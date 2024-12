E LORY VOLO' SUL NIDO DEL CUCOLO! “IL SESSO? PIÙ DI UNA VOLTA AL MESE” - LORY DEL SANTO A "UN GIORNO DA PECORA" PARLA DEL RAPPORTO SOTTO LE LENZUOLA CON IL TOY BOY MARCO CUCOLO (I DUE FANNO COPPIA FISSA DA PIÙ DI DIECI ANNI) – “IL SESSO È UN DOVERE, CI SONO DELLE REGOLE CHE UNO DEVE SEGUIRE. SE NON C'È QUEL TRASPORTO VIOLENTO DELL'AMORE PURO E DEL RISPETTO, NON SUCCEDE CON LO STESSO CALORE” – “AL CINEMA NON CI ANDIAMO PIÙ PERCHÉ DICE CHE IO.."

Da fanpage.it

Ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, Lory Del Santo parla della sua relazione – che va avanti da oltre dieci anni – con Marco Cucolo. In collegamento da Milano, la showgirl racconta la quotidianità con il suo fidanzato: "Lui è sempre o in doccia o in bagno o al computer. Non c'è nessuna alternativa". Geppi Cucciari la incalza: "Quando non fa queste cose, cosa fa?". L'ammissione di Del Santo: "Non fa nient'altro".

"Meno male che mi chiamate voi, altrimenti non saprei con chi parlare" commenta con una punta di ironia Lory Del Santo nel corso della trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora. "Come passate il tempo libero? Uscite a fare le commissioni insieme? Andate al cinema? Vedete gli amici? Fate l'amore?" insiste Geppi Cucciari. "Macché… al cinema non ci andiamo più perché dice che io sono troppo intellettuale e che vedo film troppo alti. Amici sempre meno perché dice che i miei amici sono relativamente discutibili e li sta depennando. Il sesso più di una volta al mese, è un dovere, ci sono delle regole che uno deve seguire. Se non c'è quel trasporto violento dell'amore puro e del rispetto, non succede con lo stesso calore" ha chiarito Del Santo.

Lory Del Santo e Marco Cucolo insieme da 11 anni

Undici anni insieme. Lory Del Santo e di Marco Cucolo, più giovane di lei di 34 anni, avevano parlato della loro storia anche a La Volta Buona. "Bisogna fare dei compromessi ma se non c'è condivisione non c'è felicità. Bisogna accettare i difetti" spiegava Del Santo a Caterina Balivo. Poco dopo aveva fatto una lista dei comportamenti che ha dovuto accettare del suo compagno : "Io sono ordinata e lui è disordinato. Non butta la spazzatura. Sua madre, però, pensa che sia l'uomo ideale".

