“IO E CHI MI STA ACCANTO SIAMO STATI MESSI IN DIFFICOLTÀ” – ANGELO MADONIA ROMPE IL SILENZIO DOPO ESSERE STATO CACCIATO DA “BALLANDO CON LE STELLE”: “ALCUNE DINAMICHE CHE ESULANO DALLA MIA SFERA PROFESSIONALE MI HANNO COLTO IMPREPARATO. RICONOSCO I MIEI LIMITI”- IN SUA DIFESA SCENDE IN CAMPO RITA DALLA CHIESA, CHE METTE IN MEZZO LA VIGILANZA RAI: “INTERVENGA AL PIÙ PRESTO SUGLI INTOLLERABILI ATTEGGIAMENTI NARCISISTICI DI ALCUNI GIURATI (LUCARELLI E MARIOTTO)…”

Estratto dell’articolo di Renato Franco per www.corriere.it

«Mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. E per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro». Così Angelo Madonia, su Instagram, rompe il silenzio sulla sua esclusione da Ballando con le stelle.

Il ballerino lunedì è stato cacciato dalla produzione, di concerto con la Rai, per «divergenze professionali». Detto in altre parole, Milly Carlucci si è stufata. Il triangolo ha funzionato finché in ballo c'era ancora l'ex moglie di Bonolis perché la verità è che Madonia danzava con Federica Pellegrini ma intanto pensava a Sonia Bruganelli, la sua fidanzata nella vita con cui aveva scelto di non fare coppia nello show di Milly Carlucci. Una decisione che a conti fatti si è rivelata sbagliata.

Le sue parole su Instagram non sono chiarissime, non si capisce se il riferimento a chi gli sta accanto sia rivolto alla sua partner sentimentale (Bruganelli) o alla sua compagna professionale (Pellegrini) verso cui — dice — nutre un grande rispetto. Anche il verbo «accettare» sembra vagamente poco centrato, visto che la decisione della Rai è stata inappellabile. Madonia con parole concilianti in questo modo probabilmente spera di poter rientrare nel programma […]

Il ballerino nel suo post aggiunge che «Federica Pellegrini sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni. Non sono un uomo di comunicazione ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco».

La questione poi diventa addirittura politica, con l’intervento di Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai che ritiene che il programma «non meriti di finire nel tritacarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa. Le persone partecipano per divertirsi, ci mettono la faccia, si rompono costole e si slogano caviglie. Tutto per imparare a ballare. Vanno supportate e non massacrate per vecchie antipatie che hanno il cattivo odore delle vendette personali».

Rita Dalla Chiesa fa anche nomi e cognomi: «Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a Ballando con le stelle. Sugli intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati (Lucarelli e Mariotto). Sui problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli italiani che vorrebbero solo rilassarsi. Sulla non presa di posizione della padrona di casa».

Dimenticando però che la padrona di casa, Milly Carlucci, la sua posizione — chiara e decisa — l’ha esplicitata, cacciando dal programma proprio Madonia e confermando negli anni una giuria che televisivamente funziona.

