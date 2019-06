1 giu 2019 18:49

“L’UNICA MISSIONE È SCREDITARE IL M5S” – LA GRUBER NON CONDUCE “OTTO E MEZZO” PER ANDARE AL BILDERBERG E IL GRILLINO ELIO LANNUTTI TANTO PER CAMBIARE SENTE ARIA DI COMPLOTTO: “LASETTA, TRA VESPINI E BILDERBERGHINE…” – MA FLORIS COME SOSTITUTO FA MEGLIO DELL’ORIGINALE: GIOVEDÌ, AL DEBUTTO, LO SHARE È STATO DELL’8,33%. (IERI DEL 7,2%)…