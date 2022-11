“L’ODIO E’ TANGIBILE E NON HO NESSUNO SCUDO” - ROBERTO SAVIANO RINVIA DUE INCONTRI AL TEATRO VALLI DI REGGIO EMILIA. “RINUNCIO DOPO SETTIMANE DI ATTACCHI CONTINUI, PER TIMORE DI ESPORRE CHI MI OSPITA: RESPONSABILITÀ, QUESTA, CHE SENTO GRAVOSISSIMA. E LA SENTO TANTO PIÙ PERCHÉ VEDO LA LONTANANZA SIDERALE DI CHI, DA POSIZIONI DI FORZA, POTREBBE SCHIERARSI, ESPRIMERE UN'OPINIONE E INVECE…

(ANSA) Roberto Saviano rinvia due incontri al Teatro Valli di Reggio Emilia, domenica 27 e lunedì 28 novembre. In una lettera spiega: "Rinuncio, in queste settimane di attacchi continui, per timore di esporvi, di esporre chi mi ospita: responsabilità, questa, che sento gravosissima. E la sento tanto più perché vedo la lontananza siderale di chi, da posizioni di forza, potrebbe schierarsi, esprimere un'opinione e invece tace. Rinuncio adesso perché vivere in queste settimane occasioni pubbliche, per me, è difficile. L'esposizione fisica preoccupa me e chi mi sta attorno perché l'odio è tangibile e non esiste alcuno scudo".

