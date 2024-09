“IN RAI NON MI HA RINGRAZIATO NESSUNO” – AMADEUS SI TOGLIE QUALCHE MACIGNO DALLE SCARPE ALLA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE TELEVISIVA DI WARNER BROS. DISCOVERY E RIVELA DI AVER RICEVUTO DAL SERVIZIO PUBBLICO LA STESSA OFFERTA DI WBD (10 MILIONI IN QUATTRO ANNI): “LA RAI HA FATTO DI TUTTO PER TRATTENERMI ECONOMICAMENTE, MA MANCAVA L’AFFETTO. ALL’ULTIMA REGISTRAZIONE DI “AFFARI TUOI” NON C’ERA NESSUNO DEI DIRIGENTI. MEDIASET? MAI STATO CONTATTATO. FIORELLO? DECIDE LUI DOVE ANDARE…”

«Sono un irrequieto della televisione, non ho mai voluto protrarre un programma oltre i 4 o 5 anni e ora ho voglia di fare cose nuove». Così Amadeus ha annunciato il suo arrivo sul Nove durante la presentazione della nuova stagione televisiva di Warner Bros. Discovery. Amadeus debutterà il 22 settembre nell'access con Chissà chi è (Endemol/ Shine Italy), il game show basato sul format americano Identity, in cui una coppia di concorrenti dovrà abbinare correttamente le 8 identità presenti in pedana alle 8 attività proposte sul tabellone.

[…] Da ottobre sarà al timone de ‘La Corrida’. «Potrebbe sembrare una follia farlo quando una cosa va benissimo ma a me non appartiene - ha sottolineato - Forse ho un po’ di Peter Pan dentro di me, ho appena compiuto 60 anni, e ho voglia di fare cose nuove. Sono felice e galvanizzato esattamente come quando avevo 30 anni e facevo per la prima volta DeeJay Television”. Parlando della nuova avventura professionale ha poi ammesso: «Da pochi giorni lavoro sul Nove ma mi sembra di essere qui da un anno perché c’è un bellissimo rapporto».

«La Rai ha fatto di tutto per trattenermi economicamente, sulla scrivania c’erano due bozze contrattuali simili, sia in cifre sia nella durata.

La Rai mi aveva proposto le stesse cose che ho oggi a Discovery ma dal punto vista puramente affettivo qualcosa evidentemente è venuto a mancare […] in Rai ho passato 25 anni ho tantissimi amici ma da qualcuno evidentemente non ho avvertito un affetto particolare.

Non posso negare che alla registrazione dell’ultima puntata di ‘Affari Tuoi’ non ci fosse nessuno dei dirigenti Rai. Sono dispiaciuto anche per la squadra di lavoro: al di là del sottoscritto, che ha le spalle larghe, mi è dispiaciuto per i cameramen e i tecnici che ci sono rimasti male».

«Non sono mai stato contattato da Mediaset durante il periodo di trattativa che ha determinato il passaggio dalla Rai a Discovery». Lo ha detto Amadeus durante la presentazione della nuova stagione di Warner Bros. Discovery. Amadeus si è detto poi “felice” del successo che sta riscontrando “Affari Tuoi” ma un grazie non l’ho ancora sentito da nessuno», ha osservato. […]

(ANSA) - "Siamo come fratelli ma mai parlato di un programma insieme": Amadeus, durante la presentazione della stagione televisiva di Warner Bros Discovery, ha parlato in questo modo di Fiorello e dell'eventualità del suo arrivo in WBD. "Non so se ci sarà opportunità di rivederci insieme, spero di sì - ha aggiunto - ma non so quando, dove e come. Non ho detto che lo avrei portato qui, decide lui dove andare".