bianca berlinguer

Giuseppe Candela per Dagospia

CLIMA TESISSIMO TRA LA NUOVA RAI E BIANCA BERLINGUER

"Bianca è incazzata", assicurano quelli che la conoscono bene. Con la lista che parte dal caso Corona passa per le polemiche su Orsini ma anche per i tentativi di chiusura in passato. "CartaBianca" è riconfermato per la prossima stagione, proprio con la conduzione di Bianca Berlinguer ma la giornalista non si sentirebbe sostenuta nella Rai3 che studia da Rete4.

Filtra malcontento, per usare un eufemismo, e nei giorni scorsi il termometro ha segnato temperature importanti: "è vicina all'addio", "potrebbe lasciare", "tratta con un'altra emittente". Berlinguer avrebbe lamentato anche una controprogrammazione interna molto forte sulle reti Rai, tra la fiction su Rai1 ma anche "Belve" e "Boomerissima" su Rai2, tutti prodotti che a suo giudizio la danneggerebbero perché visti dal "suo" stesso pubblico, essenzialmente femminile.

BIANCA BERLINGUER

Non solo, l'arrivo di un talk show con Nunzia De Girolamo potrebbe, questo il punto secondo lei, bruciarle il giorno prima temi e ospiti. Per gli esperti di scommesse non ci sarà una nuova uscita e Bianchina, come la chiama Corona, resterà al suo posto. Ma è alta tensione...

CORRADO AUGIAS SBARCA SU LA7 CON MASSIMO GRAMELLINI

corrado augias

"Resto perché la Rai fa servizio pubblico, appartiene agli italiani, non al governo, ho avuto dai massimi dirigenti ampie garanzie di poter liberamente continuare il mio lavoro. Non c’è motivo di abbandonare", con queste parole Corrado Augias aveva smentito a Repubblica la sua uscita dalla Rai. Se è vero che il giornalista resterà un volto del servizio pubblico, fonti beninformate assicurano a Dagospia il suo sbarco anche su La7. Augias dovrebbe far parte del cast fisso del nuovo programma del weekend di Massimo Gramellini che, come Dagoanticipato, lascerà Rai3 per La7.

annalisa chirico

GRANDE FRATELLO MIX, ECCO COME SARA' LA NUOVA EDIZIONE DEL REALITY

Dagospia ha anticipato il ritorno dei nip al Grande Fratello. Una notizia confermata dagli account ufficiali ma lo schema che prende piede vedrebbe un mix di nomi per arrivare al cambio di passo tanto richiesto da Pier Silvio Berlusconi.

Un Grande Fratello Mix che al momento verrebbe strutturato così: 12 vip che possono essere definiti tali a cui aggiungere 8 nip possibilmente genuini. Il settimanale Oggi tra i possibili concorrenti ha accennato al nome di Annalisa Chirico, il sito Tvblog per il ruolo di opinionista ha ipotizzato l'arrivo di Emanuele Filiberto. Ipotesi valutata ma non definita, si starebbe lavorando anche su una coppia al femminile con due nomi opposti per sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

enrico papi 2

ENRICO PAPI RADDOPPIA SU ITALIA 1

Enrico Papi, dopo la performance deludente all'Isola dei Famosi, tornerà in onda su Italia1, come anticipato dal sito di Davide Maggio, alla conduzione de La Pupa e il Secchione. Il conduttore prenderà il posto di Barbara D'Urso. Stando alle nostre fonti questo non sarebbe il suo unico progetto, si starebbe lavorando anche a un nuovo game show con squadre vip destinato a Italia 1. Un programma prodotto da Banijay in onda a inizio 2024.

IL NO DI ALESSANDRO CATTELAN

Il nome di Alessandro Cattelan era circolato per il dopo Fazio, un suo arrivo su Rai3 al posto di Che tempo che fa. Ipotesi smentita dal conduttore a cui sempre la Rai ha offerto un'altra patata bollente: uno show la domenica sera su Rai2. Nel giorno che si annuncia affollato e con chiusura alle 22.45. Cattelan ha risposto: "No, grazie".

Alessandro Cattelan Una semplice domanda

LA "BOOMERISSIMA" ALESSIA MARCUZZI SLITTA A NOVEMBRE

Alessia Marcuzzi aveva annunciato a "E' sempre mezzogiorno" il ritorno in onda di "Boomerissima" a settembre su Rai2 ma così non sarà. Il suo show sbarcherà sulla seconda rete per cinque o forse sei puntate da novembre.

CHE CI FACEVA ROBERTO POLETTI A RADIO RAI?

alessia marcuzzi

Che ci faceva qualche giorno fa Roberto Poletti dalle parti di Radio Rai? Il giornalista, biografo di Matteo Salvini, ora impegnato a Mediaset, prepara il suo ritorno in Rai. Prima di sbarcare in tv potrebbe approdare su Radio1, ora diretta da Francesco Pionati, guarda caso in quota Lega.

AGORA' WEEKEND, SARA MARIANI ALLA CONDUZIONE

Agorà revolution. La nuova Rai ha deciso di affidare l'edizione estiva del talk show di Rai3 a Lorenzo Lo Basso, per la versione invernale da Sky arriverà Roberto Inciocchi. All'appello mancava Agorà Weekend. Possiamo svelarvi che il direttore Corsini ha deciso di affidare questo spazio a Sara Mariani, la giornalista lavora già alla trasmissione come inviata.

SARA MARIANI

INDOVINELLI

1) Il giornalista Mediaset è molto agitato, non si sente valorizzato. Gli era stata promessa una promozione poi non arrivata. Di chi stiamo parlando?

2) Un volto noto del piccolo schermo non si perde una foto, un video o un contenuto di Gianluca Costantino. L'ex concorrente del Grande Fratello si definisce un "promotore del benessere", la "lei" in questione ha riscoperto proprio in questi mesi la passione per il fitness. Movimento, movimento. Di chi si tratta?

3) Il suo curriculum è infinito, il suo è un nome di primo piano. Uno di quelli a cui nessuno può recriminare "raccomandazioni". Per lei però alcuni assicurano una vera e propria escalation nei prossimi mesi grazie alla stima di molti esponenti di Fratelli d'Italia e una serie di incastri di altra natura. Chi è?

roberto poletti