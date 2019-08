MAZZA IN FRONTE - PAOLA FERRARI MOLLA UN CALCIONE A MAURO MAZZA CHE LA SILURÒ DALLA CONDUZIONE DELLA “DOMENICA SPORTIVA” (“MI HA FATTO DEL MALE SENZA MOTIVO”) E LUI SI VENDICA: “DICE DI NON POTERMI DEFINIRE SUO NEMICO PERCHÉ SCEGLIE PER SÉ SOLO NEMICI IMPORTANTI. NON SAPREI MA NELLA SUA VITA, DI SICURO È STATA GENIALE NELLA SCELTA DEL MARITO…”

Da https://www.tvblog.it

paola ferrari

Lei non è di certo una giornalista di primo pelo, Paola Ferrari ha infatti attraversato in lungo e in largo il territorio sportivo della nostra televisione, per l'esattezza quello della Rai.

Nella stagione tv in divenire sarà di nuovo la padrona di casa della Domenica sportiva. In una recente intervista concessa al periodico Mondadori "Chi" ha parlato di un suo momento professionale non proprio esaltante, quando fu sostituita alla guida proprio della DS dall'allora direttore di Rai sport Mauro Mazza. Questo è quello che la signora Ferrari ha detto al redattore dell'intervista di "Chi" :

Paola Ferrari

Per essere mio nemico devi essere molto importante, perché i nemici li scelgo bene. Lui è solo uno che mi ha fatto del male senza motivo.

TvBlog ha voluto contattare l'ex direttore di Rai sport Mauro Mazza per rispondere alla dichiarazione della prossima conduttrice della Domenica sportiva. A Mazza, che abbiamo raggiunto telefonicamente in vacanza, dopo un iniziale e cortese diniego, siamo riusciti a strappare la seguente dichiarazione a proposito di ciò che Paola Ferrari ha detto su di lui rispetto a quell'episodio di ormai tanti anni fa:

Mauro Mazza

“Dopo cinque anni e quattro direttori la Ferrari torna alla Domenica Sportiva. E sostiene che io le abbia fatto del male per avere, a suo tempo, attuato un rinnovamento di contenuti e di volti concordato con il vertice Rai dell’epoca (direttore generale era Luigi Gubitosi, ndr). Poi aggiunge di non potermi definire suo nemico perché sceglie per sé solo nemici importanti. Dei nemici che si è scelta non saprei. Ma nella sua vita, di sicuro è stata geniale nella scelta del marito (Marco De Benedetti, Presidente del gruppo editoriale GEDI, ndr). Comunque viva la Rai del cambiamento, che dà spazio a volti nuovi, o almeno rinnovati”.