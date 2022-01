“VATTENE A LETTO E NON SCASSARE LA MINCHIA” – AL GF VIP MANUEL BORTUZZO ESPLODE CONTRO KATIA RICCIARELLI STUFO DELLE SUE LAMENTELE – DOPO MIRIANA TREVISAN, NATHALIE CALDONAZZA, LULU’ SELASSIE’, BARU’ SI ALLUNGA LA LISTA DEI NEMICI DELLA SOPRANO EX MOGLIE DI PIPPO BAUDO – ANCHE IL NUOTATORE, CHE PRESTO LASCERÀ LA CASA PER MOTIVI DI SALUTE, HA PERSO LA PAZIENZA…

Da fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello Vip si sono create ormai due fazioni: i concorrenti si sono divisi in due gruppi e sembra che scontri e battibecchi potrebbero scoppiare in ogni momento. In tanti non provano più simpatia per Katia Ricciarelli che nell'ultimo mese si è resa protagonista di accesi scontri e pesanti insulti. Alla lista dei ‘nemici' pare si sia aggiunto anche Manuel Bortuzzo. Ieri, dopo la puntata in diretta, il nuotatore che presto lascerà la Casa per motivi di salute ha perso la pazienza.

Il concorrente del GF Vip prossimo a lasciare la Casa di Cinecittà come confermato dal padre ai microfoni di Fanpage, ieri sera dopo la puntata in diretta ha perso la pazienza. Era insieme a Lulù ed altri inquilini intorno al tavolo, alcuni stavano finendo di mangiare quando Katia Ricciarelli ha iniziato a riprenderli per i piatti ancora sporchi. "Mi date una mano?" chiede la soprano. Manuel Bortuzzo le ha risposto immediatamente: "Finiamo di fumare e arriviamo". Da lì è partita la lamentela della VIP che ha infastidito il nuotatore il quale tra l'ironia ed il nervosismo ha sbottato:

Manuel Bortuzzo è prossimo ad abbandonare il reality di Alfonso Signorini per motivi di salute. Prima di Capodanno confessò la sua decisione ai suoi inquilini: "Io lascio, me ne vado. Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no".Il padre Franco ha poi confermato ai microfoni di Fanpage che tra il 14 ed il 17 gennaio suo figlio lascerà la Casa: oltre ad essere demotivato dal gioco, comincia a dimagrire troppo. Il nuotatore ha bisogno di tornare ad allenarsi:

La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Poi il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio.

