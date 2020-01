“SE MI DICI CHE SONO BELLA TI RINGRAZIO” - LA GIORNALISTA DEL TG1 EMMA D’AQUINO DIFENDE AMADEUS: “SE POI MI DICI CHE SONO BELLA E BRAVA MI HAI CONQUISTATO. LUI È UNA PERSONA MOLTO CARINA, LO CONOSCO” - “NON SONO SPOSATA MA SONO INNAMORATA. A VOLTE STAI UN PASSO INDIETRO ALL’UOMO, A VOLTE UN PASSO AVANTI, È NORMALE” - “JUNIOR CALLY? NON VORREI MAI SENTIRE QUELLE FRASI…”

Cosa faro' sul palco dell'Ariston? “Ancora non so bene cosa farò. Fino a ieri ero in conduzione al Tg1, andrò a Sanremo la prossima settimana”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Emma D'Aquino, giornalista del Tg1 e tra le donne che saliranno sul palco dell'Ariston con Amadeus. In quale giorno lei sarà a Sanremo? “Ci sarò mercoledì”. Se la definissimo una delle 'bellissime' di Amadeus lei si offenderebbe? “No. Dare del bello ad una donna non è un'offesa. Se mi dici che sono bella ti ringrazio, se mi dici che sono bella e brava mi hai conquistato”.

Lei è sposata o è single? “Non sono sposata ma sto con una persona, sono innamorata”. Lei sta 'un passo indietro' rispetto al suo uomo? “A volte stai un passo indietro, a volte stai un passo avanti, è normale. Si vive insieme, si cammina insieme”. Cosa ne pensa della polemica sulle parole di Amadeus a riguardo? “Amadeus ha chiesto scusa a chi si sentiva offeso e ha fatto un'ottima cosa. Ma diciamoci la verità: ha usato, forse, delle parole non proprio giuste ma voleva dire altro, su dai. Amadeus è una persona molto carina, io lo conosco”.

E su Junior Cally qual è il suo giudizio? “Non conosco la canzone che presenterà. La polemica è su un suo pezzo precedente, e un brano così è chiaro che non vorrei mai sentirlo”. Lei è una star di Instagram. Come molte sue colleghe riceve delle richieste di foto 'particolari' dai follower, tipo immagine dei suoi piedi? “Si, me lo hanno chiesto ma io li blocco subito, immediatamente. Purtroppo mi è successo diverso volte, mi chiedono le foto dei piedi, che ci posso fare. Sembra brutto dirlo ma è così, io però chiaramente li blocco”.

