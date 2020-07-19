Ieri sera, Gallipoli. Però i concerti no, che poi torna il Covid. pic.twitter.com/Fz9VbnWMIj— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 18, 2020
GALLIPOLI DAL PROFILO TWITTER DI SELVAGGIA
FLASH! SELVAGGIA TWEET: "IERI SERA, GALLIPOLI. PERO' I CONCERTI NO, CHE POI TORNA IL COVID..."-
Ieri sera, Gallipoli. Però i concerti no, che poi torna il Covid. pic.twitter.com/Fz9VbnWMIj— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 18, 2020
GALLIPOLI DAL PROFILO TWITTER DI SELVAGGIA
ACCUSATA DI ESSERE TROPPO RICCA, TROPPO COMUNISTA, AMANTE DI MARIO CAPANNA (''MAI VISTO''), GIULIA MARA CRESPI, SCOMPARSA A 97 ANNI, AVEVA RIVELATO A PINO CORRIAS: “MI PIACEREBBE ANDARMENE NEL SONNO. MA NON AVVERRÀ. STO MORENDO PIANO PIANO, HO AVUTO SEI VOLTE IL CANCRO, NON VEDO, SENTO MALE, CAMMINO MALE. EUTANASIA? MAI, MA UN PAIO DI AMICHE SI SONO GIÀ PRENOTATE LA CLINICA IN SVIZZERA'' - IL TRADIMENTO DI AGNELLI, L'OPINIONE SUI POLITICI: “MI PIACEREBBE MARIO DRAGHI E HO RIVLUTATO CONTE PERCHE’…”
UFFICIO E PRANZI CON LA SORELLA: LA VITA PRIVATA DEL PRIMO MINISTRO OLANDESE È TALMENTE MISTERIOSA DA FAR PENSARE AI SUOI CONCITTADINI CHE… - IL SIGNOR NO CHE L’HA GIURATA ALL’ITALIA HA DATO ALL’OLANDA UN PESO SPECIFICO SUL PALCOSCENICO EUROPEO BEN SUPERIORE ALLE SUE EFFETTIVE DIMENSIONI. LA SUA FORZA POLITICA DERIVA DA…
PRONTO, CHI SAMBA? TIM IN CAMPO PER IL MOBILE DI OI IN BRASILE: OFFERTA VINCOLANTE CON "TELEFONICA" E "CLARO" - MERCOLEDÌ SERA IL CDA AVEVA DATO MANDATO A PROCEDERE ALL’AD GUBITOSI - L’OFFERTA RESTA SOGGETTA AD ALCUNE CONDIZIONI. IN PARTICOLARE CHE AGLI OFFERENTI SIA RICONOSCIUTA LA QUALITÀ DI...
“QUI PUO’ FINIRE SENZA INTESA” – I TIMORI DELLA MERKEL SULLE TRATTATIVE PER IL RECOVERY FUND. RUTTE CONTRO GLI AIUTI ALL’ITALIA, SUL “FRENO” AI PIANI NAZIONALI E’ RISSA. I PAESI FRUGALI FANNO FRONTE COMPATTO E NON HANNO INTENZIONE DI AVERE UN DEBITO COMUNE FUTURO. IL MANCATO ACCORDO AVREBBE EFFETTI LETALI SULLA TENUTA DEL GOVERNO, CONTE LO SA E…
SUICIDIO D’AMORE - EKATERINA ALEXANDROVSKAYA, EX CAMPIONESSA DI PATTINAGGIO ARTISTICO, SI È BUTTATA GIÙ DALLA FINESTRA: AVEVA 20 ANNI – IN UN BIGLIETTO UNA SOLA PAROLA: "AMORE" - LA ALEXANDROVSKAYA, CHE AVEVA PARTECIPATO AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DEL 2018, SI ERA RITIRATA DALL’ATTIVITÀ LO SCORSO FEBBRAIO. WINDSOR, IL PATTINATORE CHE FACEVA COPPIA CON ALEXANDROVSKAYA, SI È DETTO DEVASTATO – VIDEO
CAFONAL COLOSSAL - È BELLO SAPERE CHE, DI QUESTI TEMPI SPIETATI, ALMENO UN VALORE SOPRAVVIVE: L'OPERA LIRICA, MAGARI SHOCKING. COME IL ‘’RIGOLETTO’’ MESSO IN SCENA AL CIRCO MASSIMO DAL GENIALE DAMIANO MICHIELETTO - NEL RINVERDIRE IL VERDI DEL MELODRAMMA, GENERE CONDANNATO ALL’ANACRONISMO O ALLA PASSIONE DI UN PUBBLICO DI VECCHIETTI COL PANNOLONE, IL REGISTA VENEZIANO TROVA NUOVA VITA GRAZIE ALLE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TECNOLOGIA. ECCO UN PAZZESCO MIX DI TUTTE LE ARTI, “WEST SIDE STORY” E FELLINI, “GOMORRA” E “LA CASA DI CARTA”, LA SCENEGGIATA DI MEROLA E IL FILMINO DOMESTICO, IL NOIR E L'EROS – VIDEO
“MI HA LASCIATO PERCHE’ NON LE REGALAVO PIU’ I TULIPANI” - LO SFOGO DELL’EX FIDANZATO DI NOEMI LETIZIA, LUIGI OLIVA: “STAVAMO PIANIFICANDO DI ANDARE A VIVERE INSIEME, DI SPOSARCI, ALLARGARE LA FAMIGLIA. INVECE SI È SENTITA TRASCURATA. È BASTATO CHE INDIRIZZASSI LE MIE ATTENZIONI SUL LAVORO PER FARLA INFURIARE. E IO L’HO PROVOCATA, LO AMMETTO: VOLEVO METTERLA ALLA PROVA E COSÌ LE HO DETTO DI..."
IL COVID È LA CAUSA DIRETTA DI MORTE NELL’89% DEI POSITIVI - MENTRE PER IL RESTANTE 11% IL DECESSO È DOVUTO A MALATTIE CARDIOVASCOLARI (4,6%), TUMORI (2,4%), MALATTIE DEL SISTEMA RESPIRATORIO (1%), DIABETE (0,6%), DEMENZE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (0,6% E 0,5%) - LO RILEVA IL RAPPORTO ISTATI BASATO SULLE INFORMAZIONI RIPORTATE DAI MEDICI IN 4.942 SCHEDE DI MORTE…