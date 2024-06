SELVAGGIA LUCARELLI INTERVISTATA DA PIERO CHIAMBRETTI

SELVAGGIA LUCARELLI INTERVISTATA DA PIERO CHIAMBRETTI

Dagonews

selvaggia lucarelli a donne sull'orlo di una crisi di nervi

Milano. Nella quarta puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” in onda questa sera alle 21.20 su Raitre in versione “light”, per lasciare spazio alle 23 al programma “Elezioni europee 2024-Conferenza stampa”, Piero Chiambretti avrà tre ospiti speciali.

La prima è Selvaggia Lucarelli, autrice del libro “Il vaso di pandoro”, che parlerà dell’inchiesta sugli affari di Chiara Ferragni e commenterà le ultime vicende legate a Fedez e al caso-Iovino.

Nelle video-anticipazioni che vedete, Chiambretti chiede alla Lucarelli se non si senta in colpa per aver messo in crisi l’impero della Ferragni.

selvaggia lucarelli a donne sull'orlo di una crisi di nervi

Lucarelli. «Io faccio il mio mestiere, credo che loro si siano rovinati. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni, non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che, comprando i pandori, si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita.

Non posso sentirmi responsabile. Poi, se tu mi chiedi nel buio della tua cameretta la sera quando spegni la luce (…) beh, certo, un po’ sì. I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto. Sinceramente pensavo che, per un po’ di tempo, avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera un pochettino pensavo, mi chiedevo: “Chissà cosa sta passando?”, perché, umanamente parlando, è chiaro che è un disastro».

selvaggia lucarelli a donne sull'orlo di una crisi di nervi

La Lucarelli risponde anche alla domanda di Chiambretti su Fedez e il caso Iovino, e cioè l’accusa rivolta al rapper di aver litigato con il personal trainer Cristiano Iovino e di averlo raggiunto sotto casa con alcuni amici per un chiarimento finito in rissa.

Chiambretti. «É proprio questo Cristiano Iovino, lui lo riposiziona? Perché è finito all’interno di un pasticcio, di una rissa nella quale qualcuno avrebbe visto lo stesso Fedez. Lei questa cosa come la inquadra?».

Lucarelli. «Se è un tentativo di riposizionamento, è zoppicante. (Fedez, ndr) è passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. L’hai visto nelle immagini come picchiava? Saltellava tipo, te lo ricordi il cangurotto? Tant’è che stava prendendo un sacco di botte e sono dovuti intervenire gli altri. Fedez mi sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni».

fedez ferragni

L’opinionista e polemista ripercorrerà anche la sua carriera e le sue celebri liti tv a “Ballando con le stelle”.

Nella seconda parte del programma, Barbara Alberti, in collegamento, e la pornostar Valentina Nappi, in studio, parleranno di sesso e femminismo. Il confronto sarà acceso anche dagli interventi del filosofo Diego Fusaro e di Maria Vittoria Longhitano, primo vescovo donna in Italia della chiesa anglicana italiana.

La Alberti commenterà anche il suo libro “Tremate, tremate” e racconterà episodi divertenti della sua attività come sceneggiatrice e del rapporto con Tinto Brass, con cui ha scritto “Monella”.

In studio gli editorialisti del programma, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca e Edoardo Camurri, le “donne sull’orlo di una crisi di nervi” Grazia Sambruna, Rosalia Porcaro e la scrittrice Melanie Francesca, il cromatologo Ubaldo Lanzo e la dantista Clizia De Rossi.

La tiktoker Marina Valdemoro Maino proseguirà la sua serie “Maryna and the city”, Sara Penelope Robin presenterà un nuovo tutorial “’Na bellezza”, e Tess Masazza regalerà un altro piccolo saggio di cinema d’essai.

selvaggia lucarelli

Non mancheranno le esibizioni delle cantanti del programma, Sol e Martina Difonte, e del corpo di ballo delle “Women”.