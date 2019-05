MAI DIRE RAI - NUNZIA DE GIROLAMO PRONTA A SBARCARE A "LINEA VERDE" IN QUOTA LEGA, NELLA SALVINIANA RAI1, E I CINQUE STELLE S'INCAZZANO! IL SOTTOSEGRETARIO BUFFAGNI, UNO CHE SI OCCUPA DI NOMINE PIU' CHE DI TV, MANDA UN PIZZINO-PIZZONE A SALINI: "SCELTA RIDICOLA, NO AI TROMBATI DELLA POLITICA". E MENO MALE CHE ERA LA TV DEL CAMBIAMENTO...

Il M5S parte all'attacco di Rai1 e della direttrice in quota Lega Teresa De Santis, accusata di aver scelto alla guida dei programmi estivi "gente senza competenza", individuata solo in base a criteri di fedeltà politica. L'attacco arriva via Fb dal sottosegretario Stefano Buffagni, che per i grillini segue i dossier più delicati. Il casus belli è Nunzia De Girolamo, ex ministra Ncd, un presente da protagonista a Ballando con le stelle.

Prendendo spunto dall'anticipazione di Repubblica, che ha indicato nell'ex forzista Nunzia De Girolamo la nuova conduttrice di Linea Verde Estate, Buffagni afferma: "Speriamo sia una balla, speriamo che sia una cosa falsa perché altrimenti come facciano a dire che questa è la Rai del cambiamento, come facciamo a chiedere meritocrazia e competenza, come facciamo a dare fiducia ai giovani artisti, alle tante persone che lavorano all'interno della Rai e sono pronte con idee innovative a far fare un salto di qualità all'azienda". Per il sottosegretario si tratta di "scelte che rasentano il ridicolo".

"Ho poco tempo - spiega Buffagni- per guardare la tv, ma sono straconvinto che nella televisione pubblica si debba premiare la meritocrazia, la competenza ed il talento!!! Si investa su quello... L'azienda è libera nella sua indipendenza auspicata di decidere. Noi possiamo, mi auguro, criticare chi fa questa programmazione perché poi i danni economici li paghiamo tutti...", avverte. "

