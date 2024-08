GUARDARE LE PARTITE DI SERIE A È UN LUSSO PER POCHI - SU QUALI PIATTAFORME E' POSSIBILE VEDERE I MATCH? DAZN DETIENE I DIRITTI DI TUTTE LE GARE, BASTA SGANCIARE 34.99 EURO AL MESE (MA SU UN SOLO DISPOSITIVO ALLA VOLTA, SE SI VOGLIONO AUMENTARE BISOGNA PAGARE 59.99 EURO) - ANCHE "TIM VISION" PERMETTE DI VEDERE TUTTE LE PARTITE. IL COSTO? 24,99 EURO AL MESE PER I PRIMI TRE MESI, CHE DIVENTERANNO SUCCESSIVAMENTE 34,99 - L'OPZIONE "SKY", DOVE SI POTRANNO VEDERE 3 MATCH A SETTIMANA...

Estratto dell’articolo di Marco Letizia per www.corriere.it

DAZN

Il campionato di calcio di serie A 2024-2025 comincia sabato 17 agosto con la prima partita, Genoa-Inter, che si disputa alle 18.30. Dove sarà possibile vederlo in tv? Anche quest'anno le possibilità di scelta sono diverse. Quella più adatta dipenderà sia dalla propria «fame» di calcio che dalla possibilità di spesa. Tre i broadcaster che trasmetteranno le partite in diretta: Dazn, Sky e Tim Vision. Vediamo le offerte disponibili e cosa contengono.

Dazn

Cominciamo da Dazn che detiene i diritti di tutte e 380 le gare di serie A che si disputeranno quest'anno. Per vedere tutte le partite è necessario abbonarsi almeno al cosiddetto piano standard (il piano start, che costa meno, non prevede il calcio, ma solo volley, basket, sport di combattimento, Nfl ecc...) con un costo che parte da 34.99 euro al mese (ma su 12 mensilità).

TIM VISION

Questo tipo di abbonamento consente di fruire di tutte le partite sui più vari tipi di device (cellulari, smart tv, tablet ecc...) ma non contemporaneamente su più di due dispositivi registrati e sempre all'interno della stessa rete (come quella wi-fi di casa). […]

Se c'è invece la necessità di vedere contemporaneamente la partita in due posti diversi, utilizzando quindi due reti diverse ci si dovrà abbonare a Dazn plus con una spesa che parte da 59.99 euro al mese (per 12 mesi). […]

Tim Vision

L'altro broadcaster che permette di vedere tutte le partite con un solo abbonamento è Tim Vision. In un unico pacchetto al momento in promozione a 24,99 euro al mese per i primi tre mesi, che diventeranno successivamente 34,99 euro al mese, saranno disponibili gli stessi contenuti di Dazn con tutta la Serie A, tutta la Serie B, La Liga, il basket italiano ed europeo, il volley. […]

now tv diventa now 3

Sky

Chi invece ha una «fame» più limitata di serie A può prendere in considerazione l'offerta di Sky sia su satellite che su internet (con il marchio NOW). Anche in questo caso bisognerà abbonarsi al pacchetto Sky tv+Sky calcio al momento in offerta a 14,90 euro al mese per un minimo di 18 mesi di abbonamento. Si potranno vedere 3 partite a settimana (il sabato sera alle 20.45, la domenica alle 18.00 e il lunedì alle 20.45).

nowtv now tv di sky

Gli abbonati a Dazn standard e plus che sono anche abbonati a Sky tv e Calcio possono poi, pagando un supplemento di 5 euro al mese, vedere tutte le altre partite non trasmesse direttamente dalla pay-tv, sempre sulla piattaforma di Sky ai canali 214-215. […]