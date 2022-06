IL DIVANO DEI GIUSTI - VI AVVERTO CHE IN PRIMA SERATA NON C’È TANTO. MI VEDREI IL POTENTE “BLADE II”, FANTASY HORROR DIRETTO DA UN GUILLERMO DEL TORO IN GRAN FORMA , CANALE 20 ALLE 21, 05 - DECISAMENTE MEGLIO IL RIPASSONE DI UN CLASSICO COME "FRACCHIA LA BELVA UMANA" DI NERI PARENTI, CINE 34 ALLE 21 - CHIUDO CON L'ESOTICOEROTICOBIBLICO "ADAMO ED EVA - LA PRIMA STORIA D'AMORE" DI LUIGI RUSSO E ENZO DORIA, CINE 34 ALLE 4,25. BRUTTISSIMO E IMPERDIBILE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

operation mincemeat 2

E stasera che vediamo? Ieri sera ho visto due film in streaming. “L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat” di John Madden con Colin Firth, Matthew Macfayden e Kelly Macdonald su Prime, una palla terrificante, spendendo pure 4,9 euro, su un’operazione di depistaggio dell’intelligence inglese nella Seconda Guerra Mondiale che vuol far credere ai tedeschi che sbarcheranno non in Sicilia ma in Grecia, un film che non parte mai, e a caso su Netflix il nuovissimo “Beauty”, diretto da un afro-americano nato in Nigeria, Andrew Dosunmo, al suo terzo film, scritta da Lena Waithe, veterana di commedie tv e prima premiata con l’Emmy per la seceneggiatura di una serie tv, una sorta di piccolo capolavoro che mi ha fatto fare tardi.

beauty 3

Ve lo consiglio, perché è un film che mi ha illuminato la serata. Molto piccolo e molto semplice. Anni ’80, Beauty, la nuova venuta Fracie Marie Bradley, ha il dono di una voce angelica, che non sentiremo mai, e quello di una rara bellezza. Vive con la modesta famiglia, mamma cantante in chiesa, Niecy Nash, padre supermacho e figlio di mignotta, Giancarlo Esposito, due fratelli simpatici, non nascondendo affatto di essere gay e innamorata della sua amica Jas, Aleysa Shannon.

beauty 4

Quando una manager newyorkese famosa, Sharon Stone, la punta pensando di farne una star la vita può cambiare per tutti. Il film, costruito con grandi e distese scene da commedia fra i personaggi, dove ogni tanto spuntano i video delle grandi cantante soul americane, è tutto nel processo che attraversa Beauty prima di apparire in tv in uno show popolare a cantare non un pezzo soul ma “Over the Rainbow”. Se la scrittura della Waithe è strepitosa, guardate solo come evolvono i personaggi da scena a scena, la regia di Andrew Dosunmo è qualcosa che non vedete di solito su Netflix e in nessun prodotto medio americano.

blade ii

E in chiaro stasera cosa posso consigliarvi? Vi avverto che in prima serata non c’è tanto. Mi vedrei il potente “Blade II”, fantasy horror diretto da un Guillermo Del Toro in gran forma con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman e Leonor Varela, Canale 20 alle 21, 05, un sequel decisamente superiore all’originale, con vampiri buoni contro vampiri cattivissimi e Blade che con lo spadone affetta tutti. Magari andrebbe finalmente visto il film comico con gli elfi diretto da Jon Favreau e interpretato da Will Farrel “Elf”, canale 27 alle 21, 10, con James Caan, Bob Newhart, Edward Asner, Mary Steenburgen. Lo avevamo sempre snobbato come demenziale americano, ma credo che sia davvero divertente.

tutti i soldi del mondo

Non è un capolavoro ma è pur meglio del successivo “House of Gucci”, "Tutti i Soldi del Mondo", il film di Ridley Scott sul caso Getty, il ragazzo rapito a Roma dalla’ndrangheta e per il quale venne chiesto un riscatto miliardario al vecchio avido nonno Jean Paul Getty, Rai Movie alle 21, 10. Il ragazzo è il bellissimo Charlie Plummer, la mamma è Michelle Williams, il rapitore calabrese è Romain Duris, il poliziotto privato dei Getty è Mark Whalberg, il nonno Getty venne prima interpretato da Kevin Costner, poi, travolto dal #MeToo, venne totalmente cancellato e si rigirarono tutte le sue scene con Christopher Plummer.

tutti i soldi del mondo

Non è un bel film, ma ha dei lati molto interessanti. Sulla stessa storia uscì, poco dopo, la serie diretta in parte da Danny Boyle. Se vedete i primi due episodi, tralasciando tutta la parte calabrese, il Getty di Boyle è superiore.

the gallows 6

Se amate gli horror è ottimo “The Gallows – L’esecuzione”, una delle prime produzioni indipendenti di Jason Blum, diretto da Travis Cluff e Chris Lofing con Cassidy Gifford, Pfeifer Brown, Ryan Shoos, Reese Mishler, Mediaset Italia 2 alle 21, 15, tutto girato in una scuola dove vent’anni prima ci fu un terribile fatto di sangue mentre si metteva in scena appunto The Gallows. E la storia ovviamente, si ripete. Alternative? Un musicarello diretto da Tom Hanks vent'anni fa, "Music Graffiti", Tv2000 alle 21, con Tom Everett Scott, Liv Tyler.

fracchia la belva umana 5

Decisamente meglio il ripassone di un classico come "Fracchia la belva umana" di Neri Parenti con Paolo Villaggio in doppio ruolo, Gigi Reder come strepitosa madre della Belva, Lino Banfi e Sandro Ghiani, Cine 34 alle 21. Impossibile non ricordare la celebre scena dal ristorante parolaccia dove Banfi viene accolto sul motivetto "E benvenuto a sto recezione, grande grosso e capoccione."

edwige fenech dottor jekyll e gentile signora

In seconda serata inutile perdere tempo con "Dottor Jekyll e gentile signora" di Steno con Villaggio e Edwige, Cine 34 alle 23, mentre mi vedrei un oggetto di culto come "Crociera Vianello" con Sandra e Raimondo, meglio di Conte e Di Maio, ma anche Michel Andreozzi e la mitica Sabina Began, all'inizio del suo folle amore per Silvio, presumo, e non piu' fidanzata con Giovanni Di Clemente, su Mediaset Extra alle 23.

la leggenda dei sette vampiri d oro 1

Stracultissimo anche l'horror kung fu, coproduzione Hammer Film Shaw Brothers, "La leggenda dei sette vampiri d'oro" di Roy Ward Baker con Peter Cushing, David Chiang e Julie Ege, Rai Movie alle 23. Da recuperare anche "Fuga di mezzanotte" di Alan Parker col Brad Davis di "Querelle", Irene Miracle, Paul Smith, Paolo Bonacellj La7 alle 23, bel viaggetto per le carceri turche pre-Erdogan.

asia argento la sindrome di stendhal 1

Nella notte avete alla stessa ora, 00,35, ben due film di Dario Argento, "Profondo rosso" su Rete 4 e "La sindrome di Stendhal " su Cine 34. All'1,50 su Rai Uno mi sembra imperdibile "Alvaro piuttosto corsaro" di Camillo Mastrocinque con Rascel e Tina De Mola. Chiudo con l'esoticoeroticobiblico "Adamo ed Eva - La prima storia d'amore" di Luigi Russo e Enzo Doria con Mark Gregory alias Marco Di Gregorio e Andrea Goldman Cine 34 alle 4,25. Bruttissimo e imperdibile.

operation mincemeat 3 asia argento la sindrome di stendhal adamo ed eva la prima storia d’amore adamo ed eva – la prima storia d’amore 1 adamo ed eva la prima storia d’amore 3 adamo ed eva la prima storia d’amore 2 operation mincemeat 5 daria nicolodi profondo rosso profondo rosso operation mincemeat 1 beauty 2 asia argento in la sindrome di stendhal david hemmings e macha meril in una scena del film profondo rosso beauty 1 blade ii 2 wesley snipes blade ii the gallows 3 the gallows 1 fracchia la belva umana 6 fracchia la belva umana 1 fracchia la belva umana fracchia la belva umana 2 the gallows 2 dottor jekyll e gentile signora la leggenda dei sette vampiri d oro 3 la leggenda dei sette vampiri d oro 2 dottor jekyll e gentile signora 2 dottor jekyll e gentile signora 5 dottor jekyll e gentile signora 4 dottor jekyll e gentile signora 3 edwiige fenech paolo villaggio dottor jekyll e gentile signora 2 dottor jekyll e gentile signora 1 wesley snipes blade ii 2 fracchia la belva umana 3 the gallows 4 the gallows 5 the gallows 7 blade ii 1 romain duris tutti i soldi del mondo tutti i soldi del mondo 5 christopher plummer in tutti i soldi del mondo tutti i soldi del mondo tutti i soldi del mondo tutti i soldi del mondo1 tutti i soldi del mondo operation mincemeat 4