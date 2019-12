IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – SE NE VA ANCHE IL MITICO DANNY AIELLO, UNO DEI PIÙ FAMOSI CARATTERISTI ITALO-AMERICANI DEL CINEMA DI HOLLYWOOD – NON PENSIAMO SOLO AL PIZZAIOLO SAL IN "FA' LA COSA GIUSTA" DI SPIKE LEE O AL SUO PERSONAGGIO DI JOHNNY CAMMAMERI IN "STREGATA DALL ALUNA", MA ANCHE AL PADRE DI MADONNA NEL VIDEO "PAPA DON'T PREACH" E AI SUOI RUOLI IN... – VIDEO CULT

Marco Giusti per Dagospia

Ecco. Se ne va anche il mitico Danny Aiello, 86 anni, uno dei più famosi caratteristi italo-americani del cinema di Hollywood. Non pensiamo solo al pizzaiolo Sal in Fa’ la cosa giusta di Spike Lee, per il quale venne anche candidato all’Oscar, o al suo personaggio di Johnny Cammareri, fidanzato di Cher e fratello di Nicolas Cage in Stregata dalla luna di Norman Jewison, o al Tony Rosato di Il Padrino II di Francis Coppola, ma anche al padre di Madonna nel suo video Papa Don’t Preach, ai suoi ruoli in La rosa purpurea del Cairo e Radio Days di Woody Allen.

Nato a New York nel 1933, quinto di sei figli, con un padre che se ne era andato via molto presto lasciando moglie e figli, aveva fatto il militare e qualsiasi lavoro nella sua New York prima di esordire già a 40 anni nel cinema con Batte il tamburo lentamente di John Hancock con Robert De Niro e con Il Padrino II di Coppola. Alto, 1 metro e 89, corpulente, con un taglio di capelli assurdi e un faccione simpatico, diventa l’italo-americano per definizione, pronto per fare l poliziotto, il pizzaiolo, il mafioso. Ruolo che si divide con Vincent Gardenia.

“Avevo 40 anni quando feci il mio primo film. Non sapevo che diavolo stavo facendo. La mia recitazione a quel tempo, visto che non sapevo come costruire un personaggio, era pura energia. La gente diceva che ero un attore istintivo. Lo consideravo come un insulto allora solo perché non avevo mai studiato. Ora… lo amo” . Lo troviamo in film importanti, Fingers di James Toback con Harvey Keitel, Bloodbrothers di Rochard Mulligan con Richard Gere, C’era una volta in America di Sergio Leone, dove è il capo della polizia Aiello, quello che subisce lo scherzo della banda di De Niro con lo scambio dei neonati (e si ritrova un figlio nero!), fino al video di Madonna e a Stregata dalla luna.

Trionfa negli anni ’80 accanto a Eddie Murphy in Harlem Nights, in Jacob’s Ladder di Adrian Lyne, nello scombinato Hudson Hawke, un flop leggendario, e nel fortunatissimo Léon di Luc Besson.

