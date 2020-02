“CHICCHE” DI GOSSIP - MASSIMO E LINDA D’ALEMA SONO ANDATI A TROVARE ALCUNI AMICI A SANTK MORITZ E HANNO MOLTO APPREZZATO LE MONDANISSIME CENE A CASA DI SONIA RAULE TATÒ TRA MATTEO E SUSANNA THUN E NINA ZU FÜRSTENBERG - COME MAI ALESSIA MARCUZZI SI È TATUATA LA PAROLA “LUCE” SOPRA IL POLSO? UNA SVOLTA SPIRITUALE? NO, SI DEVE A…

Da “Chi”

Totti ha perso la testa per Paola

Francesco Totti è vittima di una seduttrice che gli ha fatto perdere la testa: si chiama Donna Paola e il Capitano non ha più occhi che per lei. Donna Paola è la nuova micia di casa Totti-Blasi: una Canadian Sphynx, razza senza pelo e con un pelle morbidissima che Totti non riesce a smettere di accarezzare.

Una luce illumina la Marcuzzi

Come mai Alessia Marcuzzi si è tatuata la parola “luce” sopra il polso? Una svolta spirituale? No: “Luce” è il nome di una crema per il viso che sarà il primo prodotto della sua nuova linea di cosmetici.

Arisa non vuole naufragare

Ce la faranno gli autori della nuova edizione dell’“Isola dei famosi” a convincere Arisa a naufragare in Honduras? Per ora la cantante sembra più orientata verso il no, ma la cifra che hanno messo sul piatto per convincerla è molto, molto allettante.

Politically (s)correct

Il ritorno di Guido Bertolaso

Con l’emergenza del Coronavirus è tornato l’altro giorno in tv Guido Bertolaso, ex antagonista di Virginia Raggi ed ex capo della Protezione civile. Con la sua preparazione il dottor Bertolaso (medico, tra le altre cose) è un uomo che in molti vorrebbero ancora in politica.

Ma i ricchi pensano al benessere comune?

Tavola rotonda sul tema “ricchezza di pochi e benessere comune” il 27 marzo alla Luiss Guido Carli, dove Romana Liuzzo propone un confronto tra il Ceo di Gucci Marco Bizzarri, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex ministro Giovanni Tria e la vicepresidente della Camera Mara Carfagna. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il presidente onorario della Fondazione Carli Gianni Letta introdurranno l’evento.

I D’Alema a Sankt Moritz

Massimo e Linda D’Alema sono andati a trovare alcuni amici a Santk Moritz e hanno molto apprezzato le mondanissime cene in occasione di Nomad, a casa di Sonia Raule Tatò tra Matteo e Susanna Thun e Nina Zu Fürstenberg.