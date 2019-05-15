FLASH! GIRA VOCE A VIALE MAZZINI CHE MILLY CARLUCCI AVREBBE CHIAMATO L'AD FABRIZIO SALINI PER IMPEDIRE L'INTERVISTA DI MARIA DE FILIPPI, LA SUA RIVALE DEL SABATO SERA, A ''DOMENICA IN''. SARA' VERO?-
FLASH! GIRA VOCE A VIALE MAZZINI CHE MILLY CARLUCCI AVREBBE CHIAMATO L'AD FABRIZIO SALINI PER IMPEDIRE L'INTERVISTA DI MARIA DE FILIPPI, LA SUA RIVALE DEL SABATO SERA, A ''DOMENICA IN''. SARA' VERO?-
“LA SERIE MERITA UN FINALE CHE ABBIA SENSO” - I FAN DI “GAME OF THRONES” SOTTOSCRIVONO UNA PETIZIONE SU CHANGE.ORG PER CHIEDERE DI RIFARE L'ULTIMA STAGIONE DELLA SERIE - GLI APPASSIONATI (HANNO FIRMATO GIA’ 362 MILA PERSONE) SI SONO SCAGLIATI CONTRO DI DUE SCENEGGIATORI, DAVID BENIOFF E D.B. WEISS, INCAPACI DI TENERE ALTO IL LIVELLO DELLO SHOW DAL MOMENTO IN CUI NON HANNO PIU’ POTUTO ADATTARE I ROMANZI DI GEORGE MARTIN…
SUPER THURSDAY AL FORO - ESORDIO OK PER FEDERER SOTTO GLI OCCHI DI GIORGETTI, AVANTI NADAL,THIEM KO – L’EX VICECOMMISSARIO DELLA LEGA CALCIO CORRADI SU FEDERER, LAZIO-ATALANTA E DE ROSSI: “DA DIRIGENTE GLI AVREI RINNOVATO IL CONTRATTO. L’ALTRO GIORNO GLI HO SCRITTO CHE…” – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE LUIGI CARRARO PARLA DEL BOOM DEL PADEL, ‘UNA MALATTIA’ CHE HA CONTAGIATO TOTTI, MANCINI, PUYOL, KLOPP E TANTI VIP: “E’ LO SPORT DEL FUTURO” – VIDEO
CAFONALINO – C’ERA UNA VOLTA IL SUPERCAFONE! ER PIOTTA ALLA GALLERIA SORDI INSIEME A QUESTORI, ARCIVESCOVI, POLIZIOTTI E GIORNALISTI PER LA PRESENTAZIONE DI “CASAMONICA, LA STORIA SEGRETA” DI FLORIANA BULFON, SULL’ASCESA DEL CLAN – SUL PALCO CON IL RAPPER, MARCO DAMILANO, L’ARCIVESCOVO AUGUSTO PAOLO LOJUDICE E IL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI – L’AUTRICE: “I CASAMONICA SONO FIORI DEL MALE SPUNTATI NEL DEGRADO FISICO E MORALE DELLA CAPITALE” – VIDEO
RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…
L'ASSURDO CASO DEGLI OSPEDALI ITALIANI: LA MALATTIA O LA CURANO O LA PROCURANO - CRESCE LA MORTALITÀ CAUSATA DALLE INFEZIONI OSPEDALIERE: SI È PASSATI DAI 18.668 DECESSI DEL 2003 A 49.301 DEL 2016 - IN 13 ANNI LE MORTI SONO RADDOPPIATE SIA TRA GLI UOMINI CHE TRA LE DONNE - L'ITALIA CONTA IL 30% DI TUTTE LE MORTI PER SEPSI NEI 28 PAESI UE - L’AUMENTO È OSSERVATO IN TUTTE LE FASCE D'ETA', MA CON DIFFERENZE TRA NORD E SUD…