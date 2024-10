FA CALDO, E LICIA…COLO’! “PIETRANGELI MI RIMPIANGE? OGGI NON STAREI BENE CON LUI. L’ETÀ NON FA LA DIFFERENZA, FINCHÉ NON DIVENTA UN LIMITE. OGGI NICOLA HA 90 ANNI ED È INUTILE CHE CE LA RACCONTIAMO. QUANDO MI SONO INNAMORATA DI LUI NE AVEVA 54 E FORSE L’UNICO LIMITE ERANO LE RUGHE. ALLA FESTA DEI 90 ANNI C’ERO E GLI HO FATTO VOLENTIERI DA CAVALIERA. QUANDO MI HA INVITATA HO SPOSTATO IL LAVORO PER ESSERE PRESENTE" - "ORA È INNAMORATA? NO, PURTROPPO. SOGNERÒ SEMPRE IL PRINCIPE AZZURRO, MA LA FREGATURA È CHE NON ESISTE..”

Elvira Serra per il “Corriere della Sera” - Estratti

licia colò

Licia Colò, quando si è innamorata la prima volta?

«A 14 anni, ed è durata fino ai 25».

Si chiamava Michele, ambientalista di destra.

«Chi glielo ha detto?».

Ho studiato!

«Mah, ieri ho intervistato una fantastica signora di 97 anni, autonoma, scrive libri, e le ho chiesto cosa non rifarebbe se tornasse indietro. Mi ha risposto: nulla. Ecco, io ho sbagliato tante cose...».

(...)

Liala, 19 anni a ottobre.

«È una ragazza molto indipendente, gliel’avrò pure trasmessa qualcosa! In pieno Covid, quando i ragazzi erano stravaccati nella loro stanza, ho detto al mio ex marito che dovevamo coinvolgerla. Le abbiamo fatto fare corsi da operatrice video, per imparare le lingue. Le abbiamo fatto fare la schiava, perché doveva imparare tutto. Poi, non ancora maggiorenne, ci ha detto che voleva viaggiare da sola. Io ero entusiasta, il padre me ne ha dette di tutti i colori».

NICOLA PIETRANGELI LICIA COLO

Addirittura?

«Per lui sono una madre degenere... Ha cominciato un percorso da travel blogger: ama viaggiare “in solo”, pare si dica così per chi parte in solitaria. E lavora nella moda».

Il magazine «StarSystem» le ha appena dedicato una copertina digitale.

«Belle foto e ammazza! un’intervista con uno spazio che io non ho mai avuto».

Ha mai avuto paura, quando ha scoperto di essere rimasta incinta?

«Paura di niente, mai. Avevo più di 40 anni e il medico mi disse che la gravidanza non era una malattia e potevo fare quello che mi pareva. Così ho fatto. Ho continuato a viaggiare, ad arrampicarmi, a mangiare quello che volevo, tranne i cibi crudi. A Taiwan spazzolai qualsiasi cosa. All’ottavo mese e mezzo andavo ancora in onda con il pancione. A quel punto per mettermi paura il medico disse che dovevo restare a letto».

Parliamo di Alessandro Antonino, il suo ex marito?

«L’amore più bello e importante della mia vita, e non solo perché mi ha dato Liala.

licia colò

Non ho amato nessuno come lui e ne ho la prova: volevamo un figlio e i medici, per errore, mi dissero che avevo una brutta malattia e che non avrei potuto averne. In quel momento il mio pensiero disperato non era per la presunta malattia, ma perché non potevamo avere un figlio. L’ho amato proprio tanto... Detto questo, è durato poco».

Ma avete annunciato il divorzio nel 2023, dopo 19 anni!

«Detesto l’ipocrisia ed essere dipinti come la famigliola felice mi disturbava. Tra di noi è finita del tutto dopo 15 anni, però era finita già prima. Sono io quella che ha cercato di aggiustare il tiro».

Dunque non ha deciso lei?

«Al contrario! Per Alessandro noi siamo ancora una coppia perfetta. Capisce che partendo da punti di vista così diversi, non si può arrivare da nessuna parte».

Però lavorate insieme.

«Sì, ma è difficile: in una coppia mancano i filtri, ma tra colleghi ci vogliono. Lui davanti agli altri mi tratta come l’ultima ruota del carro».

Ora è innamorata?

alessandro antonino licia colò

«No, purtroppo. Sognerò sempre il Principe Azzurro, ma la fregatura è che non esiste: prima o poi ci scriverò un libro. Da startrekkista fanatica, sto aspettando l’ologramma dell’uomo ideale».

(...)

Meglio stare con un uomo di 29 anni più grande o di 11 più giovane?

«L’età non fa la differenza, finché non diventa un limite. Oggi Nicola Pietrangeli ha 90 anni ed è inutile che ce la raccontiamo. Quando mi sono innamorata di lui ne aveva 54 e forse l’unico limite erano le rughe, chissà? Alessandro non aveva nulla più di lui».

Pietrangeli pare abbia ancora un debole per lei.

pietrangeli licia colò

«Può avere tutti i deboli che vuole, io oggi non potrei stare bene con lui».

Alla festa dei 90 anni c’era.

«Certo, gli ho fatto volentieri da cavaliera. Io e Nic non ci siamo mai rifrequentati, dopo la fine della nostra storia, però quando mi ha invitata ho spostato il lavoro per essere presente».

Il 31 agosto torna su La7 con le nuove puntate di «Eden». Quale programma le è rimasto nel cuore?

«Mi faccia dire quello che non mi è rimasto nel cuore: Alle falde del Kilimangiaro ».

Ahia.

«Mi ha dato tanto, ma non è il programma che mi ha dato di più: quello semmai è L’Arca di Noè su Canale 5, la chiave di volta della mia carriera. Kilimangiaro è il programma che mi ha fatto più soffrire, non lo rimpiango».

PAOLO BONOLIS E LICIA COLO LICIA COLo? 33

(...)

licia colò pietrangeli JAS GAWRONSKI - LICIA COLO - AMBROGIO FOGAR licia colo? 19 licia colo' 2 LICIA COLO E MAURIZIO COSTANZO licia colo' 1 CONFALONIERI BERLUSCONI E LICIA COLO SULLA SPIAGGIA DI HAMMAMET licia colò licia colo' 6 licia colò licia colò licia colò licia colò licia colo LICIA COLO' 4