schermata 2021 04 12 alle 10.54.17 massimo giletti eugenio giani EUGENIO GIANI SI TUFFA IN ARNO EUGENIO GIANI eugenio giani nicola zingaretti eugenio giani 1 EUGENIO GIANI EUGENIO GIANI EUGENIO GIANI SI TUFFA IN ARNO massimo giletti non e' l'arena 1
FLASH! - NON SOLO FASCI: DOMANI GILETTI A "NON È L'ARENA" INFILA LA TELECAMERA NELL'INCHIESTA SUI RIFIUTI IN TOSCANA CHE COINVOLGE IL PD LOCALE E SU CUI È SCESO IL SILENZIO - IL SERVIZIO BOMBA SUL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA, EUGENIO GIANI...-
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ROMA CAPUT DISCO – IL DOC DI CORRADO RIZZA SULLE NOTTI RUGGENTI ANNI ’80 DELLA CAPITALE TRA I LOCALI STORICI CHE HANNO SEGNATO "LA NASCITA DELLA CULTURA DANCE IN ITALIA" (COPYRIGHT JOVANOTTI) – E POI FIORELLO, VERDONE, I LOCALI STORICI COME L’HISTERIA, L’ALIBI, IL GILDA, IL JACKIE’O, I DJ SEMINALI PER LA CLUB CULTURE ITALIANA: MARCO TRANI, DAGO, CLAUDIO COCCOLUTO – UNA SELEZIONE DI DOC SUL CLUBBING - VIDEO
“LA GENTE SA CHE SONO GAY E LO ACCETTA: SONO FORTUNATO PER QUESTO. TUTTI I MIEI COLLEGHI LO SANNO” – L’ARBITRO INGLESE JAMES ADCOCK HA FATTO COMING OUT: “C’È STATO CHI MI HA DETTO: ‘SONO ORGOGLIOSO DI TE, CHE SEI IN GRADO DI ESSERE APERTAMENTE GAY NELLO SPORT’, PERCHÉ SANNO CHE CI SONO ANCORA BARRIERE DA ABBATTERE. MA NON SONO MAI STATO VITTIMA DI INSULTI OMOFOBI” – “DICHIARARSI GAY È UNA SCELTA CHE DEVI FARE COME PERSONA, NON COME ARBITRO…”
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 2.494 NUOVI CASI E 49 DECESSI, CON 315.285 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE DI NUOVO ALLO 0,8% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 86,4 MILIONI, PIÙ DI 43,3 MILIONI DI CITTADINI HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (80,27% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – LE REGIONI AD AVERE ZERO MORTI SONO CINQUE: LIGURIA, UMBRIA, CALABRIA, MOLISE E VALLE D’AOSTA, OLTRE ALLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO. MENTRE IL MAGGIOR NUMERO DI VITTIME È IN SICILIA…