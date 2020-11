fabrizio corona

Da www.ilmessaggero.it

Fabrizio Corona ha rilasciato una intervista a 'Vanity Fair' parlando della sua predisposizione a guadagnare mettendo in pubblico la sua vita privata. “Ammetto di filmare il mio matrimonio per fare soldi e non faccio il puritano” ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua.

de martino boscono

Corona spiega che molti Vip fanno come lui ma non lo dicono, eccetto ad esempio la sua ex fidanzata Belen Rodriguez: “L’unica che non fa queste cose è Belen Rodriguez perché è tonta, a lei non frega niente dei soldi” ha dichiarato. Tra i personaggi famosi che non disdegnano l’attenzione dei paparazzi, secondo Corona ci sarebbe anche Stefano De Martino, ex marito di Belen: “Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono”.

