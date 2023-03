JOHN LENNON COPIÒ IL MITOLOGICO DONATELLO? – MICHELE BOVI: IL DIRETTORE D’ORCHESTRA VINCE TEMPERA RIVELA CHE “JEALOUS GUY, UNO DEI MAGGIORI SUCCESSI DELL’EX BEATLE, USCÌ UN ANNO DOPO ‘MALATTIA D’AMORE’ DEL CANTANTE PIEMONTESE. L’ATTACCO DELLE DUE CANZONI È IDENTICO”. I BIOGRAFI DI LENNON GIURANO CHE… -VIDEO

Michele Bovi per Dagospia

donatello

“Se fanno fede le date di deposito e di pubblicazione dei due dischi non ci sono dubbi: Malattia d’amore è uscita nel settembre del 1970, oltre un anno prima di Jealous Guy” dice il direttore d’orchestra Vince Tempera.

Jealous Guy, traccia numero tre dell’album Imagine uscito nell’ottobre del 1971, è uno dei brani più famosi di John Lennon e vanta cover di prestigio, su tutte quelle di Brian Ferry e di Lou Reed.

Malattia d’amore è stato il maggior successo del cantante piemontese Donatello (all’anagrafe Giuliano Illiani). Con Malattia d’amore Donatello vinse la Gondola d’argento nell’edizione 1970 della Mostra internazionale di musica leggera di Venezia.

La canzone era stata composta da Maurizio Fabrizio con il testo di Luigi Albertelli, il paroliere dei mitici brani scritti con Vince Tempera per i cartoni animati Ufo Robot, Goldrake, Anna dai capelli rossi.

john lennon

“A registrare il provino di Malattia d’amore fummo io alle tastiere, Ellade Bandini alla batteria e Ares Tavolazzi al basso. – racconta Tempera - Noi tre avevamo formato il gruppo The Pleasure Machine. Fu poi il maestro Natale Massara a curare l’arrangiamento per l’incisione del disco. Ho sempre avvertito la somiglianza con Jealous Guy di John Lennon ma a quell’epoca nessuno dava troppa importanza a queste cose: erano moneta corrente. Qualche giorno fa ricordavo la circostanza con un collega di Napoli, concertista e studioso della contaminazione tra generi musicali. Lui si è divertito a mettere a confronto le partiture di Malattia d’amore e Jealous Guy: nell’attacco dei due brani, ovvero la parte più importante, è evidente la similarità non soltanto melodica ma anche ritmica”.

Dunque John Lennon copiò Donatello? Qualcuno fece ascoltare a lui o ai suoi collaboratori (a produrre Jealous Guy fu quel volpone di Phil Spector) il brano del cantante italiano? Sembra il doppione della disputa che portò nelle aule di giustizia Michael Jackson e Albano.

The Pleasure Machine- Ellade Bandini Vince Tempera Ares Tavolazzi

I biografi di Lennon giurano che Jealous Guy era nata in realtà nel 1968: l’artista l’aveva intitolata Child of Nature, il provino era stato realizzato a casa di George Harrison ma non aveva trovato spazio negli ultimi album dei Beatles. Scartata. Soltanto nel 1971 la melodia era stata recuperata e con il nuovo testo confezionato da Yoko Ono e l’arrangiamento di Phil Spector era diventata la terza traccia dell’album capolavoro Imagine.

“Mi rifiuto di credere che il provino scartato circolasse liberamente. – dice Vince Tempera – Discografici ed editori dei Beatles tenevano tutta la produzione rigorosamente sottochiave. È impossibile che Maurizio Fabrizio, il compositore di Malattia d’amore, avesse ascoltato il materiale di Lennon. Sono casomai dell’opinione che quella somiglianza sia stata frutto del caso. A entrambi può essere venuta nel giro di poco tempo la stessa idea musicale”.

Il confronto su pentagramma tra Malattia d’amore e Jealous Guy

È scontato che il maestro Tempera s’intenda come pochi di controversie in materia e in casa Beatles. La EMI emanazione italiana dell’azienda discografica britannica dei Fab Four fece incidere proprio al suo gruppo The Pleasure Machine una versione di The Long and Winding Road: il brano originale, ultimo disco dei Beatles, e la cover uscirono nel 1970 a distanza di qualche settimana. “L’arrangiamento era identico, persino la voce di Ares Tavolazzi somigliava a quella di Paul McCartney – racconta Tempera – Avevamo registrato una cover talmente fedele che dopo qualche mese e 40 mila copie vendute la EMI inglese chiese alla EMI italiana di ritirarla dal mercato, sostenendo che potesse ingannare gli acquirenti”.

