"MALGY", LA NOSTRA BROOKE – CRISTIANO MALGIOGLIO REALIZZA UN SOGNO: ENTRA A FAR PARTE DEL CAST DI "BEAUTIFUL"

cristiano malgioglio

“Ma che pazzo, Fernando, Fernando/ È sempre Capodanno insieme a te” canta Cristiano Malgioglio come se non ci fosse un domani. Spiega che il tormentone è una dedica d’amore a Cristiano Ronaldo «e forse lo ignora».

Simpatico come pochi, Malgioglio si gode un’estate «caldissima» tra viaggi e ritorni. […] Lo aspettano Tale e quale show , dal 20 settembre su Rai 1, una collaborazione con Carla Bruni («È una cantautrice raffinata, una donna bellissima, le ho mandato dei brani. A fine mese inizia a provarne uno») e in autunno il set di Beautiful : «Ho incontrato il produttore e mi ha chiesto di fare parte del cast: è una cosa paz-ze-sca».

Racconti tutto.

«Ero a Milano Marittima e in hotel mi si avvicina il produttore Casey Kasprzyk: “Do you speak english?, farebbe una parte nella soap?”. “Ma certo”, gli ho risposto, “io mi sento Joan Collins, anche se non era nella serie”. Apparirò in qualche puntata, forse nel ruolo di me stesso, spero di incrociare gli impegni a novembre».

[…] Quanto è stata importante la tv nel suo percorso?

«L’educazione mi ha aiutato. Ho capito che dovevo essere sorridente, mai volgare. Ho visto solo due volte Silvio Berlusconi, una c’era Aznavour, che amavo da morire. Al compleanno di Alfonso Signorini, Berlusconi mi ferma: “Lei mi piace, perché è una persona educata e perbene. Io riconosco i talenti”.

Ho capito che la volgarità alla gente dà fastidio, io ogni volta che vado in tv mi faccio il segno della croce. Grazie a Dio non so dire le parolacce. Mi diverto da Fabio Fazio, gli voglio bene, è un gran signore, penso che andrò in qualche puntata di Che tempo che fa».

Oggi ha un compagno?

«È molto più giovane di me, ha compiuto 40 anni, ed è meraviglioso.

Vado in Turchia a trovarlo come un amico, a Istanbul non notano il mio ciuffo biondo. Pensavo di prendere casa. Stavo bene anche a Cuba, dove ho avuto una bellissima relazione. Lui voleva che mi trasferissi ma non potevo vivere all’Avana».

[…] Non pensa che in Italia siano stati fatti pochi passi avanti per i diritti?

«Sono felice quando le donne sono al potere, di qualunque partito siano: abbiamo come segretaria del Pd Elly Schlein e c’è una presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Io appartengo alla politica di Malgioglio. Sono ottimista, spero con tutto il cuore che si facciano grandi passi avanti».

La scorsa stagione si è diviso tra Carlo Conti e Maria De Filippi.

«Carlo mi ha sdoganato in prima serata a I raccomandati , è un’amicizia che dura da tanti anni. Maria? La amo, mi ha fatto ringiovanire di vent’anni. Quando mi ha telefonato il cuore è impazzito, la stessa emozione quando mi chiamò Maria Scicolone: avevo capito che a casa c’era Sophia Loren. Comprai una bottiglietta di coramina, Sophia ha aperto la porta e sono caduto tra le sue braccia».

Cosa inventerà di nuovo a “Tale e quale”?

«Sono contento quando la gente dice che faccio ridere. Carlo mi prende in giro e Panariello mi chiede se ho incontrato le star al supermercato. Mi dispiace che non ci sarà Loretta Goggi, c’era una bella chimica tra noi, nella nostra giuria ognuno dice quello che pensa. La gente è grata se regali un sorriso, senza esagerare, bisogna essere rispettosi di tutti: di chi ti ama e di chi non ti sopporta».

Ha pensato ai nuovi costumi?

«Sarò un po’ Bette Davis, Carmen Miranda e Joan Crawford: tutte donne che mi hanno fatto sognare. Voglio portare colore. Come mi diceva Gabriel García Márquez a Cuba: “I colori sono i segni di una vita sana e felice”. Il mio sogno è lavorare con Pedro Almodóvar, lo adoro».

E il festival di Sanremo?

«Amadeus me l’ha proposto due volte. Mi piacerebbe che Carlo prendesse una mia canzone ma non per presentarmi sul palco. Largo ai giovani».

