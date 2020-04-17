1. FLASH! GIOCHI SPORCHI A LA7. MENTANA HA OFFERTO LE SUE DIMISSIONI A URBANO CAIRO 
2. LA PUNTATA DELLA GRUBER DI MARTEDÌ SCORSO, NELLA QUALE TRAVAGLIO E PAGLIARO, SU INPUT DI LILLIBOTOX (CHE NON "STIMA" CHICCO), SOSTENEVANO LA LEGITTIMITÀ DI CONTE DI CRITICARE LE OPPOSIZIONI, HA FATTO INFURIARE IL DIRETTORE DEL TGLA7 AL PUNTO DA OFFRIRE LE SUE DIMISSIONI ALL'EDITORE. URBANETTO CAIRO GLI HA ESPRESSO LA SUA SOLIDARIETÀ E LA COSA È FINITA LÌ…

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C'È UN TEMA FONDAMENTALE PER LA FASE DUE DI CUI POCHI SI STANNO OCCUPANDO: I TRASPORTI PUBBLICI - LA LETTERA DI UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI E RICERCATORI ALLA TASK FORCE DI COLAO. ''MOLTI CITTADINI SALENDO IN AUTOBUS E IN METRO SI CHIEDERANNO: QUANDO È STATO SANIFICATO IL MEZZO? QUANTE PERSONE SONO CONSENTITE A BORDO E QUANTE CE NE SONO? CI SONO MASCHERINE, GEL IGIENIZZANTI? AVRÒ MISURATA LA TEMPERATURA? POSSO ENTRARE SENZA MASCHERINA? POSSO PRENOTARE UN POSTO? POSSO PAGARE A BORDO IN CONTANTI, CON LA CARTA, CON L’APP? LA RISPOSTA È…''