lambertucci mario zamma beppe convertini mario zamma marzia roncacci (2) marzia roncacci massimiliano caroleetti eva henger massimiliano caroletti eva henger beppe convertini metis di meo michele panzarino annalisa minetti (2) michele panzarino annalisa minetti monica marangoni paolo chiparo roberto alessi (2) paolo chiparo roberto alessi patrizia pellegrino presentazione del libro di beppe convertini (1) roberta ammendola presentazione del libro di beppe convertini (4) presentazione del libro di beppe convertini santino fiorillo (2) stefano pantano roberto ciufoli vira carbone (2) santino fiorillo turchese baracchi (2) valeria fabrizzi giorgia giacobetti turchese baracchi vira carbone maria monse' (3)