FLASH - CARLO VERDELLI SI AVVIA VERSO VIA SOLFERINO - ALLE 16 L'INCONTRO CON URBANETTO CAIRO E LUCIANO FONTANA PER DEFINIRE LA COLLABORAZIONE CON IL "CORRIERE DELLA SERA" IN QUALITA' DI EDITORIALISTA...-
FLASH - CARLO VERDELLI SI AVVIA VERSO VIA SOLFERINO - ALLE 16 L'INCONTRO CON URBANETTO CAIRO E LUCIANO FONTANA PER DEFINIRE LA COLLABORAZIONE CON IL "CORRIERE DELLA SERA" IN QUALITA' DI EDITORIALISTA...-
BALOTELLI NON CAMBIA MAI - VOLANO STRACCI BAGNATI TRA "SUPERMARIO" E CELLINO - L'ATTACCANTE NON SI PRESENTA ALL'ALLENAMENTO SOSTENENDO DI STARE MALE - LA SOCIETÀ NON ABBOCCA ALLA SCUSA E SCHIERA I LEGALI PER RESCINDERE IL CONTRATTO - LA SOCIETA' LAMENTA LA SCARSA PROFESSIONALITA' DEL GIOCATORE CHE AVREBBE PARTECIPATO POCO ALLE SEDUTE ONLINE DEGLI ALLENAMENTI...
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
LA SARDEGNA PUNTA A DIVENTARE LA PRIMA REGIONE COVID-FREE D'ITALIA: ''CHI VERRÀ IN VACANZA DOVRÀ AVERE UN PASSAPORTO SANITARIO. PRIMA DI ARRIVARE DOVRÀ FARE IL TEST. COSA CHE PUÒ SEMBRARE UN AGGRAVIO MA PERMETTERÀ, UNA VOLTA ARRIVATO, DI FARE VACANZE IN SERENITÀ SAPENDO DI TROVARSI IN UN TERRITORIO DOVE IL RISCHIO È QUASI ZERO'' - LE SPIAGGE RIAPRONO, PER ORA RESTA L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA FUORI. IERI 1 CONTAGIO, ZERO MORTI