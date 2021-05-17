FLASH! - IERI SILVIO BERLUSCONI HA CHIAMATO MICHELE BRAMBILLA, DIRETTORE DEL “QUOTIDIANO NAZIONALE” E GLI HA PROPOSTO DI GUIDARE “IL GIORNALE” – BRAMBILLA HA DECLINATO L’OFFERTA RISPONDENDO CHE IL QUOTIDIANO DI VIA NEGRI NON È UN POSTO PER LUI…-
FLASH! - IERI SILVIO BERLUSCONI HA CHIAMATO MICHELE BRAMBILLA, DIRETTORE DEL “QUOTIDIANO NAZIONALE” E GLI HA PROPOSTO DI GUIDARE “IL GIORNALE” – BRAMBILLA HA DECLINATO L’OFFERTA RISPONDENDO CHE IL QUOTIDIANO DI VIA NEGRI NON È UN POSTO PER LUI…-
“ALLA SINISTRA RIMPROVERO L'IPER-TUTELA DELLA SUA BASE ELETTORALE, OSSIA DEI GARANTITI, E IL CINICO ABBANDONO DEI NON GARANTITI” - LUCA RICOLFI A TUTTO SPIANO: “SIA IL PRIMO SIA IL SECONDO LOCKDOWN POTEVANO ESSERE MOLTO PIÙ BREVI, CON ENORMI BENEFICI PER L'ECONOMIA. IL DDL ZAN? LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE È STATO SEMPRE UN TEMA DI SINISTRA, E LA CENSURA UNA TENTAZIONE DELLA DESTRA CONSERVATRICE E BACCHETTONA. OGGI È IL CONTRARIO, MA È LOGICO: PERCHÉ CI SIA CENSURA, OCCORRE UN ESTABLISHMENT, E OGGI L'ESTABLISHMENT È LA SINISTRA…”
LA CONSOB DEL GIORNO DOPO - L’AUTORITÀ CHIEDERÀ CONTO A CAIRO DELLA SCELTA DI NON ACCANTONARE NEMMENO UN EURO AL FONDO RISCHI, IN PREVISIONE DELLA CAUSA DA BLACKSTONE A NEW YORK - SUL FATTO CHE RCS AVESSE IGNORATO IN BILANCIO LA DISPUTA CON GLI AMERICANI E LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA 600 MILIONI DI DOLLARI C’ERANO MOLTE PERPLESSITÀ, SIN DALL’INIZIO. A URBANETTO POTREBBERO ANCHE CHIEDERE PERCHÉ LO SCORSO ANNO ABBIA CHIESTO E OTTENUTO UNA MANLEVA SU SUE EVENTUALI PERSONALI RESPONSABILITÀ...
CAFONALINO - MARISELA FEDERICI APPARECCHIA A “LA FURIBONDA” UNA COLAZIONE IN ONORE DEL PITTORE CORRADO VENEZIANO - TRA LE ORTENSIE, I BRINDISI E IL BUFFET, ALLA VILLA SULL’APPIA ANTICA DELLA REGINA DELLA MONDANITÀ ROMANA SPUNTANO VITTORIO SGARBI, ALDA FENDI E RAFFAELE CURI, FAUSTO E LELLA BERTINOTTI, ANGELO BUCARELLI. E POI AMBASCIATORI E PARTY-GIANI DELLA ROMA GODONA
NEANCHE IL TEMPO DI PARTIRE CHE GIA’ IL PASS VACCINALE VIENE STRONCATO DALLE CRITICHE – DAI DUBBI SULLA PRIVACY ALLE INCERTEZZE SUI COSTI E L’EFFICACIA, SENZA CONTARE IL RALLENTAMENTO DEL TURISMO ESTIVO - IL CERTIFICATO È GIÀ IN VIGORE DA LUNEDÌ 26 APRILE IN VERSIONE DIGITALE E DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO PER SPOSTARSI LIBERAMENTE NELLE REGIONI ARANCIONI E ROSSE (CHE A GIUGNO DOVREBBERO SCOMPARIRE)– AL MOMENTO, I REQUISITI PER OTTENERE IL PASS SONO…
MASCHERINE BUONE SOLO PER CHI HA LA FACCIA COME IL CULO - SONO ALMENO DUE MILIARDI LE MASCHERINE ‘’MUTANDA’’ CHE GIACCIONO INUTILIZZATE NELLE SCUOLE ITALIANE - IL 96% DEGLI ALUNNI HA DICHIARATO DI PORTARSELE DA CASA PERCHÉ QUELLE GOVERNATIVE NON SONO DI QUALITÀ O HANNO UN CATTIVO ODORE - LA PRESIDE DEL LICEO AMALDI DI ROMA: "LE HO PROVATE ANCH'IO ED EFFETTIVAMENTE I RAGAZZI NON ESAGERANO..."