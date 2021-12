LET’S TWEET AGAIN! – AL “GF VIP” SOPHIE CODEGONI SLINGUAZZA GIANMARIA ANTINOLFI CON UNA PARRUCCA: “GLI FA UNA GASTROSCOPIA CON LA LINGUA” - PROSEGUE LA SOAP OPERA DA QUATTRO SPICCI DI ALEX BELLI, LA MOGLIE E SOLEIL SORGE: “BELLI PIÙ FINTO DEL PLASTICO DI VESPA”, “IL PRESUNTO TRIANGOLO È PIÙ FINTO DELLE LABBRA RIFATTE DELLE PRINCESS...” - VIDEO

DAGOSELEZIONE

BagnoTrash@bagnotrash

gianmaria antinolfi e sophie codegoni

#GFvip: 3.414.000 con il 22.57% di share Inutile continuare a lamentarsi, la linea sentimentale ed emozionale (ed attoriale) voluta dal conduttore a casa piace ed anche molto. Purtroppo. #AscoltiTv

Francesca Manzini@lamanzini1

Alex Belli più finto del plastico di Vespa #GFvip

Marco Salvati@marcosalvati

Se Alex Belli fa un provino per The Lady, non lo prendono. #GFvip

contechristino@contechristino

giucas casella bacia tutte

Questo delirio di onnipotenza attoriale di Alex Belli che si crede Joaquin Phoenix in The Joker ma il risultato è tale e quale a quello di Mario Rossi in The Lady. #GFVIP

Buongiorno Trash@BuongiornoTrash

il presunto triangolo Soleil-Delia-Alex Belli è più finto delle labbra rifatte delle Princess. Ogni volta che parlano sembra di vedere una puntata uscita male di Centovetrine.#GFVip

BICCY.IT@BITCHYFit

alex belli e soleil sorge

Alex Belli voleva abbandonare la casa stasera? Hahahahahahaha #GFVip

Sanfrank@CIAfra73

Ecco la puntata di Centovetrine in cui l'attore deve commiserarsi? Dalla chimica artistica, al bacio artistico, il massaggio altruistico, il letto circense, il bacio teatrale... fino alla ritirata spagnola. Ma tutte ste fregnacce come si possono definire? #GFvip

BagnoTrash@bagnotrash

Raga ma perché hanno cambiato l'ora di messa in onda di centovetrine dalle 22 alle 23:30 non c'è certezza #GFvip

BICCY.IT@BITCHYFit

alex belli e soleil sorge 1

Prenderò sul serio Alex se stasera dovesse uscire o scegliere Soleil e lasciare Delia, altrimenti siamo davvero davanti al reboot di CentoVetrine #GFVip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ma perchè Delia dovrebbe portarlo via con la forza? Anzi, io vorrei vedere fino a dove si spinge. Se c'è amore non c'è tentazione che tenga #gfvip

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ma Valeria Marini non era già rinata dopo un periodo difficile all’Isola dei Famosi? #gfvip

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Quella le dice "pavonessa", quell'altra in studio cita "L'isola che non c'è" per dire che non ha coerenza. E Miriana risponde: "Sì dai, è vero". Fantastica #GFVIP

soleil sorge e alex belli

Viperissima Trash@Viperissima_

Sophie che quando bacia Gianmaria gli fa una gastroscopia con la lingua. #GFvip

TrashBoy@Trash___Boy

Ho perso il conto dei complimenti rivolti dal conduttore a Katia, Aldo e Manuel. #GFVip

BagnoTrash@bagnotrash

manuel: non discuto queste cose mi scivolano conduttore: lo so bravo vai oltre giustamente la tua vita ti fa andare oltre le cose importanti sono altre

lulù: non discuto non ho voglia conduttore: MA COME TI PERMETTI DI RISPONDERMI IN QUESTO MODO CE NE ANDIAMO ALLORA #gfvip

barbara d'urso e mara venier

BagnoTrash@bagnotrash

esiste in natura una domanda per la quale lo spadaccino non risponda con una metafora sulle sue battaglie vinte e perse nello sport? chiedo #gfvip

