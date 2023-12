È INIZIATA LA “GRANDE SOSTITUZIONE” DEI GIORNALISTI – IL COLOSSO EDITORIALE TEDESCO AXEL SPRINGER LICENZIA I REDATTORI DI “UPDAY” E LI SOSTITUISCE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – UN “NUOVO GENERATORE DI NOTIZIE DI TENDENZA GUIDATO ESCLUSIVAMENTE DALL’AI” GESTIRÀ L’APP E IL SITO, NATO IN PARTNERSHIP CON SAMSUNG – CHIUDERA’ ANCHE LA REDAZIONE DI MILANO: TRE GIORNALISTI E UNA POLIGRAFICA PERDONO IL LAVORO

app upday

Un «nuovo generatore di notizie di tendenza guidato esclusivamente dall’intelligenza artificiale» sostituirà il lavoro dei giornalisti in carne e ossa. Mentre l’Unione europea ha varato l’Ai Act, prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale, arriva la notizia che non è uno scenario fantascientifico di una serie tv ma la realtà di upday, app e sito internazionale di notizie che ha una testata registrata anche in Italia.

Nei prossimi giorni la redazione di Milano sarà chiusa: tre giornalisti e una poligrafica perderanno il lavoro nonostante, rivela una fonte al Corriere, la divisione attiva nel nostro Paese generi ancora utili. L’annuncio è stato fatto da Axel Springer, il colosso tedesco (la sede è a Berlino) dell’editoria digitale che oltre ad upday pubblica, tra gli altri, i quotidiani Bild e Die Welt ed è proprietario anche del sito Politico, acquistato nell’ottobre 2021 per oltre un miliardo di dollari.

axel springer

Upday debuttò in alcuni Paesi europei (Germania, Francia, Polonia e Regno Unito) nel marzo 2016 come frutto di un accordo (siglato l’anno precedente) tra Axel Springer e Samsung. Un anno dopo, nel marzo 2017, sbarcò in Italia, Spagna e in seguito nei Paesi scandinavi. A Milano fu inaugurata una redazione composta da cinque giornalisti, un direttore editoriale e responsabile, Giorgio Baglio e una figura commerciale dedicata alla raccolta pubblicitaria.

L’app era pre-installata sugli smartphone Samsung Galaxy S7 ed era inizialmente concepita come semplice «aggregatore» di notizie, cioè per selezionare articoli o prodotti editoriali curati da altre testate. Col tempo, però, è cresciuta anche come sito di notizie autoprodotte e di contenuti originali, arrivando ad avere redazioni in 16 Stati europei e a essere letta in 34 Paesi sbarcando pure sull’App Store del sistema operativo iOS, quello degli iPhone.

ROBOT GIORNALISTA - IMMAGINE CREATA DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI MIDJOURNEY

Nel 2023 le strategie dell’editore tedesco Axel Springer riguardo ad upday sono però cambiate. Già nel giugno scorso diverse redazioni europee hanno subito pesanti tagli: quella italiana ha visto il licenziamento del direttore Baglio oltre a quello di due redattori e un lavoratore poligrafico.

La mossa è arrivata due mesi dopo il debutto negli Stati Uniti di Samsung News, aggregatore di notizie nato da una partnership tra upday e il colosso sudcoreano. Alcune indiscrezioni parlano, a proposito di questo progetto, di un risultato economico largamente inferiore alle attese e che ha quindi avuto un impatto sui conti dell’azienda.

upday - samsung

[…] Ieri, però, è arrivato il comunicato ufficiale di Axel Springer in cui si annuncia che «a fine anno termina la cooperazione con Samsung» e, soprattutto, che «Axel Springer utilizzerà il marchio upday per un nuovo generatore di notizie di tendenza guidato esclusivamente dall’intelligenza artificiale».

La nuova app, che si chiamerà sempre upday, debutterà la prossima estate. In questo scenario, il posto per i giornalisti si riduce drasticamente, come testimonia la chiusura della redazione italiana.

mathias dopfner axel springer

Nel comunicato Axel Springer non lo specifica, ma progressivamente tutte le redazioni dovrebbero essere smantellate. Le frasi di Thomas Hirsch, Ceo di upday , lasciano poco spazio all’interpretazione: nel comunicato ringrazia «tutti i colleghi che hanno lavorato con passione e impegno per fare di upday una delle maggiori app di notizie in Europa» e dice di essere impaziente «di vedere come il nuovo prodotto permetterà di sfruttare le opportunità e le possibilità dell’intelligenza artificiale». […]

gruppo editoriale axel springer ROBOT GIORNALISTA - IMMAGINE CREATA DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI MIDJOURNEY GIORNALISTI SOSTITUITI DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 1 GIORNALISTI SOSTITUITI DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3 GIORNALISTI SOSTITUITI DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 2 gruppo editoriale axel springer