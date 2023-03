“LA MUSICA HOUSE È MORTA” - BOB SINCLAR: "NOI, DJ E PRODUTTORI, STIAMO RICICLANDO A PIÙ NON POSSO LE COSE DEL PASSATO PERCHÉ PURTROPPO NON C'È NIENTE DI NUOVO CHE SI FACCIA NOTARE. ANCHE IL MIO COLLEGA DAVID GUETTA STA FACENDO LA STESSA COSA CON HADDAWAY DI ‘WHAT IS LOVE’. E ALBERTINO VA NEI PALAZZETTI CON LA MUSICA CHE METTEVA NEGLI ANNI 90 - TIK TOK? MI FANNO MALE LE ORECCHIE DAGLI OBBROBRI CHE ASCOLTO. I SOCIAL STANNO DISTRUGGENDO TUTTO" – L’ATTACCO ALL’UE - VIDEO

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per “la Stampa”

bob sinclar

«La musica house è morta, è un dato di fatto. Noi, dj e produttori, stiamo riciclando a più non posso le cose del passato perché purtroppo non c'è niente di nuovo che si faccia notare». Diretto, tagliente Bob Sinclar, nato Christophe Le Friant, non le manda a dire e nel raccontare del nuovo singolo Never Knew Love Like This Before (guarda caso una cover dell'omonimo successo degli Anni 80 di Stephanie Mills) si dice sconsolato.

La vede davvero così nera?

«Le confesso che mi sarebbe piaciuto produrre una canzone come quella che lancio oggi e che faccio cantare a Quinze, un bravissimo artista francese che ho scoperto su Instagram, ma è diventato difficile. Ogni giorno entro su Tik Tok per cercare qualcosa di interessante e mi fanno male le orecchie dagli obbrobri che ascolto».

bob sinclar con la maglia autografata di totti

(...)

Una tristezza che in qualche caso si trasforma in rabbia e le cronache ce lo dicono tutti i giorni. A questo proposito, lei abita a Parigi che in questi giorni sta vivendo momenti difficili.

«L'élite, i governanti non vivono la vita normale e soprattutto sono distanti anni luce dai poveri. La rivolta che si è scatenata non è un problema legato ai due anni in più per andare pensione, mi creda. Chi urla slogan contro Macron sta urlando anche contro questa Europa che comanda e mette in ginocchio le nazioni. La gente non ce la fa ed è furibonda. Bruxelles decide per noi e questo sta creando problemi perché se il nostro prodotto interno lordo è minore del debito pubblico, problema che avete anche voi in Italia, prima o poi il tappo salta».

bob sinclar raffaella carra 16

Tornando alla musica, anche il mondo dei disc jockey non sta benissimo. Da qualche anno se ne parla sempre meno e ormai le superstar, compreso lei, sono pochissime.

«Certo, e lo ribadisco, i social sono stati pazzeschi anche qui. Le cose stanno implodendo, il nostro mondo non saluta nuovi e interessanti colleghi capaci di farsi venire delle idee, di lanciare dei trend con l'opportunità di farsi notare. Noi "vecchi e popolari" stiamo facendo rumore, ma stiamo riciclando il passato come abbiamo fatto con il "french touch" riciclando la disco degli Anni 70. Anche il mio collega David Guetta sta facendo la stessa cosa con gli Eiffel 65 di I'm Good (Blue) o Haddaway di What is Love. Si ripescano pezzi della fine degli Anni 70 o prima metà 80 riproponendoli in chiave più attuale. Il vostro Albertino con il Deejay Time Live va nei palazzetti con la musica che metteva negli Anni 90. Spero in un futuro che porti delle sorprese».

bob sinclar raffaella carra 16

Se potesse mandare un messaggio ai suoi colleghi in erba e non, cosa direbbe?

«Sto ancora benissimo in consolle, sebbene faccia questo mestiere da molti anni, mi diverto e sto bene se la gente si diverte. Il mio messaggio è che si deve uscire di casa per andare a suonare per rendere la gente più felice. Non c'è niente di più importante, specialmente in questo momento politico, sociale ed economico che spinge l'umanità verso baratri di tristezza».

bob sinclar raffaella carra 2 BOB SINCLAR E INGRID ALEMAN bob sinclar (5) bob sinclar col vocalist gaty bob sinclar (8) bob sinclar (3) bob sinclar (7) bob sinclar (6) bob sinclar (9) bob sinclar (2) bob sinclar raffaella carra 3