LA7? TELE-CASALINO! – TA-ROCCO AVRÀ BEN DUE OSPITATE NELLA TV DI CAIRO NEI PROSSIMI GIORNI: DOMANI SERA CON DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE A ZORO PER “PROPAGANDA LIVE” E LUNEDÌ CON UN’INTERVISTA VERA E PROPRIA DA LILLI GRUBER, PER FARE UN PO’ DI PUBBLICITÀ AL SUO LIBRO (E CHISSÀ, MAGARI ANCHE AL SUO PUPILLO CONTE INSIEME A QUALCHE OSPITE FISSO DI LILLI-BOTOX E DELLA SUA TRASMISSIONE “IL FATTO E MEZZO”)

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

ROCCO CASALINO ZORO

Dopo l’esperienza a Palazzo Chigi accanto all’ormai ex premier Conte, Rocco Casalino torna per un attimo alla tv. La sua antica passione. L’ex portavoce del Presidente del Consiglio ha infatti in programma due imminenti apparizioni sugli schermi: domani sera – 12 febbraio – a Propaganda Live, con delle dichiarazioni rilasciate a Diego Bianchi e lunedì 15 febbraio con un’intervista vera e propria da Lilli Gruber.

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Casalino dirà la sua in una conversazione ‘in soggettiva’, nello stile di Zoro, raccolta per strada proprio nelle giornate frenetiche dei colloqui e delle consultazioni, in una settimana che ha visto l’ex premier Giuseppe Conte sparire progressivamente dal centro dell’attenzione dopo la conferenza stampa improvvisata dietro ad un tavolino in Piazza Colonna.

TRAVAGLIO GRUBER

Proprio in quell’occasione, il portavoce di Conte aveva organizzato il tutto, chiedendo esplicitamente agli operatori convenuti di non inquadrare Palazzo Chigi perché quello non era solo un intervento istituzionale. Non è la prima volta che Zoro riesce ad intercettare Casalino; anche un paio di settimane fa il videomaker lo aveva raggiunto dopo una lunga rincorsa montata poi, nella resa televisiva, sulle note della sigla del Grande Fratello.

Matteo Bolle

Ma la prima intervista vera e propria dopo tre anni trascorsi a Palazzo Chigi, Casalino la rilascerà lunedì prossimo ad Otto e Mezzo da Lilli Gruber, in occasione della presentazione e dell’uscita del suo libro dedicato proprio all’esperienza da portavoce presidenziale. Un appuntamento che per primi siamo in grado di anticiparvi e che segnerà il ritorno di Casalino in tv da protagonista e non da ‘uomo ombra’ di Giuseppe Conte.

travaglio gruber GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO - MEME