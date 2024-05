“BRUNO VESPA? MELONI E SCHLEIN IN TV DEVONO PRETENDERE UN ARBITRO DONNA” - GIANLUCA NICOLETTI CONSIGLIA ALLE DUE LEADER DI SCARICARE BRU-NEO COME CERIMONIERE DEL TELE-CONFRONTO PREVISTO IL 23 MAGGIO SU RAIUNO: “VOLETE DAVVERO SOTTOMETTERVI AL GRAN SACERDOTE CHE HA UFFICIATO DAL SUO SANCTA SANCTORUM TUTTE LE LITURGIE DEL CLUB DEI MASCHI DI POTERE? A NULLA VI GIOVEREBBE FARVI RUBARE LA SCENA DAL DECANO DI TUTTI CONFRONTI - SCEGLIETE UNA GIORNALISTA DONNA MAGARI PRECARIA, UNA DI QUELLE CHE DEVE FATICARE DI PIÙ DI OGNI ALTRA COLLEGA, PERCHÉ HA BISOGNO CHE IL SUO CONTRATTO SIA RINNOVATO”

Estratto dell’articolo di Gianluca Nicoletti per “la Stampa”

Giorgia Meloni ed Elly Schlein perché mai accettate che sia un uomo a proclamarsi vostro garante? È stato stabilito […] che Bruno Vespa presiederà all'incontro televisivo che dovrà decidere chi tra voi due sia la più forte, nell'attesissimo match che gli italiani seguiranno il 23 maggio su RaiUno. Non sarebbe uno straordinario vantaggio per entrambe se ad arbitrarvi fosse invece una donna?

Non è una questione di capacità professionale, nessun pregiudizio sulle indubbie capacità di Vespa di mantenersi super partes nel darvi la parola. Perché mai però banalizzare in maniera così scontata la portata epica di quella serata, su cui già tutti stanno scommettendo, mettendo ancora un uomo tra voi che vi accapigliate, proprio come in quegli spettacoli di lotta nel fango, o di Wrestling femminile, sempre e solo immaginati per la gratificazione di soli maschi.

Sarebbe veramente straordinario che diceste di comune accordo: «Ce le daremo di santa ragione ma fuori i maschi dal ring, una volta tanto lasciate che ce la vediamo tra donne». […] Mai e poi mai si è verificato che siano due donne ad avere la responsabilità di rappresentare la visione del presente nella sua più essenziale antitesi. Quella sera di maggio, chiunque di voi vinca, segnerà la sconfitta del primato maschile nell'occupare posizioni apicali nei luoghi della politica. […]

Nella sera in cui tutto questo avrà la sua apoteosi, volete davvero sottomettervi al gran sacerdote che ha ufficiato dal suo sancta sanctorum tutte le liturgie del club dei maschi di potere? Chi ve lo fa fare di rimettervi a sedere su quelle poltroncine bianche, in quel set logorato da decenni di transumanze di grisaglie in frescolana e scarpe lucide in cuoio grasso? […] Proprio qui voi dovreste sorprendere tutti: al bando le celebrità, le grandi firme, le opinioniste note e agguerrite.

Scegliete una giornalista precaria, una di quelle che deve faticare dieci volte di più di ogni altra collega, perché ha bisogno che il suo contratto sia rinnovato. Non serve che sia particolarmente telegenica o spigliata, serve che abbia studiato, conosca il suo ruolo, applichi le regole del mestiere nella gestione dei tempi. Insomma basta una brava professionista nella norma, non servono fuoriclasse. […]

Poi vogliamo dircelo? Sono tutti già impegnati a mettere insieme la squadra di esperti che misurerà ogni nanosecondo del vostro faccia a faccia. Sarete maschilisticamente analizzate dai tacchi al taglio di capelli. Si faranno pagelle, ogni ripresa sarà commentata da stilisti, parrucchieri, armocromisti, esperti in dizione, analisti della postura. La tv è questo […] Le domande a cui risponderete sarà l'ultimo dei problemi, […] A nulla vi gioverebbe farvi rubare la scena dal decano di tutti confronti, questa volta potreste buttare via il copione e battervi come meglio vorrete solo tra donne, lasciando tutti i maschi a fare da spettatori, Vespa compreso.

GIORGIA MELONI VS ELLY SCHLEIN