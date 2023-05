26 mag 2023 09:47

“FEDEZ? È UN SINISTROIDE ARRICCHITO CHE VA A SBAFO OVUNQUE” – ROCCO SIFFREDI RANDELLA IL RAPPER MILANESE CHE LO HA INVITATO COME OSPITE DEL PODCAST “MUSCHIO SELVAGGIO” SENZA PAGARGLI NEMMENO IL VIAGGIO A MILANO (DALL'UNGHERIA) - IL MARITO DI CHIARA FERRAGNI HA DETTO: “SIFFREDI VOLEVA GLI SGHEI E NON NE DIAMO” - LA REPLICA DEL PORNODIVO “LUI SI FA OSPITARE IN VILLE DA 100 MILA EURO GRATIS, A ME CHIEDEVA CHE MI PAGASSI PURE L’AEROPLAN. MA SE NE VADA DOVE DICO IO...”