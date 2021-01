HARRY A PEZZI – SE NE VA A 24 ANNI IL FIGLIO DELLA TOP MODEL STEPHANIE SEYMOUR, HARRY JOSEPH BRANT - IL GIOVANE INFLUENCER, CHE DA TEMPO COMBATTEVA CONTRO LA DIPENDENZA DA DROGHE, È STATO STRONCATO DOMENICA SCORSA DA UN’OVERDOSE – “VANITY FAIR” USA LO AVEVA DEFINITO UN “PICCOLO LORD” MA LUI IN SPREGIO AL NOMIGNOLO NEL 2016 FU ARRESTATO DOPO AVER RIFIUTATO DI PAGARE LA CORSA DI UN TAXI – L’AMORE PER LA MADRE…

Federica Bandirali per corriere.it

È morto a 24 anni Harry Joseph Brant, influencer e it boy del jet set americano. Il decesso risale a domenica notte quando il suo corpo é stato trovato senza vita a causa, secondo quanto riportato dalla famiglia al «New York Times», di «un’overdose accidentale da farmaci da prescrizione». Il quotidiano riporta anche la notizia che il giovane aveva lottato in passato con la dipendenza da droghe.

«Saremo per sempre rattristati che la sua vita sia stata interrotta in questo modo devastante — ha scritto la sua famiglia in una dichiarazione — Harry ha ottenuto molti successi nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più».

Piccolo lord

Secondo dei tre figli di Peter M. Brant (milionario industriale, editore e collezionista d’arte) e Stephanie Seymour (una delle top model più famose al mondo che ha avuto un figlio anche dal primo matrimonio con il chitarrista Tommy Andrews) era cresciuto partecipando ad eventi mondani legati al mondo della moda e dell’arte. Era una presenza fissa alle sfilate di moda newyorkesi e ha partecipato anche al Met Gala all’età di 16 anni.

«Vanity Fair» Usa lo aveva definito un «Piccolo Lord» per la sua volontà impenitente di godersi la propria fortuna ma anche per il suo aspetto curato ma eccentrico. Brant era noto per essere uno tra i primi influencer (119 mila follower) ad abbattere i confini dello stereotipo di genere sia nei cosmetici che nell’abbigliamento tanto che con suo fratello aveva fondato una linea di trucco unisex con MAC nel 2015 e 2016.

Sempre nel 2016, Harry era stato arrestato dopo aver rifiutato di pagare la corsa di un taxi a Greenwich, e in passato era stata accusato di furto e possesso di droga. Nonostante avesse frequentato il Bard College, non si è mai laureato. Secondo i suoi genitori, quest’anno avrebbe avuto intenzione di entrare in un centro di riabilitazione dalla droga per poi avere un ruolo da creativo nella rivista Interview, edita dal padre.

L’amore per la madre

Nel suo profilo Instagram aveva recentemente pubblicato un video della celebre e bellissima mamma Stephanie che danzava e mandava baci al figlio che la stava filmando. «Nessuno sa muoversi come mia madre», aveva scritto il ragazzo nella didascalia.

