MEJO DELLA “CASA DI CARTA”! MAXI RAPINA A ROMA: I LADRI HANNO SVALIGIATO IL NEGOZIO DI BULGARI IN VIA CONDOTTI! I MALVIVENTI SONO ENTRATI, INTORNO A MEZZANOTTE, FACENDO UN BUCO NEL PAVIMENTO DI UNO DEI LOCALI DI SERVIZIO - LA BANDA SI È PORTATA VIA PREZIOSI DAL VALORE DI CIRCA 30 MILA EURO L’UNO, PER UN MALLOPPO COMPLESSIVO DI 500MILA EURO - LA STESSA GIOIELLERIA GIÀ SUBÌ UN TENTATIVO DI FURTO: I LADRI UTILIZZARONO UN CARRO ATTREZZI PER SFONDARE LA VETRINA. NEI MESI SCORSI UNA MANAGER DELL'AZIENDA È STATA RAPINATA NEL QUARTIERE DEI PARIOLI....