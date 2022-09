“AMO IL FATTO CHE I RAGAZZI STIANO RISCOPRENDO IL METAL: CHI DICEVA CHE ERA UNA MUSICA ARRABBIATA HA CAPITO CHE È MOLTO DI PIÙ” - NORA FELDER, LA MUSIC SUPERVISOR DI “STRANGER THINGS”, È LA DONNA DIETRO ALLA “SECONDA VITA” DI CANZONI COME “RUNNING UP THAT HILL” E “MASTER OF PUPPETS” – “IN BASE ALLA SCENEGGIATURA, RUNNING UP THE HILL ERA LA MIA PRIMA SCELTA. È COME SE STRANGER THINGS AVESSE PRESO GLI SPETTATORI PER MANO E DETTO LORO..." - VIDEO

Valentina Ariete per “la Stampa”

«Ognuno di noi ha vissuto momenti difficili e quasi certamente c'è stata una canzone, magari ascoltata a ripetizione, che ci ha aiutato. Una canzone può darci forza o farci sentire meno soli, perché il cantante comprende il dolore che stiamo vivendo. Che si tratti di una rottura con la persona che amiamo, o di un lutto. Ascoltiamo questi artisti a ripetizione perché ci fanno sentire capiti. Sì: la musica salva le persone».

A parlare è Nora Felder: è lei la donna che ha reso possibile un evento più unico che raro, ovvero il ritorno in classifica di una canzone di quasi 40 anni fa, Running Up That Hill di Kate Bush, un pezzo del 1985. Non una cover, non un campionamento: il pezzo originale. Rilanciata dalla quarta stagione della serie Stranger Things, a sua volta una delle più viste degli ultimi mesi (è nella top ten globale di Netflix da 17 settimane). Ma Kate Bush non è solo tornata in classifica: è il secondo brano più ascoltato al mondo su Spotify dietro Harry Styles, idolo dei giovanissimi, che così hanno riscoperto (ma forse è meglio dire scoperto) anche la cantautrice.

Nora Felder è la music supervisor di Stranger Things: ha curato la selezione musicale, che è colonna portante oltre che sonora del successo dell'ultima stagione, perché la musica è parte integrante della trama. «Sono ancora meravigliata - dice Felder - dal successo della canzone. È tutto merito di Stranger Things: c'era bisogno di un brano che rappresentasse lo stato d'animo di Max. In questa stagione la ritroviamo provata, con un forte senso di solitudine, non si sente capita. Per sconfiggere il mostro Vecna e salvarla, gli altri ragazzi hanno dovuto comprendere cosa provasse: la canzone fa esattamente questo».

«È come se Stranger Things - aggiunge Felder, che domani sarà ospite a Milano del FeST, il Festival delle Serie Tv, che le dedica un panel supportato da Operà Music - avesse preso gli spettatori per mano e detto loro: questa è la canzone di Max e dovete capire perché sia così importante per lei. Tutti abbiamo vissuto due anni veramente difficili, che ci hanno costretto a entrare in connessione profonda con noi stessi. Il tempismo è stato perfetto: ci siamo rivisti in Max. Tutti abbiamo corso sulla cima di una collina ultimamente. È questa la magia della serie: riesce a mettere in connessione tutti. Adulti e bambini, adolescenti che ora pensano che i loro genitori siano cool perché ascoltavano la musica Anni 80, persone in ogni parte del mondo».

Che non si tratti solo dell'effetto nostalgia di chi gli anni 80 li ha vissuti, lo dimostra il fatto che la musica è anche diventata trend su TikTok. E mica solo Kate Bush: anche i Metallica hanno conquistato nuovi giovanissimi fan grazie alla scena, già iconica, di Eddie che suona Master of Puppets mentre attorno a lui ci sono orde di mostri. «Il concerto più metal di sempre», come gli dice l'amico Dustin. Questo ha creato anche qualche dissapore intergenerazionale: molti fan storici dei Metallica non hanno apprezzato l'entusiasmo dei più giovani, vivendolo quasi come un'invasione di territorio.

«Che si rassegnino - commenta Felder -. Sì, so dei fan della vecchia guardia che si sono lamentati di questi giovincelli che improvvisamente hanno scoperto la band, ma sono gli stessi Metallica ad averli smentiti: hanno detto che tutti sono sempre bene accetti nella loro famiglia. È sempre una buona cosa quando i giovani scoprono l'arte in ogni sua forma.

Amo il fatto che i ragazzi stiano riscoprendo la musica metal: quelle persone che la giudicavano in modo frettoloso - ricordo che i miei genitori lo facevano, dicevano che era una musica troppo arrabbiata e si preoccupavano per me - ora grazie a Stranger Things, e in particolare al personaggio di Eddie, hanno capito che è molto di più. Anche perché lui è proprio come Master of Puppets: all'esterno è forte e spavaldo, ma se lo conosci meglio capisci che è sensibile, complesso. È bello che il metal venga visto sotto una luce diversa». Ma come si decide quale canzone «bucherà il video»?

In fondo, di tutta la discografia di Kate Bush, Running Up That Hill non era affatto la scelta più scontata, anzi. «Il mio lavoro - risponde Nora - consiste nel dare al regista, o a degli showrunner come i fratelli Duffer, diverse scelte per esaltare una scena della loro storia. Sono loro a decidere. In base alla sceneggiatura, Running Up the Hill era la mia prima scelta, ma ho dato anche altre idee. È come offrire un menù: è tutto buono, ma alla fine è il cliente che sceglie cosa mangiare».

