FRANCO ORDINE E LE POLEMICHE PER I DISSERVIZI DELLA TV IN STREAMING – LA SOTTOSEGRETARIA VEZZALI: "STIAMO MONITORANDO LA SITUAZIONE PERCHÉ POSSA RISOLVERSI TUTTO A VANTAGGIO DEGLI UTENTI" - PARDO: "ORGOGLIOSO DI LAVORARE A DAZN, MA LE COSE VANNO SISTEMATE"

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show e ha analizzato le polemiche di tanti tifosi per i disservizi di DAZN: “L’ennesimo caso DAZN? Non è normale ciò che è avvenuto ieri in occasione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Il problema va risolto rapidamente, non si può continuare così. Tuttavia, è innegabile che il processo dello streaming debba andare avanti, altrimenti rischiamo di tornare ai messaggi di fumo".

Poi Ordine ha aggiunto ulteriori dettagli: "DAZN sta commettendo troppi errori, dopo oltre un mese dall’avvio della stagione mi sembra chiaro che il problema della piattaforma sia strutturale, non mi sembra siano pronti e adeguati allo scopo. I veri colpevoli, in ogni caso, sono i presidenti, i quali, per guadagnare qualche soldo in più, hanno sacrificato la passione dei tifosi, come dimostrano i dati di audience, decisamente più bassi rispetto al passato”.

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha parlato dei tanti problemi riscontrati dagli abbonati a DAZN nelle ultime settimane e in particolare ieri, quando la trasmissione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio è saltata per diversi minuti: "La situazione ci è stata posta subito all’attenzione da quando si è riscontrata la problematica - ha detto a margine della presentazione del Be Active multisport Village al Foro Italico -

Ovviamente questo rientra nell’autonomia del calcio, con i diritti televisivi, ma sicuramente stiamo monitorando la situazione perché possa risolversi tutto a vantaggio degli utenti che sono quelli che poi vogliono vedere le loro squadre in televisione e fare il tifo per la squadra del cuore", riporta Calcio&Finanza.

“Sono felice e orgoglioso di essere un collaboratore di Dazn, sono entusiasta della proposta editoriale che stiamo facendo, un po’ mi dispiace che si parli – legittimamente – di questo e non di altre cose, secondo me molto buone. Assolutamente, le partite si devono vedere, non c’è dubbio. Si deve lavorare per trovare soluzioni più adatte, da questo punto di vista non c’è nessuna discussione“.

Così Pierluigi Pardo poco fa ha commentato a Tutti Convocati su Radio 24 l’ennesimo disservizio di Dazn, che ieri pomeriggio ha fatto arrabbiare tifosi e abbonati. Durante Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, infatti, si è verificato un problema tecnico, per il quale la stessa Dazn (che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione, per ogni turno, di sette partite di Serie A su dieci) si è scusata promettendo un indennizzo.

Pierluigi Pardo, telecronista di Dazn sin da quando la piattaforma di streaming è approdata in Italia, ha completato così il suo discorso, mostrando onestà intellettuale:

La squadra giornalisticamente è fantastica, piena di giovani di grandissimo talento. Mi piacciono i talent, la filosofia… sono un ultrà del prodotto. Ma le cose vanno sistemate, è chiaro. Ci tengo a dirlo. Credo sia lo stesso pensiero di tutte le persone che in questo momento stanno lavorando a Dazn per risolvere i problemi quando ci sono.

Già domani la Serie A tornerà in campo. E tra i big match in programma c’è il derby della Capitale tra Lazio e Roma, fissato per le ore 18.00 di domenica. In esclusiva su Dazn. Ci saranno intoppi anche questa volta o andrà tutto liscio?

