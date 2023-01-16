FIORELLO SBERTUCCIA RENZI A "VIVA RAI 2": "QUALI SONO I SUOI LUOGHI DEL CUORE? PONTEVECCHIO O AUTOGRILL?" - LA RISPOSTA (PREVEDIBILE) DEL SENATORE SEMPLICE DI RIAD – IL RIFERIMENTO DI FIORELLO E' AL CONTROVERSO INCONTRO DI RENZI CON LO 007 MARCO MANCINI ALL’AUTOGRILL DI FIANO - VIDEO

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ERRI A PEZZI – IL RITRATTONE AL VELENO BY IL GIORNALE DEL PARAGURU ERRI DE LUCA, DALLE SPRANGHE ALLA BIBBIA – “HA DIFESO CESARE BATTISTI, UN ASSASSINO DI CIVILI INERMI. HA CONTESTUALIZZATO LA LOTTA ARMATA (‘NON ERA TERRORISMO: IN QUEGLI ANNI FU GUERRA CIVILE’). HA MINIMIZZATO LA VIOLENZA DI LOTTA CONTINUA. INTELLETTUALE IMPEGNATO, SCRITTORE DI LEZIOSO SUCCESSO, ESTREMISTA TRISTE E MORALISTA MALINCONICO, HA COSTELLATO LA PROPRIA VITA DI AGGRESSIVITÀ E FANATISMO PER POI PREDICARE AGLI ALTRI PACE E TOLLERANZA. SI È PERSINO CONVERTITO ALLA BIBLISTICA…” – VIDEO

 

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COME FACEVA BORIS JOHNSON A CAMPARE CON “SOLE” 150MILA STERLINE ALL’ANNO? FACILE, INCASSAVA DA ALTRE PARTI – IL GIORNALE BRITANNICO “SUNDAY TIMES” SCODELLA I BONIFICI EXTRA OTTENUTI DA BOJO QUANDO ERA PRIMO MINISTRO CHE GLI PERMETTEVANO DI SPENDERE, SPANDERE E SOSTENTARE LE SUE TRE MOGLI E (ALMENO) 6 FIGLI – JOHNSON HA INCASSATO CIRCA UN MILIONE DI DOLLARI DA UN SUO LONTANO PARENTE CANADESE. MENTRE ERA ANCORA A DOWNING STREET BOJO SI È FATTO RISTRUTTURARE CASA DA UN FINANZIATORE DEL PARTITO…

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“LA SUA FAVOLA È DIVENTATA UNA MERAVIGLIOSA REALTÀ”- L'ULTIMO, COMMOSSO, SALUTO A VINCENZO MALAGO' DA PARTE DEL FIGLIO GIOVANNI, PRESIDENTE DEL CONI: “LA TUA È UNA VITA DA RACCONTARE E DA RICORDARE” – PRESENTI AI FUNERALI A SANTA MARIA DEGLI ANGELI FRANCESCO TOTTI, IL CT ROBERTO MANCINI, CARLO VERDONE, AURELIO DE LAURENTIIS, LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO, PIETRO BARILLA, ENRICO MENTANA, ADRIANO PANATTA E NICOLA PIETRANGELI. E POI TUTTI I VERTICI (PRESENTI E PASSATI) DELLO SPORT, DA GRAVINA A ABETE FINO A CARRARO. E ANCORA, ANTONIO ANGELUCCI IN TUTA, IL “VIPERETTA” FERRERO A MANI GIUNTE… – FOTO BY LUCIANO DI BACCO

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MEGLIO VECCHI CHE MORTI – VITTORIO FELTRI RISPONDE A MASSIMO FINI, SECONDO CUI GLI ANZIANI DEVONO PENTIRSI DI ESSERE TALI PERCHÉ SONO UN DISTURBO PER SE STESSI E PER LA SOCIETÀ – IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO”: “LA QUESTIONE È UN’ALTRA. STARE AL MONDO SPESSO È UNA FATICA E PURE UNA ROTTURA DI SCATOLE ANCHE PER LA GENTE GIOVANE E DI MEZZA ETÀ. MA È FATALE CHE CHI METTE PIEDE SULLA TERRA POI CI VOGLIA RESTARE A TUTTI I COSTI. IL TRAPASSO SPAVENTA TANTO I GIOVANI QUANTO I NONNI. IO AMO I VECCHI PERCHE’...”