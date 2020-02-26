“SCANZI, ANZI SCARSI. QUALCUNO PENSA CHE SEI CHECCA MA PORTI SOLO SFIGA”; “VITTORIO, CACATI IN MANO E POI FAI KING KONG SUL PETTO” – IL BOTTA E RISPOSTA SOCIAL TRA SGARBI E SCANZI – IL CRITICO: “SUSO, BERRETTINI, KYRGIOS, DEL POTRO, MURRAY. TUTTI QUESTI DA QUANDO NE HAI PARLATO, SONO FINITI NELLA MERDA. TI MANGERO’ SEMPRE VIVO…” – IL GIORNALISTA DEL “FATTO” ANNUNCIA QUERELA: “SE IL CORONAVIRUS TI INCONTRA, SI  UCCIDE. SEI POSTUMO IN VITA” – E POI LO SFIDA IN TV A DUE CONDIZIONI… - VIDEO

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  1. SGARBI:

 

2. SCANZI: L’UOMO CHE SUSSURRAVA ALLE CAPRE E SCORREGGIAVA A SE STESSO

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UNA VECCHIA STORIA, COSÌ ''MODERNA'': LA CASA FARMACEUTICA CHE HA ANNUNCIATO DI AVER UN VACCINO DA TESTARE CONTRO IL CORONAVIRUS HA VISTO I SUOI TITOLI SCHIZZARE DEL 22% IN UN GIORNO (MA CI VORRANNO FINO A 18 MESI) - LA COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA, IL NIAD (ISTITUZIONE PUBBLICA AMERICANA) E IL SOGGETTO CHE HA FINANZIATO TUTTO LO SFORZO: LA  ''COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS'' NATA A DAVOS NEL 2017 COME PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA CHE DESTINA A VARIE ORGANIZZAZIONI FONDI DI GOVERNI E RICCHI FILANTROPI 