“CERTO CHE SARÀ RICORDATO: COME PREDATORE SENZA RIMORSI” - DOPO LE PAROLE DI HARVEY WEINSTEIN (“SONO STATO UN PIONIERE DEL CINEMA AL FEMMINILE”) LE ACCUSATRICI SI INCAZZANO – MA ALMENO TRENTA VITTIME HANNO ACCETTATO DI ESSERE PAGATE PER CHIUDERE LA FACCENDA CON UN ACCORDO COME QUELLO RICORDATO IERI DA AMBRA BATTILANA NEL PROCESSO RUBY – GWINETH PALTROW, CHE PUBBLICAMENTE SBACIUCCHIAVA E ABBRACCIAVA HARVEY (CHE LE FECE VINCERE UN OSCAR) SALVO POI ATTACCARLO, NON HA ACCETTATO, MA… – VIDEO

Anna Lombardi per “la Repubblica”

HARVEY WEINSTEIN

La versione di Harvey. Weinstein, s' intende: «Sono stato il pioniere del cinema al femminile. Ho realizzato più film diretti da donne di qualunque altro produttore. Quel che ho fatto non va dimenticato » dice al New York Post . Con buona pace delle 80 fra attrici, registe ed ex assistenti che lo hanno accusato di stupro, molestie: e aver boicottato le carriere di chi non ci stava.

harvey weinstein e gwyneth paltrow 5

Quelle denunce, un anno fa, hanno portato alla nascita del movimento #MeToo. Provocando la caduta del "re di Hollywood" e di tanti uomini arroganti e potenti: dal celebrity chef Mario Batali al medico della nazionale di ginnastica americana Larry Nassar. Da un letto del New York-Presbyterian Medical Center, l' ospedale dove ha subito un intervento alla schiena, l' ex produttore un tempo definito da Meryl Streep "Dio del cinema", 67 anni, si dipinge come paladino del talento femminile: «Ho promosso le prime donne registe. Ho pagato alle attrici cachet inimmaginabili. L' ho fatto 30 anni fa, quando non era di moda».

harvey weinstein rose mcgowan ASHLEY JUDD HARVEY WEINSTEIN VINCE VAUGHN

Se ha accettato di rompere per la prima volta il silenzio, non è però per parlare dei suoi guai. Vuol semmai dimostrare che non sta bene: smentendo le voci secondo cui, dopo essere stato visto in locali notturni e negozi alla moda, la settimana scorsa si è presentato al tribunale di New York con un deambulatore per impietosire il giudice. Che gli ha aumentato la cauzione da 1 a 5 milioni di dollari per aver usato impropriamente il braccialetto elettronico ai domiciliari.

ambra battilana gutierrez 27

Delle accuse contro di lui, Weinstein non parla. Anzi, minaccia la giornalista Rebecca Rosenberg di essere pronto a interrompere l' intervista a ogni domanda sgradita. Il processo contro di lui inizia il 6 gennaio. Finora non è riuscito a sospenderlo, nonostante l' accordo preliminare da 25 milioni di dollari con almeno trenta vittime, simile a quello ricordato ieri a Milano nell' ambito del processo Ruby ter da Ambra Battilana, la modella italiana che per tacere ebbe un milione di dollari da Weinstein, gli permetterebbe di chiudere molte cause contro di lui e la sua ex casa di produzione, andata in bancarotta a causa dello scandalo.

rose mcgowan agli mtv music awards nel 1998 harvey weinstein e gwyneth paltrow 1

Ma gli serve l' approvazione del tribunale: passeranno mesi, e alcune sue accusatrici hanno già fatto sapere di non voler accettare. Nemmeno Gwyneth Paltrow ha accettato. «Nel 2003 le diedi 10 milioni di dollari per fare Una hostess fra le nuvole . Era l' attrice più pagata del cinema indipendente. La prima a guadagnare molto più degli uomini », l' attacca Weinstein. Ma se lui ha dimenticato a che prezzo, l' attrice premio Oscar nel 1999 per Shakespeare in Love (prodotto da lui) non lo ha certo scordato. Fra le prime a raccontare alle reporter del New York Times Jodi Kantor e Megan Twohey (Pulitzer con Ronan Farrow per le loro inchieste sulla vicenda) l' aggressione subita dal produttore nel 1994 che costrinse il suo fidanzato di allora, Brad Pitt, a intervenire.

rose mcgowan harvey weinstein ambra battilana gutierrez 6

«Sta cercando di avvelenare di nuovo la società», reagiscono le sue vittime con una lettera firmata da 23 attrici, comprese Ashley Judd, Rose McGowan e Rosanna Arquette, sul sito di Time' s Up, il fondo creato per sostenere coloro che denunciano. «Certo che sarà ricordato: come predatore senza rimorsi». Contro la versione di Harvey la voce delle donne torna ad alzarsi.

ambra battilana gutierrez 31 HARVEY WEINSTEIN harvey weinstein, gwyneth paltrow e cameron diaz 1 rose mcgowan ambra battilana gutierrez 43 ambra battilana gutierrez 53 ambra battilana gutierrez 34 ambra battilana gutierrez 33 ambra battilana gutierrez 30 ambra battilana gutierrez 42 ambra battilana gutierrez 46 ambra battilana gutierrez 47 ambra battilana gutierrez 24 ambra battilana gutierrez 32 rain dove e rose mcgowan 2 rose mcgowan weinstein ambra battilana gutierrez 26 ambra battilana gutierrez 18 ambra battilana gutierrez 19 ambra battilana gutierrez 25 ambra battilana gutierrez 12 ambra battilana gutierrez 54 ambra battilana gutierrez 7 renee zellweger e harvey weinstein 7 jennifer lawrence e harvey weinstein 3 jennifer lawrence e harvey weinstein 9 harvey weinstein 2 ben affleck harvey weinstein moritz de hadeln e harvey weinstein 2 cate blanchett e harvey weinstein harvey weinstein 6 harvey weinstein 5 gwyneth paltrow e brad pitt 1 donna rotunno e harvey weinstein 9 jennifer lawrence e harvey weinstein 7 harvey weinstein e gwyneth paltrow 3 ROMA POLANSKI E HARVEY WEINSTEIN untouchable documentario su harvey weinstein 2 harvey weinstein e gwyneth paltrow 2 gwyneth paltrow e brad pitt 2 harvey weinstein, gwyneth paltrow e hillary clinton 1 renee zellweger e harvey weinstein 3 renee zellweger e harvey weinstein 6 renee zellweger e harvey weinstein 5 renee zellweger e harvey weinstein 8 renee zellweger e harvey weinstein 9