FLASH! GIRA VOCE A VIALE MAZZINI CHE MILLY CARLUCCI AVREBBE CHIAMATO L'AD FABRIZIO SALINI PER IMPEDIRE L'INTERVISTA DI MARIA DE FILIPPI, LA SUA RIVALE DEL SABATO SERA, A ''DOMENICA IN''. SARA' VERO?

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SUPER THURSDAY AL FORO - ESORDIO OK PER FEDERER SOTTO GLI OCCHI DI GIORGETTI, AVANTI NADAL,THIEM KO – L’EX VICECOMMISSARIO DELLA LEGA CALCIO CORRADI SU FEDERER, LAZIO-ATALANTA E DE ROSSI: “DA DIRIGENTE GLI AVREI RINNOVATO IL CONTRATTO. L’ALTRO GIORNO GLI HO SCRITTO CHE…” – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE LUIGI CARRARO PARLA DEL BOOM DEL PADEL, ‘UNA MALATTIA’ CHE HA CONTAGIATO TOTTI, MANCINI, PUYOL, KLOPP E TANTI VIP: “E’ LO SPORT DEL FUTURO” – VIDEO

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