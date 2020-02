ELLY, MI FAI UN SAFFO – IL COMING OUT DALLA BIGNARDI DI ELLY SCHLEIN, NEO VICEPRESIDENTE DELL’EMILIA ROMAGNA DOPO IL RECORD DI VOTI ALLE REGIONALI: "HO AMATO UOMINI E DONNE, ORA STO CON UNA RAGAZZA E SONO FELICE FINCHÉ MI SOPPORTA" - ALLA DOMANDA SE LA COMPAGNA CAMMINASSE UN PASSO AVANTI O INDIETRO LA SCHLEIN HA CONCLUSO: "SEMPRE FIANCO A FIANCO. QUESTO È L'IMPORTANTE” - VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

elly schlein

Elly Schlein dal record di preferenze in Emilia Romagna alle Regionali al coming out. Ospite questa sera di Daria Bignardi a «L'Assedio» sul Nove, la neo vicepresidente della Regione grazie ai 22mila voti personali raccolti in sostegno al riconfermato governatore Bonaccini con la lista "Emilia-Romagna coraggiosa", ha raccontato anche aspetti della sua vita privata.

«Premetto che di solito non parlo mai della mia vita privata, sono molto riservata però faccio un'eccezione: sì sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta...».

elly schlein

Alla domanda di Bignardi che ha chiesto se la compagna camminasse un passo avanti o indietro la vicepresidente ha concluso: «Sempre fianco a fianco. Questo è l'importante».

