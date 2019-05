FINALMENTE LE VERE NOZZE DI UNA DIVA DEL BAGAGLINO! EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA SI SONO SPOSATE CON UNA CERIMONIA ROMANTICA E ALLEGRA CHE SARÀ TRASMESSA SU REAL TIME (ERA ORGANIZZATA DA ENZO MICCIO) - A FAR DA TESTIMONE GABRIEL GARKO, GIÀ ''FIDANZATO'' DELLA BELLA EVA. C'ERANO VLADIMIR LUXURIA, PAOLA PEREGO, NANCY BRILLI, ELENOIRE CASALEGNO E BIANCA ATZEI - I DUE POST PIENI D'AMORE CHE LE NEO-SPOSE HANNO DEDICATO L'UNA ALL'ALTRA

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.it

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate. L’attrice e l’attivista e politica si sono dette «sì» nel pomeriggio del 19 maggio, a tre anni d’approvazione della legge Cirinnà, che ha riconosciuto le unioni civili, e dopo otto anni d’amore. Una cerimonia intima e romantica, celebrata poco fuori Roma, nei giardini dell’Antonello Colonna Resort, immerso nel parco naturale di Labìco. Eva, 57 anni, ha scelto un abito cipria, senza maniche e dalla gonna morbida; Imma, 58, un completo blu. A firmare entrambi gli abiti, Enzo Miccio che ha curato anche l’organizzazione delle nozze.

A far da testimone alle spose è stato Gabriel Garko, come raccontato via Instagram dall’invitata Vladimir Luxuria. Presenti anche Paola Perego, Nancy Brilli, Elenoire Casalegno e Bianca Atzei. Le due avevano annunciato il matrimonio qualche mese fa. «Al cuor non si comanda mai. Che rimanga un segreto Imma Battaglia mi ha detto «Sì», aveva fatto sapere l’attrice. L’hashtag ufficiale del matrimonio? «#EvaImmaWeddingDay».

Emma e Imma per lungo tempo hanno preferito non darsi etichette e tenere la loro storia al riparo. Fino al marzo 2017, quando arrivate al 34esimo giorno dell’Isola dei Famosi (una in Honduras come concorrente, l’altra come ospite) hanno deciso di uscire allo scoperto: «Mi sento benedetta ad avere Imma, è la mia vita», ha dichiarato l’ex star di Drive In. E ancora: «È meraviglioso avere una relazione bella, trasparente. Incontrare l’amore a 50 anni è una cosa rara e preziosa e a noi è successo».

Per Imma si tratta del primo «sì»; Eva invece è già stata sposata con Fabrizio Ambroso: è durata sette anni. Quel che è venuto dopo per l’attrice, è stato uno dei periodi più duri. Superato solo grazie al sostegno di Imma: «Sono sempre stata eterosessuale, poi mi sono innamorata di Imma. Di una persona speciale». Auguri!

