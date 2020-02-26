- SGARBI:
2. SCANZI: L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLE CAPRE E SCORREGGIAVA A SE STESSO
“SCANZI, ANZI SCARSI. QUALCUNO PENSA CHE SEI CHECCA MA PORTI SOLO SFIGA”; “VITTORIO, CACATI IN MANO E POI FAI KING KONG SUL PETTO” – IL BOTTA E RISPOSTA SOCIAL TRA SGARBI E SCANZI – IL CRITICO: “SUSO, BERRETTINI, KYRGIOS, DEL POTRO, MURRAY. TUTTI QUESTI DA QUANDO NE HAI PARLATO, SONO FINITI NELLA MERDA. TI MANGERO’ SEMPRE VIVO…” – IL GIORNALISTA DEL “FATTO” ANNUNCIA QUERELA: “SE IL CORONAVIRUS TI INCONTRA, SI UCCIDE. SEI POSTUMO IN VITA” – E POI LO SFIDA IN TV A DUE CONDIZIONI… - VIDEO-
2. SCANZI: L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLE CAPRE E SCORREGGIAVA A SE STESSO
SENTI CHI PARLA! – CONTE HA CHIAMATO SALINI PER INVITARE LA RAI A NON DIFFONDERE ALLARMISMI SUL CORONAVIRUS - DOPO AVER BLOCCATO MEZZO PAESE, ACCUSATO MEDICI E INFERMIERI E STRA-PARLATO A RETI UNIFICATE, ORA “GIUSEPPI” SI È RESO CONTO CHE BISOGNA STARE CALMI - OGGI L’AD HA CONVOCATO DIRETTORI DI RETE E TESTATA PER CAMBIARE ROTTA SULLE TRASMISSIONI DEDICATE ALL’EPIDEMIA – VIDEO: LO SPOT CON AMADEUS
"NTV-ITALO" SMENTISCE IL FLASH DI DAGOSPIA: “I BILANCI DELLA SOCIETÀ MOSTRANO UNA CRESCITA COSTANTE E SIGNIFICATIVA ORMAI DA ANNI. ITALO HA DATO PROVA DI ECCELLENTI PERFORMANCES A DOPPIA CIFRA SIA SUL PIANO FINANZIARIO CHE COMMERCIALE – E’ EVIDENTE DUNQUE CHE AL MOMENTO RAPPRESENTI UN OTTIMO INVESTIMENTO PER I SUOI AZIONISTI
“ER CICORIA” RIPASSATO IN PADELLA – DOPO TOTTI, DE ROSSI, FLORENZI, ANCHE TEMPESTILLI VIENE MESSO ALLA PORTA DALLA ROMA DOPO 33 ANNI - LUI: “LI PORTO IN TRIBUNALE. E’ L’ULTIMA COSA CHE AVREI VOLUTO FARE” - L'EX GIOCATORE, TECNICO E DIRIGENTE SPIEGA CHI HA CAUSATO LA ROTTURA: “CON FIENGA, ZUBIRIA E ALTRI DIRIGENTI NON C’È STATO UN ACCORDO, HO PROVATO A CHIEDERE UN COLLOQUIO ALL'AD FIENGA, MA…”
CAFONALINO DEL CARNEVALE ROMANO – LE UNICHE MASCHERINE CHE GIRANO A ROMA SERVONO PER BALLARE! GRAN FESTA GODONA ORGANIZZATA DALLA MONDANISSIMA COPPIA DESSOLIS-MONTANI NEL CUORE DI VIA VENETO - IL TEMA ERA “DA DOVE VIENI?” E GLI INVITATI SI SONO SBIZZARRITI FRA STOFFE ETNICHE, CORONAVIRUS, ABITI DA EMIRI E GEISHE - ELENA BONELLI AGGHINDATA COME UNA NOBILDONNA VENEZIANA, LA BARONESSA GOURMET CETTI LOMBARDI SATRIANI E L’EREDITIERA GWENDALYN SIMSON
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
UNA VECCHIA STORIA, COSÌ ''MODERNA'': LA CASA FARMACEUTICA CHE HA ANNUNCIATO DI AVER UN VACCINO DA TESTARE CONTRO IL CORONAVIRUS HA VISTO I SUOI TITOLI SCHIZZARE DEL 22% IN UN GIORNO (MA CI VORRANNO FINO A 18 MESI) - LA COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA, IL NIAD (ISTITUZIONE PUBBLICA AMERICANA) E IL SOGGETTO CHE HA FINANZIATO TUTTO LO SFORZO: LA ''COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS'' NATA A DAVOS NEL 2017 COME PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA CHE DESTINA A VARIE ORGANIZZAZIONI FONDI DI GOVERNI E RICCHI FILANTROPI