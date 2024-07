FEDEZ ATTERRA IN SARDEGNA – IL RAPPER, APPENA DIMESSO DAL POLICLINICO DI MILANO E REDUCE DA UNA BREVE GITA SUL LAGO DI COMO CON I FIGLI, SI È IMBARCATO IN UN JET PRIVATO PER VOLARE VERSO L’ISOLA. HABITUÉ DELLA COSTA SMERALDA, TERRÀ TRE DJ SET, DUE DEI QUALI, CHEZ BRIATORE, AL BILLIONAIRE DI PORTO CERVO…

Paolo Ardovino per www.lanuovasardegna.it

fedez arriva all aeroporto privato di olbia

Dimesso dal Policlinico di Milano dove nei giorni era stato ricoverato, Fedez ha fatto i bagagli e insieme al cane Silvio è volato verso la Sardegna.

Vacanze ma anche lavoro. Il rapper e influencer infatti ha annunciato alcuni minuti fa, oggi lunedì 15 luglio, una serie di tappe che riuscirà a portare avanti nonostante i problemi di salute da qui alle prossime settimane: djset il 20 luglio all’Opera club di Cagliari, poi al Billionaire di Porto Cervo il 4 e il 16 agosto.

Negli ultimi anni, Fedez è diventato un habitué dell’isola, in questo periodo meta preferita per il relax tra la Costa Smeralda, Santa Teresa e San Teodoro. (paolo ardovino)

dj set di fedez in sardegna fedez in viaggio verso la sardegna silvio, il cane di fedez, in jet privato verso la sardegna fedez a porto cervo silvio, il cane di fedez, in viaggio verso la sardegna fedez parla del suo ricovero in ospedale 5 fedez parla del suo ricovero in ospedale 2 fedez parla del suo ricovero in ospedale 4 fedez parla del suo ricovero in ospedale 6