“MI DEVI 600 EURO” – SCAZZO PESCIAROLO A “LIVE NON È LA D’URSO” TRA ANTONELLA MOSETTI E FEDERICO FASHION STYLE CHE HA ACCUSATO LA SHOWGIRL DI NON AVERLO MAI PAGATO E DI AVERLO BLOCCATO SUL CELLULARE: “LA TUA CARTA DI CREDITO NON PASSAVA. DICEVA TRANSAZIONE NON ESEGUITA. E POI SEI SPARITA. GLI ASCOLTI DEL MIO PROGRAMMA? IO SONO ALLA QUARTA STAGIONE E TU CHE FAI?” – E LA MOSETTI REPLICA INVIPERITA: “TU FAI LO SLAVE DI NOTTE. IO CHE HO FATTO? VAI SU WIKIPEDIA…” – VIDEO

Da "www.trashitaliano.it"

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, Barbara d’Urso ha dedicato uno spazio a Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere dei vip, che si è dovuto scontrare con le cinque agguerritissime sfere, tutte rosse.

Nel parterre si sono presentate ben sei donne (una in collegamento da casa) che hanno raccontato le loro esperienze con l’hair stylist ed hanno ampiamente criticato i prezzi e la qualità dei servizi del suo negozio.

Una delle ospiti in studio che si è scontrata con Federico è stata Antonella Mosetti. La showgirl ha rivelato di essere stata la prima, circa 10 anni fa, ad aiutare Federico ad entrare in questo mondo, lamentando però il fatto di non aver mai ricevuto un ringraziamento da parte del parrucchiere.

Secondo Federico invece, Antonella (con sua figlia) era solita usufruire di un trattamento privilegiato nel salone. Successivamente però i due ebbero una discussione che separò definitivamente le loro strade, quando Antonella si ritrovò a pagare un conto di 600€.

A causa di un imprevisto il conto non venne mai pagato: inaspettatamente la showgirl bloccò Federico ovunque pur di non avere ulteriori contatti con lui, evitando così anche di pagare il saldo, almeno secondo la ricostruzione di Fashion Style.

Questo il racconto di Federico

Sei venuta nel salone, la tua carta di credito non passava… diceva “transazione non eseguita”. Io ti ho detto “vieni un’altra volta, non c’è nessun problema, me li riporti”. Mi hai bloccato sul telefono e sei scomparsa.

Antonella ovviamente ha respinto tutte le accuse, sottolineando di aver sempre pagato tutto. Gli animi si sono poi accesi e la Mosetti ha accusato Federico di essere arrogante e bugiardo, lanciando inoltre una frecciatina relativa agli ascolti del programma dell’hair stylist.

Definitiva la risposta del parrucchiere: “il mio programma è alla quarta stagione, e tu invece cosa fai Antonella?”

