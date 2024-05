“POTREI MANGIARE QUELLA RAGAZZA PER PRANZO. SÌ, BALLA SULLA MIA LINGUA” – BILLIE EILISH INAUGURA LA FASE LESBO-CANNIBALE CON IL NUOVO DISCO, “HIT ME HARD E SOFT” (“COLPISCIMI CON FORZA E DOLCEZZA”) – IERI AL BARCLAYS CENTER DI BROOKLYN IL PRIMO LISTENING PARTY: “ANCHE GESÙ CRISTO ASCOLTERÀ L’ALBUM, SONO NERVOSA ED ECCITATA…” – IL RECENTE COMING OUT A “ROLLING STONE”: “L’ANNO SCORSO HO REALIZZATO CHE VOLEVO LA MIA FACCIA IN UNA VAGINA”

? BILLIE EILISH CANTANDO “LUNCH” DO “HIT ME HARD AND SOFT” NO #COACHELLA. pic.twitter.com/uAkCGUklDb — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) April 14, 2024

1. BILLIE EILISH, GUARDA I VIDEO DEL PRIMO LISTENING PARTY DI ‘HIT ME HARD AND SOFT’

billie eilish listening praty al barclays center di brooklyn 4

«New York, non arrivare tardi stasera!! Voglio farti ascoltare il mio album completo, fronte e retro», così ha scritto Billie Eilish sui social prima del suo listening party gratuito al Barclays Center di Brooklyn.

Eilish ha ballato al ritmo di Hit Me Hard and Soft (lo ha raccontato in questa intervista) trasmesso dall’impianto di amplificazione.

L’evento verrà ripetuto […] al Kia Forum di Los Angeles poche ore prima dell’uscita del disco. «Anche Gesù Cristo ascolterà l’album… sono nervosa ed eccitata, oh mio Dioooo», dice Eilish in una story di Instagram.

[…] Non è la prima volta che la cantante offre un assaggio del suo nuovo disco: era già successo durante il Coachella, quando poco dopo essersi esibita con Lana Del Rey, la popstar ha partecipato a una festa e ha fatto ascoltare per la prima volta Lunch.

Billie Eilish premieres new album ‘Hit Me Hard and Soft’ in front of thousands of fans at Barclays Center in Brooklyn pic.twitter.com/N8vwUXpkzD — The Hollywood Reporter (@THR) May 16, 2024

?Heartstopper Season 3 is coming to Netflix on October 3! ?



And no better way to announce it than with an exclusive snippet of @billieeilish's new song, Birds of a Feather! pic.twitter.com/foQi9Lb5zo — Netflix (@netflix) May 13, 2024

BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT

Si è sentito un assaggio di Birds of a Feather nel trailer di Netflix pubblicato sui social per la terza stagione di Heartstopper. Al centro della serie c’è una storia d’amore tra due ragazzi e affronta tematiche di genere legate alla comunità LGBTQIA+, in linea almeno in parte del nuovo album di Eilish.

«L’anno scorso ho realizzato che volevo la mia faccia in una vagina», ha raccontato Eilish a Rolling. Alcuni pezzi del disco, a partire da Lunch, sono nati dalla sua presa di coscienza e dall’abbraccio alla sua identità queer. […] Dopo la pubblicazione del disco, Eilish inizierà il suo tour mondiale Hit Me Hard and Soft.[…] In Italia per ora è stata fissata una sola data, l’8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna.

2. BILLIE EILISH DEBUTTA CON "LUNCH" AL LISTENING PARTY. PROBABILMENTE NON LA SENTIRETE ALLA RADIO (O AL SUPERMERCATO)

billie eilish in copertina su rolling stone

Billie Eilish ha solo 22 anni, ma non ha mai rinunciato a fare musica all'avanguardia. Mercoledì sera ha presentato il suo nuovo album, "Hit Me Hard and Soft", al Barclay Center di Brooklyn.

Le giovani donne hanno affollato l'arena, e in cambio hanno ricevuto testi della “nuova generazione”. Addio canzoni di Taylor Swift sulla rottura con i ragazzi.

Ora il mondo è nuovo.

"Potrei mangiare quella ragazza per pranzo/Sì, balla sulla mia lingua/Sembra che possa essere quella giusta/e non ne ho mai abbastanza/potrei comprarle così tante cose/È una voglia, non una cotta".

È una voglia, non una cotta. Non credo che la sentiremo alla radio Top 40, in macchina o al supermercato. Ma chi lo sa?

billie eilish mostra le tette 3

Eilish canta con forza, non con il suo solito sussurro. È forte e orgogliosa. Siamo nel 2024. Come saranno accolte queste nuove canzoni? Come canta Billie in "Skinny":

“Internet è affamato di carne… È divertente che qualcuno debba nutrirlo”. Billie Eilish sta servendo un banchetto.

