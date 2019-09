“POTRESTI PRENDERE FUSARO COME EDITORIALISTA” - PARENZO SCAZZA CON FELTRI SU TWITTER. IL DIRETTORE DI “LIBERO” DÀ DEL BUFFONE AL CONDUTTORE DI “IN ONDA” CHE REPLICA: “DA PIÙ DI 30 ANNI DIRIGI GIORNALI CHE SONO PIÙ COMICI DI MR.BEAN” - E VITTORIONE RISPONDE: “INVECE TU ALLA 'ZANZARA' FAI IL…”

Un comico come te non me lo posso perdere, i buffoni sono divertenti e tu lo sei di più — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 7, 2019

"I comici hanno successo: io conduco trasmissioni in Tv...tu, da più di 30 anni, dirigi 'giornali' che sono più comici di una qualunque puntata di Mr. Bean!". David Parenzo si rivolge così a Vittorio Feltri in un botta e risposta al vetriolo su Twitter, che non è stata esente dalla replica del direttore di Libero: "Invece tu alla ZANZARA fai il filosofo".

E ancora, il conduttore di In Onda sembra non sapere più a quale specchio arrampicarsi e così tira in ballo anche chi, nella discussione, non c'entra nulla: "No. Questo ruolo lo ricopre il capo comico, Il 'Filosofo' della super cazzola Diego Fusaro. Potresti prenderlo come editorialista sul tuo giornale. È sulla stessa linea editoriale".

