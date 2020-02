Francesco Fredella per "www.liberoquotidiano.it"

Antonio Zequila perde le staffe al Grande Fratello Vip. Sbotta e quando torna a galla la presunta storia con Adriana Volpe (che sarebbe avvenuta anni addietro) avviene di tutto. La Volpe smentisce categoricamente quello che racconta Zequila.

“Alfonso io questa sera risulterò inelegante, ma sono sincero, sono pronto a giurare sulla testa di mio nipote, non sono un bugiardo”, tuona Er Mutanda. Ad un certo punto urla e sembra di rivedere la lite con Pappalardo.

“Quando ho fatto l'Isola nel 2005, mi sono trovato a raccontare dei flirt che avevo avuto con donne famose. Ti posso raccontare tutto, lei mi ha conosciuto molto bene. Non ho avuto una storia però ci siamo visti per bere un caffè”, dice Zequila. E la Volpe attacca: “Ogni volta millanti”.

Er Mutanda parte a raffica e svela: “Ho conosciuto Adriana Volpe talamicamente e mo l'ho detto”. Urla, urla e ancora urla. Zequila perde letteralmente le staffe: “Una persona che dice che le faccio schifo e che mi devo vergognare non va bene, ho solo sbagliato a dire che abbiamo avuto una storia”.

